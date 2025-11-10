Вивезти Міндіча перед обшуками, щоб потім сказати про "невідворотність покарання" – це як вбити лисицю, а через кілька годин вступити у Greenpeace, - Ткач

Ткач порівняв втечу Міндіча та заяви Зеленського про "невідворотність покарання" зі вступом у Грінпіс

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач прокоментував реакцію Офісу президента на розслідування НАБУ й САП щодо схеми розкрадання у сфері енергетики. В ОП напередодні заявили, що "має бути невідворотність покарання".

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ. 

"Вночі вивезти Міндіча за кілька годин до обшуків щоб вдень сказати, що Офіс президента виступає за "невідворотність покарання" - це те саме, що вбити лисицю заради коміра, а вже за кілька годин вступити у Greenpeace у цьому комірі", - заявив журналіст.

допис Ткача

  • Нагадаємо, що в ОП, коментуючи розслідування щодо корупції в енергетиці, заявили, що "має бути невідворотність покарання".
  • Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".

Читайте також: Близький до Зеленського олігарх Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ, - ЗМІ

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Читайте також: Після обшуків НАБУ у партнера Зеленського Міндіча вимагаємо відставки уряду, - заява "ЄС"

Топ коментарі
+44
Ясно одне:
В процесі розслідування жоден Шуллерман не постраждав.
показати весь коментар
10.11.2025 22:51 Відповісти
+27
На жаль , українці сьогодні воюють на два фронти,
перший - це кацапські загарбники , які намагаються нас знищити,
другий фронт - це Зе зі своєю сворою , які намагаються
вкрасти все до нитки і змусити нас капітулювати перед кремлівськими
покидьками !!
Але Україна була , є і буде ,
а зелень вся пожовкне і зникне !!
показати весь коментар
10.11.2025 23:05 Відповісти
+27
злила людина Татарова Андрій Синяк, якого в свій час примусом офіса прзидента призначили заступником керівника САП Клименка
показати весь коментар
10.11.2025 23:10 Відповісти
Це він про себе сказав,Тк. не зрозумів.
показати весь коментар
10.11.2025 22:51 Відповісти
73поцентний?
показати весь коментар
10.11.2025 23:09 Відповісти
"невідворотність покарання" - це він про себе сказав,Тк. не зрозумів.
показати весь коментар
10.11.2025 23:18 Відповісти
Було б дивно, якби міндіча арештували... А так - все по плану.
показати весь коментар
10.11.2025 23:46 Відповісти
Так. Погано те, що за цим біоим гумом і фіолетовими промінями, які нас оглушили та засліпили, МИ НЕ ПИТАЄМО : ЧОМУ ВЧОРА НІКОМУ НЕ ПРЕЛ'ЯВИЛИ ПІДОЗР, ЧОМУ НІКОГО ВЧОРА ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ ОБШУКІВ І ЗНАЙДЕНОГО.НІКОГО НЕ ЗАТРИМАЛИ СПІВРОБІТНИКІ НАБУ????
Чому блдь все як завжди, а саме : ДИМ КОРОМИСЛОМ, ШУМ, ГАМ І НА ВИХОДІ НУЛЬ ДІЙ, НУЛЬ ПРИТЯГНЕННЬ, НУЛЬ ПОСАДОК ЗА РЕАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВИ, КОГО ТАК ГЕРОЇЧНО ЗАДОКУМЕНТУВАЛИ НАБУШНИКИ І НАВІТЬ ВСТИГЛИ РОЗШАРИТИ ПО ВСІМ ЗМІ?????
Хтось десь у світі бачив, як після знайдених федералами, поліцією, валіз з валютою НЕ ПОСЛІДУВАЛО АРЕШТІВ ФІГУРАНТІВ СПРАВИ??????
То нах.... весь цей кагал?
Коли ми ВСІ ПОЧНЕМО ДУМАТИ І СТАВИТИ ЛОГІЧНІ ПИТАННЯ після таких шоу з НУЛЬОВИМ ВИХЛОПОМ, де просто йде поділ українського пирога між тими хто дорвався до влади чи то шляхом єрмаківського сита чи єврореформаторського????????
показати весь коментар
11.11.2025 08:58 Відповісти
ну, і хто ця тумберг? Ім'я у студію.
показати весь коментар
10.11.2025 22:54 Відповісти
Хто попередив? - звідки знали шо НАБУ прийде? - чому він не був під підозрою?
показати весь коментар
10.11.2025 22:54 Відповісти
патамуша сваіх нє брасают...
показати весь коментар
10.11.2025 22:59 Відповісти
Тепер міндіча, мабуть чекає, уже сам портнов??
показати весь коментар
11.11.2025 00:38 Відповісти
Ви і самі знаєте, що це неправда. Але повторюєте. Погано та підозріло, що журналісти і реформатори почали і такою брехнею засирати вуза пересічних.
Насправді це зам директора НАБУ, як і всі інші зами ВІДБИРАВСЯ І ПРИЗНАЧАВСЯ НА ПОСАДУ ТІЄЮ САМОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО І КЛИМЕНКО.
Генпрок до цього не має жодного відношення.
показати весь коментар
11.11.2025 09:04 Відповісти
У 2021 році Андрій Синюк взяв участь у конкурсі на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він увійшов до числа фіналістів разом із детективом НАБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%90%D0%9F) Олександром Клименком. За результатами конкурсу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%90%D0%9F) Клименко набрав 246 балів, тоді як Синюк - 229 балів.

По положенню цього конкурсу, той хто набрав більше стає керівником, хто менше, стає його замом.
Питання будуть?
показати весь коментар
11.11.2025 09:10 Відповісти
Дуже добре про це написав адвокат Олег Шрам. Притомна людина, можливо єдина, яка робить логічні висновки.

не дивно як швидко знайшли винного? навіть УП в потрібний день випустило матеріал, а керівник САП одразу ж призначив службове розслідування.

нагадаю, що заступника керівника САП, як і самого керівника, обрала та ж сама конкурсна комісія з вирішальним правом голосу іноземних «експертів» у її складі.

друге. ті, хто виїхали напередодні обшуків, якщо це дійсно так, не мають у кримінальному провадженні жодного статусу, про підозру вчора нікого не повідомляли, нікого навіть не затримували.

далі. чи не кожна гучна реалізація НАБУ/САП супроводжується зливами певної інформації певним «незаконним» ЗМІ, перші з них ДТ та УП.

про проблему «зливів» у їх справах не говорив лише лінивий. про це згадується не лише у звіті зовнішнього аудиту НАБУ, а навіть у Звіті ЄК та необхідність вирішення цієї системної проблеми.

розголошення даних досудового розслідування це кримінально каране діяння, а тому у разі наявності ознак його вчинення в першу чергу реєструється кримінальне провадження, а не призначається службове розслідування.

такі провадження про «зливи» в справах НАБУ/САП вже раніше були. за рішенням керівника САП їх розслідували детективи внутрішнього контролю НАБУ. закінчилися нічим, від слова зовсім.
про це теж згадується у звіті про аудит НАБУ.

наприклад, нічим закінчилася справа щодо Г. Углави, публікації Бігусів про нього. про розголошення даних у цій історії і скоординованих діях «незалежних» журналістів і керівника САП Клименка навіть не розпочиналося. також нічим закінчилося розслідування фактів розголошення даних слідства у справі екс Голови ВС.

єдине, що з усього цього наразі вбачається, то це непереборне бажання керівника САП, користуючись гучним приводом та скоординованою допомогою «незалежного» ЗМІ, змусити свого заступника до певної поведінки чи дій або ж позбутися його.

тобто, маємо звичайну внутрішньо видову боротьбу, яка не має нічого спільного із Законом та вирішенням системної проблеми НАБУ/САП - «зливів» інформації у кримінальних провадженнях з різною метою.

отже, якщо вести мову про Закон, то має бути зареєстроване кримінальне провадження, розслідувати його мають слідчі ДБР, яким воно і підслідне, процесуальне керівництво здійснювати прокурори ОГП, а О. Клименко, як і інші прокурори САП, мають бути в ньому щонайменше допитані як свідки.

і так, запитайте нарешті у керівника САП, О. Клименка, що там було в його поліграфі, коли він проходив конкурс на цю посаду. може про ті самі «зливи»?
показати весь коментар
11.11.2025 09:01 Відповісти
Скажіть будь ласка тільки чесно - Україні кінець???
показати весь коментар
10.11.2025 22:54 Відповісти
Якби не сьогоднішній чудовий день, то міг би настати. Тепер я більш ніж впевнений, що ні! 😊
показати весь коментар
10.11.2025 22:59 Відповісти
Еххх. Нічого не зміниця
показати весь коментар
10.11.2025 23:52 Відповісти
Кто-то довел людей до такого состояния что им уже лучше тысяча сегодня, чем пустые обещания про светлое будущее когда-то потом. Сытому рассуждать всегда легче чем голодному. Это справедливо для любого населения. Вопрос в цифрах. Для украинского пенсионера и тысяча пол пенсии, для беженца и 500 евро неплохие деньги, а для американца и 2к долларов как пол средней зарплаты. Потому никто из вышеперечисленных не откажется от своего куска, как бы это все не выглядело со стороны. Каждый посчитает что это его честно полученное. Думаю и вам когда-то что-то давали и скорее всего вы это что-то брали, особо не задумываясь о высоком. Как и любой простой человек.
показати весь коментар
11.11.2025 00:08 Відповісти
У тебе IQ не вистачає зрозуміти написане. Це написано про таких, як ти, але не для таких, як ти.
показати весь коментар
11.11.2025 00:36 Відповісти
Мабуть, швейцарці багатші за американців, бо свого часу відмовились від "халявних" 2500 €
показати весь коментар
11.11.2025 00:46 Відповісти
Доля Білорусі чекає
показати весь коментар
10.11.2025 23:11 Відповісти
Нет. Так легко мы не отделаемся. )
показати весь коментар
10.11.2025 23:42 Відповісти
Зеля ти своєю смертю не помреш
показати весь коментар
10.11.2025 22:57 Відповісти
"Я президент, Міша!" (с)
показати весь коментар
10.11.2025 22:57 Відповісти
Зеленський, гарант кривавого мародерства Украіни, отими приблудами95 та осіб з Урядового кварталу!!
Шмигаль з свириденко, можуть вчинити і прикре самогубство!!??
Вкрадені гроші Західних Партнерів, в особливо великих розмірах, чималенькі а статті в ККУ, під час дії воєнного стану та Особливого періоду, суворі, довічні!!
показати весь коментар
10.11.2025 22:57 Відповісти
Корупція захлиснула Україну - заставами в суді її не перемогти
показати весь коментар
10.11.2025 23:00 Відповісти
Декілька хвилин тому на Флайтрадарі було видно кацапський літак що вже перелетів на правий берег Дніпра і зник. Напевно Пуйло свого Буратіну намагався евакуювати у вигрібуху.
показати весь коментар
10.11.2025 23:00 Відповісти
І, що мене досі будуть переконувати, що коломойша сидить в в сізо або в підвалі СБУ, як той по кому йде кримінальне розслідування? Не морочте мені голову. Якщо в нього і є охоронці, то їх купа аби вінпочувався вільно
показати весь коментар
10.11.2025 23:02 Відповісти
Гундосого в тюрму.
показати весь коментар
10.11.2025 23:03 Відповісти
Зелень в головах населення. А воно бажає тільки нових " вовіних тисяч".
показати весь коментар
10.11.2025 23:54 Відповісти
Ой ой ой ,не все так однозначно... шоб дістати 🤡 українцям , треба робити запит до Ізраелю ...
показати весь коментар
10.11.2025 23:06 Відповісти
Наскільки розумію, герой СБУ Малюк є просто дешева шістка Банкової, ЗеШобли. Коли одні героїчно воюють з козломордою ордою, інші просто знищують Україну зсередини. То виходить, що Малюк просто гнида?
показати весь коментар
10.11.2025 23:10 Відповісти
Ти підстилка кацапсяча пащу свою смердючу завали
показати весь коментар
05.12.2025 09:44 Відповісти
для русні і трампа ,головне не допустити ,шоб зеленський пішов з посади ,бо якшо з'явиться комітет нацзахисту України , це те чого боїться і х..ло і зеленський 🤡...
показати весь коментар
10.11.2025 23:13 Відповісти
В Трамп при чому?
З самого початку він заявляв про вибори, зміну керівництва, яке і із-за цього влаштувало антитрампівську істерію.
показати весь коментар
10.11.2025 23:22 Відповісти
театр бажання одного атера у трампа ...головне шоб вітер дув , а результат ,зеленський хароший хлопець ...і на цьому все кіно ...
показати весь коментар
10.11.2025 23:53 Відповісти
Результат-тепер: викриття корупційних схем у найближчому оточенні найвеличнішого через набу.
показати весь коментар
11.11.2025 20:23 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda-live-plivky-mindicha-spetsoperatsiya-nabu/33586397.html Ті самі «плівки Міндіча»? Спецоперація НАБУ і обшуки у друга Зеленського пов'язані?

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко прокоментував в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») закиди в бік президента Володимира Зеленського про його зв'язки із Тімуром Міндічем. Лещенко запевнив, що жодні минулі бізнес-зв'язки Володимира Зеленського не будуть «дороговказом», щоб захищати людину. Він зазначив, що президент нині повністю зосереджений на війні та не має часу втручатися у справи колишніх бізнес-партнерів.
«Я знаю, що президент зайнятий війною не 24/7, а, я думаю, 26 годин щодня. Тому що він постійно тільки цим питанням займається. І якимись колишніми бізнес-партнерами - думаю, що в нього немає ні часу, ні натхнення цим займатися… Я не думаю, що в перерві між дзвінками з Макроном, і Мерцем, і поїздкою до Трампа, а потім переговорів з королем Чарльзом, я складно уявляю, щоб десь тут якісь бізнес-партнери з минулого щось вирішували, в якийсь спосіб проникали в комунікацію президента», - зазначив Сергій Лещенко.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» наhttps://www.youtube.com/channel/UC7qnYpVcuFbURi3E2E6_f6Q @Радіо Свобода:
показати весь коментар
10.11.2025 23:22 Відповісти
Немає довіри ні до Лещенка ,
ні до шобли Зеленського , який призначав на високі посади
схематозних нелюдей !!
показати весь коментар
10.11.2025 23:33 Відповісти
Саме тому Зеленський святкував свій бьоздик на тій самій хаті Міндіча. Приїхав сказати, що не хоче знати цього розбійника. 😁
показати весь коментар
10.11.2025 23:36 Відповісти
Міндіч - це гаманець Зе
показати весь коментар
10.11.2025 23:38 Відповісти
Задньоприводний, мабуть ЗАЗ 945.
показати весь коментар
11.11.2025 00:32 Відповісти
Боже, ах как он врёт, как врёт...
показати весь коментар
11.11.2025 00:39 Відповісти
Шльондра продажна із залізниці ….
показати весь коментар
11.11.2025 00:41 Відповісти
Миндич, бедолага, через Тису переплыл...а нет, то из другой оперы.
показати весь коментар
10.11.2025 23:22 Відповісти
Ткач дитя асфальта.
Лису убить не так то просто. Она сама кого хош убьёт.
Шо налоговая, дань собирает. Гуся в рывчаке утащила, хороший гусь был. Еще до войны, военные стояли, я просил её (лису) с автомата застрелить. Говорят приноси, мы застрелим. Я её иголками травил. Недотравил. Война помешала. Ничего, моя лиса 3 года кацапов жрала. За это я ей гуся прощаю
показати весь коментар
10.11.2025 23:50 Відповісти
А короче, кацап...
показати весь коментар
11.11.2025 00:30 Відповісти
Если Миндич преступник партнеры должны его выдать. Но тогда они подставят Зеленского.
показати весь коментар
10.11.2025 23:52 Відповісти
******** срань. Гірше не бува. Проходить місяць, з'являється гірше.
показати весь коментар
11.11.2025 00:04 Відповісти
Міндіч чесно сказав малоросам тільки єдиний раз оте одне " явашпріговор"..
Вони й радо побігли, послухали..
показати весь коментар
11.11.2025 01:04 Відповісти
Міндіч не жилець , зеермаки приберуть його як портнова .
показати весь коментар
11.11.2025 00:15 Відповісти
Не вийде. Всі напизжені та конфісковані активи на нього зливали.

Без Міндіча всій цій ЗЄ-срані з нуля починати прийдеться.
показати весь коментар
11.11.2025 01:18 Відповісти
Мародери- вороги, а ворогам смертна кара. Внутрішній, чи зовнішній ворог має бути знищений, Крапка.
показати весь коментар
11.11.2025 00:29 Відповісти
Так хто попередив міндіча? зєля? Хай би гроші повернули, а приберуть його "свої"
показати весь коментар
11.11.2025 00:31 Відповісти
Мабуть у нас, в України, погані справи, що захід хоче злити зе.
показати весь коментар
11.11.2025 00:35 Відповісти
Іпсо іпсо!! Всьо кругом іпсо!! Віримо святому Марахвону!! ©

П.с. от як це деморалізує.... У кожного з нас перед очами загиблі знайомі і втрачені долі.... А кагал сміється в лице та грабує і вбиває...
показати весь коментар
11.11.2025 01:03 Відповісти
А яж казав що міндіч герой України!! 💪
Потужно і незламно 🤡🤡🤡
А ви не вірили... Мовляв, за корупцію його посадять, сам преЦедент його накаже!! Вєсна прідьот сажать будем .
показати весь коментар
11.11.2025 01:14 Відповісти
З Міндічем втекли його бухгалтери - брати Цукєрман. "На хазяйстві" залишилась дружина Міндіча така собі прокацаплена єврейка з амбіціями мадам Вєрбєр. Хоч би хтось грануту кинув в те гадюче кубло...
показати весь коментар
11.11.2025 01:55 Відповісти
Б.леать, вот есть в Украине хоть один не ворюга - коррупционер из своры властьпридержащих, хоть один?! Из судей, прокурорских есть?! Из их родни есть кто не пользуется плюшками, схемами, контрактами, подрядами, кто не у кормушки, есть?! Избавится Украина от этого чертополоха или только стрелять их всех вместе с семьями, списывая на неизвестных патриотов?
показати весь коментар
11.11.2025 02:09 Відповісти
Бо ви цього варті, мудрий нарід!
показати весь коментар
11.11.2025 06:53 Відповісти
Хлопці там ще є кого 3.14 зелю, дерьмака, тарова
показати весь коментар
11.11.2025 07:33 Відповісти
Згоден на всі 100%%%...багато дуже таких у нас, що зветься ВСТИГ ....Встиг сє..атися бє перше місце... Встигли попередити Лукашенка про операцію захвати вагнерівців в літаку... Медведчук встиг сє..атися, так встиг, що всі знали де воно ховається...крім Тероборони. які його і арештували, бо були не в курсі того, що той встиг... Встиг Деркач сє..тися......Міндіч сьогодні самий шустрий із всіх хто встиг...Бо відразу в сінагозі вже молився за чудесне спасєніє...
показати весь коментар
11.11.2025 08:01 Відповісти
Як що зрівняти фото міндіча і зеленського,то можна подумати що вони рідні брати.
показати весь коментар
11.11.2025 08:42 Відповісти
Ну так. По крові.
показати весь коментар
11.11.2025 15:59 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 08:59 Відповісти
Зєля чорт!
показати весь коментар
11.11.2025 09:12 Відповісти
Клептократія
показати весь коментар
11.11.2025 12:44 Відповісти
УЖЕ ТКАЧ С 95 КВАРТАЛА МИНДИЧА СЛИВАЕТ !)
показати весь коментар
12.11.2025 03:32 Відповісти
Всіх міністрів і уряд у відставку.Створити уряд національної єдності з патріотів(чого не спромігся зробити Зеленський за весь час тривалості війни).Всі кошти спрямувати на задоволення потреб фронту.Бо бідні пенсіонери донатять на дрони а багаті чиновники крадуть як і останній раз.Не дивно що люди не хочуть воювати за таку владу.
показати весь коментар
12.11.2025 12:22 Відповісти
 
 