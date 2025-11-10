У Раді зареєстрували постанови про звільнення Галущенка та Гринчук

У понеділок, 10 листопада, у Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та колишнього очільника цього відомства, а нині главу Міністерства юстиції Германа Галущенка.

Відповідні постанови №14200 та №14201 опубліковані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що ініціатором обох постанов є депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У парламенті зареєстровано дві мої постанови про звільнення Германа Галущенко та Світлани Гринчук. З посади Міністра юстиції та Міністра енергетики. Найближче засідання Ради відбудеться 18 листопада", - повідомив парламентар у соцмережі фейсбук.

Що передувало?

