Попри заяву Зеленського, ОП готується до майбутніх виборів та атакує опонентів, - Politico

Українці, здається, не сприймають за чисту монету заяву президента Володимира Зеленського про те, що він готовий не балотуватися на наступних президентських виборах.

Скептично до цієї заяви поставилися і опоненти Зеленського, і його соратники, пише автор.

За даними видання, два нардепи "Слуги народу" після зустрічі фракції з президентом заявили, що він "виглядав оптимістично налаштованим щодо своїх перспектив переобрання".

Також Politico звернуло увагу на атаку Офісу Президента на антикорупційні органи. Опоненти Зеленського розглядають це як спробу зупинити розслідування щодо наближених до президента осіб та як "невід'ємну частину прихованої, хоч і жорсткої кампанії Офісу Президента з підготовки до майбутніх виборів шляхом забезпечення невигідного становища для опонентів".

Один із колишніх українських міністрів заявив, що після того, що сталося в липні з антикорупційними органами, "політика в Україні повернулася". Він попросив не називати його імені, оскільки помічники президента використовують правоохоронні органи для залякування критиків та політичних опонентів Зеленського.

Санкції проти опонентів

Інший колишній міністр вважає, що помічники Зеленського використовують всю владу та інструменти, що є в їхньому розпорядженні, щоб очорнити та перешкодити суперникам змінити ситуацію.

"По суті, тактика полягає в тому, що "ви щось скажете проти нас, ми почнемо проти вас кримінальне провадження та накладаємо санкції. Вони, по суті, шантажують усіх своїх потенційних опонентів або або тих, кого вважають опонентами", - пояснив він.

Як приклад видання описує санкції проти п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Такі дії, пише Politico, викликали критику та звинувачення у "політично мотивованому" полюванні на відьом.

Українські активісти стверджують, що влада використовує СБУ у кампанії залякування антикорупційних органів та для блокування розслідувань щодо посадовців з оточення президента.

Справи проти генералів

Інші наголошують на збільшенні кількості розслідувань СБУ щодо колишніх генералів. Видання припускає, що це може бути пов'язаним із ексголовкомом ЗСУ Валерієм Залужним, якого багато хто вважає ймовірним головним потенційним суперником Зеленського на виборах.

"Кримінальні справи проти генералів за втрати, понесені у 2022 році, є потенційним важелем впливу, який помічники президента розглядають для використання проти Залужного", – сказав один із колишніх міністрів.

Інший колишній високопоставлений чиновник оборони не погодився, заявивши, що жоден із генералів не був настільки близьким до Залужного або тісно пов’язаним з ним, і що розслідування проводяться для підтримки верховенства права.

