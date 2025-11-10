РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12233 посетителя онлайн
Новости Бизнес Миндича Обыски у Галущенко
3 313 54

Деньги, похищенные на защите энергетики, на четвертый год войны "отмывались" через офис нардепа-предателя Деркача, - Железняк

деркач

В деле о коррупции в сфере энергетики фигуранты отмыли около $100 млн через офис бывшего нардепа Андрея Деркача.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, комментируя расследование НАБУ о коррупции в энергетике, передает Цензор.НЕТ.

Отмывание средств

"Деньги, выделенные на защиту и восстановление нашей энергетики на 4-й год войны, выводились из страны и отмывались через офис предателя и уже сенатора в РФ Деркача.

А платил зарплату министрам энергетики и экологии его партнер и помощник", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупция в энергетике: министр Гринчук фигурирует на записях НАБУ, - Железняк

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" подтвердил обыски и заявил о готовности к сотрудничеству со следствием

Дело о коррупции в энергетике: отмывание средств через Деркача

Автор: 

Деркач Андрей (137) коррупция (8663) энергетика (2785) Энергоатом (417) Железняк Ярослав (483)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
ЩО за 24 години повинен би зробити Зеленський і його Уряд з Парламентом?

 ✔  Повернути до України Міндіча. Завдяки ГУР. Так як було з Чернишовим. Або СБУ залучайте, як у випадку з ОПЗЖ Христенком.

 ✔ Звільнити з посади міністра юстиції Галущенка, за перебування якого на посаді міністра енергетики замутили цю корупційну схему.

 ✔ Звільнити з посади діючу міністерку енергетики Світлану Гринчук.

 ✔ Скликати позачергове засідання РНБО, на якому визначити перелік усіх осіб, які відповідальні за енергетичну безпеку країни із офіційними поясненнями для країни усього, що ми сьогодні почули. Але давайте там без згадок про Кудрицького. Країна - ж не ідіоти.

Чекаємо. Давайте там швидко, хлопці, бо це усе дика ганьба на увесь світ.

Просто покидьки, просто покидьки!!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:30 Ответить
+11
"ЩО за 24 години повинен би зробити Зеленський"

застрелиться
показать весь комментарий
10.11.2025 17:34 Ответить
+10
За таке в нормальних країнах відставка всього уряду повинна це мінімум, імпічмент президента, але 76 відсотків задоволені своїм вироком.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЩО за 24 години повинен би зробити Зеленський і його Уряд з Парламентом?

 ✔  Повернути до України Міндіча. Завдяки ГУР. Так як було з Чернишовим. Або СБУ залучайте, як у випадку з ОПЗЖ Христенком.

 ✔ Звільнити з посади міністра юстиції Галущенка, за перебування якого на посаді міністра енергетики замутили цю корупційну схему.

 ✔ Звільнити з посади діючу міністерку енергетики Світлану Гринчук.

 ✔ Скликати позачергове засідання РНБО, на якому визначити перелік усіх осіб, які відповідальні за енергетичну безпеку країни із офіційними поясненнями для країни усього, що ми сьогодні почули. Але давайте там без згадок про Кудрицького. Країна - ж не ідіоти.

Чекаємо. Давайте там швидко, хлопці, бо це усе дика ганьба на увесь світ.

Просто покидьки, просто покидьки!!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:30 Ответить
"ЩО за 24 години повинен би зробити Зеленський"

застрелиться
показать весь комментарий
10.11.2025 17:34 Ответить
... і контрольний ! В голову!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:38 Ответить
Для надійності - два!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:54 Ответить
як колись кравченко! ))
показать весь комментарий
10.11.2025 18:09 Ответить
Колись гарант казав, що якщо за його каденції буде випадок як з Свинарчуками, то він негайно піде у відставку. Але виходить, що у Міндіча призвище не Свинарчук, та й каденція вже минула...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:39 Ответить
Я не здивуюсь, якщо СБУ і вивозили Міндіча...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:43 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 17:45 Ответить
три шноблака )
показать весь комментарий
10.11.2025 18:10 Ответить
Це мав би так вчинити нормальний президент. А цей нікого повертати не буде, бо вони будуть розповідати його схеми мародерства України та співробітництво з криміналітетом, можливо і з ворогом.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:47 Ответить
Два тижні побурлить гімно, потім ракета розїбе банатоповерховий будинок, потім поплачемо за полеглими в Покровську і всі забудуть того Міндіча.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:48 Ответить
"я вам нічево не должен!!"
нажаль
показать весь комментарий
10.11.2025 18:07 Ответить
Не пройшло і 4 роки....
Фітіль горів, але не догорів"!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:31 Ответить
Хтось здивований?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:33 Ответить
За таке в нормальних країнах відставка всього уряду повинна це мінімум, імпічмент президента, але 76 відсотків задоволені своїм вироком.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:33 Ответить
Потужно СБУ працює, потужно. Штик "ВИПАДОК" допоміг чи резак "ПІДСТАВА"?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:35 Ответить
Пройшло «лише 4 роки», як це стало ОЧЕВИДНИМ для осіб з Урядового кварталу?!?! ТОМУ і тікають з України оті, на 💯🤑🤑🤑% свої, на посаді генпрокурора! Приклад їх Бездіяльності, Продажності та нанесенню шкоди Національним інтересам України!!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:35 Ответить
То зєля вже застрелився? І скумбрію задвухсотив?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:36 Ответить
Ні, він цього ніколи не зробить. Він сьогодні, або завтра забацає відомо, що НАБУ і САП діють на користь ворога, ''проводячи наклепи'' на нього і його ''чеснєйших'' призначенців, серед яких жодного українця.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:50 Ответить
***. Навіяло...скумбрія
показать весь комментарий
10.11.2025 17:54 Ответить
Живодьор!
показать весь комментарий
10.11.2025 18:03 Ответить
Все настільки корумаовано-прогнивше, що важко повірити, що хоча б хтось намагається з цим боротись.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:36 Ответить
Колись "число звіра" було 666. Тепер - 95 ...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:38 Ответить
Цікава думка, свіжа)
показать весь комментарий
10.11.2025 17:43 Ответить
Вони разом ''666'' то логово Московії, а ''95'' логово потужних мародерів.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:51 Ответить
Чому тримали це у секреті , чому заявили тільки зараз, чому порушили тайну слідства і викинули плівки, Кому це вигідно.чому виїхав Міндіч за дві години. Це ж вже Було.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:37 Ответить
Це Ви до кого, до НАБУ чи до президента? Що Вам мало видати НАБУ, що проводять ''літера'' по відношенню до хуцпи? Чи це питання до президента,чому в нього дірявий кордон під час війни? А можливо буде ще одне запитання : " навіщо він призначив ворогів України на ці посади і ніхто не проводив контроль виконаних робіт"???
показать весь комментарий
10.11.2025 17:55 Ответить
Право? вирок після суду, а до суду досудове розслідування. А все останнє хайп. І чому тільки Желізняк.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:59 Ответить
Та Ви шо? Не знав. А як думав, що можна розголошувати тайну слідства. Візьмемо приклади 2019 року, коли Порошенка тисячу раз засудили на телеканалі ''1+1'', що він створив схему ''Ротердам +'', викрав мільярди. А рішення суду так і не було. Чи приклад ''свинарчуків''. А ще краще приклад, коли деркач і дубінський отримали від влади плівки зустрічі Порошенко і Байдена і навставляли туди всякої брехні, наприклад дзвінок до пуйла ''обнімаю целую...''. Більше прикладів не потрібно приводити? А ще гучніше і цинічно було висвітлено по всіх помийках, що він, Порошенко, вбив брата, не чули? Було рішення суду?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:13 Ответить
це в ОПі така зараз тактика? звинувачувати НАБУ?
минулого разу, коли НАБУ по тихому проводила слідство, то твої хазяєва закинули детектива і його батька до СІЗО, а ще перед цим - намагались НАБУ до ГПУ передати.. де з вирок суду, і решта про що ти говориш?
тому зараз, все на публіку, аби зелений сиплий карлик задумався. бо кожен крок проти НАБУ зараз буде як помста.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:11 Ответить
Так, а тому необхідно проводити медійний супровід від імені депутата, щоб народ знав. А то увірвуться дуполизи влади, закриють детективів, сфабрикують справи і скажуть, що НАБУ продовжує діяти на користь ворога.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:22 Ответить
Треба бути конченими ід* отами ,не важливо чи етнічний руцкий ,чи українець чи іюдеї ...шоб добровільно вибрати до влади , 🤡 з його кагалом , знаючи шо ці історичні та близькі по духу ви* буть їх , та здеруть останню копійку ...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:38 Ответить
На грошах знаки федрезерва США. Різних відділень котрих 12 у США.
А це означає,що гроші навіть не попадали в НБУ, а можливо тупо одразу з літака їх забирали. Шо повний алес

І те що пачки зі знаками емісії федрезерву з Атланти,Канзас сіті,Мінессоти, то не просто так показано. Може це натяк ФБР
показать весь комментарий
10.11.2025 17:39 Ответить
Так все це робилось зі згоди зеленського
показать весь комментарий
10.11.2025 17:40 Ответить
Наріду 73%, то це не підрив обороноздатності країни? Але хто міг проводити контроль виконання робіт і транзакцій грошей, коли всі спецслужби, за виключенням НАБУ і САП, шукали хоч щось на Порошенка.А Гарант Конституції, порушуючи Конституцію своїм указом вводив первентивні, ''виховні'' санкції на того, хто 12-й рік допомагає армії.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:41 Ответить
А в ДТек дивувались, що кацапи точно і швидко роз'їбали енергооб'єкти які рік відновлювали та не повідомляли про відновленн, щоб ворог по ним не бив у другий раз. А все просто. Кацапи вже все знали краще ніж і самому ДТек. Якщо там деркач задіян.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:44 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 17:45 Ответить
А чого всі так розхвилювались? Побачили вершинку айсберга? Хтось може думає, що Зеленський сам бідний як церковна миша? Чи може Єрмак з Татаровим ледь ходять від голодування?
Якщо добре покопати, то там не те що камАзами, а вагонами доведеться вивозити все накрадене, ну із того, що ще не вивели в офшори. А може хтось думає, що в ОП одні вже затарились під завязку, а інші збоку поглядають та й заздрять?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:49 Ответить
Да-а-а... Янукович зі своїми золотими батонами дитинка проти цих асів.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:09 Ответить
Дивно що у грошових справах постійно фігурують прізвища типу Омсон, Цукерман, Міндіч, Розенблат, а всі некрологи з фронту зазвичай закінчуються на "-нко"
показать весь комментарий
10.11.2025 17:49 Ответить
Скільки вже було скандалів, обшуків та звинувачень з 2019 р. відносно дєятелей 95-го кварталу - хоч одна "зелена" тварина сіла за грати? Щось і зараз схоже на те, що шумок пройде і все затихне.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:55 Ответить
оце потикали палкою у гніздо шершнів...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:56 Ответить
Він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча. Ну і звичайно там фігурують два брати: Михайло Цукерман та Олександр Цукерман. Джерело: https://censor.net/ua/n3584247
Вас посадять за антисемітизм.
Закон у нас такий вже прийняли...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:59 Ответить
Вже сповіщають Що Міндіч перший скористався послугою 3000 км.безкоштовно.А Цукерманам непощастило...бо Цукермани потягами не їздять....Безкоштовно то підозріло
показать весь комментарий
10.11.2025 18:03 Ответить
До речі, Міндіч зараз пербуває у Варшавській синагозі хасидів Chabad-Lubawicz.

Кому цікаво, він зупинився в готелі Raffles Europejski, у номері 4409.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:04 Ответить
Якийсь Біробіджан, а не Київ.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:04 Ответить
Україна для українців.. шооо?!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 18:13 Ответить
І ніхто не кидавься рожевими свинками, не влаштовує міхо-майдан, не проводить розслідування, навіть санкції превентивні ніхто не вводить - бо ЕТА ДРУГОЄ, ВИ НЄ ПАНІМАЄТЄ!
показать весь комментарий
10.11.2025 18:08 Ответить
влада прогнила - пора вершити самосуд.і якомога скоріше - стріляти падаль починаючи від голів отг до міністрів.ні - то вони спровокують громадянський конфлікт щоб безпалівно зїбатись з награбованим без суду і слідства.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:10 Ответить
А чрму так? Стають відомими коли все вкрадуть під нуль й ще свалити встигають з тим баблом.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:12 Ответить
Коротше в розграбуванні України фігурують "щирі українці". Як завжди,***** на протязі століть.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:15 Ответить
Желєзняк теж на деркача працює, що так старано всіх фвгурантів справи попереджає та зливає інфу детективів НАБУ? Хоче щоб справа в суді розвалились, а всі крадії змилися з України та винайняли прохаваних європейських адвокатів, які потім ще і черес ЄСПЛ здеруть три шкури з України за «моральну шкоду» міндичам-деркачам?
Чому такі тупі хайпожери такі тупі?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:20 Ответить
Взагалі-то, айвар -- це страва така смачна. З баклажанів і паприки
показать весь комментарий
10.11.2025 18:23 Ответить
 
 