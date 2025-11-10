Головним щодо відмивання грошей в офісі Деркача був Айвар Омсон. Фігурують і брати Цукермани, - Железняк
У справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти відмили близько $100 млн через офіс колишнього нардепа Андрія Деркача. А головним щодо відмивання грошей був Айвар Омсон.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, коментуючи розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці, передає Цензор.НЕТ.
Відмивання коштів
"Гроші сп#зжені на захисті та відбудові нашої енергетики на 4-ий рік війни виводились з країни та відмивалися через офіс зрадника та вже сенатора у РФ Деркача.
А платив зарплату міністрам енергетики та екології його партнер та помічник", - додав він.
Хто головний
Він зазначив, що головним щодо відмивання грошей в офісі був Айвар Омсон –– громадянин Сейшельских Островів.
"Він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча. Ну і звичайно там фігурують два брати: Михайло Цукерман та Олександр Цукерман.
Близькі друзі інших родичів: Тимура та Леоніда Міндіча", - додав нардеп.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
✔ Повернути до України Міндіча. Завдяки ГУР. Так як було з Чернишовим. Або СБУ залучайте, як у випадку з ОПЗЖ Христенком.
✔ Звільнити з посади міністра юстиції Галущенка, за перебування якого на посаді міністра енергетики замутили цю корупційну схему.
✔ Звільнити з посади діючу міністерку енергетики Світлану Гринчук.
✔ Скликати позачергове засідання РНБО, на якому визначити перелік усіх осіб, які відповідальні за енергетичну безпеку країни із офіційними поясненнями для країни усього, що ми сьогодні почули. Але давайте там без згадок про Кудрицького. Країна - ж не ідіоти.
минулого разу, коли НАБУ по тихому проводила слідство, то твої хазяєва закинули детектива і його батька до СІЗО, а ще перед цим - намагались НАБУ до ГПУ передати.. де з вирок суду, і решта про що ти говориш?
тому зараз, все на публіку, аби зелений сиплий карлик задумався. бо кожен крок проти НАБУ зараз буде як помста.
А це означає,що гроші навіть не попадали в НБУ, а можливо тупо одразу з літака їх забирали. Шо повний алес
І те що пачки зі знаками емісії федрезерву з Атланти,Канзас сіті,Мінессоти, то не просто так показано. Може це натяк ФБР
Якщо добре покопати, то там не те що камАзами, а вагонами доведеться вивозити все накрадене, ну із того, що ще не вивели в офшори. А може хтось думає, що в ОП одні вже затарились під завязку, а інші збоку поглядають та й заздрять?
