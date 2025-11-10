Корупція в енергетиці: Долари, вилучені НАБУ, могли незаконно потрапити зі США в Україну, - Ярова

Вилучені детективами НАБУ під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці кошти, могли незаконно потрапити зі США до України.

Про це повідомила у Фейсбуці Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

Вона звернула увагу, що на пачках доларів, фото яких оприлюднило НАБУ, видно позначки ATLANTA та KAN CITY - це банки Федерального резерву США.

"Такі пакування не з’являються у приватних осіб випадково. Це офіційна банківська готівка, яка могла потрапити сюди лише через перетин державних кордонів. І тут питання вже не лише до НАБУ, яке проводить обшуки у посадовців. Це питання до ФБР, бо злочин скоєно на території двох держав одночасно", - зазначила вона.

Також читайте: Брати Цукермани, які вели "фінансову частину" в Міндіча, терміново виїхали з України, - Железняк

Злочин на території США було вчинено, якщо готівку було незаконно вивезено без декларування, а на території України - якщо вона була незаконно ввезена чи використовується у схемах відмивання або корупції.

"У США декларування понад $10,000 є обов’язковим. В Україні теж. Недекларування в обох країнах — федеральний злочин у США і кримінальний злочин в Україні", - наголосила Ярова.

За її словами, настав час координації між НАБУ, СБУ, САП та ФБР.

Читайте: ЗМІ повідомили, що Міндіч залишив Україну перед обшуком. Речник ДПСУ Демченко каже, що не має доступу до інформації про його виїзд

НАБУ (5729) Міндіч Тімур (331) Ярова Дана (62)
А казали,що їздили за томагавками.
10.11.2025 13:24 Відповісти
Підкинули вороги
10.11.2025 13:18 Відповісти
РФ не зпя боїться Україну, бо наші руки всюди, крадемо гроші прямо з Федерального Резерву США
10.11.2025 13:32 Відповісти
Підкинули вороги
10.11.2025 13:18 Відповісти
точно, янелоха отарі підкинули сірі вовки
10.11.2025 13:38 Відповісти
кеш вкрадений безпосередньо в уряду США !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

вот єто поворот !

.
10.11.2025 16:52 Відповісти
Хоть би за злочевськогр з ригоАНАЛЬНИМИ злодіями в енергетиці, не забули!! Деркач з міндічем та ахметовим, зтурбовані чи таке собі!?!?!?
10.11.2025 13:22 Відповісти
А казали,що їздили за томагавками.
10.11.2025 13:24 Відповісти
А що не зрозуміло? Тамагавки не придбали - прийшлося весь нал повертати назад в казну...
Просто по дорозі їх перехватили!
10.11.2025 13:30 Відповісти
Не удивляюсь, если ТОМАГАВКАМИ
Зеленский с друганами называют - МИЛЛИАРД АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ
У воров же есть свой сленг
А наши воры еще и комики
Любят пошутить...
10.11.2025 13:55 Відповісти
Зеленському похер, в нього зникло світло під час інтервью.
10.11.2025 13:27 Відповісти
РФ не зпя боїться Україну, бо наші руки всюди, крадемо гроші прямо з Федерального Резерву США
10.11.2025 13:32 Відповісти
10.11.2025 13:33 Відповісти
Ну тепер Зеленський повинен атакувати кремль чи щось подібне... Бо чергова підстанція в якомусь селі, навряд чи переб'є ці новини від НАБУ.
10.11.2025 13:34 Відповісти
Шашличний і буде потужно атакувати, але Пороха
10.11.2025 13:36 Відповісти
знову сформує розформований підрозділ БПЛА і накаже знести прапор на кремлі?
10.11.2025 13:37 Відповісти
Релейной шафой на железной дороге
В кацапском зажопинске не прикроешься
10.11.2025 13:52 Відповісти
10.11.2025 13:35 Відповісти
"аналогів" немає, а наємо-анали Є.

МІСТИКА!
10.11.2025 14:11 Відповісти
Заіздєц зєльоним! Порєшать не вийде! І це вселяє обережний оптимізм. Ну і Зєлєнского у роактора давно не бачив. 😊 А тут треба зіграти ідіота (що абідна), чи робити радісну міну і тішитися (удавано) за спецслужби, які хоч і українські, але для нього - чужі. Можна робити вигляд, що нічого не відбувається, але то ще гірше, ніж грати ідіота.
10.11.2025 13:37 Відповісти
ввечері відосик буде цікавий - перший раз буду дивитися, мабуть, якщо не знудить....
10.11.2025 13:39 Відповісти
Цю тему він чіпати не стане, якщо це серйозно.
Якщо ж почне використовувати для піару - все погоджено.
10.11.2025 14:48 Відповісти
cтікі раз виходило парєшать - і тепер вийде, побачите
10.11.2025 13:39 Відповісти
З ІБР? 🤔 Лазаренко розумним був і бабла мав більше, та й крав в основному українські гроші. І то не плоішав. А ці - тупі, бо крали американську допомогу. ФБР, навіть при всьому бажанні спустити таке не може. Цікаао буде подивитися, як ті сбушники, до під татаровим ходять, будуть тулити підозри керіяництву НАБУ і САП і чи будуть взагалі? 🤔
10.11.2025 13:45 Відповісти
Королівство Зелених дзеркал.
От побачите. "Це речові докази які СБУ вилучила у НАБУ".
Чи, ще якась потужна дичина.
10.11.2025 14:51 Відповісти
Йому і іграти не треба.він і так ідіот.
10.11.2025 15:43 Відповісти
Місс Ярова, доводжу до Вашого відома, шо долари США, ті, шо в Україні - усі курва без виключення - потрапляють з США.
10.11.2025 13:38 Відповісти
Причому перетинають обидва кордони. Інакше - ніяк .
10.11.2025 13:46 Відповісти
Саньок, я тобі до твого відома довожу, шо не всі серії банкноти потрапляють сюда в таких пачках прямісінько з федерального резерву))) В нас офіційно (Євпропа) є дуже визначні серії, то робиться власне для того, щоби відслідковувати не законні готівкові оборудки.
10.11.2025 13:49 Відповісти
Тут є нюанс, містер Heydeck, - "могли незаконно потрапити зі США до України".
10.11.2025 14:05 Відповісти
Не тупи, шмаркля зелена, потрапляють через декларування!!! Там і відповідний штамп є, якого нема на цих упаковках. Тай декларацію заповнювати потрібно, а там і прізвище і все інше. Але ж тобі, боту єрмаківському, аби написати - 20 доларів, завжди 20 доларів....
11.11.2025 08:38 Відповісти
в пресу зливають усе, що не можуть використати як доказ. Зато бідні українці в черговий раз
на кухні і в своїй голові проведуть занепокоєння і вистроять ланцюжок, що не треба захищати
злочинну владу? А про що там трамп наобіцяв х..лу, що знесе цю владу і поставить більш піддатливу для обох диктаторів і європи
10.11.2025 13:46 Відповісти
це не моє, мені підкинули Чи як там)) Та і причому тут корупція на таможні
10.11.2025 13:47 Відповісти
"Киевгаз" купил люксовый Mercedes за более 5 миллионов: кто стоит за государственной роскошью, - Прозорро

Пока украинцы считают киловатты во время отключений, киевская коммунальная компания "Киевгаз" решила обновить автопарк и приобрести люксовый Mercedes-Benz V-Class Avantgarde за более чем 5 миллионов гривен. Закупку провели без торгов - под предлогом, что желающих поставлять не нашлось.

До 30 апреля 2026 года компания получит новый полноприводный минивэн в цвете "черный обсидиан металлик". Авто имеет дизельный двигатель на 237 лошадиных сил, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, камеры кругового обзора, ассистент удержания полосы, климат-контроль, подогрев сидений и руля, электропривод дверей и стеклянную панорамную крышу. Закупку провели без тендера, ведь предыдущие торги отменили из-за отсутствия предложений. Договор предусматривает аванс в 20% и оплату остальных после поставки. Цена привязана к курсу евро, поэтому при колебании валюты стоимость может вырасти.

Акционерами "Киевгаза" являются ЧАО "Компания Киевэнергохолдинг" (60%), община Киева (28,5%), а также Андрей Винграновский и Эдуард Швыдкий (по 5,5%). "Киевэнергохолдинг" на 61% принадлежит городу, частично - британской Artio Global Investors Ltd и кипрской Densec Limited. Компанию сейчас возглавляет Андрей Винграновский, муж Юлии Левочкиной - сестры экс-нардепа Сергея Левочкина. Ранее предприятием руководил зять Юрия Бойко - Сергей Горовой. Медиа неоднократно сообщали, что "Киевгаз" фактически контролируют Левочкины и Бойко.

Поставщиком выступил дилер "Автомобильный дом Укравто Украина", принадлежащий к группе "Укравто" бизнесмена Тариэла Васадзе. С 2017 года компания получила государственных заказов на более 118 млн грн. Пока киевляне считают киловатты, "Киевгаз" тратит более 5 миллионов гривен на роскошный Mercedes со стеклянной крышей. Для каких нужд приобретено авто и кто им будет пользоваться - в компании пока не объяснили.

Невероятно, но факт…
10.11.2025 13:53 Відповісти
а якщо готівка перетинає кордон у літаку презеледента - її також треба декларувати?)))
10.11.2025 13:53 Відповісти
Так! Потрібно!
Але при умові, якщо на тому літачку разом із ... не летить сам дЄрмак
10.11.2025 13:58 Відповісти
Цукермани, міндичі...що ж це за народець такий? Світла немає по 12 годин на добу. Закрадається думка, що крали не тільки в Енергоатомі...Щурі гризуть корабель дурнів, які за цей народець голосували.
10.11.2025 14:05 Відповісти
Судя по инфе, опубликованной в СМИ "ларечник" на "Рынке" буром попер на какого то серьезного "Дядку". И сейчас, если за "неразумного" не впишутся, нас ожидает Шоу. ( Ну и "веселуха" ( тумаки и оплеухи) зрителям живущим в Украине)
10.11.2025 14:06 Відповісти
 
 