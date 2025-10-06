УКР
Попри заяву Зеленського, ОП готується до майбутніх виборів та атакує опонентів, - Politico

Зеленський про удари по російських НПЗ

Українці, здається, не сприймають за чисту монету заяву президента Володимира Зеленського про те, що він готовий не балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Скептично до цієї заяви поставилися і опоненти Зеленського, і його соратники, пише автор.

Читайте також: Як Зеленський пішов у наступ на антикорупційні органи і блискавично їх зніс

За даними видання, два нардепи "Слуги народу" після зустрічі фракції з президентом заявили, що він "виглядав оптимістично налаштованим щодо своїх перспектив переобрання".

Також Politico звернуло увагу на атаку Офісу Президента на антикорупційні органи. Опоненти Зеленського розглядають це як спробу зупинити розслідування щодо наближених до президента осіб та як "невід'ємну частину прихованої, хоч і жорсткої кампанії Офісу Президента з підготовки до майбутніх виборів шляхом забезпечення невигідного становища для опонентів".

Один із колишніх українських міністрів заявив, що після того, що сталося в липні з антикорупційними органами, "політика в Україні повернулася". Він попросив не називати його імені, оскільки помічники президента використовують правоохоронні органи для залякування критиків та політичних опонентів Зеленського.

Читайте: Рейтинги вересня: у Залужного і Білецького найбільше зростання

Санкції проти опонентів

Інший колишній міністр вважає, що помічники Зеленського використовують всю владу та інструменти, що є в їхньому розпорядженні, щоб очорнити та перешкодити суперникам змінити ситуацію.

"По суті, тактика полягає в тому, що "ви щось скажете проти нас, ми почнемо проти вас кримінальне провадження та накладаємо санкції. Вони, по суті, шантажують усіх своїх потенційних опонентів або або тих, кого вважають опонентами", - пояснив він.

Як приклад видання описує санкції проти п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Такі дії, пише Politico, викликали критику та звинувачення у "політично мотивованому" полюванні на відьом.

Українські активісти стверджують, що влада використовує СБУ у кампанії залякування антикорупційних органів та для блокування розслідувань щодо посадовців з оточення президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жодного кумівства", "посадка корупціонерів" та "позбудуся кортежів": ЗМІ проаналізували, які обіцянки Зеленського не стали реальністю. ВIДЕО

Справи проти генералів

Інші наголошують на збільшенні кількості розслідувань СБУ щодо колишніх генералів. Видання припускає, що це може бути пов'язаним із ексголовкомом ЗСУ Валерієм Залужним, якого багато хто вважає ймовірним головним потенційним суперником Зеленського на виборах.

"Кримінальні справи проти генералів за втрати, понесені у 2022 році, є потенційним важелем впливу, який помічники президента розглядають для використання проти Залужного", – сказав один із колишніх міністрів.

Інший колишній високопоставлений чиновник оборони не погодився, заявивши, що жоден із генералів не був настільки близьким до Залужного або тісно пов’язаним з ним, і що розслідування проводяться для підтримки верховенства права.

Нормальна поведінка зеленської🤡 шобли ,втримати владу ...бо вірять шо українців можно зробити ще раз ...а Малюку ганьба , став хвіст собачій в ОПі ...
Відірвані від реальності зелетварюки.
Понад усе вони надто боятся відповідати за все що накоїли ,втрата територій, загибель сотні тисяч українців( коли нас попереджали) це відповідальність і президента і його компанії.
І цей другий строк буде перейменовано у перший?
На ОПівцях вже клейма ніде ставити - які вибори - нах
Ось, що пише канал радника Шашличного Литвина

чим більше готується - тим менше отримає
чекайте Зе ще на третій термін - він зможе, він кращий, не те що ваш Порошенко
Боневтік думає намалювати цифри на свою користь і порушенням кримінальних справ на Порошенка і Залужного не допустити їх до участі у виборах? Мені здається, що на цей раз такий сценарій не пройде. Його тоді дійсно зметуть за пів години. Нарід натерпівся і знає кому за це завдячувати.
ага, зараз ... ще досі є готові цілувати у його дупу
Їм Конституція України не забороняє цілувати в дупу Боневтіка, але більшість сьогодні його просте нанавидить і він ніяк не зможе виграти вибори. Фальсифікація в Україні не пройде, приклад янукович.
Легко.
росєйські боти перейшли на українську мову в коментарях ? хоч якась користь....але матюки та обмежений словниковий запас.... вас видають!
а ви тут зі своєю ставкою, проблемами на фронті, наступом росіян, ппо, шахєдами, Касьяновим кінець кінцем....,це дріб'язок на фоні величезних викликів, пов'язаних з виборами...
судячи з постійно зараз забитого паркового то мабуть таки готується.
От якби сказав, що перестане грати на піаніно - повірив би !!!
а что еще есть слабоумные которые верят заявам бениного , Оманского Нарика???
