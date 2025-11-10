1 154 4
Коррупция в энергетике: министр Гринчук фигурирует на записях НАБУ, - Железняк
Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, комментируя обнародованные НАБУ записи разговоров фигурантов расследования коррупции в энергетике, передает Цензор.НЕТ.
"А здесь мы узнаем, что "смотрящий" за энергетикой и помощник Деркача держит на зарплате тогда еще министра экологии на тот момент (а сейчас министра энергетики) Светлану Гринчук. ...
Юлия Свириденко, а что там у вас? Будет ли инициатива выкинуть это позорное пятно из своего Кабмина?", - отметил парламентарий.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
- В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук.
