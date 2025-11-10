Корупція в енергетиці: Долари, вилучені НАБУ, могли незаконно потрапити зі США в Україну, - Ярова
Вилучені детективами НАБУ під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці кошти, могли незаконно потрапити зі США до України.
Про це повідомила у Фейсбуці Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.
Вона звернула увагу, що на пачках доларів, фото яких оприлюднило НАБУ, видно позначки ATLANTA та KAN CITY - це банки Федерального резерву США.
"Такі пакування не з’являються у приватних осіб випадково. Це офіційна банківська готівка, яка могла потрапити сюди лише через перетин державних кордонів. І тут питання вже не лише до НАБУ, яке проводить обшуки у посадовців. Це питання до ФБР, бо злочин скоєно на території двох держав одночасно", - зазначила вона.
Злочин на території США було вчинено, якщо готівку було незаконно вивезено без декларування, а на території України - якщо вона була незаконно ввезена чи використовується у схемах відмивання або корупції.
"У США декларування понад $10,000 є обов’язковим. В Україні теж. Недекларування в обох країнах — федеральний злочин у США і кримінальний злочин в Україні", - наголосила Ярова.
За її словами, настав час координації між НАБУ, СБУ, САП та ФБР.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Пізніше в НАБУ оприлюднили записи розмов та розповіли подробиці операції.
Пока украинцы считают киловатты во время отключений, киевская коммунальная компания "Киевгаз" решила обновить автопарк и приобрести люксовый Mercedes-Benz V-Class Avantgarde за более чем 5 миллионов гривен. Закупку провели без торгов - под предлогом, что желающих поставлять не нашлось.
До 30 апреля 2026 года компания получит новый полноприводный минивэн в цвете "черный обсидиан металлик". Авто имеет дизельный двигатель на 237 лошадиных сил, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, камеры кругового обзора, ассистент удержания полосы, климат-контроль, подогрев сидений и руля, электропривод дверей и стеклянную панорамную крышу. Закупку провели без тендера, ведь предыдущие торги отменили из-за отсутствия предложений. Договор предусматривает аванс в 20% и оплату остальных после поставки. Цена привязана к курсу евро, поэтому при колебании валюты стоимость может вырасти.
Акционерами "Киевгаза" являются ЧАО "Компания Киевэнергохолдинг" (60%), община Киева (28,5%), а также Андрей Винграновский и Эдуард Швыдкий (по 5,5%). "Киевэнергохолдинг" на 61% принадлежит городу, частично - британской Artio Global Investors Ltd и кипрской Densec Limited. Компанию сейчас возглавляет Андрей Винграновский, муж Юлии Левочкиной - сестры экс-нардепа Сергея Левочкина. Ранее предприятием руководил зять Юрия Бойко - Сергей Горовой. Медиа неоднократно сообщали, что "Киевгаз" фактически контролируют Левочкины и Бойко.
Поставщиком выступил дилер "Автомобильный дом Укравто Украина", принадлежащий к группе "Укравто" бизнесмена Тариэла Васадзе. С 2017 года компания получила государственных заказов на более 118 млн грн. Пока киевляне считают киловатты, "Киевгаз" тратит более 5 миллионов гривен на роскошный Mercedes со стеклянной крышей. Для каких нужд приобретено авто и кто им будет пользоваться - в компании пока не объяснили.
