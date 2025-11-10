Головним щодо відмивання грошей в офісі Деркача був Айвар Омсон. Фігурують і брати Цукермани, - Железняк

У справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти відмили близько $100 млн через офіс колишнього нардепа Андрія Деркача. А головним щодо відмивання грошей був Айвар Омсон.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, коментуючи розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці, передає Цензор.НЕТ.

Відмивання коштів

"Гроші сп#зжені на захисті та відбудові нашої енергетики на 4-ий рік війни виводились з країни та відмивалися через офіс зрадника та вже сенатора у РФ Деркача.

А платив зарплату міністрам енергетики та екології його партнер та помічник", - додав він.

Хто головний

Він зазначив, що головним щодо відмивання грошей в офісі був Айвар Омсон –– громадянин Сейшельских Островів.

"Він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча. Ну і звичайно там фігурують два брати: Михайло Цукерман та Олександр Цукерман.

Близькі друзі інших родичів: Тимура та Леоніда Міндіча", - додав нардеп.

Що передувало?

