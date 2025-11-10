В Раде зарегистрировали постановления об увольнении Галущенко и Гринчук
В понедельник, 10 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего главы этого ведомства, а ныне главы Министерства юстиции Германа Галущенко.
Соответствующие постановления №14200 и №14201 опубликованы на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, что инициатором обоих постановлений является депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"В парламенте зарегистрированы два моих постановления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук. С должности министра юстиции и министра энергетики. Ближайшее заседание Рады состоится 18 ноября", - сообщил парламентарий в соцсети Facebook.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Топ комментарии
+7 Slava Holt
показать весь комментарий10.11.2025 18:57 Ответить Ссылка
+5 Кіт Яша
показать весь комментарий10.11.2025 19:01 Ответить Ссылка
+5 Кіт Яша
показать весь комментарий10.11.2025 19:03 Ответить Ссылка
ТелеграмАнали почнуть ще більше поливати 💩 НАБУ і САП.
Блаблафон і ютубери кріпакам нагадають про Ліпецьку хвабрику😆
Малюк має знайти компромат, або придумати якийсь зв'язок, когось з НАБУ або САП з к@ц@п@ми.
Татаров має прослідкувати, щоб (якщо шо) справа потрапила до "правильного" судді з Печерського суду (бажано до якоїсь зашквареної 3,14зди з Лугандонії чи Донбасятії), та надати цим піарасам хороших адвокатів (бажано щоб ще й за державні 💰).
Володя не сидить!!!
Володя працює на повну!!!
Зареєстрували ви постанови.
Так вам одразу за них і проголосували.🤭
18 листопада очікуються масові захворювання і термінові відрядження серед слуг народу.
А може я помиляюся?!?🤔
Бо 17-го на засіданні Погоджувальної ради не вистачить голосів для внесенн в порядок денний.
Стефанчук ще сьогодні міг сказати, що недостатньо підстав для внесення на порядок денний.
Тримає інтригу😂
Завтра ви ще запустите іншу платівку - що бабло Міндічу Порох підкинув, а може ще й самого Міндіча разом з "5-6 менеджерами" підкинув. Просто мізків придумати іншу відмазку там точно немає
Але у всьому цьому скотстві державного рівня Бубочька, як завжди, нівінават. Він просто королєва: "кружітє меня нєжно"! Так? Чи нє?
у відряджені
назавжди