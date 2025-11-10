РУС
2 591 15

В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук

Раде предлагают уволить Галущенко и Гринчука с министерских должностей

Нардеп Ярослав Железняк подал в Раду заявление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции, а также об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Деркачем", - отметил парламентарий.

Гринчук Железняк назвал "представителем интересов Миндича в правительстве".

"До этого представляла его интересы на посту министра экологии", - отметил нардеп.

Читайте: "Служба безопасности президента РФ": во время обысков у одного из организаторов схемы детективы НАБУ нашли "артефакт". ФОТО

Что предшествовало?

+7
якось швидко "понеслась 3.14зда по кочкам" - але "ще не вечір"!!!
10.11.2025 14:30 Ответить
+6
не звільнення - а арешт і суд мав би бути ..але ))

НАЙБІЛЬШЕ покарання у зельоних гнид для вірних холуїв це інша хлібна посада ))

шо там сметанін + камишін ?
10.11.2025 14:28 Ответить
+6
А не хочуть зняти з посади і притягнути до відповідальності хазяїна цих крадіїв, незламного лідора ********** зєльцмана?
10.11.2025 14:33 Ответить
10.11.2025 14:28 Ответить
А до чого тут сметани, камишини, міндічі? Сьомий рік за все, що твориться в Україні відповідальний президент. Це не за того, що його не любить більше половини українців, а він так вирішив, розтопивши Конституцію.
10.11.2025 14:40 Ответить
саме до того що Оманська Гнида їх і призначив
10.11.2025 14:40 Ответить
Погоджуюся. Але він до цього часу за свої дії не відповідає.
10.11.2025 14:46 Ответить
Вже внукам і правнукам хватить на золоті унітази 😂
10.11.2025 14:49 Ответить
10.11.2025 14:30 Ответить
Тепер послиця і посол від енергетики, мігрують з накраденими грошима(голова Нацбанку, зтривожений??) за «політичними мотивами», як і зрадники наумов, шифери, дубілєти, гончарук із шоблою, прокурорські, шурма, міндіч, кисліцин ….
У портновських кривосуддівських, неправова ділема, або ми їх, або Українці - нас?!?! Сирійці, це дієво зробили вірьовкою, і не гралися в СУДАХ, з подібною нечистю! Бо буде, як беркутньою
10.11.2025 14:33 Ответить
10.11.2025 14:33 Ответить
У нього бронь 🤣🤡
10.11.2025 14:50 Ответить
А СБУ в сраку зеленського заглядає замість того, щоб знешкоджувати корупціонерів, які нищать безпеку держави!
10.11.2025 14:36 Ответить
А як буде в цьому випадку діяти монобільшість від наріду 73%, що створила негласну коаліцію із опзж?
А як на кордоні пропустили міндіча і цукерманів? Вони згідно Конституції зобов'язані захищати Україну, чи тільки тирити гроші?
Так це ''свинарчуки'' влади чи ні? Нарід набрав повний рот зеленого лайна і мовчить, то виходить що це ''свинарчуки'' наріду 73%?
10.11.2025 14:37 Ответить
Звільнять і послом на Мальдіви..
10.11.2025 14:45 Ответить
На цей раз такий варіант не пройде. Як би хто не відносився до НАБУ і САП, але це вони зібрали все про цю хуцпу. Не даром Лідор хотів НАБУ і САП знищити, або підкорити собі, скликавши ''картонний Майдан''. За ними стоять західні партнери і в них є всі повноваження довести справу до кінця. Бачу вимальовується велика шайка реальних ''свинарчуків''. Бо ті, на яких вилили тони брехні і бруду Гладковських - при Порошенко возили контрабандою з росії клістрони і необхідні частини до військової техніки, а ці мільярдами тирили і вивозили з України.
10.11.2025 14:53 Ответить
 
 