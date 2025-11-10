Разоблачение коррупции в сфере энергетики: НАБУ рассказало подробности схемы. ВИДЕО

Антикоррупционные органы разоблачили деятельность преступной организации, которая выстроила коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Кто входил в состав?

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";

бизнесмен – руководитель преступной организации;

четыре человека – сотрудники бэк-офиса по легализации средств.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что бывший советник министра энергетики, о котором идет речь, - это Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" - Дмитрий Басов, а бизнесмен - Тимур Миндич.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", - рассказали в Бюро.

Руководитель организации привлек к схеме бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", - добавили там.

В НАБУ подчеркнули, что фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Что предшествовало?