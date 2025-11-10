В Раде зарегистрировали постановления об увольнении Галущенко и Гринчук

В понедельник, 10 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего главы этого ведомства, а ныне главы Министерства юстиции Германа Галущенко.

Соответствующие постановления №14200 и №14201 опубликованы на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, что инициатором обоих постановлений является депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В парламенте зарегистрированы два моих постановления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук. С должности министра юстиции и министра энергетики. Ближайшее заседание Рады состоится 18 ноября", - сообщил парламентарий в соцсети Facebook.

