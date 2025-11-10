РУС
Зеленский отреагировал на разоблачение масштабной коррупции в энергетике: Приговоры должны быть

зеленський

Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".

Об этом он сказавл в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Приговоры должны быть

"Любые результативные действия против коррупции очень нужны. "Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота компании — это приоритет. Энергетика, каждая отрасль, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ", - сказал глава государства.

Он добавил, что "чиновники должны работать вместе с Национальным антикоррупционным бюро и другими правоохранительными органами".

"Приговоры должны быть. Чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и так, как нужно - на результат", - сказал Зеленский.

Читайте также: "Нести $1,6 млн такое себе удовольствие": фигурант коррупционной схемы в энергетике жаловался, что ему трудно нести деньги наличными

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: В Раде зарегистрировали постановления об увольнении Галущенко и Гринчук

+25
Шашличний судорожно намагається очолити процес, бо зупинити не вдається
10.11.2025 20:30 Ответить
+19
10.11.2025 20:38 Ответить
+16
Знову жонглює новими слівцями, так на тебе ж телепню небритого фактично вийшли!
10.11.2025 20:28 Ответить
La Piorva!😠
10.11.2025 20:28 Ответить
10.11.2025 20:38 Ответить
В політручно-пітушиному ОПешному кутку роблять вигляд, що вони ПРОСТО В ШОЦІ від матеріалів НАБУ. І справді, ну хто б міг подумати, що Зе-влада НЕ ТІЛЬКИ КРАДЕ під час війни, а ще й відправляє ДОЛЮ В МОСКВУ?
10.11.2025 20:39 Ответить
А кого карлсон на плівках міндіча називає Санич?
10.11.2025 20:41 Ответить
Порошенка ж? Так? Або Клічкоооо.....
10.11.2025 20:42 Ответить
Процесуальна відповід мародеру на КРОВІ і ЖИТТЮ Українців, це три метра вірьовки! Бо це продовжується у привладних бариг через безкарность, «процесуально» від портновських!!
10.11.2025 20:47 Ответить
piovra
10.11.2025 20:49 Ответить
Якщо Золкінд і Пєтров кажуть, що НАБУ - агенти рф, а пріпіздєнт каже, що бюро малацці, тоді він теж працює на пукіна?
Я заплутався.
10.11.2025 20:58 Ответить
Если второго еще знаю по паре интервью с пленными в начале(и потом тоже вместо военкомата) войны. То первый это кто вообще такой?
10.11.2025 21:28 Ответить
Знову жонглює новими слівцями, так на тебе ж телепню небритого фактично вийшли!
10.11.2025 20:28 Ответить
пидозру *******
10.11.2025 20:41 Ответить
Шашличний судорожно намагається очолити процес, бо зупинити не вдається
10.11.2025 20:30 Ответить
А той, хто призначав на посади отримає відповідь, чи єто другоє?
10.11.2025 20:30 Ответить
Він зараз підчищає перелік своїх "запитань" до Порошенка на стадіоні.

Утім, може не хвилюватися. Бо 73% ідіотів все одно вірять йому.
10.11.2025 20:34 Ответить
Давно немає тих 73%, 10 мільйонів втекли до ЄС, а 6 залишилися на окупованих територіях. Це ж так потрібно не любити цей народ, щоб вигнати з цих земель людей по чисельності, яких вистачить на дві невеликі європейські країни?
10.11.2025 20:40 Ответить
Незнаю, не знаю що до кількості 73%. Зайшла в Київський ТГ канал, почитати новини, так там в коментарях аж зеленіє від дуполизів Лідора. У всьому винна русня, Порошенко з Кличком і порохоботи. Лідор - маладєц.
10.11.2025 21:03 Ответить
Тімур і його команда
10.11.2025 20:31 Ответить
Щось у нього **.@ло, морда, харя, обличчя незадоволене🤔
Клятий закреп!!!
10.11.2025 20:31 Ответить
після того як втік міндич воно почало гундосити
10.11.2025 20:31 Ответить
Зайнятий був с агентом дерьмаком мішки переховував с доларами американської допомоги
10.11.2025 20:44 Ответить
Зельцман намагаєтсья зробити так, щоб на нього не вийшли. Я б порадив його шістці міндічу дуже старанно піклуватися про власну безпеку.
10.11.2025 20:32 Ответить
На пачках доларів запломбованих ще в США (видно штати мінесота і ТД..тобто де вони були упаковані мін фінансів) ці гроші вилучили з корупційної схеми, це фактично допомога штатів ДЛЯ України, але це тільки верхівка айсбергу, що робиться на закупівлях для армії...
10.11.2025 20:33 Ответить
це повний пи"дець
10.11.2025 20:35 Ответить
Ой, як строго! О- йо- йо!!! Виходить, що президент нічого не знав про міндіча, Галущенко і інших цукерманів? А хто ж дав наказ пропустити їх через кордон? А хто їх призначив у ці схеми?То це вже твої, Вова, свинарчуки, чи ето другоє??? Мабуть на цей раз не вийде розвішати локшину наріду по вухах. Повертай свого бізнес- партнера міндіча назад в Україну. Хай доводить свою невинність в суді.
10.11.2025 20:37 Ответить
Переклад на людську:
"я за все хороше і проти всього паганого. Хороше - то добре, а пагане - то треба викорінювати"

Хто це буде робити, хто привів це "поагане" до влади, хто кришує/кришував "от ето усьо" - ніц не знаю! Винних притягнути (винних призначить дєрьмак), викривачів нагородити (викривачів призначить дєрьмак, як і їхню "нагороду"). А найвеличніше - "нє прі дєлах": йому (на сьомому році "царювання") заважають порохоботи, марсіяни, туристи з Альдебарану, рептилоїди, Захід, особисто Порошенко і відсутність "коксу". А перемоги (вигадані в тій же ОПі) - то все янєлохівське.
10.11.2025 20:38 Ответить
Дебил ******н*й зелений, це ж твої призначення, це ж твох керівники бувші тіпа міндіча тупорилий бл
10.11.2025 20:39 Ответить
10.11.2025 20:44 Ответить
Воно з в перших рядах пговинни отримати. Воно ж типу юрист і воно шо цьогго не розуміє? Виходить шо мама рима с папай сашей полудурка народили та виростили?
10.11.2025 20:39 Ответить
тобто ?! ))

Кудрицького просто загребли і всьо ..а фламіндіч в Австрії )))
10.11.2025 20:39 Ответить
"кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь"........Невже ще залишились країни без послів ????
10.11.2025 20:39 Ответить
Ой ти ж 🤡 чорт намаханий ...
10.11.2025 20:40 Ответить
Паніка серед офісних блогерів досить комічна

10.11.2025 20:40 Ответить
і це ще потужна група в'єтнамських товаріщєй не підключена! ))))
10.11.2025 20:45 Ответить
Це ж було вже....
10.11.2025 20:41 Ответить
Досить триндіти!, показуй свою "фламінгу" і спати...
10.11.2025 20:41 Ответить
Як про Кудрицького, так він зразу і прокурор, і суддя, і вирок вже готовий. А як про своїх - треба почекати.
10.11.2025 20:42 Ответить
Здається, він не готовий на цьому піаритися. І це - супер позитивна новина.
10.11.2025 20:44 Ответить
Конечно, тіп який незаконно займа посаду , не готовий піаритись на корупцвії друзів .
10.11.2025 20:49 Ответить
Друзі вже виїхали, в потужно заявити про незламну боротьбу з корупцією він міг.
10.11.2025 20:57 Ответить
Звісно що не готовий. Його "друзі", з якими він спить в бункері, "виявились" корупціонерами. Він розчарований тільки тому, що рейтинг падає через них. Ніякого позитиву тут немає.
10.11.2025 20:59 Ответить
Позитив у тому, що він не готовий. Отже, з'являється шанс, що це не постановка заради передвиборчої компанії
10.11.2025 21:10 Ответить
10.11.2025 20:44 Ответить
На судову владу покладено не лише величезне професійне навантаження, а й серйозний рівень публічного контролю.
https://yur-gazeta.com/golovna/yak-zminyuetsya-sudova-sistema-u-period-reform--barsuk-marina-suddya-pags.html
10.11.2025 20:45 Ответить
Суддівських хвойд, портнов усіх «посвящав»…, деяким це панравілась…, аж до оргазму!?!?
10.11.2025 20:52 Ответить
побудована схема явно була з позитивним зворотним зв'язком )))
10.11.2025 20:48 Ответить
Головне, що хламіндіч вже виїхав, тепер можна і кулаками помахати
10.11.2025 20:48 Ответить
Гниль ЗЕлена,роблять вигляд що вони не причетні.Всі в Україні і не тільки в ній,знають що всі розстановки,призначення не відбуваються без ОП,без Єрмака і ЗЕленського.Тепер вони будуть відмазуваться правдами і неправдами.Получили в 2019 Голобородька з ЗЕленою шоблою їмо аж повилазили.
10.11.2025 20:49 Ответить
Спочатку браво підписав закон, який знищує НАБУ, потім героїчно відмінив. Тепер закликає НАБУ працювати чесно. Геть відірвався від реальності.
10.11.2025 20:54 Ответить
Хохма...Вже Баканов відповів, Наумов, Шевченко, колишній міністр оборони, ексголова Держрезерву, екс голова Фонду Держмайна...Всі за границею.... З награбованим.
10.11.2025 20:56 Ответить
Вова як ти можеш таке казати, яка процесуальна відповідь, вони ж як пчілки трудилися носили тобі в опу непосильну ношу по 1.6 ляма цеж яка непомірна вага, а ти таке говориш, а ще ж на маскву доляху закидати хто тепер буде?
10.11.2025 20:57 Ответить
Невже Зеленський сам себе посадить....
Та не може такого бути.
В даному випадку Зеленський ******* і *******.
10.11.2025 21:00 Ответить
10.11.2025 21:09 Ответить
Який цинізм так це твої друзі : міндіч ,шурма ,шефіри ,галущенко і так званий сенатор рф деркач ,без твого відома цього не булоб . Тому кращий вихід відставка досить дурника грати.
10.11.2025 21:10 Ответить
Я думаю після такого зашквару з грошами з ФРС США Трампу нічого не варте повністю припинити допомогу Україні, в дякуємо кого? Правильно, наш найвеличніший комік у якого від передозу вже дах їде.
10.11.2025 21:12 Ответить
10.11.2025 21:14 Ответить
10.11.2025 21:21 Ответить
Була б в тебе совість - ранком би всі ми раділи, що не стало злодійкуватого нікчеми-зрадника. Вася дасть два пістолєти.
10.11.2025 21:23 Ответить
 
 