Коррупция в энергетике: Доллары, изъятые НАБУ, могли незаконно попасть из США в Украину, - Яровая

Изъятые детективами НАБУ во время обысков по делу о коррупции в энергетике средства могли незаконно попасть из США в Украину.

Об этом сообщила в Фейсбуке Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

Она обратила внимание, что на пачках долларов, фото которых обнародовало НАБУ, видны отметки ATLANTA и KAN CITY - это банки Федерального резерва США.

"Такие упаковки не появляются у частных лиц случайно. Это официальная банковская наличность, которая могла попасть сюда только через пересечение государственных границ. И здесь вопрос уже не только к НАБУ, которое проводит обыски у чиновников. Это вопрос к ФБР, потому что преступление совершено на территории двух государств одновременно", - отметила она.

Читайте также: Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндича, срочно выехали из Украины, - Железняк

Преступление на территории США было совершено, если наличные были незаконно вывезены без декларирования, а на территории Украины - если они были незаконно ввезены или используются в схемах отмывания денег или коррупции.

"В США декларирование более $10,000 является обязательным. В Украине тоже. Недекларирование в обеих странах - федеральное преступление в США и уголовное преступление в Украине", - подчеркнула Яровая.

По ее словам, настало время координации между НАБУ, СБУ, САП и ФБР.

Читайте: СМИ сообщили, что Миндич покинул Украину перед обыском. Спикер ГПСУ Демченко говорит, что не имеет доступа к информации о его выезде

Что предшествовало?

Топ комментарии
+4
А казали,що їздили за томагавками.
10.11.2025 13:24 Ответить
10.11.2025 13:24 Ответить
+3
Підкинули вороги
10.11.2025 13:18 Ответить
10.11.2025 13:18 Ответить
+2
Хоть би за злочевськогр з ригоАНАЛЬНИМИ злодіями в енергетиці, не забули!! Деркач з міндічем та ахметовим, зтурбовані чи таке собі!?!?!?
10.11.2025 13:22 Ответить
10.11.2025 13:22 Ответить
Підкинули вороги
10.11.2025 13:18 Ответить
10.11.2025 13:18 Ответить
точно, янелоха отарі підкинули сірі вовки
10.11.2025 13:38 Ответить
10.11.2025 13:38 Ответить
Хоть би за злочевськогр з ригоАНАЛЬНИМИ злодіями в енергетиці, не забули!! Деркач з міндічем та ахметовим, зтурбовані чи таке собі!?!?!?
10.11.2025 13:22 Ответить
10.11.2025 13:22 Ответить
А казали,що їздили за томагавками.
10.11.2025 13:24 Ответить
10.11.2025 13:24 Ответить
А що не зрозуміло? Тамагавки не придбали - прийшлося весь нал повертати назад в казну...
Просто по дорозі їх перехватили!
10.11.2025 13:30 Ответить
10.11.2025 13:30 Ответить
Зеленському похер, в нього зникло світло під час інтервью.
10.11.2025 13:27 Ответить
10.11.2025 13:27 Ответить
РФ не зпя боїться Україну, бо наші руки всюди, крадемо гроші прямо з Федерального Резерву США
10.11.2025 13:32 Ответить
10.11.2025 13:32 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 13:33 Ответить
Ну тепер Зеленський повинен атакувати кремль чи щось подібне... Бо чергова підстанція в якомусь селі, навряд чи переб'є ці новини від НАБУ.
10.11.2025 13:34 Ответить
10.11.2025 13:34 Ответить
Шашличний і буде потужно атакувати, але Пороха
10.11.2025 13:36 Ответить
10.11.2025 13:36 Ответить
знову сформує розформований підрозділ БПЛА і накаже знести прапор на кремлі?
10.11.2025 13:37 Ответить
10.11.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 13:35 Ответить
Заіздєц зєльоним! Порєшать не вийде! І це вселяє обережний оптимізм. Ну і Зєлєнского у роактора давно не бачив. 😊 А тут треба зіграти ідіота (що абідна), чи робити радісну міну і тішитися (удавано) за спецслужби, які хоч і українські, але для нього - чужі. Можна робити вигляд, що нічого не відбувається, але то ще гірше, ніж грати ідіота.
10.11.2025 13:37 Ответить
10.11.2025 13:37 Ответить
ввечері відосик буде цікавий - перший раз буду дивитися, мабуть, якщо не знудить....
показать весь комментарий
10.11.2025 13:39 Ответить
cтікі раз виходило парєшать - і тепер вийде, побачите
показать весь комментарий
10.11.2025 13:39 Ответить
З ІБР? 🤔 Лазаренко розумним був і бабла мав більше, та й крав в основному українські гроші. І то не плоішав. А ці - тупі, бо крали американську допомогу. ФБР, навіть при всьому бажанні спустити таке не може. Цікаао буде подивитися, як ті сбушники, до під татаровим ходять, будуть тулити підозри керіяництву НАБУ і САП і чи будуть взагалі? 🤔
показать весь комментарий
10.11.2025 13:45 Ответить
Місс Ярова, доводжу до Вашого відома, шо долари США, ті, шо в Україні - усі курва без виключення - потрапляють з США.
показать весь комментарий
10.11.2025 13:38 Ответить
 
 