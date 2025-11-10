РУС
Коррупция в энергетике: министр Гринчук фигурирует на записях НАБУ, - Железняк

Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, комментируя обнародованные НАБУ записи разговоров фигурантов расследования коррупции в энергетике, передает Цензор.НЕТ.

"А здесь мы узнаем, что "смотрящий" за энергетикой и помощник Деркача держит на зарплате тогда еще министра экологии на тот момент (а сейчас министра энергетики) Светлану Гринчук. ...

Юлия Свириденко, а что там у вас? Будет ли инициатива выкинуть это позорное пятно из своего Кабмина?", - отметил парламентарий.

Что предшествовало?

Читайте: Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

коррупция (8663) Железняк Ярослав (483) Минэнерго (432) Гринчук Светлана (10)
Ощущение ,что это люди не из высокой политики
А заурядная ВОРОВСКАЯ МАЛИНА
Уровень общения - на голову не налазит!!!!!
Без знания воровской лексики и не поймешь ничего!!!!!!
10.11.2025 15:02 Ответить
Юлька всі їх забаганки виконує. Вони її посадили на зарплату до Мілованова в КШЕ. Це просто мафіроний спрут.
10.11.2025 15:06 Ответить
Весь непотріб не чистий на руку зібрався навколо влади і у владі.
10.11.2025 15:13 Ответить
Останнє слово ключове !
10.11.2025 15:17 Ответить
 
 