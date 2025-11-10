Корупція в енергетиці: міністерка Гринчук фігурує на записах НАБУ, - Железняк
Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, коментуючи оприлюднені НАБУ записи розмов фігурантів розслідування корупції в енергетиці, передає Цензор.НЕТ.
"А тут ми дізнаємося, що "смотрящій" за енергетикою та помічник Деркача тримає на зарплаті тоді ще Міністра екології на той момент (а зараз Міністра енергетики) Світлану Гринчук. ...
Юлія Свириденко, а що там у вас? Буде ініціатива викинути це позорисько з свого Кабміну?" - зазначив парламентар.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Пізніше в НАБУ оприлюднили записи розмов та розповіли подробиці операції.
- У Раді ініціювали звільнення міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Гринчук.
Якщо дійде до виклику "на розмову" до детективів НАБУ, то порада говорити з оперативниками наступним чином:
1) попередні розмови "без протоколу" - не передбачені законом. Тому ніяких поснень без офіційного виклику за повісткою не даю.
2) співробітничати й відповідати на питання не відмовляюсь, але лише в письмовій формій та у присутності адвоката;
2) з питань щодо себе і своїх близьких родичів - стаття 63 Конституції;
3) перед викликом на допит дослідчого прошу вказати мій процесуальний статус.
А якщо, без смішків, то ці поради згодяться мабудь будь-кому, хто потрапив у правоохоронні "лещата" і може у перші "золоті години" наговорити/написати собі на неволю.
Це ж може бути в нагоді і для твого Кудрицького.
