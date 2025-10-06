Документы для санкций против Порошенко подали в СНБО "задним числом", — адвокат Новиков

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда продолжает рассмотрение иска Петра Порошенко об отмене указа о введении санкций.

Так, во время рассмотрения стало известно, что документы, на основании которых были введены санкции, были поданы в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.

Отмечается, что диск с материалами, который поступил в СНБО, сформирован 13 февраля, а решение о санкциях было принято 12 февраля 2025 года.

"Суд приобщил материалы, из которых следует, что документы, которые правительство предоставило в начале этого производства как якобы документы, которые отражали процедуру подготовки санкций, фактически в СНБО никогда не рассматривались. На самом деле эти документы были готовы, когда заседание СНБО уже состоялось, их передавали уже потом", - пояснил адвокат Илья Новиков.

Защитник обратил внимание, что на сайтах Офиса Президента и СНБО до сих пор есть две версии документов по применению санкций против Порошенко. Первая версия - с ошибками в персональных данных, а вторая - с исправлениями, что, по его словам, является признаком фальсификации Указа.

"Мы сейчас видим, что санкции были наложены абсолютно своевольно, без всяких оснований и без всяких документов. И сейчас выясняется, что эти все бумажки, которые сейчас пытаются представить как обоснование санкций, их не существовало на момент постановления указа, а они подкладывались в спешке уже после, как говорится, постфактум. И именно этим объясняются и эти многочисленные ошибки, и публикации различных вариантов текста и так далее", - пояснил адвокат Игорь Головань.

Защита отметила, что Офис Президента фактически подставил Национальный банк, который уже утром 13 февраля разослал в финучреждения указания заблокировать счета Порошенко.

"Представитель президента вместе с правительством ненавязчиво так "толкнули под автобус" главу Нацбанка Пышного. Потому что для представительницы президента сейчас очень важным тезисом является то, что любой Указ президента, в том времени Указ о санкциях, вступает в силу только после того, как его напечатали в официальном Вестнике президента Украины. Для них это попытка избежать вопроса того, почему они меняли этот Указ. Но они невольно сказали, что официальная инструкция НБУ для банков, - это произвол, надо было ждать газеты, а то, что Нацбанк вводит такие нормативы, это что-то неправильное. Эта ситуация настолько быстро делалась и они настолько не парились о соблюдении каких-либо нормальных процессов, что они сейчас не могут выработать такую версию лжи, которая бы где-то не вылезала", - добавил Новиков.

По словам Порошенко, никакого обоснования санкций нет, а процесс имеет абсолютно принципиальное значение, поскольку это в дальнейшем позволит власти лишить прав и свободы простых граждан, которые не являются защищенными.

"По поручению Офиса президента проинструктировано МИД донести обоснование применения санкций к нашим партнерам для того, чтобы добиться синхронизации санкций со стороны партнеров. За 8 месяцев эта "плодотворная" работа не принесла никакого результата. Но послы в странах пребывания предоставили информацию, которая меня дискредитирует как лидера оппозиции, как политического деятеля. Они здесь, в суде, не имеют что предоставить, они ничего не могут представить и там. Соответственно им никто не верит, и мы имеем реакцию в виде резолюции Европарламента, присутствия здесь послов стран - наших партнеров, публикации в зарубежных СМИ, которые дискредитируют Украину", - подчеркнул Порошенко.

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

