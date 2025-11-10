Корупція в енергетиці: міністерка Гринчук фігурує на записах НАБУ, - Железняк

Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, коментуючи оприлюднені НАБУ записи розмов фігурантів розслідування корупції в енергетиці, передає Цензор.НЕТ.

"А тут ми дізнаємося, що "смотрящій" за енергетикою та помічник Деркача тримає на зарплаті тоді ще Міністра екології на той момент (а зараз Міністра енергетики) Світлану Гринчук. ...

Юлія Свириденко, а що там у вас? Буде ініціатива викинути це позорисько з свого Кабміну?" - зазначив парламентар.

