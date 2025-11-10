Зеленський відреагував на викриття масштабної корупції в енергетиці: Вироки мають бути

Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вироки мають бути 

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота компанії — це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь", - сказав глава держави.

Він додав, що "урядовці мають працювати разом з Національним антикорупційним бюро та іншими правоохоронними органами".

"Вироки мають бути. Урядовці мають працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами, і так, як потрібно — на результат", - сказав Зеленський. 

Читайте також: "Нести $1,6 млн таке собі задоволення": фігурант корупційної схеми в енергетиці скаржився, що йому важко нести гроші готівкою

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Читайте також: У Раді зареєстрували постанови про звільнення Галущенка та Гринчук

Зеленський Володимир корупція енергетика
+46
Шашличний судорожно намагається очолити процес, бо зупинити не вдається
10.11.2025 20:30 Відповісти
+37
10.11.2025 20:38 Відповісти
+30
На пачках доларів запломбованих ще в США (видно штати мінесота і ТД..тобто де вони були упаковані мін фінансів) ці гроші вилучили з корупційної схеми, це фактично допомога штатів ДЛЯ України, але це тільки верхівка айсбергу, що робиться на закупівлях для армії...
10.11.2025 20:33 Відповісти
La Piorva!😠
10.11.2025 20:28 Відповісти
10.11.2025 20:38 Відповісти
В політручно-пітушиному ОПешному кутку роблять вигляд, що вони ПРОСТО В ШОЦІ від матеріалів НАБУ. І справді, ну хто б міг подумати, що Зе-влада НЕ ТІЛЬКИ КРАДЕ під час війни, а ще й відправляє ДОЛЮ В МОСКВУ?
10.11.2025 20:39 Відповісти
А кого карлсон на плівках міндіча називає Санич?
10.11.2025 20:41 Відповісти
Порошенка ж? Так? Або Клічкоооо.....
10.11.2025 20:42 Відповісти
Головне не вийти на себе...!
10.11.2025 22:11 Відповісти
Процесуальна відповід мародеру на КРОВІ і ЖИТТЮ Українців, це три метра вірьовки! Бо це продовжується у привладних бариг через безкарность, «процесуально» від портновських!!
10.11.2025 20:47 Відповісти
piovra
10.11.2025 20:49 Відповісти
Якщо Золкінд і Пєтров кажуть, що НАБУ - агенти рф, а пріпіздєнт каже, що бюро малацці, тоді він теж працює на пукіна?
Я заплутався.
10.11.2025 20:58 Відповісти
Если второго еще знаю по паре интервью с пленными в начале(и потом тоже вместо военкомата) войны. То первый это кто вообще такой?
10.11.2025 21:28 Відповісти
Петров - балакаюча жопа офісу
10.11.2025 22:17 Відповісти
Може й агенти....-а ви не крадіть
10.11.2025 22:15 Відповісти
Знову жонглює новими слівцями, так на тебе ж телепню небритого фактично вийшли!
10.11.2025 20:28 Відповісти
Підтримую..
10.11.2025 22:17 Відповісти
10.11.2025 20:30 Відповісти
Та да, пора скликати пресуху із ручних журналіздів на тему " я не боюся Трампа".
10.11.2025 22:16 Відповісти
А той, хто призначав на посади отримає відповідь, чи єто другоє?
10.11.2025 20:30 Відповісти
Він зараз підчищає перелік своїх "запитань" до Порошенка на стадіоні.

Утім, може не хвилюватися. Бо 73% ідіотів все одно вірять йому.
10.11.2025 20:34 Відповісти
Давно немає тих 73%, 10 мільйонів втекли до ЄС, а 6 залишилися на окупованих територіях. Це ж так потрібно не любити цей народ, щоб вигнати з цих земель людей по чисельності, яких вистачить на дві невеликі європейські країни?
10.11.2025 20:40 Відповісти
Незнаю, не знаю що до кількості 73%. Зайшла в Київський ТГ канал, почитати новини, так там в коментарях аж зеленіє від дуполизів Лідора. У всьому винна русня, Порошенко з Кличком і порохоботи. Лідор - маладєц.
10.11.2025 21:03 Відповісти
Тімур і його команда
10.11.2025 20:31 Відповісти
Щось у нього **.@ло, морда, харя, обличчя незадоволене🤔
Клятий закреп!!!
10.11.2025 20:31 Відповісти
після того як втік міндич воно почало гундосити
10.11.2025 20:31 Відповісти
Зайнятий був с агентом дерьмаком мішки переховував с доларами американської допомоги
10.11.2025 20:44 Відповісти
10.11.2025 20:33 Відповісти
це повний пи"дець
10.11.2025 20:35 Відповісти
Кіно і німці знімати
10.11.2025 22:02 Відповісти
Ой, як строго! О- йо- йо!!! Виходить, що президент нічого не знав про міндіча, Галущенко і інших цукерманів? А хто ж дав наказ пропустити їх через кордон? А хто їх призначив у ці схеми?То це вже твої, Вова, свинарчуки, чи ето другоє??? Мабуть на цей раз не вийде розвішати локшину наріду по вухах. Повертай свого бізнес- партнера міндіча назад в Україну. Хай доводить свою невинність в суді.
10.11.2025 20:37 Відповісти
Переклад на людську:
"я за все хороше і проти всього паганого. Хороше - то добре, а пагане - то треба викорінювати"

Хто це буде робити, хто привів це "поагане" до влади, хто кришує/кришував "от ето усьо" - ніц не знаю! Винних притягнути (винних призначить дєрьмак), викривачів нагородити (викривачів призначить дєрьмак, як і їхню "нагороду"). А найвеличніше - "нє прі дєлах": йому (на сьомому році "царювання") заважають порохоботи, марсіяни, туристи з Альдебарану, рептилоїди, Захід, особисто Порошенко і відсутність "коксу". А перемоги (вигадані в тій же ОПі) - то все янєлохівське.
10.11.2025 20:38 Відповісти
Дебил ******н*й зелений, це ж твої призначення, це ж твох керівники бувші тіпа міндіча тупорилий бл
10.11.2025 20:39 Відповісти
Воно з в перших рядах пговинни отримати. Воно ж типу юрист і воно шо цьогго не розуміє? Виходить шо мама рима с папай сашей полудурка народили та виростили?
10.11.2025 20:39 Відповісти
тобто ?! ))

Кудрицького просто загребли і всьо ..а фламіндіч в Австрії )))
10.11.2025 20:39 Відповісти
"кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь"........Невже ще залишились країни без послів ????
10.11.2025 20:39 Відповісти
Ой ти ж 🤡 чорт намаханий ...
10.11.2025 20:40 Відповісти
Паніка серед офісних блогерів досить комічна

10.11.2025 20:40 Відповісти
і це ще потужна група в'єтнамських товаріщєй не підключена! ))))
10.11.2025 20:45 Відповісти
Це ж було вже....
10.11.2025 20:41 Відповісти
Досить триндіти!, показуй свою "фламінгу" і спати...
10.11.2025 20:41 Відповісти
Як про Кудрицького, так він зразу і прокурор, і суддя, і вирок вже готовий. А як про своїх - треба почекати.
10.11.2025 20:42 Відповісти
Здається, він не готовий на цьому піаритися. І це - супер позитивна новина.
10.11.2025 20:44 Відповісти
Конечно, тіп який незаконно займа посаду , не готовий піаритись на корупцвії друзів .
10.11.2025 20:49 Відповісти
Друзі вже виїхали, в потужно заявити про незламну боротьбу з корупцією він міг.
10.11.2025 20:57 Відповісти
Звісно що не готовий. Його "друзі", з якими він спить в бункері, "виявились" корупціонерами. Він розчарований тільки тому, що рейтинг падає через них. Ніякого позитиву тут немає.
10.11.2025 20:59 Відповісти
Позитив у тому, що він не готовий. Отже, з'являється шанс, що це не постановка заради передвиборчої компанії
10.11.2025 21:10 Відповісти
10.11.2025 20:44 Відповісти
Суддівських хвойд, портнов усіх «посвящав»…, деяким це панравілась…, аж до оргазму!?!?
10.11.2025 20:52 Відповісти
побудована схема явно була з позитивним зворотним зв'язком )))
10.11.2025 20:48 Відповісти
Головне, що хламіндіч вже виїхав, тепер можна і кулаками помахати
10.11.2025 20:48 Відповісти
Гниль ЗЕлена,роблять вигляд що вони не причетні.Всі в Україні і не тільки в ній,знають що всі розстановки,призначення не відбуваються без ОП,без Єрмака і ЗЕленського.Тепер вони будуть відмазуваться правдами і неправдами.Получили в 2019 Голобородька з ЗЕленою шоблою їмо аж повилазили.
10.11.2025 20:49 Відповісти
Спочатку браво підписав закон, який знищує НАБУ, потім героїчно відмінив. Тепер закликає НАБУ працювати чесно. Геть відірвався від реальності.
10.11.2025 20:54 Відповісти
Ні просто коксом все заляпано там, неадекватне сприйняття реальності, от був би відосик де воно нюхає його, так би мовити бонус до скандалу з набу
10.11.2025 21:52 Відповісти
Хохма...Вже Баканов відповів, Наумов, Шевченко, колишній міністр оборони, ексголова Держрезерву, екс голова Фонду Держмайна...Всі за границею.... З награбованим.
10.11.2025 20:56 Відповісти
Вова як ти можеш таке казати, яка процесуальна відповідь, вони ж як пчілки трудилися носили тобі в опу непосильну ношу по 1.6 ляма цеж яка непомірна вага, а ти таке говориш, а ще ж на маскву доляху закидати хто тепер буде?
10.11.2025 20:57 Відповісти
16 кіло. Не так щоб "непосильну"
10.11.2025 22:25 Відповісти
Невже Зеленський сам себе посадить....
Та не може такого бути.
В даному випадку Зеленський ******* і *******.
10.11.2025 21:00 Відповісти
10.11.2025 21:09 Відповісти
Який цинізм так це твої друзі : міндіч ,шурма ,шефіри ,галущенко і так званий сенатор рф деркач ,без твого відома цього не булоб . Тому кращий вихід відставка досить дурника грати.
10.11.2025 21:10 Відповісти
Я думаю після такого зашквару з грошами з ФРС США Трампу нічого не варте повністю припинити допомогу Україні, в дякуємо кого? Правильно, наш найвеличніший комік у якого від передозу вже дах їде.
10.11.2025 21:12 Відповісти
10.11.2025 21:14 Відповісти
10.11.2025 21:21 Відповісти
Була б в тебе совість - ранком би всі ми раділи, що не стало злодійкуватого нікчеми-зрадника. Вася дасть два пістолєти.
10.11.2025 21:23 Відповісти
ТИ **** і є головна проблема українців та України ти курва зеленоскумбрійська винен у всіх проблемах державний. Гандон краще застрелися.
10.11.2025 21:32 Відповісти
"Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что." - Ли Куан Ю
10.11.2025 21:38 Відповісти
Ти наш вирок)
10.11.2025 21:40 Відповісти
Це типу - "я йому так вірив, а він мене обманув"?
Колись я подібне від кучми дєрьма чув, відносно павла івановіча чічікова лазоренка.
Невже я маю повірити, що це зелене гівно не знав, звідки йому бабло у кишені стікає???
Бл_ть...
10.11.2025 22:01 Відповісти
Корупцыя при клоунах стала катастрофічною. Такого в жодній країні світу не було. Просто жесть як ворують.
10.11.2025 22:02 Відповісти
На морозі, типу ска не знав)))
10.11.2025 22:18 Відповісти
«Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.

2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.

І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.

Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»

Голда Меїр.
10.11.2025 22:23 Відповісти
І тобі теж...
10.11.2025 22:49 Відповісти
Це вирок президенту.За злочини перед народом всй твоїй команді прийдеться відповідати щоб ви не робили.
10.11.2025 23:27 Відповісти
Дерьмак и Буба мародеры.
10.11.2025 23:30 Відповісти
Мощно задвинул!
10.11.2025 23:59 Відповісти
Що воно взагалі мало на увазі під "отримати процесуальну відповідь"? Може кримінально-процесуальну відповідальність?
11.11.2025 01:06 Відповісти
Дурко притрушене....зі страху вже мабуть обісрався в бункері і не раз...а все ще відкриває свого поганого рота...
11.11.2025 05:01 Відповісти
Просто ставити всіх цих підарів разом з ефективними менеджерами і зеленим лідером до стінки і foer. Створити уряд національного спасіння розігнати це зелене шобло в парламенті бо толку не буде.
11.11.2025 11:05 Відповісти
 
 