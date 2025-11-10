Деньги, похищенные на защите энергетики, на четвертый год войны "отмывались" через офис нардепа-предателя Деркача, - Железняк

В деле о коррупции в сфере энергетики фигуранты отмыли около $100 млн через офис бывшего нардепа Андрея Деркача.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, комментируя расследование НАБУ о коррупции в энергетике, передает Цензор.НЕТ.

Отмывание средств

"Деньги, выделенные на защиту и восстановление нашей энергетики на 4-й год войны, выводились из страны и отмывались через офис предателя и уже сенатора в РФ Деркача.

А платил зарплату министрам энергетики и экологии его партнер и помощник", - добавил он.

Что предшествовало?

