Деньги, похищенные на защите энергетики, на четвертый год войны "отмывались" через офис нардепа-предателя Деркача, - Железняк
В деле о коррупции в сфере энергетики фигуранты отмыли около $100 млн через офис бывшего нардепа Андрея Деркача.
Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, комментируя расследование НАБУ о коррупции в энергетике, передает Цензор.НЕТ.
Отмывание средств
"Деньги, выделенные на защиту и восстановление нашей энергетики на 4-й год войны, выводились из страны и отмывались через офис предателя и уже сенатора в РФ Деркача.
А платил зарплату министрам энергетики и экологии его партнер и помощник", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
✔ Повернути до України Міндіча. Завдяки ГУР. Так як було з Чернишовим. Або СБУ залучайте, як у випадку з ОПЗЖ Христенком.
✔ Звільнити з посади міністра юстиції Галущенка, за перебування якого на посаді міністра енергетики замутили цю корупційну схему.
✔ Звільнити з посади діючу міністерку енергетики Світлану Гринчук.
✔ Скликати позачергове засідання РНБО, на якому визначити перелік усіх осіб, які відповідальні за енергетичну безпеку країни із офіційними поясненнями для країни усього, що ми сьогодні почули. Але давайте там без згадок про Кудрицького. Країна - ж не ідіоти.
Чекаємо. Давайте там швидко, хлопці, бо це усе дика ганьба на увесь світ.
Просто покидьки, просто покидьки!!
застрелиться
нажаль
Фітіль горів, але не догорів"!
минулого разу, коли НАБУ по тихому проводила слідство, то твої хазяєва закинули детектива і його батька до СІЗО, а ще перед цим - намагались НАБУ до ГПУ передати.. де з вирок суду, і решта про що ти говориш?
тому зараз, все на публіку, аби зелений сиплий карлик задумався. бо кожен крок проти НАБУ зараз буде як помста.
А це означає,що гроші навіть не попадали в НБУ, а можливо тупо одразу з літака їх забирали. Шо повний алес
І те що пачки зі знаками емісії федрезерву з Атланти,Канзас сіті,Мінессоти, то не просто так показано. Може це натяк ФБР
Якщо добре покопати, то там не те що камАзами, а вагонами доведеться вивозити все накрадене, ну із того, що ще не вивели в офшори. А може хтось думає, що в ОП одні вже затарились під завязку, а інші збоку поглядають та й заздрять?
Вас посадять за антисемітизм.
Закон у нас такий вже прийняли...
Кому цікаво, він зупинився в готелі Raffles Europejski, у номері 4409.
Чому такі тупі хайпожери такі тупі?