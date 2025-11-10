Зеленський відреагував на викриття масштабної корупції в енергетиці: Вироки мають бути
Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вироки мають бути
"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота компанії — це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь", - сказав глава держави.
Він додав, що "урядовці мають працювати разом з Національним антикорупційним бюро та іншими правоохоронними органами".
"Вироки мають бути. Урядовці мають працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами, і так, як потрібно — на результат", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Утім, може не хвилюватися. Бо 73% ідіотів все одно вірять йому.
"я за все хороше і проти всього паганого. Хороше - то добре, а пагане - то треба викорінювати"
Хто це буде робити, хто привів це "поагане" до влади, хто кришує/кришував "от ето усьо" - ніц не знаю! Винних притягнути (винних призначить дєрьмак), викривачів нагородити (викривачів призначить дєрьмак, як і їхню "нагороду"). А найвеличніше - "нє прі дєлах": йому (на сьомому році "царювання") заважають порохоботи, марсіяни, туристи з Альдебарану, рептилоїди, Захід, особисто Порошенко і відсутність "коксу". А перемоги (вигадані в тій же ОПі) - то все янєлохівське.
Кудрицького просто загребли і всьо ..а фламіндіч в Австрії )))
Колись я подібне від кучми дєрьма чув, відносно павла івановіча
Невже я маю повірити, що це зелене гівно не знав, звідки йому бабло у кишені стікає???
1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.
І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»
Голда Меїр.