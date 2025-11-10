Головним щодо відмивання грошей в офісі Деркача був Айвар Омсон. Фігурують і брати Цукермани, - Железняк

деркач

У справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти відмили близько $100 млн через офіс колишнього нардепа Андрія Деркача. А головним щодо відмивання грошей був Айвар Омсон.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, коментуючи розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці, передає Цензор.НЕТ.

Відмивання коштів

"Гроші сп#зжені на захисті та відбудові нашої енергетики на 4-ий рік війни виводились з країни та відмивалися через офіс зрадника та вже сенатора у РФ Деркача.

А платив зарплату міністрам енергетики та екології його партнер та помічник", - додав він.

Хто головний

Він зазначив, що головним щодо відмивання грошей в офісі був Айвар Омсон –– громадянин Сейшельских Островів. 

"Він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча. Ну і звичайно там фігурують два брати: Михайло Цукерман та Олександр Цукерман.

Близькі друзі інших родичів: Тимура та Леоніда Міндіча", - додав нардеп. 

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Справа про корупцію в енергетиці: відмивання коштів через Деркача

ЩО за 24 години повинен би зробити Зеленський і його Уряд з Парламентом?

 ✔  Повернути до України Міндіча. Завдяки ГУР. Так як було з Чернишовим. Або СБУ залучайте, як у випадку з ОПЗЖ Христенком.

 ✔ Звільнити з посади міністра юстиції Галущенка, за перебування якого на посаді міністра енергетики замутили цю корупційну схему.

 ✔ Звільнити з посади діючу міністерку енергетики Світлану Гринчук.

 ✔ Скликати позачергове засідання РНБО, на якому визначити перелік усіх осіб, які відповідальні за енергетичну безпеку країни із офіційними поясненнями для країни усього, що ми сьогодні почули. Але давайте там без згадок про Кудрицького. Країна - ж не ідіоти.

Чекаємо. Давайте там швидко, хлопці, бо це усе дика ганьба на увесь світ.

Просто покидьки, просто покидьки!!
"ЩО за 24 години повинен би зробити Зеленський"

застрелиться
+34
Я не здивуюсь, якщо СБУ і вивозили Міндіча...
... і контрольний ! В голову!
Для надійності - два!
як колись кравченко! ))
Не вийде. Зеленський - квартальне обрізне гімно. А через гімно куля пролетить, не завдавши найменшої шкоди.
Колись гарант казав, що якщо за його каденції буде випадок як з Свинарчуками, то він негайно піде у відставку. Але виходить, що у Міндіча призвище не Свинарчук, та й каденція вже минула...
Я не здивуюсь, якщо СБУ і вивозили Міндіча...
три шноблака )
Фу, млять... Які ж мразотні рила!
Це мав би так вчинити нормальний президент. А цей нікого повертати не буде, бо вони будуть розповідати його схеми мародерства України та співробітництво з криміналітетом, можливо і з ворогом.
Два тижні побурлить гімно, потім ракета розїбе банатоповерховий будинок, потім поплачемо за полеглими в Покровську і всі забудуть того Міндіча.
На жаль
"я вам нічево не должен!!"
нажаль
Не пройшло і 4 роки....
Фітіль горів, але не догорів"!
Хтось здивований?
За таке в нормальних країнах відставка всього уряду повинна це мінімум, імпічмент президента, але 76 відсотків задоволені своїм вироком.
Потужно СБУ працює, потужно. Штик "ВИПАДОК" допоміг чи резак "ПІДСТАВА"?
Пройшло «лише 4 роки», як це стало ОЧЕВИДНИМ для осіб з Урядового кварталу?!?! ТОМУ і тікають з України оті, на 💯🤑🤑🤑% свої, на посаді генпрокурора! Приклад їх Бездіяльності, Продажності та нанесенню шкоди Національним інтересам України!!
То зєля вже застрелився? І скумбрію задвухсотив?
Ні, він цього ніколи не зробить. Він сьогодні, або завтра забацає відомо, що НАБУ і САП діють на користь ворога, ''проводячи наклепи'' на нього і його ''чеснєйших'' призначенців, серед яких жодного українця.
***. Навіяло...скумбрія
Живодьор!
для чого статеві органи скумбрії оприлюднювати, та ще по вікових категоріях розкладати?
Все настільки корумаовано-прогнивше, що важко повірити, що хоча б хтось намагається з цим боротись.
Колись "число звіра" було 666. Тепер - 95 ...
Цікава думка, свіжа)
Вони разом ''666'' то логово Московії, а ''95'' логово потужних мародерів.
Чому тримали це у секреті , чому заявили тільки зараз, чому порушили тайну слідства і викинули плівки, Кому це вигідно.чому виїхав Міндіч за дві години. Це ж вже Було.
Це Ви до кого, до НАБУ чи до президента? Що Вам мало видати НАБУ, що проводять ''літера'' по відношенню до хуцпи? Чи це питання до президента,чому в нього дірявий кордон під час війни? А можливо буде ще одне запитання : " навіщо він призначив ворогів України на ці посади і ніхто не проводив контроль виконаних робіт"???
Право? вирок після суду, а до суду досудове розслідування. А все останнє хайп. І чому тільки Желізняк.
Та Ви шо? Не знав. А як думав, що можна розголошувати тайну слідства. Візьмемо приклади 2019 року, коли Порошенка тисячу раз засудили на телеканалі ''1+1'', що він створив схему ''Ротердам +'', викрав мільярди. А рішення суду так і не було. Чи приклад ''свинарчуків''. А ще краще приклад, коли деркач і дубінський отримали від влади плівки зустрічі Порошенко і Байдена і навставляли туди всякої брехні, наприклад дзвінок до пуйла ''обнімаю целую...''. Більше прикладів не потрібно приводити? А ще гучніше і цинічно було висвітлено по всіх помийках, що він, Порошенко, вбив брата, не чули? Було рішення суду?
Ну телеканал 1+1 це не суд І слід усвідомити що він не самостійний .Ви подивіться телеграм канали ,- вони комусь служать , а коли так то і думка кому служиш.Щурі у банці поїдають друг друга . І не хватає щоб ми друг друга поїдали за чужі інтереси.Коли свиня уставила писок в корито , то вона не переймається свиньми котрі стоять поряд, аж поки не підійде слідуюча , сильніша і буде їсти уже вона.
це в ОПі така зараз тактика? звинувачувати НАБУ?
минулого разу, коли НАБУ по тихому проводила слідство, то твої хазяєва закинули детектива і його батька до СІЗО, а ще перед цим - намагались НАБУ до ГПУ передати.. де з вирок суду, і решта про що ти говориш?
тому зараз, все на публіку, аби зелений сиплий карлик задумався. бо кожен крок проти НАБУ зараз буде як помста.
Так, а тому необхідно проводити медійний супровід від імені депутата, щоб народ знав. А то увірвуться дуполизи влади, закриють детективів, сфабрикують справи і скажуть, що НАБУ продовжує діяти на користь ворога.
Мені нічого не потрібно крім правди. Будуть вибори ось тоді все і узнаємо ,хто є хто.
Вибори? Помрійте...
Були вже. В 19-му. Выбрали уйопка на свою голову, чи сраку.
Треба бути конченими ід* отами ,не важливо чи етнічний руцкий ,чи українець чи іюдеї ...шоб добровільно вибрати до влади , 🤡 з його кагалом , знаючи шо ці історичні та близькі по духу ви* буть їх , та здеруть останню копійку ...
Нє, ну ви про що? Біомаса надивилася серіала. Їй було бєз разніци, лішь би нє Порох, поржать хотєлі. Про яку розумову діяльність ви мовите?
На грошах знаки федрезерва США. Різних відділень котрих 12 у США.
А це означає,що гроші навіть не попадали в НБУ, а можливо тупо одразу з літака їх забирали. Шо повний алес

І те що пачки зі знаками емісії федрезерву з Атланти,Канзас сіті,Мінессоти, то не просто так показано. Може це натяк ФБР
Так все це робилось зі згоди зеленського
Наріду 73%, то це не підрив обороноздатності країни? Але хто міг проводити контроль виконання робіт і транзакцій грошей, коли всі спецслужби, за виключенням НАБУ і САП, шукали хоч щось на Порошенка.А Гарант Конституції, порушуючи Конституцію своїм указом вводив первентивні, ''виховні'' санкції на того, хто 12-й рік допомагає армії.
А в ДТек дивувались, що кацапи точно і швидко роз'їбали енергооб'єкти які рік відновлювали та не повідомляли про відновленн, щоб ворог по ним не бив у другий раз. А все просто. Кацапи вже все знали краще ніж і самому ДТек. Якщо там деркач задіян.
А чого всі так розхвилювались? Побачили вершинку айсберга? Хтось може думає, що Зеленський сам бідний як церковна миша? Чи може Єрмак з Татаровим ледь ходять від голодування?
Якщо добре покопати, то там не те що камАзами, а вагонами доведеться вивозити все накрадене, ну із того, що ще не вивели в офшори. А може хтось думає, що в ОП одні вже затарились під завязку, а інші збоку поглядають та й заздрять?
Да-а-а... Янукович зі своїми золотими батонами дитинка проти цих асів.
ти такий наівний? це ж і є бабло зедєрмака, всі інші,- просто їх заносять. Подивись, які чудові українські прізвища кругом!!
Дивно що у грошових справах постійно фігурують прізвища типу Омсон, Цукерман, Міндіч, Розенблат, а всі некрологи з фронту зазвичай закінчуються на "-нко"
И на -ов. В Херсоне так через одного. А вот зингельшухеров ни одного.
Скільки вже було скандалів, обшуків та звинувачень з 2019 р. відносно дєятелей 95-го кварталу - хоч одна "зелена" тварина сіла за грати? Щось і зараз схоже на те, що шумок пройде і все затихне.
оце потикали палкою у гніздо шершнів...
Він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча. Ну і звичайно там фігурують два брати: Михайло Цукерман та Олександр Цукерман.
Вас посадять за антисемітизм.
Закон у нас такий вже прийняли...
Вже сповіщають Що Міндіч перший скористався послугою 3000 км.безкоштовно.А Цукерманам непощастило...бо Цукермани потягами не їздять....Безкоштовно то підозріло
До речі, Міндіч зараз пербуває у Варшавській синагозі хасидів Chabad-Lubawicz.

Кому цікаво, він зупинився в готелі Raffles Europejski, у номері 4409.
Якийсь Біробіджан, а не Київ.
Україна для українців.. шооо?!!!
Єрусалим.
І ніхто не кидавься рожевими свинками, не влаштовує міхо-майдан, не проводить розслідування, навіть санкції превентивні ніхто не вводить - бо ЕТА ДРУГОЄ, ВИ НЄ ПАНІМАЄТЄ!
влада прогнила - пора вершити самосуд.і якомога скоріше - стріляти падаль починаючи від голів отг до міністрів.ні - то вони спровокують громадянський конфлікт щоб безпалівно зїбатись з награбованим без суду і слідства.
А чрму так? Стають відомими коли все вкрадуть під нуль й ще свалити встигають з тим баблом.
Коротше в розграбуванні України фігурують "щирі українці". Як завжди,***** на протязі століть.
Взагалі-то, айвар -- це страва така смачна. З баклажанів і паприки
Вангую завтра мінімум 5 новин від боневтіка, буде закликати про санкції щось грізно підписувати, і тому подібна непотрібна коксова маячня його, буде забивати єфіри своїм "талантом" блазня
Добре, що ми знаємо хто такий ****** Омйобсон.
Це явне етнічне ОЗУ.
Це виглядає саме так.
Я вибачаюсь, а в нас зараз у керівництві країни хоч один етнічний українець залишився?
😡😡😡 їх потрібно знайти і не віддати правоохоронні органи хай люди вирішують що із ними робити
