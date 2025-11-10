2 066 39
Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин
Ближайшее окружение президента Владимира Зеленского занималось хищениями на защите энергетических объектов.
Об этом в Facebook сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов. Поименно упоминайте этих подонков (имена будут) рядом с россиянами во время очередного блэкаута.
Также упоминайте силовиков президента, которые уничтожают НАБУ/САП, спасая соратников Зеленского", - отметил он.
Шабунин убежден, что Зеленский прикажет ГБР, Офису Генпрокурора, политической части СБУ и ВР спасать свое окружение.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
- В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук.
А шо власть воровская, эт мы и без, такого же клоуна, только пожиже, знаем
маякує мовляв нього є інформація - чекаю пропозицій
Інтерв'ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України
наприклад тут про Єрмака ЩО ВОНА ПОВЕЗЛА ДО США обпльвана тими ж УП та НВ Фіали.
Значить так.
Давайте тепер по-серйозному і по хронології.
📍 Липень 2025 року.
За два дні, без комітетів і без обговорень, Верховна Рада голосує ганебний законопроєкт, яким НАБУ і САП - дві незалежні антикорупційні інституції, створені після Революції Гідності - підпорядковуються Генеральній прокуратурі.
Нам тоді пояснювали, що це "не ліквідація".
Але всі розуміли: якщо НАБУ і САП стають підзвітними Генпрокуратурі, яка підконтрольна президенту - це де-факто ліквідація.
На фото бачили усміхнених чиновників, рукостискання, красиві заяви - а сенс був простий: згорнути незалежність тих, хто мав розслідувати уряд, парламент і президента.
📍 Через тиждень - після тиску з боку міжнародних партнерів і "картонного Майдану" - депутати "передумали".
Офіційно - щоб зберегти баланс.
Неофіційно - бо зрозуміли, що хтось побачив занадто багато.
📍 І ось що цікаво.
Плівки, які НАБУ і САП показують зараз - були записані за два тижні до спроби ліквідації.
Тобто НАБУ вже тоді проводило слідчі дії проти високопосадовців.
Коли це стало відомо - за допомогою СБУ детективів НАБУ арештували, звинувативши у "зв'язках із Росією".
Плівки вилучили. Детективи досі сидять у СІЗО.
І це - не випадковість. Це системна зачистка.
📍 Сьогодні.
НАБУ і САП проводять обшуки у високопосадовців.
Вилучено мільйони доларів готівки з маркуванням американських банків - Atlanta, Kansas City.
Це вже не просто корупція - це подвійний злочин, який підпадає під юрисдикцію США і України, бо така готівка перетнула обидва кордони.
Перетин понад $10 000 без декларування - федеральний злочин у США і кримінальний в Україні.
І ми чудово розуміємо, що ці гроші могли бути не просто "збереженнями", а частиною схем у сфері енергетики.
📍 Енергетика.
Пам'ятаєте, як нам розповідали, що "винен ворог", бо били по ТЕЦ і підстанціях, а уряд "нічого не міг зробити"?
Так ось - міг.
Ці гроші, знайдені в будинках чиновників, могли бути витрачені на захист енергосистеми, щоб ми сьогодні не сиділи без світла, води й тепла.
Але хтось вирішив, що краще тримати долари в сейфі, ніж генератори у військових.
📍 Що далі?
Я можу прогнозувати: до кінця тижня ми побачимо підозри працівникам і керівництву НАБУ і САП.
Їх звинуватять у всьому, у чому тільки можна - бо це найпростіший спосіб зупинити розслідування.
А тим часом ті, хто крав, продовжують крутити бюджетні потоки.
📍 Висновок.
Єдина надія - на західних партнерів, які бачать цей хаос, створений за їхні ж кошти.
Бо сьогоднішня війна - це не тільки лінія фронту. Це ще й війна всередині системи, між тими, хто хоче щось змінити, і тими, хто знову хоче накрити все готівкою й мовчанням.
Єто ви всьо врьоті !
І вапщє єта расійськоє іпсо !
А опозиція, зокрема парламентська, потрібна, щоби негайно внксти на розгояд Верховної Ради законопроєкт про позбавлення права на придбання цінного майна у приватну власність посадових осіб, що перелічені в примітках до пункту п'ятого статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", а також їхніх близьких родичів на увесь строк перебування на відповідній посаді і ще на 10 років після цього.
Технічно це дуже легко впровадити - внести необхідні зміни до регламентів роботи державних реєстрів, доповнивши їх бази даних переліком вищезазначених посад та персоналтних даних відповідних осіб.
Который криком кричит с трибуны парламента о беспределе власти
Телекеналы, на которых может говорить оппозиция - закрыли для трансляций
На Телемарафон НИКОГО из оппозиции не пускают
За оппозицией следят
ШЬЮТ им дела
Легко требовать действий от оппозиции с дивана
А вы попробуйте - СТАТЬ ОППОЗИЦИЕЙ
Тем более - в авторитарным режиме
А если кишка гонка- то хотя бы не лейте воду на мельницу власти
Которая издевается над Порошенко открыто!!!!!!!!
Свет бывает по 6 часов в день
Из них три часа попадают на ночь
Со вчерашнего дня нет воды -никакой !!!!!
Так управляет страной тот,чьи полномочия закончились весной 2024 года
Но ОН ЕЩЕ НЕ НАЖРАЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 квітня 2019 року Володимир Зеленський заявив: «Якщо знайдуть мого «Свинарчука» - президент має піти».