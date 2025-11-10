СМИ сообщили, что Миндич покинул Украину перед обыском. Пресс-секретарь ГПСУ Демченко говорит, что не имеет доступа к информации о его выезде

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утверждает, что не имеет доступа к информации о сегодняшнем выезде из Украины совладельца Студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Демченко сказал в комментарии NV.

Демченко также отметил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

Представитель ГПСУ не ответил на вопрос, в каком пункте государственной границы и в котором часу произошло пересечение, а также осуществлялось ли оно пешком или на транспортном средстве.

Что предшествовало?