После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"

Партия "Европейская Солидарность" обнародовала заявление о проведенных детективами НАБУ обысках у давнего партнера президента Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"После сегодняшних обысков НАБУ у партнера Зеленского Тимура Миндича страна наконец-то увидела, что означает выражение "деньги на крови". Когда миллионы украинцев сидели без света во время обстрелов, когда на фронте ежедневно гибли лучшие, в тылу работала другая "батарея" — та, что заряжала карманы избранных. Сто миллионов долларов, которые могли пойти на защиту энергетической инфраструктуры, оказались в схемах Энергоатома.

Мы также поняли, что на самом деле означал лозунг "сделаем их вместе". Сделали — всю страну. Да, это РФ бьет по нашей энергетике, но коррупция оставила людей в темноте, армию без ресурсов, а государство — без стыда", — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что фигурирование Миндича в деле ставит под угрозу доверие международных партнеров Украины.

"Тимур Миндич — это не просто совладелец "Квартала 95". Это человек, который имеет влияние на единый телемарафон, контролировал денежные потоки от Центрэнерго к Фонду госимущества, занимался алмазным бизнесом в России и даже "строил" фортификации через своего подрядчика Пронина. Строил, конечно, только схемы. То есть, воровал на этом через подрядчика Пронина.

Поэтому в Украине сегодня "Кабмин" по сути превратился в "Кабминдич". Потому что столько потоков в одних руках Украина еще не видела. И у нас есть вопрос: как так получилось, что Миндич смог спокойно выехать из страны, когда депутатов от оппозиции не выпускают даже на международные встречи, где мы просим партнеров помочь восстановить энергосистему Украины? Как Миндич выехал из Украины?" - отмечают в "ЕС".

"Европейская Солидарность" требует четкой и действенной реакции на сегодняшние события, которые тянут на государственную измену, от Президента и призывает к отставке действующего Кабмина.

"Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррумпированного. Наша цель – управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, которые осознают угрозы для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения. Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ с их кураторами из Москвы должна наконец исчезнуть. Это единственный шанс на спасение страны", - заявили в "ЕС".

Коррупция в энергетике