Власть должна прекратить информационные атаки на оппозицию, этого требовала Еврокомиссия, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал власть прекратить информационные атаки на нардепов "ЕС", общественных активистов, волонтеров и военных.

"Новая волна фейков. Одной из целей стал Николай Княжицкий - наш коллега, активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства, как и Андрей Парубий, - соавтор Закона об украинском языке. Старые фейки эпохи Януковича разгоняют российские помойки и телеграм-каналы на службе Банковой", - отметил Порошенко.

По его словам, дезинформацией Кремля только помогают атаковать украинскую демократию.

"В последнее время под атакой многие члены нашей команды. Собственно, те, кто годами стоит на защите украинской идентичности, демократии и армии. Так же атакуют активистов, волонтеров, военных, антикоррупционеров. Делают все, что Европейская комиссия требует прекратить", - подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко отметил, что против инакомыслящих используют "титушек": физических и информационных.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что политическое и законодательное давление на антикоррупционные институты и гражданское общество в Украине вызывают беспокойство в Еврокомиссии.

