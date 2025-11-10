Новини Міндіч виїхав з України
7 715 39

ЗМІ повідомили, що Міндіч залишив Україну перед обшуком. Речник ДПСУ Демченко каже, що не має доступу до інформації про його виїзд

Тімур Міндіч втік з України

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко стверджує, що не має доступу до інформації щодо сьогоднішнього виїзду з України співвласника Студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Демченко сказав у коментарі NV.

Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.

Речник ДПСУ не відповів на запитання, у якому пункті державного кордону та о котрій годині відбувся перетин, а також чи здійснювався він пішки або транспортним засобом.

Також читайте: Обшуки у Галущенка і Міндіча: НАБУ оголосило про масштабну операцію про корупцію у сфері енергетики (оновлено)

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
  • .За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

ДПСУ Держприкордонслужба (6716) Демченко Андрій (406) Міндіч Тімур (331)
Топ коментарі
"чи здійснювався він пішки або транспортним засобом" - вплав через Тису, це ж очевидно
Повз пильних та чесних прикордонників і миш не проскочить.
10.11.2025 12:03 Відповісти
Ні сном ні духом - отакі погранці - не при ділах
10.11.2025 12:04 Відповісти
Вас, шановні, на йуху вертіли.
"Я вам нічєво не должен, панятна?"
10.11.2025 12:05 Відповісти
трубою, шоби набрати два відра світла для блазеня та хутко взад
оно у палаці блазеня світло зникає
10.11.2025 12:13 Відповісти
Повірте, там перепустка і кортеж охорони від ОПи ще був
10.11.2025 12:15 Відповісти
В нього діточок троє. А те що виїхав вчасно - це просто збіг такий.
10.11.2025 12:16 Відповісти
Якщо СБУ попросить, то і танк можна перетягти.
10.11.2025 12:59 Відповісти
"Це ж усе ваші -- київські -- справи. У нас тут, на кордоні, все добре, все в порядку. Служимо добре."
10.11.2025 12:09 Відповісти
Надо срочно арестовать остальных кварталовцев. Иначе уйдут, Глебыч! Уйдут!
10.11.2025 12:04 Відповісти
10.11.2025 12:10 Відповісти
"Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. " - ну звісно. якщо це друзі Оманської Гниди

демченко такий демченко
10.11.2025 12:05 Відповісти
А про кого розголошували є дані?
10.11.2025 13:01 Відповісти
Кажуть що феміда сліпа. А тепер ще в дпсу деякі сліпі. Демченко тримає нас всіх за дурнів.
10.11.2025 12:05 Відповісти
Це той демченко чи ні?
https://novynarnia.com/2022/01/06/zelenskogo-sfotografuvaly-v-bukoveli-z-plyashkoyu-yermakom-i-demenkom/ Зеленського сфотографували в Буковелі з пляшкою, Єрмаком і Демченком.
10.11.2025 12:06 Відповісти
"Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова офісу президента Андрій Єрмак, навпроти президента - поки що не встановлена ​​нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака - Руслан Демченко - голова комітету з розвідки при президентові, https://novynarnia.com/2021/11/05/zastupnyk-sekretarya-rnbo-demchenko-lobiyuvav-harkivski-ugody-v-2010-mu-shemy/ проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля", - написав Бутусов."
Не той демченко, не той! Каюся!
10.11.2025 12:08 Відповісти
наветы завистников (с)
10.11.2025 12:38 Відповісти
рука руку миє
10.11.2025 12:06 Відповісти
смарагдовий цирк
10.11.2025 12:10 Відповісти
якби ж то цирк .. це кіздець
10.11.2025 12:15 Відповісти
Da ni tavo pitali , u Jermaka sprasite ...🤦‍♂️
10.11.2025 12:14 Відповісти
Тю, та шо ви на того Демченка наїхали? Раніше, в таких же ситуаціях, коли тимоха там проривалась через кордон з генацвалі, завжди всі знали хто винуватий - Порошенко. А зараз...
То ж, хіба не за це голосували в 19-му?
Ну, от і маєте те, чого хотіли - ржіть, як ті коні, бо все ж "по-пріколу" і "хуже нє будет"(це вже точно!).
10.11.2025 12:17 Відповісти
Так ,зараз також Порошенко винен, 🤣 довиди протилежне
10.11.2025 12:54 Відповісти
І не тільки Міндачу, а і ще декільком тіньовим кураторам Зеленского відкрили двері, і терміново випустили з країни.
10.11.2025 12:23 Відповісти
Ну в общем все понятно) Цирк на выезде. Но в целом новости хорошие. Было бы хуже если бы он никуда не смылся в сидел бы на месте и на кую вертел все это набу. Значит бояться. Есть чего. И даже главклоун прикрыть не может. Это только первые ласточки. Либо бабочка уловит намек рыжего Донни.... либо следующим кто победит будет Ермак или мариышка Ара. Без них он вообще будет слепым и глухим)
10.11.2025 12:24 Відповісти
Речник ДПСУ не знайшов нічого кращого як "увімкнути дурника".
10.11.2025 12:25 Відповісти
Заберіть закордонні паспорти у всіх хто має (мав) відношення до "95 кварталу".
10.11.2025 12:45 Відповісти
10.11.2025 12:52 Відповісти
Шобло просрочки бачить лише звичайних Українців а фсбешних не замічає
10.11.2025 13:18 Відповісти
10.11.2025 13:45 Відповісти
Порв набу занятся таможней и погранцами и прикрывать эту лавочку. Там непаханое поле
10.11.2025 13:50 Відповісти
Інформація про пересування через кордон друзів Зеленського - є державною таємницею - навіть якщо вони злодії і державні зрадники.
Друзям Зеленського можна все.
''хоть па-ржом''.....
10.11.2025 14:34 Відповісти
выехал? призывного по мобилизиции возраста? беспрепятственно? и на границе не тормознули?! а чиво не через Тису вплавь?...
10.11.2025 15:25 Відповісти
3 діточок...
11.11.2025 00:29 Відповісти
Такі персонажі паспортний контроль на кордоні проходять не виходячи з авто .
10.11.2025 18:11 Відповісти
его просто вывезла служба президента .
12.11.2025 00:01 Відповісти
 
 