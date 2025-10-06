Несмотря на заявление Зеленского, ОП готовится к предстоящим выборам и атакует оппонентов, - Politico

Украинцы, кажется, не воспринимают за чистую монету заявление президента Владимира Зеленского о том, что он готов не баллотироваться на следующих президентских выборах.

Скептически к этому заявлению отнеслись и оппоненты Зеленского, и его соратники, пишет автор.

По данным издания, два нардепа "Слуги народа" после встречи фракции с президентом заявили, что он "выглядел оптимистично настроенным относительно своих перспектив переизбрания".

Также Politico обратило внимание на атаку Офиса Президента на антикоррупционные органы. Оппоненты Зеленского рассматривают это как попытку остановить расследование в отношении приближенных к президенту лиц и как "неотъемлемую часть скрытой, хотя и жесткой кампании Офиса Президента по подготовке к предстоящим выборам путем обеспечения невыгодного положения для оппонентов".

Один из бывших украинских министров заявил, что после того, что произошло в июле с антикоррупционными органами, "политика в Украине вернулась". Он попросил не называть его имени, поскольку помощники президента используют правоохранительные органы для запугивания критиков и политических оппонентов Зеленского.

Санкции против оппонентов

Другой бывший министр считает, что помощники Зеленского используют всю власть и инструменты, которые есть в их распоряжении, чтобы очернить и помешать соперникам изменить ситуацию.

"По сути, тактика заключается в том, что "вы что-то скажете против нас, мы начнем против вас уголовное производство и накладываем санкции. Они, по сути, шантажируют всех своих потенциальных оппонентов или или тех, кого считают оппонентами", - пояснил он.

В качестве примера издание описывает санкции против пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Такие действия, пишет Politico, вызвали критику и обвинения в "политически мотивированной" охоте на ведьм.

Украинские активисты утверждают, что власть использует СБУ в кампании запугивания антикоррупционных органов и для блокирования расследований в отношении должностных лиц из окружения президента.

Дела против генералов

Другие отмечают увеличение количества расследований СБУ в отношении бывших генералов. Издание предполагает, что это может быть связано с экс-главой ВСУ Валерием Залужным, которого многие считают вероятным главным потенциальным соперником Зеленского на выборах.

"Уголовные дела против генералов за потери, понесенные в 2022 году, являются потенциальным рычагом влияния, который помощники президента рассматривают для использования против Залужного", - сказал один из бывших министров.

Другой бывший высокопоставленный чиновник обороны не согласился, заявив, что ни один из генералов не был настолько близким к Залужному или тесно связанным с ним, и что расследования проводятся для поддержания верховенства права.

