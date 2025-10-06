РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11827 посетителей онлайн
Новости Выборы в Украине
2 230 22

Несмотря на заявление Зеленского, ОП готовится к предстоящим выборам и атакует оппонентов, - Politico

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Украинцы, кажется, не воспринимают за чистую монету заявление президента Владимира Зеленского о том, что он готов не баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом говорится в материале Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Скептически к этому заявлению отнеслись и оппоненты Зеленского, и его соратники, пишет автор.

Читайте также: Как Зеленский пошел в наступление на антикоррупционные органы и молниеносно их снес

По данным издания, два нардепа "Слуги народа" после встречи фракции с президентом заявили, что он "выглядел оптимистично настроенным относительно своих перспектив переизбрания".

Также Politico обратило внимание на атаку Офиса Президента на антикоррупционные органы. Оппоненты Зеленского рассматривают это как попытку остановить расследование в отношении приближенных к президенту лиц и как "неотъемлемую часть скрытой, хотя и жесткой кампании Офиса Президента по подготовке к предстоящим выборам путем обеспечения невыгодного положения для оппонентов".

Один из бывших украинских министров заявил, что после того, что произошло в июле с антикоррупционными органами, "политика в Украине вернулась". Он попросил не называть его имени, поскольку помощники президента используют правоохранительные органы для запугивания критиков и политических оппонентов Зеленского.

Читайте: Рейтинги сентября: у Залужного и Билецкого наибольший рост

Санкции против оппонентов

Другой бывший министр считает, что помощники Зеленского используют всю власть и инструменты, которые есть в их распоряжении, чтобы очернить и помешать соперникам изменить ситуацию.

"По сути, тактика заключается в том, что "вы что-то скажете против нас, мы начнем против вас уголовное производство и накладываем санкции. Они, по сути, шантажируют всех своих потенциальных оппонентов или или тех, кого считают оппонентами", - пояснил он.

В качестве примера издание описывает санкции против пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Такие действия, пишет Politico, вызвали критику и обвинения в "политически мотивированной" охоте на ведьм.

Украинские активисты утверждают, что власть использует СБУ в кампании запугивания антикоррупционных органов и для блокирования расследований в отношении должностных лиц из окружения президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Никакого кумовства", "посадка коррупционеров" и "избавлюсь от кортежей": СМИ проанализировали, какие обещания Зеленского не стали реальностью. ВИДЕО

Дела против генералов

Другие отмечают увеличение количества расследований СБУ в отношении бывших генералов. Издание предполагает, что это может быть связано с экс-главой ВСУ Валерием Залужным, которого многие считают вероятным главным потенциальным соперником Зеленского на выборах.

"Уголовные дела против генералов за потери, понесенные в 2022 году, являются потенциальным рычагом влияния, который помощники президента рассматривают для использования против Залужного", - сказал один из бывших министров.

Другой бывший высокопоставленный чиновник обороны не согласился, заявив, что ни один из генералов не был настолько близким к Залужному или тесно связанным с ним, и что расследования проводятся для поддержания верховенства права.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

выборы (24813) Зеленский Владимир (22159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Нормальна поведінка зеленської🤡 шобли ,втримати владу ...бо вірять шо українців можно зробити ще раз ...а Малюку ганьба , став хвіст собачій в ОПі ...
показать весь комментарий
06.10.2025 10:42 Ответить
+5
Відірвані від реальності зелетварюки.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:43 Ответить
+5
Понад усе вони надто боятся відповідати за все що накоїли ,втрата територій, загибель сотні тисяч українців( коли нас попереджали) це відповідальність і президента і його компанії.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І цей другий строк буде перейменовано у перший?
показать весь комментарий
06.10.2025 10:38 Ответить
На ОПівцях вже клейма ніде ставити - які вибори - нах
показать весь комментарий
06.10.2025 11:00 Ответить
Ось, що пише канал радника Шашличного Литвина

показать весь комментарий
06.10.2025 10:42 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2025 11:21 Ответить
Нормальна поведінка зеленської🤡 шобли ,втримати владу ...бо вірять шо українців можно зробити ще раз ...а Малюку ганьба , став хвіст собачій в ОПі ...
показать весь комментарий
06.10.2025 10:42 Ответить
Відірвані від реальності зелетварюки.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:43 Ответить
чим більше готується - тим менше отримає
показать весь комментарий
06.10.2025 10:45 Ответить
Понад усе вони надто боятся відповідати за все що накоїли ,втрата територій, загибель сотні тисяч українців( коли нас попереджали) це відповідальність і президента і його компанії.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:48 Ответить
чекайте Зе ще на третій термін - він зможе, він кращий, не те що ваш Порошенко
показать весь комментарий
06.10.2025 10:53 Ответить
Боневтік думає намалювати цифри на свою користь і порушенням кримінальних справ на Порошенка і Залужного не допустити їх до участі у виборах? Мені здається, що на цей раз такий сценарій не пройде. Його тоді дійсно зметуть за пів години. Нарід натерпівся і знає кому за це завдячувати.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:00 Ответить
ага, зараз ... ще досі є готові цілувати у його дупу
показать весь комментарий
06.10.2025 11:16 Ответить
Їм Конституція України не забороняє цілувати в дупу Боневтіка, але більшість сьогодні його просте нанавидить і він ніяк не зможе виграти вибори. Фальсифікація в Україні не пройде, приклад янукович.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:36 Ответить
Легко.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:40 Ответить
Боти - це ті хто не вірить у 246% народну підтримку зебоби?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:53 Ответить
а ви тут зі своєю ставкою, проблемами на фронті, наступом росіян, ппо, шахєдами, Касьяновим кінець кінцем....,це дріб'язок на фоні величезних викликів, пов'язаних з виборами...
показать весь комментарий
06.10.2025 11:09 Ответить
судячи з постійно зараз забитого паркового то мабуть таки готується.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:17 Ответить
От якби сказав, що перестане грати на піаніно - повірив би !!!
показать весь комментарий
06.10.2025 11:27 Ответить
а что еще есть слабоумные которые верят заявам бениного , Оманского Нарика???
показать весь комментарий
06.10.2025 11:37 Ответить
Буквально в двох словах- Пересідент,препіzdент.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:52 Ответить
Чому ти с¥ка не у Львові???
показать весь комментарий
06.10.2025 11:53 Ответить
 
 