РУС
Миндич уехал из Украины
2 965 31

СМИ сообщили, что Миндич покинул Украину перед обыском. Пресс-секретарь ГПСУ Демченко говорит, что не имеет доступа к информации о его выезде

Тимур Миндич сбежал из Украины

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утверждает, что не имеет доступа к информации о сегодняшнем выезде из Украины совладельца Студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Демченко сказал в комментарии NV.

Демченко также отметил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

Представитель ГПСУ не ответил на вопрос, в каком пункте государственной границы и в котором часу произошло пересечение, а также осуществлялось ли оно пешком или на транспортном средстве.

Читайте также: Обыски у Галущенко и Миндича: НАБУ объявило о масштабной операции по коррупции в сфере энергетики (обновлено)

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча.
  • По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6981) Демченко Андрей (327) Миндич Тимур (32)
Топ комментарии
+21
"чи здійснювався він пішки або транспортним засобом" - вплав через Тису, це ж очевидно
Повз пильних та чесних прикордонників і миш не проскочить.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:03 Ответить
+17
Ні сном ні духом - отакі погранці - не при ділах
показать весь комментарий
10.11.2025 12:04 Ответить
+12
Вас, шановні, на йуху вертіли.
"Я вам нічєво не должен, панятна?"
показать весь комментарий
10.11.2025 12:05 Ответить
трубою, шоби набрати два відра світла для блазеня та хутко взад
оно у палаці блазеня світло зникає
показать весь комментарий
10.11.2025 12:13 Ответить
Повірте, там перепустка і кортеж охорони від ОПи ще був
показать весь комментарий
10.11.2025 12:15 Ответить
В нього діточок троє. А те що виїхав вчасно - це просто збіг такий.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:16 Ответить
Якщо СБУ попросить, то і танк можна перетягти.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:59 Ответить
Ні сном ні духом - отакі погранці - не при ділах
показать весь комментарий
10.11.2025 12:04 Ответить
"Це ж усе ваші -- київські -- справи. У нас тут, на кордоні, все добре, все в порядку. Служимо добре."
показать весь комментарий
10.11.2025 12:09 Ответить
Надо срочно арестовать остальных кварталовцев. Иначе уйдут, Глебыч! Уйдут!
показать весь комментарий
10.11.2025 12:04 Ответить
Вас, шановні, на йуху вертіли.
"Я вам нічєво не должен, панятна?"
показать весь комментарий
10.11.2025 12:05 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 12:10 Ответить
"Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. " - ну звісно. якщо це друзі Оманської Гниди

демченко такий демченко
показать весь комментарий
10.11.2025 12:05 Ответить
А про кого розголошували є дані?
показать весь комментарий
10.11.2025 13:01 Ответить
Кажуть що феміда сліпа. А тепер ще в дпсу деякі сліпі. Демченко тримає нас всіх за дурнів.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:05 Ответить
Це той демченко чи ні?
https://novynarnia.com/2022/01/06/zelenskogo-sfotografuvaly-v-bukoveli-z-plyashkoyu-yermakom-i-demenkom/ Зеленського сфотографували в Буковелі з пляшкою, Єрмаком і Демченком.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:06 Ответить
"Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова офісу президента Андрій Єрмак, навпроти президента - поки що не встановлена ​​нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака - Руслан Демченко - голова комітету з розвідки при президентові, https://novynarnia.com/2021/11/05/zastupnyk-sekretarya-rnbo-demchenko-lobiyuvav-harkivski-ugody-v-2010-mu-shemy/ проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля", - написав Бутусов."
Не той демченко, не той! Каюся!
показать весь комментарий
10.11.2025 12:08 Ответить
наветы завистников (с)
показать весь комментарий
10.11.2025 12:38 Ответить
Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Джерело: https://censor.net/ua/n3584156
рука руку миє
показать весь комментарий
10.11.2025 12:06 Ответить
смарагдовий цирк
показать весь комментарий
10.11.2025 12:10 Ответить
якби ж то цирк .. це кіздець
показать весь комментарий
10.11.2025 12:15 Ответить
Da ni tavo pitali , u Jermaka sprasite ...🤦‍♂️
показать весь комментарий
10.11.2025 12:14 Ответить
Тю, та шо ви на того Демченка наїхали? Раніше, в таких же ситуаціях, коли тимоха там проривалась через кордон з генацвалі, завжди всі знали хто винуватий - Порошенко. А зараз...
То ж, хіба не за це голосували в 19-му?
Ну, от і маєте те, чого хотіли - ржіть, як ті коні, бо все ж "по-пріколу" і "хуже нє будет"(це вже точно!).
показать весь комментарий
10.11.2025 12:17 Ответить
Так ,зараз також Порошенко винен, 🤣 довиди протилежне
показать весь комментарий
10.11.2025 12:54 Ответить
І не тільки Міндачу, а і ще декільком тіньовим кураторам Зеленского відкрили двері, і терміново випустили з країни.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:23 Ответить
Ну в общем все понятно) Цирк на выезде. Но в целом новости хорошие. Было бы хуже если бы он никуда не смылся в сидел бы на месте и на кую вертел все это набу. Значит бояться. Есть чего. И даже главклоун прикрыть не может. Это только первые ласточки. Либо бабочка уловит намек рыжего Донни.... либо следующим кто победит будет Ермак или мариышка Ара. Без них он вообще будет слепым и глухим)
показать весь комментарий
10.11.2025 12:24 Ответить
Речник ДПСУ не знайшов нічого кращого як "увімкнути дурника".
показать весь комментарий
10.11.2025 12:25 Ответить
Заберіть закордонні паспорти у всіх хто має (мав) відношення до "95 кварталу".
показать весь комментарий
10.11.2025 12:45 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 12:52 Ответить
Шобло просрочки бачить лише звичайних Українців а фсбешних не замічає
показать весь комментарий
10.11.2025 13:18 Ответить
 
 