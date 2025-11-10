РУС
В Раде зарегистрировали постановления об увольнении Галущенко и Гринчук

В понедельник, 10 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего главы этого ведомства, а ныне главы Министерства юстиции Германа Галущенко.

Соответствующие постановления №14200 и №14201 опубликованы на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, что инициатором обоих постановлений является депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В парламенте зарегистрированы два моих постановления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук. С должности министра юстиции и министра энергетики. Ближайшее заседание Рады состоится 18 ноября", - сообщил парламентарий в соцсети Facebook.

Читайте также: ОП о расследовании НАБУ по коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: "Нести $1,6 млн такое себе удовольствие": фигурант коррупционной схемы в энергетике жаловался, что ему трудно нести деньги наличными

ВР (29464) увольнение (2716) Галущенко Герман (263) Гринчук Светлана (10)
Топ комментарии
+7
Чому ці під@р і під@рка, ще не в СІЗО за державну зраду? Де той членограй, де його заява і звернення до народу?
10.11.2025 18:57 Ответить
+5
Нічого,зараз твій зелупа NNN постукає по столу,скаже кентам "хватить воровать"- і буди все добри з захистом енергетики А потім буде потужна+незламна відповідь на удари
10.11.2025 19:01 Ответить
+5
Якже хочеться дожити і подивитись чим це все закінчиться. Сподіваюсь зеленого ублюдка лінчують
10.11.2025 19:03 Ответить
Україна може залишитися без опалення та світла на початку зими а вони хочуть знову окунутися в свої нескінчені балаболства й просування своїх протеже в стратегічні галузі.
10.11.2025 18:53 Ответить
Якже хочеться дожити і подивитись чим це все закінчиться. Сподіваюсь зеленого ублюдка лінчують
10.11.2025 19:03 Ответить
Для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені й буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності. Нульова толерантність до корупції", - сказала Гринчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3584260
10.11.2025 18:54 Ответить
Нічого,зараз твій зелупа NNN постукає по столу,скаже кентам "хватить воровать"- і буди все добри з захистом енергетики А потім буде потужна+незламна відповідь на удари
10.11.2025 19:01 Ответить
І це буде все покарання зеленим крадіям.
100%
10.11.2025 18:55 Ответить
10.11.2025 18:57 Ответить
Зеленський не сидить склавши руки!
ТелеграмАнали почнуть ще більше поливати 💩 НАБУ і САП.
Блаблафон і ютубери кріпакам нагадають про Ліпецьку хвабрику😆
Малюк має знайти компромат, або придумати якийсь зв'язок, когось з НАБУ або САП з к@ц@п@ми.
Татаров має прослідкувати, щоб (якщо шо) справа потрапила до "правильного" судді з Печерського суду (бажано до якоїсь зашквареної 3,14зди з Лугандонії чи Донбасятії), та надати цим піарасам хороших адвокатів (бажано щоб ще й за державні 💰).
Володя не сидить!!!
Володя працює на повну!!!
10.11.2025 19:36 Ответить
Мало зареєструвати,треба прийняти і вигнати,а не звільнити з резолюцією "За втрату довіри"
10.11.2025 18:57 Ответить
Вони їм запропонують інші посади не розкидуватися ж такими "цінними" кадрами під час війни.
10.11.2025 18:59 Ответить
🤣
10.11.2025 18:58 Ответить
а про імпічмент пРезидента?
10.11.2025 18:58 Ответить
Не хвилюйтеся - якщо навіть її звільнять , хто б не прийшов на її місце - він буде гірше ніж теперішня !
10.11.2025 18:58 Ответить
10.11.2025 19:04 Ответить
Ну і?
Зареєстрували ви постанови.
Так вам одразу за них і проголосували.🤭
18 листопада очікуються масові захворювання і термінові відрядження серед слуг народу.
А може я помиляюся?!?🤔
10.11.2025 19:02 Ответить
помиляєтесь.
Бо 17-го на засіданні Погоджувальної ради не вистачить голосів для внесенн в порядок денний.
10.11.2025 19:09 Ответить
Не звільнять. Навіть не розглядатимуть на засіданні. Навіть не внесуть в порядок денний.
10.11.2025 19:07 Ответить
Все вірно👍🤝
Стефанчук ще сьогодні міг сказати, що недостатньо підстав для внесення на порядок денний.
Тримає інтригу😂
10.11.2025 19:39 Ответить
----"Офісні помийки вже пишуть, що на росії аплодують обшукам у друга Зеленського Міндіча. Так уйобки, не крадіть і не мародерте. Не давайте кацапам приводів для цього ІПСО

Завтра ви ще запустите іншу платівку - що бабло Міндічу Порох підкинув, а може ще й самого Міндіча разом з "5-6 менеджерами" підкинув. Просто мізків придумати іншу відмазку там точно немає

Але у всьому цьому скотстві державного рівня Бубочька, як завжди, нівінават. Він просто королєва: "кружітє меня нєжно"! Так? Чи нє?
10.11.2025 19:11 Ответить
А чому зразу тих @лядей не повісити на київських каштанах...
10.11.2025 19:17 Ответить
завтра ці покидки будуть вже у Відні
у відряджені
назавжди
10.11.2025 19:51 Ответить
 
 