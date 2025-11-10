Разоблачение коррупции в сфере энергетики: НАБУ рассказало подробности схемы. ВИДЕО
Антикоррупционные органы разоблачили деятельность преступной организации, которая выстроила коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в своем видео, передает Цензор.НЕТ.
Кто входил в состав?
- бывший советник министра энергетики;
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
- бизнесмен – руководитель преступной организации;
- четыре человека – сотрудники бэк-офиса по легализации средств.
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что бывший советник министра энергетики, о котором идет речь, - это Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" - Дмитрий Басов, а бизнесмен - Тимур Миндич.
"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", - рассказали в Бюро.
Руководитель организации привлек к схеме бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", - добавили там.
В НАБУ подчеркнули, что фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Обшуки і баули з готівкою під ліжком у чинного міністра юстиції.
Міндіч втік з країни за кілька годин до початку обшуків.
От навіть чекаю сьогоднішнього відосіка Зеленського. Він не відреагує? Вдасть що нічого не знає? Сам втече? Спробує знову закрити НАБУ?
О, яка безкінечна варіативність. От що хочеш, те й роби.
"Ека нєвідаль!" Мусять же ж клієнти ВІП-камер Мінюсту комусь свої "соцнакоплєнія" на відповідальне зберігання залишати на час перебування у тих камерах!
вспоминаю как в 2019 зелёные продвигали идею что Порох еврей)))
все єти "Кульманы/ миндичи /цукерманы" - чтоб дорваться до корыта. рассказывали лохоторату что ПОРОХ ЕВРЕЙ)))
сметуны !!! на выход)))
Швидше заспокойте мене: цих "смотрящіх" призначив Порошенко? Це ж він, правда?
А пан преЗЕдент буде відповідати за все.
Яку чудову владу українці обрали собі в 2019-му!
НІ. Бо він вам нічого не винний.
Ви ЗАВЕРШИТЬ розслідування, доведіть справу до суду, а не розголошуйте матеріали слідства назагал.
Ну провели ОБШУК, а далі ЩО?!!!
Справу треба доводити до логічного кінця, а то це так інфопривід на кілька днів, а далі як завжди НІЧОГО
Але я не настільки наївний...