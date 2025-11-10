2 965 31
СМИ сообщили, что Миндич покинул Украину перед обыском. Пресс-секретарь ГПСУ Демченко говорит, что не имеет доступа к информации о его выезде
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утверждает, что не имеет доступа к информации о сегодняшнем выезде из Украины совладельца Студии "Квартал 95" Тимура Миндича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Демченко сказал в комментарии NV.
Демченко также отметил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.
Представитель ГПСУ не ответил на вопрос, в каком пункте государственной границы и в котором часу произошло пересечение, а также осуществлялось ли оно пешком или на транспортном средстве.
Что предшествовало?
Повз пильних та чесних прикордонників і миш не проскочить.
оно у палаці блазеня світло зникає
"Я вам нічєво не должен, панятна?"
демченко такий демченко
https://novynarnia.com/2022/01/06/zelenskogo-sfotografuvaly-v-bukoveli-z-plyashkoyu-yermakom-i-demenkom/ Зеленського сфотографували в Буковелі з пляшкою, Єрмаком і Демченком.
Не той демченко, не той! Каюся!
рука руку миє
То ж, хіба не за це голосували в 19-му?
Ну, от і маєте те, чого хотіли - ржіть, як ті коні, бо все ж "по-пріколу" і "хуже нє будет"(це вже точно!).