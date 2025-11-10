У Раді ініціювали звільнення міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Гринчук
Нардеп Ярослав Железняк подав до Ради заяву про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції, а також про звільнення Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики.
"За системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки з зрадником Деркачем", - зазначив парламентар.
Гринчук Железняк назвав "представником інтересів Міндіча в Уряді".
"До цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології", - зазначив нардеп.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Пізніше в НАБУ оприлюднили записи розмов та розповіли подробиці операції.
НАЙБІЛЬШЕ покарання у зельоних гнид для вірних холуїв це інша хлібна посада ))
шо там сметанін + камишін ?
У портновських кривосуддівських, неправова ділема, або ми їх, або Українці - нас?!?! Сирійці, це дієво зробили вірьовкою, і не гралися в СУДАХ, з подібною нечистю! Бо буде, як беркутньою
Шоу квартальне для гоїв.
Накрали під час війни, підозра, закордон.
Конвеєр останнім часом пішов швидше.
Причина якась є
Пересидент і помічники ригоАНАЛЬНИХ в Урядовому кварталі, обмазані лайном міндіча, шурми, дубілєтів, шиферів, деркачів, каламойського і К….
А як на кордоні пропустили міндіча і цукерманів? Вони згідно Конституції зобов'язані захищати Україну, чи тільки тирити гроші?
Так це ''свинарчуки'' влади чи ні? Нарід набрав повний рот зеленого лайна і мовчить, то виходить що це ''свинарчуки'' наріду 73%?
Похоже знайшли цілу свиноферму, але в відставку ніхто не піде
дістав своїми грабежами і популізмом !!
а не звільняти і це стосується Зеленського !!