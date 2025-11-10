Викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розповіло подробиці схеми. ВIДЕО

Антикорупційні органи викрили діяльність злочинної організації, які вибудували корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила пресслужба НАБУ у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

Хто входив до складу?

  • колишній радник міністра енергетики;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";
  • бізнесмен – керівник злочинної організації;
  • четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що  колишній радник міністра енергетики, про якого йдеться, - це Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" - Дмитро Басов, а бізнесмен - Тімур Міндіч.

Також на плівках, за словами Железняка, фігурує член НКРЕКП - Пушкар Сергій Іванович.

"Карлсон", який є на записах, - це Тімур Міндіч. А Професор - Герман Галущенко.

"Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", - розповіли в Бюро.

Керівник організації залучив до схеми колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

"Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків", - додали там.

У НАБУ наголосили, що фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Деталі розмов

14.05.2025

Тенор: Ну в этом и вопрос потому что он… (йдеться про в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом") мне сегодня говорит, что он будет, "Ну мы ж договаривались за армоканаты заплатить".
Я говорю: "Да (1 сл.) заплатим". "Так, а чего мы не платим?".
Я говорю: "Потому что поехал туда наш сотрудник, он проведет переговоры, потом мы будем платить". "ААА".
Я говорю: "Ну да, я вот съездил. Мы договорились".

14.05.2025

Тенор: Так я вам сейчас рассчитаю быстро, а то я х** тут разберусь.
Рокет: Ну давайте.
Тенор: Так, это я даю вам… это сюда, это сюда, раз, два, три, четыре, пять, пятьдесят три. Это "Представник компанії №1", что он закрывал у нас "***" (компанія, яка може бути підконтрольна "Представнику компанії №1"), то что он закрывал у нас "***" свой. Там было...
Рокет: "***" (компанія, яка може бути підконтрольна "Представнику компанії №1") называется?
Тенор: Ну по-моему или "Компанія №1", что вы ему оставили (компанія, яка може бути підконтрольна "Представнику компанії №1"), "***" или…?

14.05.2025

Рокет: Я ж... ***... у вас с отчетностью всегда беда.
Тенор: Беда, да.
Рокет: Ваши эти долбо*бы продолжают двести двадцатый оттягивать у Олега на себя.
Тенор: Они ж... * (мається на увазі ДзФ) уже им объяснила, тот уже каялся бл...
Рокет: Не разница только в том, что он коли звонит, він каже це двісті двадцятий, це Петро... все бл**... какой Петро?
Тенор: Ну я его заблокировал. Я ему скажу, что пока в порядок не приведет, денег не получит. Вот же звонил и *** мне (керівник Рівненської АЕС на той час).

15.05.2025

Рокет: …(Тенор) ко мне вчера пришел, говорит *** (керівник однієї з компаній – контрагентів "Енергоатому") с нами не откровенен. Я говорю: вряд ли, иди к Люде (ДзФ), разбирайся, пусть объяснит нам, что это. Ну мы же просто снесем сертификацию и все. И снесем технические условия на эти кольца.
ДзФ: Ну, давай тогда я его завтра зову и скажу: пусть раскладывает все свои взаимоотношения с Адреем?
Рокет: Просто расскажи ему, смотри. Будет п****ц всей линейке компаний. Вы просто закончите там же, где * (йдеться про особу, яка контролювала групу постачальників Енергоатому) и все остальные — в черном списке. Будете ходить и рассказывать: "Мы скоро вернемся". Это скоро длится уже 5 лет, но за 5 лет до того, как вы вернетесь, мы вам вынесем все тех. условия, поскасовуємо все сертифікати, бл. Вы обнулитесь просто и все. Всех ваших сотрудников заберут в армию (2-3сл.).

15.05.2025

ДзФ: Да. Так я ж тебе за (нерозб.). Тогда я пересчитываю (нерозб.), вот, она говорит, и я так поняла, что они ж (1 сл.).
Рокет: Нет, ну (нерозб.).
ДзФ: Ну, считать им будет сейчас, 45, 45 на сумму 714.
Рокет: Да, и плюс — вот это.
ДзФ: И плюс — вот это, единственное, 1700 и 340.
Рокет: Не плати им пока ничего.

15.05.2025

ДзФ: Можем выполнять решение, можем не выполнять решение (йдеться про судові рішення про стягнення з Енергоатому заборгованості). С нас "ПУПи" стянуть не могут. Ой, ми з "ПУПов", верніше, можемо стягнути, а "_____" (згадується контрагент "Енергоатому") с нас не сможет, у нас мораторий.
* Йдеться про наказ Мінстратегпрому, яким Енергоатом включено до переліку підприємств, з яких у період воєнного стану заборонено у примусовому порядку стягувати заборгованість за судовими рішеннями.

Що передувало?

Все що робив Міндіч він робив за прямим розпорядженням Зєлєнского. Саме Зєлєнскій його кришував особисто. Мені вже цікаво який мудак візьметься кришувати самого Зєлєнского коли йому буде загрожувати тюрма?
10.11.2025 12:39
Тамара Горіха Зерня:
Обшуки і баули з готівкою під ліжком у чинного міністра юстиції.
Міндіч втік з країни за кілька годин до початку обшуків.
От навіть чекаю сьогоднішнього відосіка Зеленського. Він не відреагує? Вдасть що нічого не знає? Сам втече? Спробує знову закрити НАБУ?

О, яка безкінечна варіативність. От що хочеш, те й роби.
ахахахаххх)

вспоминаю как в 2019 зелёные продвигали идею что Порох еврей)))

все єти "Кульманы/ миндичи /цукерманы" - чтоб дорваться до корыта. рассказывали лохоторату что ПОРОХ ЕВРЕЙ)))

сметуны !!! на выход)))
"Баули з готівкою..."
"Ека нєвідаль!" Мусять же ж клієнти ВІП-камер Мінюсту комусь свої "соцнакоплєнія" на відповідальне зберігання залишати на час перебування у тих камерах!
Навіщо йому реагувати, цеж не Свинарчуки...
18 квітня 2019 року Володимир Зеленський заявив: «Якщо знайдуть мого «Свинарчука» - президент має піти»

До речі, по Свинарчуках він так нічого і не довів - баулів тупо не знайшли. 😊
И Тимошенко тоже.😄
« C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait.
« Au camp devant La Rochelle, ce 3 août 1628.
« Richelieu. »
Тому Міндіч і отримав "зелений коридор" на виїзд з України...
Яка тюрма? Він здрисне до Ізраїлю, як тільки прознає результати екзит-полу!
Коломойський здриснув, але ФБР поставило ультиматум Ізраїлю. Тепер сидить в "санаторній камері" під захистом Зє бо тікати нікуди...
коломойський сидить бо так хоче пінчук - голова хабад.в них давні рахунки.
Пінчук ніхто і звать його ніяк. Він завгосп Кучми і це все. А те що він фінансує "Голос", Притулу з Стерненком і Вакарчука то це взагалі "нуль в систему". Хай собі бавиться.
Кому війна, смерть, біда, горе і сльози народу, а кому нажива...! Складається враження , що це люті вороги українського народу , диверсанти, маріонетки схем, корупційна 5та колона, союзники ворога!? Хто їх направляє і покриває, ляльководи хто...? Патріоти ПРАВО-охоронної системи , дійте, пишіть-Ваші рукописи не горять! З Богом до перемоги!
"...не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих"." Джерело: https://censor.net/ua/v3584165

Швидше заспокойте мене: цих "смотрящіх" призначив Порошенко? Це ж він, правда?
Думаю, що і без Залужного з псом Патроном тут не обійшлося. Ааа! Ну і Свинарчуки...
Чекаємо вечірнього відосика Боса всіх босів про поганого Галущенка, який не забезпечив захист енергетики. Ну про Кудрицькогр ж було? Чи Галущенко - єта другоє? 🤔
Цікаво: чи доживу я до часів, коли прийдуть до Найєма?
Прийти - прийдуть, але він за кілька годин до "приходу" здрисне...
Ви мабуть хотіли написати ''чи прийдуть до Зе?''. І до Наєма і до Зе обов'язково прийдуть. А сьогодні від їх дій страждає вся Україна.
Ні-ні. Мене зараз цікавить доля саме Найєма. Бо НАБУ поки що пішло по енергетиці, я ця гнида - Найєм - заявляла, що енергетика в нас захищена. І тут на тобі -- блекаути... Як несподівано!
А пан преЗЕдент буде відповідати за все.
Захищена черговими кролячими сітками, на які витратили мільйони
Роки через два , але тільки намалюють підозру а найем буде попивати вино в своєму трьорівневому котеджі
Сім'ю найєма виставили з Афганістана. Його батько там був замиіністра. То вони тут влаштувались, напевно з допомогою олігархата.
Господи скільки їх цих "викриттів" вже було і що? Найгірший варіант це арешт застава звільнення і за кордон.
А скільки їх -- цих "викриттів" -- ще буде!

Яку чудову владу українці обрали собі в 2019-му!
Без віри в Бога нас чекає хаос та занепад
Що не тиждень, то коррупційний скандал з оточення нашої Бубочки Бонневтіка
Чи почуємо ми щось від Зе, стосовно цього скандалу?

НІ. Бо він вам нічого не винний.
Тема не розкрита. З якого дива головним був Міндічь? У нього на цю чиновницьку шоблу апріорі впливу не могло бути - без команди згори його просто послали б. Це шось схоже на "Пригоди бравого солдата Швейка", якого Гащек не зміг дописати - закінчується на найбільш цікавому. Або "Звіяні вітром", де закігчення писав інший автор і зто його знає, як малося б закінчити насправді.
Ніколов думає, що він збирав "касу".
Взагалі, там повинно бути більше фігурантів. Не вистачає НБУ та Рахункової палати. І всім по 191 ст. ККУ - по 12 років за розкрадання державного майна..з конфіскаціями..
Це повна дупа що робиться в Україні і це під час війни.
Безбожники будуть красти ЗАВЖДИ бо не вірять в суд Божий
Бедній Вовка. Опять его подставили. А он ничего не знал...
Впевнений що така ж муйня і в УЗ і сірожа лещенко теж в схемах.
Хотілось би вірити що це не разова операція, а системна робота. І такі операції в даний момент продовжуються відносно всіх розпорядників державних коштів.
Але я не настільки наївний...
и никто в офисе президента и напалевон тоже не знали
Головне що Міндіч вже не в Україні як повідомили... Кордон не для всіх кордон..Злочинці під охороною Банковою...
Для всіх -- телемарафон!
Карлсон (Міндіч) -оператор штучної долі для Буратіно (Зеленского)
Зелені потвори!
Для банди Зеленського потрібно, щоб війна в Україні була вічно.
Если человек знает как побороть Энергокриз ему некуда свои идеи предложить .все отмахиваются.
Ставили котельную к больнице.
можно было совместить с двигателем и то же количества тепла + халявное электричество..
Теперь сидят без света.
Есть уже готовые модули - но про них или не щнают или Тупые..непонятно
Оце і є справжні гнидотні українські гниди, і ворогів не треба..
зе-команді ''руліт'' язиком.
Ще довго цю коблу будете терпіти?
Президент Зеленський - вирок Україні!
На плівках були всі.Зараз залишився тільки міндич,який втік.Це не викриття,а прикриття.
Де їзик в цих державних ''структурах''- там відразу смердить зрадою і кацапом!!!
А де в нас ще не викривали корупцію?
Мабуть, в педагогіці! Бо що там візьмеш за ті нещасні 4 000 доларів вчительської зарплатні!
