725 26

60% украинцев считают, что санкции СНБО против Порошенко - попытка власти отвлечь внимание от ситуации на фронте и нейтрализовать оппозицию, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Санкции против Порошенко

60% респондентов считают, что введение СНБО санкций против Петра Порошенко является попыткой власти отвлечь внимание общества, в частности от ситуации на фронте или нейтрализации оппозиции накануне переговоров с Россией и вероятных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос, проведенный КМИС в период 19-28 сентября 2025 года.

Напомним, что 12 февраля 2025 года СНБОУ принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" и, в частности, санкции были применены против Петра Порошенко.

"КМИС в опросах, которые были проведены 14-24 февраля и 15-17 мая 2025 года, задал вопрос, а как украинцы относятся к этому. Респондентам ставились три варианта ответов и респонденты могли выбрать один или несколько ответов. В сентябре 2025 года мы повторно задали этот вопрос. Ниже на графике приведены результаты", - говорится в сообщении.

В общем, большинство респондентов - 60% (в мае - 56%) - выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте" (среди всех респондентов 35% выбрали его), или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (34% среди всех респондентов)

В то же время считают, что эти санкции являются попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных - 33% (в мае 2025 года было 34%). Остальные 11% не смогли определились со своим мнением.

санкции против Порошенко

Кроме того, на графике 2 данные приведены в разрезе тех, кто доверяет / не доверяет президенту В. Зеленскому. В целом же среди тех, кто доверяет президенту, 45% выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте", или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (против 43%, которые считают, что это попытка правоохранительных органов наказать виновных).

Среди же тех, кто ему не доверяет, 79% выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте", или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (против 15%, которые считают, что это попытка правоохранительных органов наказать виновных).

Восприятие санкций против Петра Порошенко среди тех, кто доверяет/не доверяет президенту Зеленскому

санкции против Порошенко

Также отмечается, что 9 сентября 2025 года Европейский парламент одобрил резолюцию, которая среди прочего призвала украинские власти не применять политически мотивированные преследования оппозиции. Социологи поинтересовались у респондентов, а насколько, по их мнению, в Украине сейчас распространены случаи политически мотивированного преследования оппозиции.

Как можно видеть на графике 3 ниже, 51% украинцев считают, что политические преследования оппозиции довольно или очень распространены (из них 20% считают очень распространенными такие случаи, а 31% считают их довольно распространенными).

Считают, что такие случаи не очень распространены или практически отсутствуют - 37%. Остальные 11% затруднились ответить на вопрос.

Санкции против Порошенко

В свою очередь, среди тех, кто не доверяет президенту В. Зеленскому, 70% считают довольно или очень распространенной практикой политически мотивированное преследование оппозиции (из них 43% считают, что такая практика очень распространена). В то же время среди тех, кто доверяет президенту, также достаточно много кто говорит о распространенности такой практики - 37%.

Восприятие распространенности политически мотивированных преследований оппозиции среди тех, кто доверяет / не доверяет президенту Зеленскому

санкции против Порошенко

Автор: 

Топ комментарии
+12
хочеться спитати оті 33%: як що спроба покарати винних , в чому вони вважають вина Порошенко? Хіба він на шашлики кликав? і чому ж досі не те що не покарали, а навіть не сказали в чому його вина!
06.10.2025 10:50 Ответить
+8
А кого можна назвати опозицією?
06.10.2025 10:52 Ответить
+8
В Україні вибодувана диктатура. І тільки сліпий цього не бачить. Смерть депутата з Чернігова Полякова так і розслідували...
06.10.2025 10:53 Ответить
При всій повазі, партвю Порошенка ввжко назвати опозицією , дивлячись на голосування
06.10.2025 10:50 Ответить
А кого можна назвати опозицією?
06.10.2025 10:52 Ответить
Марянка Безумна - апазіціаніруєт всіх і все🥳
06.10.2025 10:56 Ответить
А що опозиція не так голосувала? Як там сформована антиукраїнська коаліція "слуг" і "ригів", Вас задовольняє? Чи задовольняє голосування партії "Родіна"?
06.10.2025 10:55 Ответить
Чому?
06.10.2025 11:00 Ответить
Є такі авантюристи, демагоги, екстремісти, які навмисне плутають політичну опозицію в Україні з антиукраїнською п'ятою колоною.
Давно помітив, що polini orop - один з таких.
Давно помітив, що polini orop - один з таких.
06.10.2025 11:11 Ответить
хочеться спитати оті 33%: як що спроба покарати винних , в чому вони вважають вина Порошенко? Хіба він на шашлики кликав? і чому ж досі не те що не покарали, а навіть не сказали в чому його вина!
06.10.2025 10:50 Ответить
Так старший РНБО повинен гріти лаву підсудних - НАБУ не дасть збрехати - нє?
06.10.2025 10:52 Ответить
В Україні вибодувана диктатура. І тільки сліпий цього не бачить. Смерть депутата з Чернігова Полякова так і розслідували...
06.10.2025 10:53 Ответить
Якщо таке дозволяють пускати в мас-медіа, то значить олігархат вирішив змінити зєлєнскава на іншу ручну макаку. Там вибір шикарний: стєрнєнков, бєлєцкой, претула і навіть можна міндіча, шоб поржать
06.10.2025 10:53 Ответить
Ви праві. Тільки одного міндіча, щоб поржать малувато мудрому наріду, їм би вибрати відразу гезнікова, шурму, коляна Котлєту, Беню, бужанського, чернишова та іншу антиукраїнську шоблу.
06.10.2025 10:57 Ответить
Ні , Бєню можна виключити - якби він хотів , то вже б "вибрався" . З Вашого списку підходить , хіба що , Котлєта . А головних "народних" претендентів Ви забули : арєстовічь і безугла .
06.10.2025 11:19 Ответить
Ні, нічого і нікого я не забувся. Якраз всю цю шушерську команду на вибори будуть формувати, фінансувати і розкручувати на своєму олігархічному телеканалі "1+1" Беня і медведчук.
06.10.2025 11:25 Ответить
буратино папу беню не пожалел и за граты упрятал, суровый, однако
06.10.2025 10:55 Ответить
І де він сидить ?
Цирк на вуха довірливим дурникам...
06.10.2025 10:57 Ответить
Брехня,санкции это замена тюремного заслуженного срока мелким порицанием,разумеется за хабар.
06.10.2025 11:05 Ответить
Срока за что???? Зелёные пи#ары сказали, что санкции против Пороха - это превентивная мера. Эти долб@*** даже не придумали за что. Уже столько лет копают, а ничего не накопали. Дятлы .
Им всем самим уже пожизненное светит (жаль, что не виселица) за предательство, мародёрство, коррупцию, измену родине...а они всё вокруг Пороха скачут.
06.10.2025 11:24 Ответить
Накопать можно даже на курицу у соседа,было бы желание,не нашли за что посадить - значит их стимулировали не искать или искать,но не находить,это же очевидно и логично,сходу могу сказать - финансирование строительства липецкой фабрички было явно незаконным,инвестировать грошики за кордоном украинцы не имеют права
06.10.2025 11:32 Ответить
Невилiковна зелена хвороба
06.10.2025 11:07 Ответить
Враховуючи його патологічну брехливість, та звичку "не відповідать за базар", віри йому немає... Крім того, якщо він програє на виборах - а це буде обов"язково, бо виборам передуватиме зняття обмежень в критиці влади, і опозиція цим обов"язково скористається, наступного дня "Блазень" і його оточення, будуть арештовані, і розпочнеться "процес століття"...
06.10.2025 11:26 Ответить
⚡ПОРОШЕНКО ПРОТИ ВЛАДИ: Верховний Суд розглядає позов про незаконні санкції!
https://www.youtube.com/watch?v=269npDzzBTY
06.10.2025 11:26 Ответить
ви, пані, раніше встигли повідомити. Але, соррі, я свого коменту знищувати не буду
06.10.2025 11:31 Ответить
"я в рот **@л, етіх укрАінцев" - Z.V.O.
06.10.2025 11:29 Ответить
https://www.youtube.com/live/269npDzzBTY Сьогодні у Верховному Суді продовжуються чергові слухання щодо скасування портновських «санкцій» проти Петра Порошенка (дивіться пряму трансляцію на ютуб-каналі партії Євросолідарність).

Цікаво, які перли від влади почуємо сьогодні. Про превентивне дисциплінування авіаносців та іншу муть, покликана приховати незаконність і фальсифікованість «санкцій».
Але хотілося б, щоб це знущання припинилось - санкції були б зняті, і кожен міг займатись своїм: Порошенко допомогою армії і міжнародними переговорами, суд - розглядом справ, а влада - своїми обовʼязками.
2/3 українців сприймають «санкції» тим, чим вони є - спробою розправи з опозицією і відволіканням уваги від проблем. Тож справа провалилась і в чорному піарі.
06.10.2025 11:29 Ответить
вообще сомневаюсь,что 60% украинцев про это думают
06.10.2025 11:34 Ответить
 
 