Власть должна прекратить информационные атаки на оппозицию, этого требовала Еврокомиссия, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал власть прекратить информационные атаки на нардепов "ЕС", общественных активистов, волонтеров и военных.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Новая волна фейков. Одной из целей стал Николай Княжицкий - наш коллега, активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства, как и Андрей Парубий, - соавтор Закона об украинском языке. Старые фейки эпохи Януковича разгоняют российские помойки и телеграм-каналы на службе Банковой", - отметил Порошенко.
По его словам, дезинформацией Кремля только помогают атаковать украинскую демократию.
"В последнее время под атакой многие члены нашей команды. Собственно, те, кто годами стоит на защите украинской идентичности, демократии и армии. Так же атакуют активистов, волонтеров, военных, антикоррупционеров. Делают все, что Европейская комиссия требует прекратить", - подчеркнул лидер "ЕС".
Также Порошенко отметил, что против инакомыслящих используют "титушек": физических и информационных.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что политическое и законодательное давление на антикоррупционные институты и гражданское общество в Украине вызывают беспокойство в Еврокомиссии.
Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути в ЕС, но напомнила о проблемах с коррупцией
Зараз стало небезпечно бути професіоналом і патріотом України одночасно.
Якщо ти найкращий професійний військовий, який керував військами під час повномасштабного вторгнення путіна, відбився, та ще й пішов у контрнаступ, відвоювавши багато територій України, то Зеленський тебе обов'язково звільнить.
Якщо ти найкращий професійний розвідник, який влаштовував спецоперації на території росії світового рівня (та навіть найвищого в світі рівня), які робили дуже боляче росії та путіну, то Зеленський тебе обов'язково звільнить, звільнить твого начальника, звільнить усіх твоїх колег, дискредитує брехливою інформаційною компанією, а потім ще липовими брехливими звинуваченнями арештує, і буде два роки тягати по судах, не в змозі щось довести, бо навіть призначені Зеленським "потерпілі" не визнають себе потерпілими.
Якщо ти найкращий мер, який не ховався в бункері під час повномасштабного вторгнення путіна, а організовував ТРО, роздавав зброю для захисту, організовував допомогу, та ще й допомагає ЗСУ коштами містян на мільярди гривень з бюджету міста, то Зеленський обов'язково буде намагатись тебе прибрати, розпочне дискредитаційну медійну компанію, і призначить замість кадрового військового головою військової адміністрації людину без військової освіти, яка не служила, нічого не тямить і не робить для захисту міста, але постійно атакує мера, і намагається забрати бюджет міста і повноваження на себе.
Якщо ти один з найбільших приватних благодійників ЗСУ, який допоміг ЗСУ своїми особистими грошима на суму майже 8 млрд грн, закуповуючи для ЗСУ зброю, дрони, захист, РЕБи, прально-лазневі комплекси, мобільні ремонтні, і таке інше, який не ховався в бункері під час повномасштабного вторгнення путіна, а організовував ТРО, озброюючи наших військових захисників, організовував допомогу та евакуацію, а також парламентською дипломатією постійно адвокатує допомогу Україні зброєю, допомогу Україні грошима, та санкції на росію, то Зеленський обов'язково накладе на тебе "привентивні санкції", і буде тягати по судах липовими звинуваченнями, докази яких навіть представники президента у суді не можуть надати.
Якщо ти професійний менеджер найвищого рівня, який від'єднав енергосистему України від російської енергосистеми, приєднав енергосистему України до європейської енергосистеми, і цим врятував енергосистему України та українців від повної відсутності енергії, при цьому проводив чесні тендери, обираючи найнижчі ціни, а не завищені, цим отримав довіру міжнародників та інвестиції, та ще й стягнув з поганців, які хотіли вкрасти авансовий платіж, заставу грошей з банку поручителя назад у бюджет, то Зеленський тебе обов'язково звільнить, а потім арештує за брехливими звинуваченнями, типу: "а от нєфіг було заважати поганцям красти гроші, а тим паче повертати в бюджет гроші, які вони намагались вкрасти".