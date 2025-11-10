Зеленський відреагував на викриття масштабної корупції в енергетиці: Вироки мають бути

Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вироки мають бути

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота компанії — це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь", - сказав глава держави.

Він додав, що "урядовці мають працювати разом з Національним антикорупційним бюро та іншими правоохоронними органами".

"Вироки мають бути. Урядовці мають працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами, і так, як потрібно — на результат", - сказав Зеленський.

Що передувало?

