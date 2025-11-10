Вивезти Міндіча перед обшуками, щоб потім сказати про "невідворотність покарання" – це як вбити лисицю, а через кілька годин вступити у Greenpeace, - Ткач
Журналіст-розслідувач Михайло Ткач прокоментував реакцію Офісу президента на розслідування НАБУ й САП щодо схеми розкрадання у сфері енергетики. В ОП напередодні заявили, що "має бути невідворотність покарання".
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі вивезти Міндіча за кілька годин до обшуків щоб вдень сказати, що Офіс президента виступає за "невідворотність покарання" - це те саме, що вбити лисицю заради коміра, а вже за кілька годин вступити у Greenpeace у цьому комірі", - заявив журналіст.
- Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
В процесі розслідування жоден Шуллерман не постраждав.
Чому блдь все як завжди, а саме : ДИМ КОРОМИСЛОМ, ШУМ, ГАМ І НА ВИХОДІ НУЛЬ ДІЙ, НУЛЬ ПРИТЯГНЕННЬ, НУЛЬ ПОСАДОК ЗА РЕАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВИ, КОГО ТАК ГЕРОЇЧНО ЗАДОКУМЕНТУВАЛИ НАБУШНИКИ І НАВІТЬ ВСТИГЛИ РОЗШАРИТИ ПО ВСІМ ЗМІ?????
Хтось десь у світі бачив, як після знайдених федералами, поліцією, валіз з валютою НЕ ПОСЛІДУВАЛО АРЕШТІВ ФІГУРАНТІВ СПРАВИ??????
То нах.... весь цей кагал?
Коли ми ВСІ ПОЧНЕМО ДУМАТИ І СТАВИТИ ЛОГІЧНІ ПИТАННЯ після таких шоу з НУЛЬОВИМ ВИХЛОПОМ, де просто йде поділ українського пирога між тими хто дорвався до влади чи то шляхом єрмаківського сита чи єврореформаторського????????
Насправді це зам директора НАБУ, як і всі інші зами ВІДБИРАВСЯ І ПРИЗНАЧАВСЯ НА ПОСАДУ ТІЄЮ САМОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО І КЛИМЕНКО.
Генпрок до цього не має жодного відношення.
По положенню цього конкурсу, той хто набрав ьільше стає керівником, хто менше, стає його замом.
Питання будуть?
не дивно як швидко знайшли винного? навіть УП в потрібний день випустило матеріал, а керівник САП одразу ж призначив службове розслідування.
нагадаю, що заступника керівника САП, як і самого керівника, обрала та ж сама конкурсна комісія з вирішальним правом голосу іноземних «експертів» у її складі.
друге. ті, хто виїхали напередодні обшуків, якщо це дійсно так, не мають у кримінальному провадженні жодного статусу, про підозру вчора нікого не повідомляли, нікого навіть не затримували.
далі. чи не кожна гучна реалізація НАБУ/САП супроводжується зливами певної інформації певним «незаконним» ЗМІ, перші з них ДТ та УП.
про проблему «зливів» у їх справах не говорив лише лінивий. про це згадується не лише у звіті зовнішнього аудиту НАБУ, а навіть у Звіті ЄК та необхідність вирішення цієї системної проблеми.
розголошення даних досудового розслідування це кримінально каране діяння, а тому у разі наявності ознак його вчинення в першу чергу реєструється кримінальне провадження, а не призначається службове розслідування.
такі провадження про «зливи» в справах НАБУ/САП вже раніше були. за рішенням керівника САП їх розслідували детективи внутрішнього контролю НАБУ. закінчилися нічим, від слова зовсім.
про це теж згадується у звіті про аудит НАБУ.
наприклад, нічим закінчилася справа щодо Г. Углави, публікації Бігусів про нього. про розголошення даних у цій історії і скоординованих діях «незалежних» журналістів і керівника САП Клименка навіть не розпочиналося. також нічим закінчилося розслідування фактів розголошення даних слідства у справі екс Голови ВС.
єдине, що з усього цього наразі вбачається, то це непереборне бажання керівника САП, користуючись гучним приводом та скоординованою допомогою «незалежного» ЗМІ, змусити свого заступника до певної поведінки чи дій або ж позбутися його.
тобто, маємо звичайну внутрішньо видову боротьбу, яка не має нічого спільного із Законом та вирішенням системної проблеми НАБУ/САП - «зливів» інформації у кримінальних провадженнях з різною метою.
отже, якщо вести мову про Закон, то має бути зареєстроване кримінальне провадження, розслідувати його мають слідчі ДБР, яким воно і підслідне, процесуальне керівництво здійснювати прокурори ОГП, а О. Клименко, як і інші прокурори САП, мають бути в ньому щонайменше допитані як свідки.
і так, запитайте нарешті у керівника САП, О. Клименка, що там було в його поліграфі, коли він проходив конкурс на цю посаду. може про ті самі «зливи»?
Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко прокоментував в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») закиди в бік президента Володимира Зеленського про його зв'язки із Тімуром Міндічем. Лещенко запевнив, що жодні минулі бізнес-зв'язки Володимира Зеленського не будуть «дороговказом», щоб захищати людину. Він зазначив, що президент нині повністю зосереджений на війні та не має часу втручатися у справи колишніх бізнес-партнерів.
«Я знаю, що президент зайнятий війною не 24/7, а, я думаю, 26 годин щодня. Тому що він постійно тільки цим питанням займається. І якимись колишніми бізнес-партнерами - думаю, що в нього немає ні часу, ні натхнення цим займатися… Я не думаю, що в перерві між дзвінками з Макроном, і Мерцем, і поїздкою до Трампа, а потім переговорів з королем Чарльзом, я складно уявляю, щоб десь тут якісь бізнес-партнери з минулого щось вирішували, в якийсь спосіб проникали в комунікацію президента», - зазначив Сергій Лещенко.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
ні до шобли Зеленського , який призначав на високі посади
схематозних нелюдей !!
