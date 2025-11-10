Після обшуків НАБУ у партнера Зеленського Міндіча вимагаємо відставки уряду, - заява "ЄС"
Партія "Європейська Солідарність" оприлюднила заяву щодо проведених детективами НАБУ обшуків у давнього партнера президента Володимира Зеленського бізнесмена Тимура Міндіча.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Після сьогоднішніх обшуків НАБУ у партнера Зеленського Тимура Міндіча країна нарешті побачила, що означає вислів "гроші на крові". Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша "батарея" — та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому.
Ми також зрозуміли, що насправді означало гасло "зробимо їх разом". Зробили — всю країну. Так, це рф бʼє по нашій енергетиці, але корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу — без сорому", ідеться в заяві.
У заяві підкреслюється, що фігурування Міндіча у справі ставить під загрозу довіру міжнародних партнерів України.
"Тимур Міндіч — це не просто співвласник "Кварталу 95". Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в росії й навіть "будувала" фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми. Тобто, крала на цьому через підрядника Проніна.
Тому в Україні сьогодні "Кабмін" по суті перетворився на "Кабміндіч". Бо стільки потоків в одних руках Україна ще не бачила. І в нас є запитання: як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України? Як Міндіч виїхав з України?", - зазначають в "ЄС".
"Європейська Солідарність" вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду, від Президента та закликає до відставки діючого Кабміну.
"Ми починаємо процедуру відставки уряду – непрофесійного і корупційного. Наша мета – керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку. Коаліція "Слуг народу" і опзж з їхніми кураторами з москви має нарешті зникнути. Це єдиний шанс на порятунок країни.", - заявили в "ЄС".
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Korg #614552
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 10.11.2025
Л - логіка бл.
Проте тепер Карма повертає йому сповна...і схоже буде далі...
Уряд - від тих 5-6 потужних.
Піде у відставку уряд,потужні перетасують карти і знову такий самий створять, або і гірший.
Л - логіка бл.
Якщо уряд відправлять у відставку,то завгосп новий сформує його.
Та,це лише якщо.Не так просто завгосп відступить.
Тому, висновок однозначний.
слугипаскуди, бо вони закулісно в одній упряжці зі слугами і опезежопівцями у ВР погодили антикоституційне продовження терміну президенства потужного брехуна, заміст звернутись до Конституційного суду.
А хто був проти?
За раз кажу, даунятко, повертайте свинарчуків, забирайте міндічєй і ***** з країни разом зі своїм Кварталом. Далі без вас розберемось.
Майдан Гідності не кожного року збирається...
Шо там з україньким МОССАДОМ?