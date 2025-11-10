"Служба безопасности президента РФ": во время обысков у одного из организаторов схемы детективы НАБУ нашли "артефакт". ФОТО

Антикоррупционные органы во время обыска в рамках расследования коррупции в энергетике нашли "артефакт" с надписью "Служба безопасности президента Российской Федерации".

Фото обнародовала пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП обнаружили интересный артефакт", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

