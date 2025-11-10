РУС
Разоблачение коррупции в сфере энергетики: НАБУ рассказало подробности схемы. ВИДЕО

Антикоррупционные органы разоблачили деятельность преступной организации, которая выстроила коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

Кто входил в состав?

  • бывший советник министра энергетики;
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
  • бизнесмен – руководитель преступной организации;
  • четыре человека – сотрудники бэк-офиса по легализации средств.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что бывший советник министра энергетики, о котором идет речь, - это Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" - Дмитрий Басов, а бизнесмен - Тимур Миндич.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", - рассказали в Бюро.

Читайте также: Должностное лицо филиала "Энергоатома" ежемесячно требовала от подрядчика "проценты": взяточница задержана

Руководитель организации привлек к схеме бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", - добавили там.

В НАБУ подчеркнули, что фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Читайте: Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" в Миндыча, срочно выехали из Украины, - Железняк

Что предшествовало?

НАБУ (4653) коррупция (8663) Энергоатом (414) Галущенко Герман (263) Миндич Тимур (32)
Топ комментарии
+11
Тамара Горіха Зерня:
Обшуки і баули з готівкою під ліжком у чинного міністра юстиції.
Міндіч втік з країни за кілька годин до початку обшуків.
От навіть чекаю сьогоднішнього відосіка Зеленського. Він не відреагує? Вдасть що нічого не знає? Сам втече? Спробує знову закрити НАБУ?

О, яка безкінечна варіативність. От що хочеш, те й роби.
10.11.2025 12:34 Ответить
+11
Все що робив Міндіч він робив за прямим розпорядженням Зєлєнского. Саме Зєлєнскій його кришував особисто. Мені вже цікаво який мудак візьметься кришувати самого Зєлєнского коли йому буде загрожувати тюрма?
10.11.2025 12:39 Ответить
+7
Навіщо йому реагувати, цеж не Свинарчуки...
10.11.2025 12:47 Ответить
Тамара Горіха Зерня:
Обшуки і баули з готівкою під ліжком у чинного міністра юстиції.
Міндіч втік з країни за кілька годин до початку обшуків.
От навіть чекаю сьогоднішнього відосіка Зеленського. Він не відреагує? Вдасть що нічого не знає? Сам втече? Спробує знову закрити НАБУ?

О, яка безкінечна варіативність. От що хочеш, те й роби.
10.11.2025 12:34 Ответить
"Баули з готівкою..."
"Ека нєвідаль!" Мусять же ж клієнти ВІП-камер Мінюсту комусь свої "соцнакоплєнія" на відповідальне зберігання залишати на час перебування у тих камерах!
10.11.2025 12:45 Ответить
Навіщо йому реагувати, цеж не Свинарчуки...
10.11.2025 12:47 Ответить
10.11.2025 12:53 Ответить
18 квітня 2019 року Володимир Зеленський заявив: «Якщо знайдуть мого «Свинарчука» - президент має піти»

10.11.2025 13:01 Ответить
До речі, по Свинарчуках він так нічого і не довів - баулів тупо не знайшли. 😊
10.11.2025 13:09 Ответить
ахахахаххх)

вспоминаю как в 2019 зелёные продвигали идею что Порох еврей)))

все єти "Кульманы/ миндичи /цукерманы" - чтоб дорваться до корыта. рассказывали лохоторату что ПОРОХ ЕВРЕЙ)))

сметуны !!! на выход)))
10.11.2025 13:11 Ответить
Все що робив Міндіч він робив за прямим розпорядженням Зєлєнского. Саме Зєлєнскій його кришував особисто. Мені вже цікаво який мудак візьметься кришувати самого Зєлєнского коли йому буде загрожувати тюрма?
10.11.2025 12:39 Ответить
« C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait.
« Au camp devant La Rochelle, ce 3 août 1628.
« Richelieu. »
10.11.2025 13:16 Ответить
"...не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих"." Джерело: https://censor.net/ua/v3584165

Швидше заспокойте мене: цих "смотрящіх" призначив Порошенко? Це ж він, правда?
10.11.2025 12:40 Ответить
Думаю, що і без Залужного з псом Патроном тут не обійшлося. Ааа! Ну і Свинарчуки...
10.11.2025 13:11 Ответить
Чекаємо вечірнього відосика Боса всіх босів про поганого Галущенка, який не забезпечив захист енергетики. Ну про Кудрицькогр ж було? Чи Галущенко - єта другоє? 🤔
10.11.2025 12:51 Ответить
Цікаво: чи доживу я до часів, коли прийдуть до Найєма?
10.11.2025 12:52 Ответить
Прийти - прийдуть, але він за кілька годин до "приходу" здрисне...
10.11.2025 13:03 Ответить
💯
10.11.2025 13:04 Ответить
Ви мабуть хотіли написати ''чи прийдуть до Зе?''. І до Наєма і до Зе обов'язково прийдуть. А сьогодні від їх дій страждає вся Україна.
10.11.2025 13:05 Ответить
Ні-ні. Мене зараз цікавить доля саме Найєма. Бо НАБУ поки що пішло по енергетиці, я ця гнида - Найєм - заявляла, що енергетика в нас захищена. І тут на тобі -- блекаути... Як несподівано!
А пан преЗЕдент буде відповідати за все.
10.11.2025 13:14 Ответить
Господи скільки їх цих "викриттів" вже було і що? Найгірший варіант це арешт застава звільнення і за кордон.
показать весь комментарий
А скільки їх -- цих "викриттів" -- ще буде!

Яку чудову владу українці обрали собі в 2019-му!
10.11.2025 13:06 Ответить
Без віри в Бога нас чекає хаос та занепад
10.11.2025 13:26 Ответить
Що не тиждень, то коррупційний скандал з оточення нашої Бубочки Бонневтіка
10.11.2025 12:59 Ответить
Чи почуємо ми щось від Зе, стосовно цього скандалу?

НІ. Бо він вам нічого не винний.
10.11.2025 13:04 Ответить
Тема не розкрита. З якого дива головним був Міндічь? У нього на цю чиновницьку шоблу апріорі впливу не могло бути - без команди згори його просто послали б. Це шось схоже на "Пригоди бравого солдата Швейка", якого Гащек не зміг дописати - закінчується на найбільш цікавому. Або "Звіяні вітром", де закігчення писав інший автор і зто його знає, як малося б закінчити насправді.
10.11.2025 13:07 Ответить
Нова ПІАР акція від НАБУ.
Ви ЗАВЕРШИТЬ розслідування, доведіть справу до суду, а не розголошуйте матеріали слідства назагал.
Ну провели ОБШУК, а далі ЩО?!!!
Справу треба доводити до логічного кінця, а то це так інфопривід на кілька днів, а далі як завжди НІЧОГО
10.11.2025 13:12 Ответить
Це повна дупа що робиться в Україні і це під час війни.
10.11.2025 13:17 Ответить
Безбожники будуть красти ЗАВЖДИ бо не вірять в суд Божий
10.11.2025 13:24 Ответить
Бедній Вовка. Опять его подставили. А он ничего не знал...
10.11.2025 13:27 Ответить
10.11.2025 13:28 Ответить
Впевнений що така ж муйня і в УЗ і сірожа лещенко теж в схемах.
10.11.2025 13:30 Ответить
Хотілось би вірити що це не разова операція, а системна робота. І такі операції в даний момент продовжуються відносно всіх розпорядників державних коштів.
Але я не настільки наївний...
10.11.2025 13:32 Ответить
и никто в офисе президента и напалевон тоже не знали
10.11.2025 13:36 Ответить
 
 