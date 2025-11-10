У Раді зареєстрували постанови про звільнення Галущенка та Гринчук
У понеділок, 10 листопада, у Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та колишнього очільника цього відомства, а нині главу Міністерства юстиції Германа Галущенка.
Відповідні постанови №14200 та №14201 опубліковані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, що ініціатором обох постанов є депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"У парламенті зареєстровано дві мої постанови про звільнення Германа Галущенко та Світлани Гринчук. З посади Міністра юстиції та Міністра енергетики. Найближче засідання Ради відбудеться 18 листопада", - повідомив парламентар у соцмережі фейсбук.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
ТелеграмАнали почнуть ще більше поливати 💩 НАБУ і САП.
Блаблафон і ютубери кріпакам нагадають про Ліпецьку хвабрику😆
Малюк має знайти компромат, або придумати якийсь зв'язок, когось з НАБУ або САП з к@ц@п@ми.
Татаров має прослідкувати, щоб (якщо шо) справа потрапила до "правильного" судді з Печерського суду (бажано до якоїсь зашквареної 3,14зди з Лугандонії чи Донбасятії), та надати цим піарасам хороших адвокатів (бажано щоб ще й за державні 💰).
Володя не сидить!!!
Володя працює на повну!!!
Зареєстрували ви постанови.
Так вам одразу за них і проголосували.🤭
18 листопада очікуються масові захворювання і термінові відрядження серед слуг народу.
А може я помиляюся?!?🤔
Бо 17-го на засіданні Погоджувальної ради не вистачить голосів для внесенн в порядок денний.
Стефанчук ще сьогодні міг сказати, що недостатньо підстав для внесення на порядок денний.
Тримає інтригу😂
Завтра ви ще запустите іншу платівку - що бабло Міндічу Порох підкинув, а може ще й самого Міндіча разом з "5-6 менеджерами" підкинув. Просто мізків придумати іншу відмазку там точно немає
Але у всьому цьому скотстві державного рівня Бубочька, як завжди, нівінават. Він просто королєва: "кружітє меня нєжно"! Так? Чи нє?
у відряджені
назавжди