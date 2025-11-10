"Служба безопасности президента РФ": во время обысков у одного из организаторов схемы детективы НАБУ нашли "артефакт". ФОТО
Антикоррупционные органы во время обыска в рамках расследования коррупции в энергетике нашли "артефакт" с надписью "Служба безопасности президента Российской Федерации".
Фото обнародовала пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП обнаружили интересный артефакт", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
Але "Візитку Яроша" знайти там точно не зможуть, можливо тільки в завгоспа, як подарунок для шефа !!!
і ніколи не припинялись
якщо завтра рашка щезне
зникне і масштабна корупція
все лайно звідти...
ДУМАЙ, якщо є чим.
Демонстрація цього "артефакту", як і обшуки, виступають в якості локшини на вуха українським тубільцям, справу будуть вести років 20, після чого закриють по строку давності.
Зелені як завжди оригінальністю не відрізняються. Якщо кореш преЗЕдента втік перед самим обшуком НАБУ, а Порошенка до справи причепити не вдається ніяк - значить то гарантована рука Москви.
Тобто НАБУ, яке формувалося за активної участі США і країн Заходу, як виявляється, працює на Москву? Я правильно розумію? На Москву працюють взагалі всі хто не співає осану Зеленському?
Але тоді зустрічне питання. Скільки вироків суду винесено по "справі свинарчуків"? Правильно, нуль. Докажіть мені що Бігус, який розкрутив "історію свинарчуків", а з ним Лещенко, Найєм та вся зелена влада яка заповзято спекулювала цією побрехенькою, так от докажіть мені що всі вони НЕ працювали на Москву, з метою повалити президента, за якого Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут були ПОВЕРНУТІ до України!
Доведете?
А по "стіні Яценюка" скільки багна було вилито? Часом не московськими посіпаками?
А про Порошенка скільки вироків суду існує? Бо санкції Зеленського - це не суд. Провини Порошенка в суді не було доказано жодного разу. На кого працювали всі ті, хто поширював брехню про Петра Порошенка? На Вікторію Сюмар? На Ніну Южаніну? На Софію Федину? На Артура Герасимова? На Валерія Залужного? Врешті - на покійного Андрія Парубія? Агов!
Просте питання: Чому в Україні, де президент все ще Зеленський, Міндічу довелося перед обшуком НАБУ тікати? Чому він не прийшов на допит? Чому не захистився в суді? Чого він боїться? Це ж нормально - захищатися в суді! Це ж кожен прідприємець робить час від часу - кожна ЗЕботва вам скаже це, коли ідеться про суди Порошенка.
Що, чинна влада не має досвіду, коли фігуранти справ НАБУ переводяться до в'язниць інших відомств - і виходять на свободу? Що не так тепер?
У зелених всерйоз вірять, що суспільство повірить ніби НАБУ - найманці Москви і обшук у Міндіча - московська операція?
Думаю - у зелених в це всерйоз вірять. Ну, якщо вдалося Порошенка оббрехати - чому б не брехати масово зараз?