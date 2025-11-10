2 591 15
В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
Нардеп Ярослав Железняк подал в Раду заявление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции, а также об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Деркачем", - отметил парламентарий.
Гринчук Железняк назвал "представителем интересов Миндича в правительстве".
"До этого представляла его интересы на посту министра экологии", - отметил нардеп.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
НАЙБІЛЬШЕ покарання у зельоних гнид для вірних холуїв це інша хлібна посада ))
шо там сметанін + камишін ?
У портновських кривосуддівських, неправова ділема, або ми їх, або Українці - нас?!?! Сирійці, це дієво зробили вірьовкою, і не гралися в СУДАХ, з подібною нечистю! Бо буде, як беркутньою
А як на кордоні пропустили міндіча і цукерманів? Вони згідно Конституції зобов'язані захищати Україну, чи тільки тирити гроші?
Так це ''свинарчуки'' влади чи ні? Нарід набрав повний рот зеленого лайна і мовчить, то виходить що це ''свинарчуки'' наріду 73%?