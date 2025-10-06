60% украинцев считают, что санкции СНБО против Порошенко - попытка власти отвлечь внимание от ситуации на фронте и нейтрализовать оппозицию, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
60% респондентов считают, что введение СНБО санкций против Петра Порошенко является попыткой власти отвлечь внимание общества, в частности от ситуации на фронте или нейтрализации оппозиции накануне переговоров с Россией и вероятных выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос, проведенный КМИС в период 19-28 сентября 2025 года.
Напомним, что 12 февраля 2025 года СНБОУ принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" и, в частности, санкции были применены против Петра Порошенко.
"КМИС в опросах, которые были проведены 14-24 февраля и 15-17 мая 2025 года, задал вопрос, а как украинцы относятся к этому. Респондентам ставились три варианта ответов и респонденты могли выбрать один или несколько ответов. В сентябре 2025 года мы повторно задали этот вопрос. Ниже на графике приведены результаты", - говорится в сообщении.
В общем, большинство респондентов - 60% (в мае - 56%) - выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте" (среди всех респондентов 35% выбрали его), или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (34% среди всех респондентов)
В то же время считают, что эти санкции являются попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных - 33% (в мае 2025 года было 34%). Остальные 11% не смогли определились со своим мнением.
Кроме того, на графике 2 данные приведены в разрезе тех, кто доверяет / не доверяет президенту В. Зеленскому. В целом же среди тех, кто доверяет президенту, 45% выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте", или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (против 43%, которые считают, что это попытка правоохранительных органов наказать виновных).
Среди же тех, кто ему не доверяет, 79% выбрали или вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте", или вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (против 15%, которые считают, что это попытка правоохранительных органов наказать виновных).
Восприятие санкций против Петра Порошенко среди тех, кто доверяет/не доверяет президенту Зеленскому
Также отмечается, что 9 сентября 2025 года Европейский парламент одобрил резолюцию, которая среди прочего призвала украинские власти не применять политически мотивированные преследования оппозиции. Социологи поинтересовались у респондентов, а насколько, по их мнению, в Украине сейчас распространены случаи политически мотивированного преследования оппозиции.
Как можно видеть на графике 3 ниже, 51% украинцев считают, что политические преследования оппозиции довольно или очень распространены (из них 20% считают очень распространенными такие случаи, а 31% считают их довольно распространенными).
Считают, что такие случаи не очень распространены или практически отсутствуют - 37%. Остальные 11% затруднились ответить на вопрос.
В свою очередь, среди тех, кто не доверяет президенту В. Зеленскому, 70% считают довольно или очень распространенной практикой политически мотивированное преследование оппозиции (из них 43% считают, что такая практика очень распространена). В то же время среди тех, кто доверяет президенту, также достаточно много кто говорит о распространенности такой практики - 37%.
Восприятие распространенности политически мотивированных преследований оппозиции среди тех, кто доверяет / не доверяет президенту Зеленскому
Давно помітив, що polini orop - один з таких.
Цирк на вуха довірливим дурникам...
Им всем самим уже пожизненное светит (жаль, что не виселица) за предательство, мародёрство, коррупцию, измену родине...а они всё вокруг Пороха скачут.
Попри заяву Зеленського, ОП готується до майбутніх виборів та атакує опонентів, - Politico
Українці, здається, не сприймають за чисту монету заяву президента Володимира Зеленського про те, що він готовий не балотуватися на наступних президентських виборах.
https://www.youtube.com/watch?v=269npDzzBTY
Цікаво, які перли від влади почуємо сьогодні. Про превентивне дисциплінування авіаносців та іншу муть, покликана приховати незаконність і фальсифікованість «санкцій».
Але хотілося б, щоб це знущання припинилось - санкції були б зняті, і кожен міг займатись своїм: Порошенко допомогою армії і міжнародними переговорами, суд - розглядом справ, а влада - своїми обовʼязками.
2/3 українців сприймають «санкції» тим, чим вони є - спробою розправи з опозицією і відволіканням уваги від проблем. Тож справа провалилась і в чорному піарі.