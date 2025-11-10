ЗМІ повідомили, що Міндіч залишив Україну перед обшуком. Речник ДПСУ Демченко каже, що не має доступу до інформації про його виїзд

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко стверджує, що не має доступу до інформації щодо сьогоднішнього виїзду з України співвласника Студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Демченко сказав у коментарі NV.

Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.

Речник ДПСУ не відповів на запитання, у якому пункті державного кордону та о котрій годині відбувся перетин, а також чи здійснювався він пішки або транспортним засобом.

