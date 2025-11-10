У Раді ініціювали звільнення міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Гринчук

Нардеп Ярослав Железняк подав до Ради заяву про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції, а також про звільнення Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики.

"За системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки з зрадником Деркачем", - зазначив парламентар.

Гринчук Железняк назвав "представником інтересів Міндіча в Уряді".

"До цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології", - зазначив нардеп.

Що передувало?

