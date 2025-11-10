Після обшуків НАБУ у партнера Зеленського Міндіча вимагаємо відставки уряду, - заява "ЄС"

Партія "Європейська Солідарність" оприлюднила заяву щодо проведених детективами НАБУ обшуків у давнього партнера президента Володимира Зеленського бізнесмена Тимура Міндіча.

"Після сьогоднішніх обшуків НАБУ у партнера Зеленського Тимура Міндіча країна нарешті побачила, що означає вислів "гроші на крові". Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша "батарея" — та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому.

Ми також зрозуміли, що насправді означало гасло "зробимо їх разом". Зробили — всю країну. Так, це рф бʼє по нашій енергетиці, але корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу — без сорому", ідеться в заяві.

У заяві підкреслюється, що фігурування Міндіча у справі ставить під загрозу довіру міжнародних партнерів України.

"Тимур Міндіч — це не просто співвласник "Кварталу 95". Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в росії й навіть "будувала" фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми. Тобто, крала на цьому через підрядника Проніна.

Тому в Україні сьогодні "Кабмін" по суті перетворився на "Кабміндіч". Бо стільки потоків в одних руках Україна ще не бачила. І в нас є запитання: як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України? Як Міндіч виїхав з України?", - зазначають в "ЄС".

"Європейська Солідарність" вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду, від Президента та закликає до відставки діючого Кабміну.

"Ми починаємо процедуру відставки уряду – непрофесійного і корупційного. Наша мета – керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку. Коаліція "Слуг народу" і опзж з їхніми кураторами з москви має нарешті зникнути. Це єдиний шанс на порятунок країни.", - заявили в "ЄС".

