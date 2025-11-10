УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8093 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією Міндічгейт
7 860 25

Корупція в енергетиці: міністерка Гринчук фігурує на записах НАБУ, - Железняк

Корупція в енергетиці: на записах НАБУ фігурує міністерка Гринчук

Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, коментуючи оприлюднені НАБУ записи розмов фігурантів розслідування корупції в енергетиці, передає Цензор.НЕТ.

"А тут ми дізнаємося, що "смотрящій" за енергетикою та помічник Деркача тримає на зарплаті тоді ще Міністра екології на той момент (а зараз Міністра енергетики) Світлану Гринчук. ...

Юлія Свириденко, а що там у вас? Буде ініціатива викинути це позорисько з свого Кабміну?" - зазначив парламентар.

Корупція в енергетиці: на записах НАБУ фігурує міністерка Гринчук

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Читайте: Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін

Корупція в енергетиці: на записах НАБУ фігурує міністерка Гринчук

Автор: 

корупція (5058) Железняк Ярослав (739) Міненерго (1687) Гринчук Світлана (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Ощущение ,что это люди не из высокой политики
А заурядная ВОРОВСКАЯ МАЛИНА
Уровень общения - на голову не налазит!!!!!
Без знания воровской лексики и не поймешь ничего!!!!!!
показати весь коментар
10.11.2025 15:02 Відповісти
+20
Весь непотріб не чистий на руку зібрався навколо влади і у владі.
показати весь коментар
10.11.2025 15:13 Відповісти
+10
Юлька всі їх забаганки виконує. Вони її посадили на зарплату до Мілованова в КШЕ. Це просто мафіроний спрут.
показати весь коментар
10.11.2025 15:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ощущение ,что это люди не из высокой политики
А заурядная ВОРОВСКАЯ МАЛИНА
Уровень общения - на голову не налазит!!!!!
Без знания воровской лексики и не поймешь ничего!!!!!!
показати весь коментар
10.11.2025 15:02 Відповісти
Маліна-95.
показати весь коментар
11.11.2025 12:25 Відповісти
Юлька всі їх забаганки виконує. Вони її посадили на зарплату до Мілованова в КШЕ. Це просто мафіроний спрут.
показати весь коментар
10.11.2025 15:06 Відповісти
Весь непотріб не чистий на руку зібрався навколо влади і у владі.
показати весь коментар
10.11.2025 15:13 Відповісти
Останнє слово ключове !
показати весь коментар
10.11.2025 15:17 Відповісти
Для цього явища є гарне визначення - КАКІСТОКРАТІЯ.
показати весь коментар
10.11.2025 15:18 Відповісти
Певне, ляпнула щось невпопад.
Якщо дійде до виклику "на розмову" до детективів НАБУ, то порада говорити з оперативниками наступним чином:
1) попередні розмови "без протоколу" - не передбачені законом. Тому ніяких поснень без офіційного виклику за повісткою не даю.
2) співробітничати й відповідати на питання не відмовляюсь, але лише в письмовій формій та у присутності адвоката;
2) з питань щодо себе і своїх близьких родичів - стаття 63 Конституції;
3) перед викликом на допит дослідчого прошу вказати мій процесуальний статус.
показати весь коментар
10.11.2025 15:22 Відповісти
А ти подібні поради усім роздаєш, чи тільки своїм? Кудрицькому мабудь не надавав, нє?
показати весь коментар
10.11.2025 16:33 Відповісти
Хм. Ти, виходить, без гумору. Але то таке.
А якщо, без смішків, то ці поради згодяться мабудь будь-кому, хто потрапив у правоохоронні "лещата" і може у перші "золоті години" наговорити/написати собі на неволю.
Це ж може бути в нагоді і для твого Кудрицького.
показати весь коментар
10.11.2025 16:43 Відповісти
Тут не до гумору, і Кудрицький - не мій. В 11-му році сам потрапив в розслідування тодішнього сбу, бачив рівень тих слідчих, читав протоколи своїх допитів. І доводилось половину з них переписувати - граматичні та понятійні помилки вражали. В кінці запропонували співробітництво і обізвали "скользкім тіпом" за відмову та провал в обвинуваченні. Мораль: бути уважним і триматись визначеної лінії свідчень.
показати весь коментар
10.11.2025 17:31 Відповісти
така молода та гарна, а вже краде...

яке свиноцтво !!!

.
показати весь коментар
10.11.2025 15:24 Відповісти
Наче коханка Галущенка... їй можна.
показати весь коментар
10.11.2025 15:28 Відповісти
Та ви лиш загляньте в тії чесні очі! Це просто наклеп! ІПСО! Рука кремля!
показати весь коментар
10.11.2025 15:31 Відповісти
Смарагдова клептократія
показати весь коментар
10.11.2025 15:28 Відповісти
Тому й хотілося зєлє НАБУ підм'яти, бо навіть у такому кульгавому вигляді те НАБУ викрили, що вся зелена мразота, від першого лиця, до останньої дупи суцільні злочинці.
показати весь коментар
10.11.2025 15:34 Відповісти
А яка державна посада у рокета? Спілкування російською і 2-х реченнях помилка. Вони там усі такі?
показати весь коментар
10.11.2025 15:57 Відповісти
"Вони там усі такі?"
Ні. Це - найкращі.
показати весь коментар
10.11.2025 16:29 Відповісти
Таке собі начебто дівча невинне, і на тобі - злодійка. Як і кожен із зеленої шобли..
показати весь коментар
10.11.2025 16:04 Відповісти
Може, це і є оті "плівки міндіча", які так налякали зелену нєдоросль? І от просто так, по людськи, хочеться запитати у зеленського: тобі не соромно? Нє, я розумію, що він нам "нічєво нє доджен", але усе ж таки...
показати весь коментар
10.11.2025 16:30 Відповісти
яка несподіванка
показати весь коментар
10.11.2025 16:53 Відповісти
Желєзняк і так підкатує до Свириденки, і сяк... А вона на нього не дивиться, а йому б аби лизнути дали.
показати весь коментар
10.11.2025 20:24 Відповісти
До речі, Тімоха Мілованов входить в наглядову раду Енергоатома. Мафіозний сприт, який побудував чи Зелений чи Дєрьмак.
показати весь коментар
10.11.2025 21:38 Відповісти
допоки жиди та москофіли будуть керувати українською державою, порядку не буде.
показати весь коментар
12.11.2025 21:46 Відповісти
Свириденко, коли вона очолювала міністерство економіки, отримувала мільйонні гонорари за читання лекцій в інституті економіки Милованова з грошей, виділених урядом як грант цьому прикоритному "науковцю". Чомусь зараз про це забули й кажуть, що в Свириденко некорупційне минуле. Здається там взагалі немає жодного чесного посадовця - усіх з'їли.
показати весь коментар
13.11.2025 09:43 Відповісти
 
 