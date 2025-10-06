60% украинцев считают, что санкции СНБО против Порошенко - попытка власти отвлечь внимание от ситуации на фронте и нейтрализовать оппозицию, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

60% респондентов считают, что введение СНБО санкций против Петра Порошенко является попыткой власти отвлечь внимание общества, в частности от ситуации на фронте или нейтрализации оппозиции накануне переговоров с Россией и вероятных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос, проведенный КМИС в период 19-28 сентября 2025 года.

Напомним, что 12 февраля 2025 года СНБОУ принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" и, в частности, санкции были применены против Петра Порошенко.

"КМИС в опросах, которые были проведены 14-24 февраля и 15-17 мая 2025 года, задал вопрос, а как украинцы относятся к этому. Респондентам ставились три варианта ответов и респонденты могли выбрать один или несколько ответов. В сентябре 2025 года мы повторно задали этот вопрос. Ниже на графике приведены результаты", - говорится в сообщении.

В общем, большинство респондентов - 60% (в мае - 56%) - выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте" (среди всех респондентов 35% выбрали его), или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (34% среди всех респондентов)

В то же время считают, что эти санкции являются попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных - 33% (в мае 2025 года было 34%). Остальные 11% не смогли определились со своим мнением.

Также читайте: Санкции против Порошенко были введены на основании сфальсифицированных документов, - адвокаты

Кроме того, на графике 2 данные приведены в разрезе тех, кто доверяет / не доверяет президенту В. Зеленскому. В целом же среди тех, кто доверяет президенту, 45% выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте", или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (против 43%, которые считают, что это попытка правоохранительных органов наказать виновных).

Среди же тех, кто ему не доверяет, 79% выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте", или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (против 15%, которые считают, что это попытка правоохранительных органов наказать виновных).

Восприятие санкций против Петра Порошенко среди тех, кто доверяет/не доверяет президенту Зеленскому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Верховном Суде: Идейным вдохновителем санкций против меня был Портнов

Также отмечается, что 9 сентября 2025 года Европейский парламент одобрил резолюцию, которая среди прочего призвала украинские власти не применять политически мотивированные преследования оппозиции. Социологи поинтересовались у респондентов, а насколько, по их мнению, в Украине сейчас распространены случаи политически мотивированного преследования оппозиции.

Как можно видеть на графике 3 ниже, 51% украинцев считают, что политические преследования оппозиции довольно или очень распространены (из них 20% считают очень распространенными такие случаи, а 31% считают их довольно распространенными).

Считают, что такие случаи не очень распространены или практически отсутствуют - 37%. Остальные 11% затруднились ответить на вопрос.

Также читайте: В Совете Европы обеспокоены санкциями украинской власти против Порошенко

В свою очередь, среди тех, кто не доверяет президенту В. Зеленскому, 70% считают довольно или очень распространенной практикой политически мотивированное преследование оппозиции (из них 43% считают, что такая практика очень распространена). В то же время среди тех, кто доверяет президенту, также достаточно много кто говорит о распространенности такой практики - 37%.

Восприятие распространенности политически мотивированных преследований оппозиции среди тех, кто доверяет / не доверяет президенту Зеленскому

Больше читайте в нашем Telegram-канале