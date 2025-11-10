Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін

Найближче оточення президента Володимира Зеленського займалося розкраданням на захисті енергетичних об'єктів.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб'єктів. Поіменно згадуйте цих покидьків (імена будуть) поруч із росіянами під час чергового блекауту.

Також згадуйте силовиків президента, які нищать НАБУ/САП, рятуючи поплічників Зеленського", - зазначив він.

Шабунін переконаний, що Зеленський накаже ДБР, Офісу Генпрокурора, політичній частині СБУ та ВР рятувати своє оточення.

