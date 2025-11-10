РУС
2 066 39

Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

Ближайшее окружение президента Владимира Зеленского занималось хищениями на защите энергетических объектов.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов. Поименно упоминайте этих подонков (имена будут) рядом с россиянами во время очередного блэкаута.

Также упоминайте силовиков президента, которые уничтожают НАБУ/САП, спасая соратников Зеленского", - отметил он.

Шабунин убежден, что Зеленский прикажет ГБР, Офису Генпрокурора, политической части СБУ и ВР спасать свое окружение.

Читайте: "Служба безопасности президента РФ": во время обысков у одного из организаторов схемы детективы НАБУ нашли "артефакт". ФОТО

Что предшествовало?

Читайте: Братья Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндича, срочно выехали из Украины, - Железняк

НАБУ (4653) Зеленский Владимир (22535) энергетика (2777) Шабунин Виталий (633)
+9
Вся верхівка країни - злодії, мародери та зрадники, які працюють на пуйла.
10.11.2025 14:55 Ответить
10.11.2025 14:55 Ответить
+8
Зеленського і його банду мародерів на нари !
10.11.2025 14:55 Ответить
10.11.2025 14:55 Ответить
+5
Здобули, кончені 73%. Обрали бидло у президенти
10.11.2025 14:57 Ответить
10.11.2025 14:57 Ответить
Вся верхівка країни - злодії, мародери та зрадники, які працюють на пуйла.
10.11.2025 14:55 Ответить
10.11.2025 14:55 Ответить
Зеленського і його банду мародерів на нари !
10.11.2025 14:55 Ответить
10.11.2025 14:55 Ответить
2019 року українці подумали якщо вибрати не зі своєї національності та не зі своєї віри то добре буде - якщо вибрати не з українців то для України це буде добре

10.11.2025 14:59 Ответить
10.11.2025 14:59 Ответить
Ось які вони "Рожеві фламінги"!
10.11.2025 15:03 Ответить
10.11.2025 15:03 Ответить
Вони крали нам захисті щоб украсти на відбудові - ЦЕ НАДВЕЛИКА СХЕМА ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА
10.11.2025 15:11 Ответить
10.11.2025 15:11 Ответить
на кол
10.11.2025 15:06 Ответить
10.11.2025 15:06 Ответить
Це для Зе-виродка якось дуже ніжно..... Краще на гіляку.....
10.11.2025 15:15 Ответить
10.11.2025 15:15 Ответить
А кого це може здивувати? Коло.... Воно найближче!
10.11.2025 14:56 Ответить
10.11.2025 14:56 Ответить
Здобули, кончені 73%. Обрали бидло у президенти
10.11.2025 14:57 Ответить
10.11.2025 14:57 Ответить
Як Шабунін може так казати? Присвята смарагда назвала геть інше прізвище, коли гундосила за захист енергооб'єктів
10.11.2025 14:57 Ответить
10.11.2025 14:57 Ответить
зеленському саме час підписати указ про накладання санкцій на самого себе! У суді з оскарженням цього указу, навідміну від санкцій на Порошенка, проблем з обґрунтованістю точно не буде!
10.11.2025 14:57 Ответить
10.11.2025 14:57 Ответить
шабунін один з тих хто відповідальний за те що Оманську Гниду обрали
10.11.2025 14:57 Ответить
10.11.2025 14:57 Ответить
Кто такой Шабунин? Глава придуманного собой центра. К документам его, так же как и меня, никто не пускает. Это его мнение. Оно имеет такой же вес, как и мнение любого форумчанина.
А шо власть воровская, эт мы и без, такого же клоуна, только пожиже, знаем
10.11.2025 15:13 Ответить
10.11.2025 15:13 Ответить
Вони ще і "бусифікацією" погрожували, якщо платити не будуть...
10.11.2025 14:58 Ответить
10.11.2025 14:58 Ответить
подібними вкидами схоже шабунін торгується з зельоними гнидами..

маякує мовляв нього є інформація - чекаю пропозицій
10.11.2025 15:00 Ответить
10.11.2025 15:00 Ответить
Почую кожного,виявилося" дам вкрасти і своїм")
10.11.2025 15:02 Ответить
10.11.2025 15:02 Ответить
Ніхто і не сумнівався. Маєтки як "Династія" треба було за щось будувати. В ОПу теж заносили. То ми по 100 грн. скидаємося на дрони, а в них заробітки на крові.
10.11.2025 15:03 Ответить
10.11.2025 15:03 Ответить
НУ ША БЛДота РИГІВСЬКО-зЄльона -панєслааась правда-матка? Не пройшло як за Байдена НЕНАЧАСНІ заяви тієї ж Спартц . Як усі її опускали тут Фіалівські -УП та НВ Вікторію Спартц може згадаємо

Інтерв'ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України
10.11.2025 15:04 Ответить
10.11.2025 15:04 Ответить
https://pravda.volyn.ua/interv-iu-viktorii-spartts-zvynuvachennia-do-iermaka-kontrol-za-zbroieiu-ta-zakydy-do-ukrainy/

наприклад тут про Єрмака ЩО ВОНА ПОВЕЗЛА ДО США обпльвана тими ж УП та НВ Фіали.
10.11.2025 15:05 Ответить
10.11.2025 15:05 Ответить
а чому тільки коло?? Він теж у долі
10.11.2025 15:05 Ответить
10.11.2025 15:05 Ответить
коло, а центрі кола ВОНО БУРАТІНО
10.11.2025 15:06 Ответить
10.11.2025 15:06 Ответить
Що значить "крало"? Вони що -- перестали красти?
10.11.2025 15:05 Ответить
10.11.2025 15:05 Ответить
Дана Яровая:
Значить так.
Давайте тепер по-серйозному і по хронології.

📍 Липень 2025 року.
За два дні, без комітетів і без обговорень, Верховна Рада голосує ганебний законопроєкт, яким НАБУ і САП - дві незалежні антикорупційні інституції, створені після Революції Гідності - підпорядковуються Генеральній прокуратурі.
Нам тоді пояснювали, що це "не ліквідація".
Але всі розуміли: якщо НАБУ і САП стають підзвітними Генпрокуратурі, яка підконтрольна президенту - це де-факто ліквідація.
На фото бачили усміхнених чиновників, рукостискання, красиві заяви - а сенс був простий: згорнути незалежність тих, хто мав розслідувати уряд, парламент і президента.

📍 Через тиждень - після тиску з боку міжнародних партнерів і "картонного Майдану" - депутати "передумали".
Офіційно - щоб зберегти баланс.
Неофіційно - бо зрозуміли, що хтось побачив занадто багато.

📍 І ось що цікаво.
Плівки, які НАБУ і САП показують зараз - були записані за два тижні до спроби ліквідації.
Тобто НАБУ вже тоді проводило слідчі дії проти високопосадовців.
Коли це стало відомо - за допомогою СБУ детективів НАБУ арештували, звинувативши у "зв'язках із Росією".
Плівки вилучили. Детективи досі сидять у СІЗО.
І це - не випадковість. Це системна зачистка.

📍 Сьогодні.
НАБУ і САП проводять обшуки у високопосадовців.
Вилучено мільйони доларів готівки з маркуванням американських банків - Atlanta, Kansas City.
Це вже не просто корупція - це подвійний злочин, який підпадає під юрисдикцію США і України, бо така готівка перетнула обидва кордони.
Перетин понад $10 000 без декларування - федеральний злочин у США і кримінальний в Україні.
І ми чудово розуміємо, що ці гроші могли бути не просто "збереженнями", а частиною схем у сфері енергетики.

📍 Енергетика.
Пам'ятаєте, як нам розповідали, що "винен ворог", бо били по ТЕЦ і підстанціях, а уряд "нічого не міг зробити"?
Так ось - міг.
Ці гроші, знайдені в будинках чиновників, могли бути витрачені на захист енергосистеми, щоб ми сьогодні не сиділи без світла, води й тепла.
Але хтось вирішив, що краще тримати долари в сейфі, ніж генератори у військових.

📍 Що далі?
Я можу прогнозувати: до кінця тижня ми побачимо підозри працівникам і керівництву НАБУ і САП.
Їх звинуватять у всьому, у чому тільки можна - бо це найпростіший спосіб зупинити розслідування.
А тим часом ті, хто крав, продовжують крутити бюджетні потоки.

📍 Висновок.
Єдина надія - на західних партнерів, які бачать цей хаос, створений за їхні ж кошти.
Бо сьогоднішня війна - це не тільки лінія фронту. Це ще й війна всередині системи, між тими, хто хоче щось змінити, і тими, хто знову хоче накрити все готівкою й мовчанням.

#НАБУ #САП #обшуки #Міндіч #СІЗО #ФБР #САП #антикорупція #енергетика #розслідування #влада #плівки
10.11.2025 15:06 Ответить
10.11.2025 15:06 Ответить
ну це все зрозуміло.. І шо тепер? кинути фронт і йти воювати на Банкову? безвихідь.
10.11.2025 15:06 Ответить
10.11.2025 15:06 Ответить
Але Бубачька нєувінават!
Єто ви всьо врьоті !
І вапщє єта расійськоє іпсо !
10.11.2025 15:06 Ответить
10.11.2025 15:06 Ответить
10.11.2025 15:10 Ответить
10.11.2025 15:10 Ответить
Ну що кому не подобається? Найвеличніший в 19 році прокукурікав, що у нього і його квартальної братви, бубочка своїм блазням прокукурікав, що в них закінчилась епоха бідності. Ось вони і виконували його вказівку. А що трохи перестаралися, так буває. Віддадуть прокурським те, що перебрали, а ті розділять серед квартальних, і все...
10.11.2025 15:07 Ответить
10.11.2025 15:07 Ответить
Питання: де вся опозиція на чолі з Порошенком? Чому про корупцію зе-влади пише лише Шабунін?
А опозиція, зокрема парламентська, потрібна, щоби негайно внксти на розгояд Верховної Ради законопроєкт про позбавлення права на придбання цінного майна у приватну власність посадових осіб, що перелічені в примітках до пункту п'ятого статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", а також їхніх близьких родичів на увесь строк перебування на відповідній посаді і ще на 10 років після цього.
Технічно це дуже легко впровадити - внести необхідні зміни до регламентів роботи державних реєстрів, доповнивши їх бази даних переліком вищезазначених посад та персоналтних даних відповідних осіб.
10.11.2025 15:08 Ответить
10.11.2025 15:08 Ответить
В БЕСПРЕДЕЛЕ ЗЕЛЕНСКОГО - виноват Порошенко?
Который криком кричит с трибуны парламента о беспределе власти
Телекеналы, на которых может говорить оппозиция - закрыли для трансляций
На Телемарафон НИКОГО из оппозиции не пускают
За оппозицией следят
ШЬЮТ им дела
Легко требовать действий от оппозиции с дивана
А вы попробуйте - СТАТЬ ОППОЗИЦИЕЙ
Тем более - в авторитарным режиме
А если кишка гонка- то хотя бы не лейте воду на мельницу власти
Которая издевается над Порошенко открыто!!!!!!!!
10.11.2025 15:15 Ответить
10.11.2025 15:15 Ответить
Живу в центре Киева
Свет бывает по 6 часов в день
Из них три часа попадают на ночь
Со вчерашнего дня нет воды -никакой !!!!!
Так управляет страной тот,чьи полномочия закончились весной 2024 года
Но ОН ЕЩЕ НЕ НАЖРАЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.11.2025 15:08 Ответить
10.11.2025 15:08 Ответить

18 квітня 2019 року Володимир Зеленський заявив: «Якщо знайдуть мого «Свинарчука» - президент має піти».
10.11.2025 15:09 Ответить
10.11.2025 15:09 Ответить
Імена будуть, але потім. Поки що вірте мені, антікарупціанеру. Може буде вже бездоказові висери ліпити.
10.11.2025 15:09 Ответить
10.11.2025 15:09 Ответить
Ну так це тільки верхівка айсбергу, в скільки генераторів пішло наліво?
10.11.2025 15:14 Ответить
10.11.2025 15:14 Ответить
Та такого не може бути. Президент і його команда самі чесні люди не тільки в Україні, а по всьому світу. Що забулися чому президент і його ''слуги'' вчили вас 6,5 років з телеканалу ''1+1'', який належить медведчуку і Коломийському? А вчили нарід, що у всьому винен й Порошенко.
10.11.2025 15:16 Ответить
10.11.2025 15:16 Ответить
Пару бригад під ВР чи кончазаспой я думаю отверезить цю зелену мразоту.
10.11.2025 15:16 Ответить
10.11.2025 15:16 Ответить
 
 