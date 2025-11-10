Корупція в енергетиці: Долари, вилучені НАБУ, могли незаконно потрапити зі США в Україну, - Ярова

Вилучені детективами НАБУ під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці кошти, могли незаконно потрапити зі США до України.

Про це повідомила у Фейсбуці Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

Вона звернула увагу, що на пачках доларів, фото яких оприлюднило НАБУ, видно позначки ATLANTA та KAN CITY - це банки Федерального резерву США.

"Такі пакування не з’являються у приватних осіб випадково. Це офіційна банківська готівка, яка могла потрапити сюди лише через перетин державних кордонів. І тут питання вже не лише до НАБУ, яке проводить обшуки у посадовців. Це питання до ФБР, бо злочин скоєно на території двох держав одночасно", - зазначила вона.

Злочин на території США було вчинено, якщо готівку було незаконно вивезено без декларування, а на території України - якщо вона була незаконно ввезена чи використовується у схемах відмивання або корупції.

"У США декларування понад $10,000 є обов’язковим. В Україні теж. Недекларування в обох країнах — федеральний злочин у США і кримінальний злочин в Україні", - наголосила Ярова.

За її словами, настав час координації між НАБУ, СБУ, САП та ФБР.

