После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"
Партия "Европейская Солидарность" обнародовала заявление о проведенных детективами НАБУ обысках у давнего партнера президента Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"После сегодняшних обысков НАБУ у партнера Зеленского Тимура Миндича страна наконец-то увидела, что означает выражение "деньги на крови". Когда миллионы украинцев сидели без света во время обстрелов, когда на фронте ежедневно гибли лучшие, в тылу работала другая "батарея" — та, что заряжала карманы избранных. Сто миллионов долларов, которые могли пойти на защиту энергетической инфраструктуры, оказались в схемах Энергоатома.
Мы также поняли, что на самом деле означал лозунг "сделаем их вместе". Сделали — всю страну. Да, это РФ бьет по нашей энергетике, но коррупция оставила людей в темноте, армию без ресурсов, а государство — без стыда", — говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что фигурирование Миндича в деле ставит под угрозу доверие международных партнеров Украины.
"Тимур Миндич — это не просто совладелец "Квартала 95". Это человек, который имеет влияние на единый телемарафон, контролировал денежные потоки от Центрэнерго к Фонду госимущества, занимался алмазным бизнесом в России и даже "строил" фортификации через своего подрядчика Пронина. Строил, конечно, только схемы. То есть, воровал на этом через подрядчика Пронина.
Поэтому в Украине сегодня "Кабмин" по сути превратился в "Кабминдич". Потому что столько потоков в одних руках Украина еще не видела. И у нас есть вопрос: как так получилось, что Миндич смог спокойно выехать из страны, когда депутатов от оппозиции не выпускают даже на международные встречи, где мы просим партнеров помочь восстановить энергосистему Украины? Как Миндич выехал из Украины?" - отмечают в "ЕС".
"Европейская Солидарность" требует четкой и действенной реакции на сегодняшние события, которые тянут на государственную измену, от Президента и призывает к отставке действующего Кабмина.
"Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррумпированного. Наша цель – управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, которые осознают угрозы для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения. Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ с их кураторами из Москвы должна наконец исчезнуть. Это единственный шанс на спасение страны", - заявили в "ЕС".
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Korg #614552
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 10.11.2025
Л - логіка бл.
Проте тепер Карма повертає йому сповна...і схоже буде далі...
Уряд - від тих 5-6 потужних.
Піде у відставку уряд,потужні перетасують карти і знову такий самий створять, або і гірший.
Л - логіка бл.
Якщо уряд відправлять у відставку,то завгосп новий сформує його.
Та,це лише якщо.Не так просто завгосп відступить.
Тому, висновок однозначний.