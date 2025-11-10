Викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розповіло подробиці схеми. ВIДЕО

Антикорупційні органи викрили діяльність злочинної організації, які вибудували корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила пресслужба НАБУ у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

Хто входив до складу?

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";

бізнесмен – керівник злочинної організації;

четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що колишній радник міністра енергетики, про якого йдеться, - це Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" - Дмитро Басов, а бізнесмен - Тімур Міндіч.

Також на плівках, за словами Железняка, фігурує член НКРЕКП - Пушкар Сергій Іванович.

"Карлсон", який є на записах, - це Тімур Міндіч. А Професор - Герман Галущенко.

"Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", - розповіли в Бюро.

Керівник організації залучив до схеми колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

"Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків", - додали там.

У НАБУ наголосили, що фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Деталі розмов

14.05.2025

Тенор: Ну в этом и вопрос потому что он… (йдеться про в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом") мне сегодня говорит, что он будет, "Ну мы ж договаривались за армоканаты заплатить".

Я говорю: "Да (1 сл.) заплатим". "Так, а чего мы не платим?".

Я говорю: "Потому что поехал туда наш сотрудник, он проведет переговоры, потом мы будем платить". "ААА".

Я говорю: "Ну да, я вот съездил. Мы договорились".

14.05.2025

Тенор: Так я вам сейчас рассчитаю быстро, а то я х** тут разберусь.

Рокет: Ну давайте.

Тенор: Так, это я даю вам… это сюда, это сюда, раз, два, три, четыре, пять, пятьдесят три. Это "Представник компанії №1", что он закрывал у нас "***" (компанія, яка може бути підконтрольна "Представнику компанії №1"), то что он закрывал у нас "***" свой. Там было...

Рокет: "***" (компанія, яка може бути підконтрольна "Представнику компанії №1") называется?

Тенор: Ну по-моему или "Компанія №1", что вы ему оставили (компанія, яка може бути підконтрольна "Представнику компанії №1"), "***" или…?

14.05.2025

Рокет: Я ж... ***... у вас с отчетностью всегда беда.

Тенор: Беда, да.

Рокет: Ваши эти долбо*бы продолжают двести двадцатый оттягивать у Олега на себя.

Тенор: Они ж... * (мається на увазі ДзФ) уже им объяснила, тот уже каялся бл...

Рокет: Не разница только в том, что он коли звонит, він каже це двісті двадцятий, це Петро... все бл**... какой Петро?

Тенор: Ну я его заблокировал. Я ему скажу, что пока в порядок не приведет, денег не получит. Вот же звонил и *** мне (керівник Рівненської АЕС на той час).

15.05.2025

Рокет: …(Тенор) ко мне вчера пришел, говорит *** (керівник однієї з компаній – контрагентів "Енергоатому") с нами не откровенен. Я говорю: вряд ли, иди к Люде (ДзФ), разбирайся, пусть объяснит нам, что это. Ну мы же просто снесем сертификацию и все. И снесем технические условия на эти кольца.

ДзФ: Ну, давай тогда я его завтра зову и скажу: пусть раскладывает все свои взаимоотношения с Адреем?

Рокет: Просто расскажи ему, смотри. Будет п****ц всей линейке компаний. Вы просто закончите там же, где * (йдеться про особу, яка контролювала групу постачальників Енергоатому) и все остальные — в черном списке. Будете ходить и рассказывать: "Мы скоро вернемся". Это скоро длится уже 5 лет, но за 5 лет до того, как вы вернетесь, мы вам вынесем все тех. условия, поскасовуємо все сертифікати, бл. Вы обнулитесь просто и все. Всех ваших сотрудников заберут в армию (2-3сл.).

15.05.2025

ДзФ: Да. Так я ж тебе за (нерозб.). Тогда я пересчитываю (нерозб.), вот, она говорит, и я так поняла, что они ж (1 сл.).

Рокет: Нет, ну (нерозб.).

ДзФ: Ну, считать им будет сейчас, 45, 45 на сумму 714.

Рокет: Да, и плюс — вот это.

ДзФ: И плюс — вот это, единственное, 1700 и 340.

Рокет: Не плати им пока ничего.

15.05.2025

ДзФ: Можем выполнять решение, можем не выполнять решение (йдеться про судові рішення про стягнення з Енергоатому заборгованості). С нас "ПУПи" стянуть не могут. Ой, ми з "ПУПов", верніше, можемо стягнути, а "_____" (згадується контрагент "Енергоатому") с нас не сможет, у нас мораторий.

* Йдеться про наказ Мінстратегпрому, яким Енергоатом включено до переліку підприємств, з яких у період воєнного стану заборонено у примусовому порядку стягувати заборгованість за судовими рішеннями.

Що передувало?