У Раді зареєстрували постанови про звільнення Галущенка та Гринчук

У понеділок, 10 листопада, у Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та колишнього очільника цього відомства, а нині главу Міністерства юстиції Германа Галущенка.

Відповідні постанови №14200 та №14201 опубліковані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що ініціатором обох постанов є депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У парламенті зареєстровано дві мої постанови про звільнення Германа Галущенко та Світлани Гринчук. З посади Міністра юстиції та Міністра енергетики. Найближче засідання Ради відбудеться 18 листопада", - повідомив парламентар у соцмережі фейсбук.

Читайте також: ОП про розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці: "Має бути невідворотність покарання"

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Читайте також: "Нести $1,6 млн таке собі задоволення": фігурант корупційної схеми в енергетиці скаржився, що йому важко нести гроші готівкою

Якже хочеться дожити і подивитись чим це все закінчиться. Сподіваюсь зеленого ублюдка лінчують
10.11.2025 19:03 Відповісти
10.11.2025 19:04 Відповісти
+14
Чому ці під@р і під@рка, ще не в СІЗО за державну зраду? Де той членограй, де його заява і звернення до народу?
10.11.2025 18:57 Відповісти
Україна може залишитися без опалення та світла на початку зими а вони хочуть знову окунутися в свої нескінчені балаболства й просування своїх протеже в стратегічні галузі.
10.11.2025 18:53 Відповісти
Для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені й буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності. Нульова толерантність до корупції", - сказала Гринчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3584260
10.11.2025 18:54 Відповісти
Нічого,зараз твій зелупа NNN постукає по столу,скаже кентам "хватить воровать"- і буди все добри з захистом енергетики А потім буде потужна+незламна відповідь на удари
10.11.2025 19:01 Відповісти
І це буде все покарання зеленим крадіям.
10.11.2025 18:55 Відповісти
Чому ці під@р і під@рка, ще не в СІЗО за державну зраду? Де той членограй, де його заява і звернення до народу?
Зеленський не сидить склавши руки!
ТелеграмАнали почнуть ще більше поливати 💩 НАБУ і САП.
Блаблафон і ютубери кріпакам нагадають про Ліпецьку хвабрику😆
Малюк має знайти компромат, або придумати якийсь зв'язок, когось з НАБУ або САП з к@ц@п@ми.
Татаров має прослідкувати, щоб (якщо шо) справа потрапила до "правильного" судді з Печерського суду (бажано до якоїсь зашквареної 3,14зди з Лугандонії чи Донбасятії), та надати цим піарасам хороших адвокатів (бажано щоб ще й за державні 💰).
Володя не сидить!!!
Володя працює на повну!!!
10.11.2025 19:36 Відповісти
Мало зареєструвати,треба прийняти і вигнати,а не звільнити з резолюцією "За втрату довіри"
10.11.2025 18:57 Відповісти
Вони їм запропонують інші посади не розкидуватися ж такими "цінними" кадрами під час війни.
10.11.2025 18:59 Відповісти
🤣
10.11.2025 18:58 Відповісти
а про імпічмент пРезидента?
10.11.2025 18:58 Відповісти
Не хвилюйтеся - якщо навіть її звільнять , хто б не прийшов на її місце - він буде гірше ніж теперішня !
10.11.2025 18:58 Відповісти
Ну і?
Зареєстрували ви постанови.
Так вам одразу за них і проголосували.🤭
18 листопада очікуються масові захворювання і термінові відрядження серед слуг народу.
А може я помиляюся?!?🤔
10.11.2025 19:02 Відповісти
помиляєтесь.
Бо 17-го на засіданні Погоджувальної ради не вистачить голосів для внесенн в порядок денний.
10.11.2025 19:09 Відповісти
Не звільнять. Навіть не розглядатимуть на засіданні. Навіть не внесуть в порядок денний.
10.11.2025 19:07 Відповісти
Все вірно👍🤝
Стефанчук ще сьогодні міг сказати, що недостатньо підстав для внесення на порядок денний.
Тримає інтригу😂
10.11.2025 19:39 Відповісти
----"Офісні помийки вже пишуть, що на росії аплодують обшукам у друга Зеленського Міндіча. Так уйобки, не крадіть і не мародерте. Не давайте кацапам приводів для цього ІПСО

Завтра ви ще запустите іншу платівку - що бабло Міндічу Порох підкинув, а може ще й самого Міндіча разом з "5-6 менеджерами" підкинув. Просто мізків придумати іншу відмазку там точно немає

Але у всьому цьому скотстві державного рівня Бубочька, як завжди, нівінават. Він просто королєва: "кружітє меня нєжно"! Так? Чи нє?
10.11.2025 19:11 Відповісти
А чому зразу тих @лядей не повісити на київських каштанах...
10.11.2025 19:17 Відповісти
Тутешній народ проти такої процедури. Мовляв, нехрен бруднити каштани - стовпів цілком вистачить.
10.11.2025 21:35 Відповісти
завтра ці покидки будуть вже у Відні
у відряджені
назавжди
10.11.2025 19:51 Відповісти
 
 