Операція "Мідас": НАБУ пояснило, як працювала організована Міндічем схема в "Енергоатомі" (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства, повідомляє пресслужба НАБУ.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що НАБУ проводить обшуки в "Енергоатомі", а також у співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча та міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня обіймав посаду міністра енергетики. Втім, за інформацією депутата, Міндіч встиг виїхати з України, як і його партнери брати Михайло та Олександр Цукермани.

Железняк додав, що обшуки також проводять у колишнього радника Галущенка на посаді міністра енергетики Ігоря Миронюка, який до цього був був помічником екснардепа-зрадника Андрія Деркача.

"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящім" від Германа по багатьом питанням. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях", – написав Железняк у Telegram.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Згодом у пресслужбі НАБУ повідомили, що сьогоднішня спецоперація має назву "Мідас".

За даними слідства, викрита злочинна організація, яка організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

"Ця практика отримала назву "шлагбаум", – повідомили у НАБУ.

Слідство встановило, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

"Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих", – додали у НАБУ.

Як відмивали кошти учасники схеми

У пресслужбі НАБУ додали, що легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він знаходився у приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", – уточнили в НАБУ.

Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.