Зеленский отреагировал на разоблачение масштабной коррупции в энергетике: Приговоры должны быть

Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".

Об этом он сказавл в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Приговоры должны быть

"Любые результативные действия против коррупции очень нужны. "Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота компании — это приоритет. Энергетика, каждая отрасль, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ", - сказал глава государства.

Он добавил, что "чиновники должны работать вместе с Национальным антикоррупционным бюро и другими правоохранительными органами".

"Приговоры должны быть. Чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и так, как нужно - на результат", - сказал Зеленский.

Читайте также: "Нести $1,6 млн такое себе удовольствие": фигурант коррупционной схемы в энергетике жаловался, что ему трудно нести деньги наличными

Что предшествовало?

Читайте также: В Раде зарегистрировали постановления об увольнении Галущенко и Гринчук