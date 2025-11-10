Зеленский отреагировал на разоблачение масштабной коррупции в энергетике: Приговоры должны быть
Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".
Об этом он сказавл в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Приговоры должны быть
"Любые результативные действия против коррупции очень нужны. "Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота компании — это приоритет. Энергетика, каждая отрасль, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ", - сказал глава государства.
Он добавил, что "чиновники должны работать вместе с Национальным антикоррупционным бюро и другими правоохранительными органами".
"Приговоры должны быть. Чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и так, как нужно - на результат", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Я заплутався.
Утім, може не хвилюватися. Бо 73% ідіотів все одно вірять йому.
"я за все хороше і проти всього паганого. Хороше - то добре, а пагане - то треба викорінювати"
Хто це буде робити, хто привів це "поагане" до влади, хто кришує/кришував "от ето усьо" - ніц не знаю! Винних притягнути (винних призначить дєрьмак), викривачів нагородити (викривачів призначить дєрьмак, як і їхню "нагороду"). А найвеличніше - "нє прі дєлах": йому (на сьомому році "царювання") заважають порохоботи, марсіяни, туристи з Альдебарану, рептилоїди, Захід, особисто Порошенко і відсутність "коксу". А перемоги (вигадані в тій же ОПі) - то все янєлохівське.
Кудрицького просто загребли і всьо ..а фламіндіч в Австрії )))
Та не може такого бути.
В даному випадку Зеленський
