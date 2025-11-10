Після обшуків НАБУ у партнера Зеленського Міндіча вимагаємо відставки уряду, - заява "ЄС"

Партія "Європейська Солідарність" оприлюднила заяву щодо проведених детективами НАБУ обшуків у давнього партнера президента Володимира Зеленського бізнесмена Тимура Міндіча.

"Після сьогоднішніх обшуків НАБУ у партнера Зеленського Тимура Міндіча країна нарешті побачила, що означає вислів "гроші на крові". Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша "батарея" — та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому.

Ми також зрозуміли, що насправді означало гасло "зробимо їх разом". Зробили — всю країну. Так, це рф бʼє по нашій енергетиці, але корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу — без сорому", ідеться в заяві.

У заяві підкреслюється, що фігурування Міндіча у справі ставить під загрозу довіру міжнародних партнерів України.

"Тимур Міндіч — це не просто співвласник "Кварталу 95". Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в росії й навіть "будувала" фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми. Тобто, крала на цьому через підрядника Проніна.

Тому в Україні сьогодні "Кабмін" по суті перетворився на "Кабміндіч". Бо стільки потоків в одних руках Україна ще не бачила. І в нас є запитання: як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України? Як Міндіч виїхав з України?", - зазначають в "ЄС".

"Європейська Солідарність" вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду, від Президента та закликає до відставки діючого Кабміну.

"Ми починаємо процедуру відставки уряду – непрофесійного і корупційного. Наша мета – керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку. Коаліція "Слуг народу" і опзж з їхніми кураторами з москви має нарешті зникнути. Це єдиний шанс на порятунок країни.", - заявили в "ЄС".

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".

Топ коментарі
Він же казав на стадіоні-" я ваш вирок"...хоч раз правду сказав...але хто ж тоді сприйняв ті слова розумом..?
Проте тепер Карма повертає йому сповна...і схоже буде далі...
10.11.2025 22:15 Відповісти
10.11.2025 22:18 Відповісти
Довбойоби дають владу в одні руки кацапської буратіни, але в пройобах, смертях і тотальних обкраданнях українців 6 років - винні всі .
Л - логіка бл.
10.11.2025 22:18 Відповісти
???🤣🤣🤣 Це така відповідь від ZEпдрів буде, чи що?
10.11.2025 22:15 Відповісти
Цей уряд схоже буде з самою короткою каденцією..😁
10.11.2025 22:17 Відповісти
У Зе-команди мобілізація ботів?
Реєстрація: 10.11.2025
10.11.2025 22:19 Відповісти
Що, зря падалЬяк отримує сотні мільйонів з бюджету на утримування свої придуркуватих ботів?
10.11.2025 22:25 Відповісти
Правильно,вимагати треба за відставку 5-6 потужних.Коли ті підуть,то уряд сам по собі піде вслід за ним,як їх підрозділ.
10.11.2025 22:44 Відповісти
Точно? Ти Конституцію читав? Там є щось подібне? До речі, я за Зєлєнского не голосував, але маю повне право вимагати його відставки, за уряд тим паче не голосував, бо не є народним депутатом, але маю повне конституційне право вимашати його відставки, як громадянин України. Це власне демократія, а Україна - країна демократична, попри певні проблеми.
10.11.2025 22:48 Відповісти
"попри певні проблеми." 73% то не е проблема, то е біда. І знову підеш голосувати чи то за стервенка, придулу, підляка.
11.11.2025 09:18 Відповісти
10.11.2025 22:18 Відповісти
ця стара платівка розкручена яником і крутится янелохом та його ботами
10.11.2025 22:18 Відповісти
Ботяра--пішов ти за кацапським кораблем
10.11.2025 23:12 Відповісти
10.11.2025 22:15 Відповісти
То він хотів сказати «я ваш виродок», а не вирок, що це він успішно й довів!
10.11.2025 22:26 Відповісти
Они туда не для того пришли чтобы уходить. Ни-Ко-Гда!
10.11.2025 22:16 Відповісти
Не уряду,а 5-6 потужних.
Уряд - від тих 5-6 потужних.
Піде у відставку уряд,потужні перетасують карти і знову такий самий створять, або і гірший.
10.11.2025 22:16 Відповісти
Ну нехай тоді й далі крадуть, вже прикормленні, свої.
Л - логіка бл.
10.11.2025 22:19 Відповісти
Логіка в тому,що уряд-продукт дії 5-6 потужних менеджерів на чолі з завгоспом .
Якщо уряд відправлять у відставку,то завгосп новий сформує його.
Та,це лише якщо.Не так просто завгосп відступить.
Тому, висновок однозначний.
10.11.2025 22:27 Відповісти
Риба портиться з голови і вимога відставки уряду це навіть не напівміра, а піарний хід з прицілом на майбутні вибори. Народу варто пам'ятати, що фракція ЄС несе таку ж відповідальність за розквіт корупційного свавілля ОП, як і зелені слугипаскуди, бо вони закулісно в одній упряжці зі слугами і опезежопівцями у ВР погодили антикоституційне продовження терміну президенства потужного брехуна, заміст звернутись до Конституційного суду.
10.11.2025 23:05 Відповісти
Правду кажучи,не в курсі погодили-не погодили,якщо не запитувати Гугл.
А хто був проти?
10.11.2025 23:13 Відповісти
А ніхто, все обсмоктали десь в закуліссі ВР керівники фракцій з головами комітетів та Стефанчуком і видали колективно благословення просроченому прєдводітєлю корупції мандат ще на невизначений термін. Нє, можливо хтось з окремих депутатів і був проти, але шо не з фракції ЄС це я точно пам'ятаю, ці єдиним фронтом виступили після заклику Порошенка об'єднатись зі слугами заради перемоги (це не дослівно, але типу того).
11.11.2025 01:46 Відповісти
А що, 6 років слуховий апарат був зламаний?
10.11.2025 22:20 Відповісти
Ти просто глухий
10.11.2025 23:13 Відповісти
Вимагаю заарештувати весь уряд разом з жабенятою!
10.11.2025 22:17 Відповісти
10.11.2025 22:18 Відповісти
А это поможет? Хоть когда-то помогало?
10.11.2025 22:18 Відповісти
Мовчання точно ніколи нє памагала.
10.11.2025 22:22 Відповісти
10.11.2025 22:18 Відповісти
Підтримую на всі 100%
10.11.2025 22:21 Відповісти
Зеля й ОПа святі? - всіх до цугундеру!
10.11.2025 22:23 Відповісти
Страшна війна на виживання України а верхах все прогнило - ніхто не встояв перед золотим тільцем
10.11.2025 22:46 Відповісти
ферма зеленських аквівізувалася ...і я вам скажу ... знову те саме ? можу сказати ,шо ніх* я не те саме , при Пороху ,бомби на голову не падали ,ми їздили за кордон ,заробляли великі гроші чесно , і верталися до своєї хати , всі були живі і мали перспективу далі жити в добробуті ! Тим під* расам, хто тягне за гроші ,руки за 🤡 , шоб вам Господь Бог їх повідбівав ...це шоб вам зрозуміло було !!!
10.11.2025 22:36 Відповісти
При свинарчуйах щось світло не вимикали.
10.11.2025 23:14 Відповісти
Aле світло не вимикали.
11.11.2025 01:23 Відповісти
Свинарчук заслуговує державної нагороди,бо він зумів красти з московії прилади для ЗСУ,а "викривачів" (наших гнид) посадити в клітку,бо вони провалили канали поставки і в росії їх заарештовали Ботяра вловлюєш різницю.
10.11.2025 23:18 Відповісти
Поверни мені Свинарчуків, ***** подоляцька, а сам піздуй воювати за золотий толчок Міндіча.
10.11.2025 23:26 Відповісти
В нас мільйони за бугром ховаються, кретин ти неляканий. Подякуй своїм фламіндічам.
10.11.2025 23:45 Відповісти
Лахудра сердива, в чому ж при Свинарчуках від війни ніхто не ховався? ***** було добріше? Мінські угоди не такі погані? Може Трамп інакший був?

За раз кажу, даунятко, повертайте свинарчуків, забирайте міндічєй і ***** з країни разом зі своїм Кварталом. Далі без вас розберемось.
11.11.2025 00:12 Відповісти
Ну куди ж така гілка без брехливого бота подляцької ферми на дермаковому підсосі Vad Vad?
10.11.2025 23:13 Відповісти
Цих виродків треба було відсторонити після звільнення Залужного.
10.11.2025 23:26 Відповісти
А не після "вагнерівців"?
11.11.2025 00:47 Відповісти
і хто б це зробив?
Майдан Гідності не кожного року збирається...
11.11.2025 00:55 Відповісти
Ну, то й сидіть собі тихенько там, у Києві, на кацапню чекайте.
11.11.2025 12:52 Відповісти
Це ви ще не знаєте що в оборонпрому робиться....міндіч це іграшки в порівнянні з цим....
11.11.2025 04:51 Відповісти
Так просвітіть нас, не інтригуйте.
11.11.2025 12:54 Відповісти
Скоро все почуєш....
12.11.2025 19:29 Відповісти
Пострелять их всех, нафиг, списать на неизвестных патриотов. Только так, иначе никак.
11.11.2025 02:18 Відповісти
Голобородько вже стріляв... тому і став презом.
11.11.2025 06:10 Відповісти
Ой, як тільки Україні не вистачає у владі В'ячеслава Чорновола. Такого, як В'ячеслав Чорновіл.
11.11.2025 05:52 Відповісти
Таких, як Чорновол, пуйло до виборів не допускає. Там засилля пальчевських/януковічів/бойків/шаріїв тощо.
11.11.2025 12:57 Відповісти
Зеленського під арешт курву зрадливу. Він 100% був у справі із міндічем
11.11.2025 07:37 Відповісти
Ну, що, вітаємо пана Президента зі своїм "свинарчуком"
11.11.2025 08:40 Відповісти
А нагадайте, будь ласка, скільки вкрав у держави Свинарчук, у чому суть його "злочину", щоб порівнювати з "гаманцем" Зеленського?
11.11.2025 09:14 Відповісти
Ви хіба не розумієте, що тут питання не про те, хто і скільки вкрав, а про символізм - Порошенко поганий, бо он є "свинарчук", а в мене такого не буде, казав наш нинішній гарант, а тепер он бач Є, та ще й який!
11.11.2025 12:07 Відповісти
У тому й річ, що ця маніпуляція а-ля 1+1 - створити ореол корупції "свинарчук", хоча там і корупції не було, а контрабанда на користь ЗСУ... А Міндіч - крадіжка на користь гаманця Зеленського
11.11.2025 14:46 Відповісти
міндіч, шурма,фірташ,одарченко,куницький,дмитрук,деркач...
Шо там з україньким МОССАДОМ?
11.11.2025 09:16 Відповісти
Мені ся видить ож вони щось десь дуже проарестовичили. Що прикривають? Блекаут після "потріного захисту" чи сирського Покровськ. Ще й зампрокуроршу віддали.
11.11.2025 09:21 Відповісти
Покровськ фактично--вже всьо... мабуть блекаут прикривають, бо вже у хаті ел.енергії нема майже 2/3 доби.
11.11.2025 13:04 Відповісти
"Партія ЄС" трохи смішна: в Україні уряд - майже ніщо, особливо зараз. Вся влада зосереджена у Зеленського та його "менеджерів", починаючи із Єрмака.
11.11.2025 15:33 Відповісти
 
 