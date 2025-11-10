Коррупция в энергетике: министр Гринчук фигурирует на записях НАБУ, - Железняк

Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, комментируя обнародованные НАБУ записи разговоров фигурантов расследования коррупции в энергетике, передает Цензор.НЕТ.

"А здесь мы узнаем, что "смотрящий" за энергетикой и помощник Деркача держит на зарплате тогда еще министра экологии на тот момент (а сейчас министра энергетики) Светлану Гринчук. ...

Юлия Свириденко, а что там у вас? Будет ли инициатива выкинуть это позорное пятно из своего Кабмина?", - отметил парламентарий.

Что предшествовало?

Читайте: Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин