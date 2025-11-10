Коррупция в энергетике: Доллары, изъятые НАБУ, могли незаконно попасть из США в Украину, - Яровая
Изъятые детективами НАБУ во время обысков по делу о коррупции в энергетике средства могли незаконно попасть из США в Украину.
Об этом сообщила в Фейсбуке Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.
Она обратила внимание, что на пачках долларов, фото которых обнародовало НАБУ, видны отметки ATLANTA и KAN CITY - это банки Федерального резерва США.
"Такие упаковки не появляются у частных лиц случайно. Это официальная банковская наличность, которая могла попасть сюда только через пересечение государственных границ. И здесь вопрос уже не только к НАБУ, которое проводит обыски у чиновников. Это вопрос к ФБР, потому что преступление совершено на территории двух государств одновременно", - отметила она.
Преступление на территории США было совершено, если наличные были незаконно вывезены без декларирования, а на территории Украины - если они были незаконно ввезены или используются в схемах отмывания денег или коррупции.
"В США декларирование более $10,000 является обязательным. В Украине тоже. Недекларирование в обеих странах - федеральное преступление в США и уголовное преступление в Украине", - подчеркнула Яровая.
По ее словам, настало время координации между НАБУ, СБУ, САП и ФБР.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
