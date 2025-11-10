РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости Миндич уехал из Украины Коррупция в энергетике
2 543 30

После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"

евросолидарность, ес

Партия "Европейская Солидарность" обнародовала заявление о проведенных детективами НАБУ обысках у давнего партнера президента Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"После сегодняшних обысков НАБУ у партнера Зеленского Тимура Миндича страна наконец-то увидела, что означает выражение "деньги на крови". Когда миллионы украинцев сидели без света во время обстрелов, когда на фронте ежедневно гибли лучшие, в тылу работала другая "батарея" — та, что заряжала карманы избранных. Сто миллионов долларов, которые могли пойти на защиту энергетической инфраструктуры, оказались в схемах Энергоатома.

Мы также поняли, что на самом деле означал лозунг "сделаем их вместе". Сделали — всю страну. Да, это РФ бьет по нашей энергетике, но коррупция оставила людей в темноте, армию без ресурсов, а государство — без стыда", — говорится в заявлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В заявлении подчеркивается, что фигурирование Миндича в деле ставит под угрозу доверие международных партнеров Украины.

"Тимур Миндич — это не просто совладелец "Квартала 95". Это человек, который имеет влияние на единый телемарафон, контролировал денежные потоки от Центрэнерго к Фонду госимущества, занимался алмазным бизнесом в России и даже "строил" фортификации через своего подрядчика Пронина. Строил, конечно, только схемы. То есть, воровал на этом через подрядчика Пронина.

Поэтому в Украине сегодня "Кабмин" по сути превратился в "Кабминдич". Потому что столько потоков в одних руках Украина еще не видела. И у нас есть вопрос: как так получилось, что Миндич смог спокойно выехать из страны, когда депутатов от оппозиции не выпускают даже на международные встречи, где мы просим партнеров помочь восстановить энергосистему Украины? Как Миндич выехал из Украины?" - отмечают в "ЕС".

Читайте также: Близкий к Зеленскому олигарх Миндич уехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ

"Европейская Солидарность" требует четкой и действенной реакции на сегодняшние события, которые тянут на государственную измену, от Президента и призывает к отставке действующего Кабмина.

"Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррумпированного. Наша цель – управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, которые осознают угрозы для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения. Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ с их кураторами из Москвы должна наконец исчезнуть. Это единственный шанс на спасение страны", - заявили в "ЕС".

Коррупция в энергетике

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".

Автор: 

Европейская Солидарность (1084) Миндич Тимур (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Він же казав на стадіоні-" я ваш вирок"...хоч раз правду сказав...але хто ж тоді сприйняв ті слова розумом..?
Проте тепер Карма повертає йому сповна...і схоже буде далі...
показать весь комментарий
10.11.2025 22:15 Ответить
+12
???🤣🤣🤣 Це така відповідь від ZEпдрів буде, чи що?
показать весь комментарий
10.11.2025 22:15 Ответить
+9
показать весь комментарий
10.11.2025 22:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
???🤣🤣🤣 Це така відповідь від ZEпдрів буде, чи що?
показать весь комментарий
10.11.2025 22:15 Ответить
Цей уряд схоже буде з самою короткою каденцією..😁
показать весь комментарий
10.11.2025 22:17 Ответить
У Зе-команди мобілізація ботів?
Korg #614552

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 10.11.2025
показать весь комментарий
10.11.2025 22:19 Ответить
Що, зря падалЬяк отримує сотні мільйонів з бюджету на утримування свої придуркуватих ботів?
показать весь комментарий
10.11.2025 22:25 Ответить
Правильно,вимагати треба за відставку 5-6 потужних.Коли ті підуть,то уряд сам по собі піде вслід за ним,як їх підрозділ.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:44 Ответить
Точно? Ти Конституцію читав? Там є щось подібне? До речі, я за Зєлєнского не голосував, але маю повне право вимагати його відставки, за уряд тим паче не голосував, бо не є народним депутатом, але маю повне конституційне право вимашати його відставки, як громадянин України. Це власне демократія, а Україна - країна демократична, попри певні проблеми.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:48 Ответить
всі ви там один одного варті, але робіть щось, суки
показать весь комментарий
10.11.2025 22:14 Ответить
Довбойоби дають владу в одні руки кацапської буратіни, але в пройобах, смертях і тотальних обкраданнях українців 6 років - винні всі .
Л - логіка бл.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:18 Ответить
ця стара платівка розкручена яником і крутится янелохом та його ботами
показать весь комментарий
10.11.2025 22:18 Ответить
Він же казав на стадіоні-" я ваш вирок"...хоч раз правду сказав...але хто ж тоді сприйняв ті слова розумом..?
Проте тепер Карма повертає йому сповна...і схоже буде далі...
показать весь комментарий
10.11.2025 22:15 Ответить
То він хотів сказати «я ваш виродок», а не вирок, що це він успішно й довів!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:26 Ответить
Они туда не для того пришли чтобы уходить. Ни-Ко-Гда!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:16 Ответить
Не уряду,а 5-6 потужних.
Уряд - від тих 5-6 потужних.
Піде у відставку уряд,потужні перетасують карти і знову такий самий створять, або і гірший.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:16 Ответить
Ну нехай тоді й далі крадуть, вже прикормленні, свої.
Л - логіка бл.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:19 Ответить
Логіка в тому,що уряд-продукт дії 5-6 потужних менеджерів на чолі з завгоспом .
Якщо уряд відправлять у відставку,то завгосп новий сформує його.
Та,це лише якщо.Не так просто завгосп відступить.
Тому, висновок однозначний.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:27 Ответить
Нарешті виборці "ЄС" почули голос партії, за яку колись голосували.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:17 Ответить
А що, 6 років слуховий апарат був зламаний?
показать весь комментарий
10.11.2025 22:20 Ответить
Вимагаю заарештувати весь уряд разом з жабенятою!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:17 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 22:18 Ответить
А это поможет? Хоть когда-то помогало?
показать весь комментарий
10.11.2025 22:18 Ответить
Мовчання точно ніколи нє памагала.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:22 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 22:18 Ответить
Підтримую на всі 100%
показать весь комментарий
10.11.2025 22:21 Ответить
Придут новые воры. Эти сладкие места пустые не бывают...
показать весь комментарий
10.11.2025 22:23 Ответить
Зеля й ОПа святі? - всіх до цугундеру!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:23 Ответить
Страшна війна на виживання України а верхах все прогнило - ніхто не встояв перед золотим тільцем
показать весь комментарий
10.11.2025 22:46 Ответить
А шо отставка даёт?! При каждом президенте меняли воровские правительства, при каждом, а президенты при этом заправляли всем!!!! Что меняется?!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:31 Ответить
ферма зеленських аквівізувалася ...і я вам скажу ... знову те саме ? можу сказати ,шо ніх* я не те саме , при Пороху ,бомби на голову не падали ,ми їздили за кордон ,заробляли великі гроші чесно , і верталися до своєї хати , всі були живі і мали перспективу далі жити в добробуті ! Тим під* расам, хто тягне за гроші ,руки за 🤡 , шоб вам Господь Бог їх повідбівав ...це шоб вам зрозуміло було !!!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:36 Ответить
он воно що! партнери свинарчуків підтягнулися із "вимогами"!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:41 Ответить
 
 