Вивезти Міндіча перед обшуками, щоб потім сказати про "невідворотність покарання" – це як вбити лисицю, а через кілька годин вступити у Greenpeace, - Ткач

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач прокоментував реакцію Офісу президента на розслідування НАБУ й САП щодо схеми розкрадання у сфері енергетики. В ОП напередодні заявили, що "має бути невідворотність покарання".

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі вивезти Міндіча за кілька годин до обшуків щоб вдень сказати, що Офіс президента виступає за "невідворотність покарання" - це те саме, що вбити лисицю заради коміра, а вже за кілька годин вступити у Greenpeace у цьому комірі", - заявив журналіст.

Нагадаємо, що в ОП, коментуючи розслідування щодо корупції в енергетиці, заявили, що "має бути невідворотність покарання".

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".

Читайте також: Близький до Зеленського олігарх Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ, - ЗМІ

Що передувало?

Читайте також: Після обшуків НАБУ у партнера Зеленського Міндіча вимагаємо відставки уряду, - заява "ЄС"