Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін
Найближче оточення президента Володимира Зеленського займалося розкраданням на захисті енергетичних об'єктів.
Про це у Фейсбуці повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб'єктів. Поіменно згадуйте цих покидьків (імена будуть) поруч із росіянами під час чергового блекауту.
Також згадуйте силовиків президента, які нищать НАБУ/САП, рятуючи поплічників Зеленського", - зазначив він.
Шабунін переконаний, що Зеленський накаже ДБР, Офісу Генпрокурора, політичній частині СБУ та ВР рятувати своє оточення.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Пізніше в НАБУ оприлюднили записи розмов та розповіли подробиці операції.
- У Раді ініціювали звільнення міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Гринчук.
