"Служба безопасности президента РФ": во время обысков у одного из организаторов схемы детективы НАБУ нашли "артефакт". ФОТО

Антикоррупционные органы во время обыска в рамках расследования коррупции в энергетике нашли "артефакт" с надписью "Служба безопасности президента Российской Федерации".

Фото обнародовала пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП обнаружили интересный артефакт", - говорится в сообщении.

Коррупция в энергетике: Что НАБУ нашло во время обысков?

Читайте: Коррупция в энергетике: Доллары, изъятые НАБУ, могли незаконно попасть из США в Украину, - Яровая

Что предшествовало?

Читайте: Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндича, срочно выехали из Украины, - Железняк

Топ комментарии
+20
Там, як би ще в ОПі пошарудіти, то й не таке знайдеться!
10.11.2025 13:59 Ответить
+10
Пан Малюк знову російський слід у своїх шефів не побачив?
10.11.2025 14:02 Ответить
+7
https://t.me/dragonspech/9488 Дмитро Каленчук-Вовнянко: Якщо не можна причепити Порошенка до виявлених злочинів - вали все на Москву!
Зелені як завжди оригінальністю не відрізняються. Якщо кореш преЗЕдента втік перед самим обшуком НАБУ, а Порошенка до справи причепити не вдається ніяк - значить то гарантована рука Москви.
Тобто НАБУ, яке формувалося за активної участі США і країн Заходу, як виявляється, працює на Москву? Я правильно розумію? На Москву працюють взагалі всі хто не співає осану Зеленському?
Але тоді зустрічне питання. Скільки вироків суду винесено по "справі свинарчуків"? Правильно, нуль. Докажіть мені що Бігус, який розкрутив "історію свинарчуків", а з ним Лещенко, Найєм та вся зелена влада яка заповзято спекулювала цією побрехенькою, так от докажіть мені що всі вони НЕ працювали на Москву, з метою повалити президента, за якого Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут були ПОВЕРНУТІ до України!
Доведете?
А по "стіні Яценюка" скільки багна було вилито? Часом не московськими посіпаками?
А про Порошенка скільки вироків суду існує? Бо санкції Зеленського - це не суд. Провини Порошенка в суді не було доказано жодного разу. На кого працювали всі ті, хто поширював брехню про Петра Порошенка? На Вікторію Сюмар? На Ніну Южаніну? На Софію Федину? На Артура Герасимова? На Валерія Залужного? Врешті - на покійного Андрія Парубія? Агов!
Просте питання: Чому в Україні, де президент все ще Зеленський, Міндічу довелося перед обшуком НАБУ тікати? Чому він не прийшов на допит? Чому не захистився в суді? Чого він боїться? Це ж нормально - захищатися в суді! Це ж кожен прідприємець робить час від часу - кожна ЗЕботва вам скаже це, коли ідеться про суди Порошенка.
Що, чинна влада не має досвіду, коли фігуранти справ НАБУ переводяться до в'язниць інших відомств - і виходять на свободу? Що не так тепер?
У зелених всерйоз вірять, що суспільство повірить ніби НАБУ - найманці Москви і обшук у Міндіча - московська операція?
Думаю - у зелених в це всерйоз вірять. Ну, якщо вдалося Порошенка оббрехати - чому б не брехати масово зараз?
10.11.2025 14:07 Ответить
Мабуть це посвідчення від **********, було загорнуто у вишиванку, яку так ******* одягати особи з Урядового кварталу, злочевський, деркачі, члЄни Уряду, а особливо держсекретарі з Секретаріату КМУ та ЦОВВ, ОДА, суддівсько-прокурорські від портнова, та їх рідня на ***********!!?!?
10.11.2025 14:16 Ответить
Там, як би ще в ОПі пошарудіти, то й не таке знайдеться!
10.11.2025 13:59 Ответить
Цікаво там пошарудіти...!
Але "Візитку Яроша" знайти там точно не зможуть, можливо тільки в завгоспа, як подарунок для шефа !!!
10.11.2025 14:04 Ответить
Там би точно знайшли «Отчет о проделанной работе»!
10.11.2025 14:05 Ответить
Ордени від *****, гарантовано є в кабінеті дєрмака! 😁
10.11.2025 14:06 Ответить
То "агенти кремля" з НАБУ підкинули!
10.11.2025 14:01 Ответить
Ну так, саме так! 😁 Саме тому на записах, оприлюднених НАБУ всі фігуранти "ботают" па-русскі. 😊 Схоже, аґенти крємля і фігуранти оприлюднених фіґурантів операції Мідас - це одні й ті ж люди! 😊
10.11.2025 14:23 Ответить
Тут Головне питання - Хто саме рекомендував цю особу на посаду? Він не міг не знати. Бо контролює...
10.11.2025 14:01 Ответить
Ну все в країні відбуваєтьця по команді янелоха, з відома дєрмака! 🤬
10.11.2025 14:08 Ответить
Пан Малюк знову російський слід у своїх шефів не побачив?
10.11.2025 14:02 Ответить
За паном Малюком сліди теж якісь дивні тягнуться - то українські то кацапські.
10.11.2025 14:29 Ответить
Ну все, понеслась кизда по кочках
10.11.2025 14:02 Ответить
і, я так розумію, в обидві сторони.... дороги....
10.11.2025 14:05 Ответить
всі корупційні схеми зациклені на росії
і ніколи не припинялись
якщо завтра рашка щезне
зникне і масштабна корупція
все лайно звідти...
10.11.2025 14:04 Ответить
Ти забув сказати про вошей і гнид у владі ze-дєрмака!
10.11.2025 14:10 Ответить
кАдЄбНяві вуха стирчасть із всього що називається "слугі народа" і їх "ми-їх-рахом-делателя"!

ДУМАЙ, якщо є чим.
10.11.2025 14:04 Ответить
зараз набіжать лізуни зеленої дупи і пояснять тупим вкраїнчикам, що це такий прІкол і що таку корочку можна купити в переході
10.11.2025 14:05 Ответить
В підземному переході між корпусами Лубянки багато чого можна купити!
10.11.2025 14:09 Ответить
То не корочка, а щоденник. І куплявся, судячи зі стану закладки, приблизно в той самий час, коли зеля у покійного жиріка в бані сракою крутив за штуку баксів.
Демонстрація цього "артефакту", як і обшуки, виступають в якості локшини на вуха українським тубільцям, справу будуть вести років 20, після чого закриють по строку давності.
10.11.2025 14:17 Ответить
Вы не поняли, это Дерьмак с Татаровым затрофеили когда кадыровцев по Киеву гоняли.
10.11.2025 14:06 Ответить
https://t.me/dragonspech/9488 Дмитро Каленчук-Вовнянко: Якщо не можна причепити Порошенка до виявлених злочинів - вали все на Москву!
Зелені як завжди оригінальністю не відрізняються. Якщо кореш преЗЕдента втік перед самим обшуком НАБУ, а Порошенка до справи причепити не вдається ніяк - значить то гарантована рука Москви.
Тобто НАБУ, яке формувалося за активної участі США і країн Заходу, як виявляється, працює на Москву? Я правильно розумію? На Москву працюють взагалі всі хто не співає осану Зеленському?
Але тоді зустрічне питання. Скільки вироків суду винесено по "справі свинарчуків"? Правильно, нуль. Докажіть мені що Бігус, який розкрутив "історію свинарчуків", а з ним Лещенко, Найєм та вся зелена влада яка заповзято спекулювала цією побрехенькою, так от докажіть мені що всі вони НЕ працювали на Москву, з метою повалити президента, за якого Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут були ПОВЕРНУТІ до України!
Доведете?
А по "стіні Яценюка" скільки багна було вилито? Часом не московськими посіпаками?
А про Порошенка скільки вироків суду існує? Бо санкції Зеленського - це не суд. Провини Порошенка в суді не було доказано жодного разу. На кого працювали всі ті, хто поширював брехню про Петра Порошенка? На Вікторію Сюмар? На Ніну Южаніну? На Софію Федину? На Артура Герасимова? На Валерія Залужного? Врешті - на покійного Андрія Парубія? Агов!
Просте питання: Чому в Україні, де президент все ще Зеленський, Міндічу довелося перед обшуком НАБУ тікати? Чому він не прийшов на допит? Чому не захистився в суді? Чого він боїться? Це ж нормально - захищатися в суді! Це ж кожен прідприємець робить час від часу - кожна ЗЕботва вам скаже це, коли ідеться про суди Порошенка.
Що, чинна влада не має досвіду, коли фігуранти справ НАБУ переводяться до в'язниць інших відомств - і виходять на свободу? Що не так тепер?
У зелених всерйоз вірять, що суспільство повірить ніби НАБУ - найманці Москви і обшук у Міндіча - московська операція?
Думаю - у зелених в це всерйоз вірять. Ну, якщо вдалося Порошенка оббрехати - чому б не брехати масово зараз?
10.11.2025 14:07 Ответить
Хто б сумнівався в тому, що жидівському кагалу, який тотально узурпував владу в державі, абсолютно пофіг на Україну та українців, їхня мета - якнайдовше протриматись біля кормушки та встигнути якнайбільше вкрасти
10.11.2025 14:09 Ответить
" Артефакт"? В каком смысле этого слова? ( Просто красивое и не понятное, или что то другое?)
10.11.2025 14:09 Ответить
10.11.2025 14:12 Ответить
Свінрчук крав запчастини для ППО на россії, що би відремонтувати вітчизняні системи ППО. У зеленського такого персонажу точно не буде.
10.11.2025 14:16 Ответить
Там поряд не менш цікавий артефакт - "Путь к финансовой свободе"! Как говаривал тов.Бендер - с таким счастьем и на свободе!
10.11.2025 14:17 Ответить
10.11.2025 14:17 Ответить
Дивує те, що Захід толерує всю цю зграю зелених покидьків та відвертих злодіїв на чолі з хрипатим паханчиком, аби лишень українці своїми життями платили за їх ситі спокійні життя
10.11.2025 14:17 Ответить
Якраз це ні разу не дивує. Тим більше що й українців це влаштовує.
10.11.2025 14:26 Ответить
Ви всі не розумієте, це дещо ІНШЕ...

10.11.2025 14:21 Ответить
Не, ну почему не йо-пэ-рэ-сэтэ... https://youtu.be/x1FGjKZEHcwe марш авиаторов
10.11.2025 14:24 Ответить
10.11.2025 14:28 Ответить
Фсбу на это что скажет? Ах да...
10.11.2025 14:30 Ответить
А хто допоміг втекти міндічу?
10.11.2025 14:40 Ответить
Главный артефакт на Банковой сидит)
10.11.2025 14:52 Ответить
 
 