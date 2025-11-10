В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук

Нардеп Ярослав Железняк подал в Раду заявление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции, а также об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

"За системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Деркачем", - отметил парламентарий.

Гринчук Железняк назвал "представителем интересов Миндича в правительстве".

"До этого представляла его интересы на посту министра экологии", - отметил нардеп.

Что предшествовало?

