РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8969 посетителей онлайн
Новости Доверие к Зеленскому
4 891 71

"Никакого кумовства", "посадка коррупционеров" и "избавлюсь от кортежей": СМИ проанализировали, какие обещания Зеленского не стали реальностью. ВИДЕО

В 2019 году тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский щедро обещал кардинальные изменения в борьбе с коррупцией. Среди его обещаний - "Никакого кумовства", "избавлюсь от кортежей" и, конечно, "посадка коррупционеров", которые стали ключевыми месседжами для избирателей, стремившихся к переменам.

Как информирует Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info решило проанализировать, какие из обещаний президента воплощены в реальность, а какие давно забыты.

"Вместо системной борьбы с коррупционерами мы увидели, например, попытку Офиса Президента уничтожить независимость НАБУ и САП. Более того, все это происходило на фоне громких коррупционных скандалов среди близкого окружения Зеленского.

Что там еще? Татаров, несмотря на резонансные расследования и многочисленные зашквары, до сих пор в ОП. Кортежи не исчезли - их наоборот стало больше еще задолго до большой войны. Да и кумовство во власти никуда не делось: за первые годы каденции действующего гаранта на высокие должности попали около трех десятков "кварталовцев", - напоминает издание.

Также читайте: Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыли. В нем не нашли криминала

Детальный анализ по воплощению в жизнь предвыборных обещаний Зеленского смотрите в видео.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

выборы (24808) Зеленский Владимир (22109) коррупция (8639) кортеж (195) Татаров Олег (372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Що ж , хотіли іржати, то так заіржали, що захаркались кров'ю.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:21 Ответить
+20
Шо аналізувати? - обіцянка - цяцянка - для своїх все - опонентам закон
показать весь комментарий
01.10.2025 09:22 Ответить
+18
Обіцянки Zе, як і він сам, не варті використаного обухівського піпіфіксую
показать весь комментарий
01.10.2025 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ж , хотіли іржати, то так заіржали, що захаркались кров'ю.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:21 Ответить
Шо аналізувати? - обіцянка - цяцянка - для своїх все - опонентам закон
показать весь комментарий
01.10.2025 09:22 Ответить
Надо дивитись у корінь, стаття дає посил, що коли вам збрехав депутат чи навіть президент у своїх передвиборних обіцянках, тоб то наїбав, то виборці не мають ніякого важеля послати його накуй, крім чекати нових виборів. А передвиборча программа- це і є та що він зобов'язаний виконувати після перемоги. А повинно бути так- є передвиборча програма, припустимо з 10 пунктів, якщо за пів строку не виконав 50% з обіцяного - накуй з пляжу. Це як робота- не зробив іди далі куєм по роялю стучи.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:43 Ответить
А Міндічу - золотий унітаз !!! На зависть москві.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:51 Ответить
Все що пиз-ів, все спиз-ів.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:23 Ответить
Обіцянки Zе, як і він сам, не варті використаного обухівського піпіфіксую
показать весь комментарий
01.10.2025 09:25 Ответить
піпіфаксу, однак
показать весь комментарий
01.10.2025 09:53 Ответить
А могли бути обгрунтовані сподівання, що ЗЄ буде виконувати ці обіцянки?

Вся його попередня діяльність казала про принциповість на нетерпіння до корупції?
показать весь комментарий
01.10.2025 09:25 Ответить
Вся його попередня політична діяльність!)
показать весь комментарий
01.10.2025 09:34 Ответить
І багатий досвід відмивання грошей Коломойського.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:43 Ответить
Це підлий наклеп - президент сказав, шо вони займалися виключно творчістю. Творчі люди далекі від всіх цих офшорів, відмивань, корупцій. Вони живуть лише сценою, натхненням, бажають нести людям яскраві емоції.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:55 Ответить
Яка така політична діяльність? Гра на роялю?
показать весь комментарий
01.10.2025 09:54 Ответить
То не правильно зрозуміли обіцянки Зеленського , в оригиналі : " Брехав і крав , і буду далі брехати і красти "
" Я вам нічєго нє должен ..." Пам'ятаєте ?
показать весь комментарий
01.10.2025 09:26 Ответить
Головне абіцяти абіцять.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:26 Ответить
Краще напишіть яка обіцянка бєніної макаки стала реальністю? Крім досягнення - боневтік
показать весь комментарий
01.10.2025 09:27 Ответить
ЗЄ не міг у 2019 році знати, що йому не дадуть здриснути у 2022. 😁
показать весь комментарий
01.10.2025 09:28 Ответить
не для того мама Ріма квіточку ростила
показать весь комментарий
01.10.2025 09:44 Ответить
простіше було б перерахувати що з обіцянок стало реальністю. там то рахунок не більше нуля ))
показать весь комментарий
01.10.2025 09:27 Ответить
я вам ничего не должен.

ⓒ Зеленский

вот основная его фраза, остальные слова просто пыль
показать весь комментарий
01.10.2025 09:28 Ответить
2. "Я ваш вирок !!!"
показать весь комментарий
01.10.2025 09:54 Ответить
Добре він обіцяв,а ми не вважаемо себе бидлом що вірить кизочкам
показать весь комментарий
01.10.2025 09:29 Ответить
те шо відтанцьовував та казав 🤡 на сцені , це і була візитка майбутнього президента ,питання в другому , як журналісти та чиновникі , деякі політики ,( не кажу про пересічного українця) вірили в те ,шо ця людина буде як Порошенко патріотом ,тільки ще краще захищати і любити народ і дасть ще більше веселого життя ?!!
показать весь комментарий
01.10.2025 09:32 Ответить
Досить дивно чекати від антипорошенка того, що забезпечував Порошенко. 😁

Тут якраз всі очікування виправдалися - ЗЄ забив болта на армію, мову, віру одразу. Незалежність та мир на його погляд повинні були забезпечити дороги, розмінування проходів у Крим, свобода дій РПЦ та відсутність зброї у ЗСУ.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:40 Ответить
Яка іронія долі.Пам'ятаю як за часів Ющенка Зе витяг на сцену поламаний велосипед "Україна" і стібався з президента і влади.Це в той час коли економіка росла і був мир.Зараз такий номер був би цілком доречним і думаю квартал і його тупі виборці не сміялись.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:34 Ответить
Його тупі виборці б не просто сміялись. Вони б просто ржали, аж всикались. В принципі, вони й так ржуть і під себе сруть. Але ж то все Порошенко їм в штани...
Нічого б не змінилось, то в них невиліовно...
показать весь комментарий
01.10.2025 09:38 Ответить
Виліковують кулі. Але "пацієнтами" стали інші.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:57 Ответить
Бігус **** дужже багато зробив для перемоги зе з бандою
показать весь комментарий
01.10.2025 09:36 Ответить
Звичайний флюгер.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:24 Ответить
навіть - ХОТЬПОРЖЬОМ і то ***** не смішно.сплошняком наібав !!!
показать весь комментарий
01.10.2025 09:36 Ответить
Але ж весело то як! І па-пріколу!!!
Все, як хотіли!
показать весь комментарий
01.10.2025 09:36 Ответить
Тю...так він же вже казав -я вам нічого не винен)))
показать весь комментарий
01.10.2025 09:38 Ответить
А ті хто сьогодні критикують Зе, ще вчора йому дупу лизали в угоду кремлю....

бо тількі кремлю було вигідно щоб президент був малорос
показать весь комментарий
01.10.2025 09:39 Ответить
Геть безтолкового та давно простроченого ішака!
показать весь комментарий
01.10.2025 09:40 Ответить
Бігус гарно виконує замовлення від платоспроможних.
Просто цікаво, хто на цей раз йому заплатив?

ЗІ: я не буду заперечувати того очевидного факту , що в цій заказусі Бігус якщо й набрехав - то самий незначний мінімум; в об'ємі, як кажуть, "для звязування думок здогадками".
показать весь комментарий
01.10.2025 09:41 Ответить
Так при бубочці СБУ очолила людина без профільної освіти...
показать весь комментарий
01.10.2025 09:48 Ответить
появився! Oleksandr #603694 перший бот подляцької ботоферми на цій гілці!
показать весь комментарий
01.10.2025 09:48 Ответить
І міністерство оборони очолюють люди без профільної освіти...
показать весь комментарий
01.10.2025 09:49 Ответить
Чим більше брехні,тим більше подобається нашим лохам ібаранам Нажаль такої категорії наших громагань більшість Але чому інші ( притомні) повинні потерпати
показать весь комментарий
01.10.2025 09:46 Ответить
демократія це форма державного устрою з багатьма вадами, але кращої, покищо, не придумали.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:51 Ответить
Незабувайте--демократія це ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНІВ УСІМА ГРОМАДЯНАМИ !!!!!І не вседозволеність ,а також ПОКАРАННЯ всіх категорій хто порушує закон НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:07 Ответить
Дивитись що воно набрехало - не вистачить часу і терпіння.
Краще реальні факти досягнень цього Лідара покажіть.
Що він зробив кращим чим було.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:47 Ответить
якщо вже чесно - то можу декілька фактів навести кращого.
Наприклад, Виборчий Кодекс, він авторства зелених (проголосований у вересні 2019-го) - кращий за той, який покійний Парубій проштовхнув переголосуванням з 18-го разу. Закон про ринковий оббіг ріллі,... а більше так і нічого не згадаю...
показать весь комментарий
01.10.2025 09:53 Ответить
Закон про ринковий обіг ріллі ДОСЯГНЕННЯ ? Ну-ну ! ОАЄ і Ко будуть берегти українські землі ??? Прочитайте про ВИСНАЖЕННЯ земель, на яких основна щорічна культура - соя. Інколи беззмінно кукурудза.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:04 Ответить
Продаж землі--майже злочин перед нащадками. Ми майже знищуємо дрібне фермерство.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:10 Ответить
Нічого. Пам'ятаєте міф про царя Мідаса. До чого він торкався, перетворювалось в золото. Так от, це брехло - Мідас навпаки. Все, до чого торкається перетворюється на зелене лайно.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:54 Ответить
А Міндіч ? Торкнувся ЗЄ і золотий унітаз ?!!
показать весь комментарий
01.10.2025 10:07 Ответить
А ХОТЬ ЩО НЕБУДЬ СТАЛО РЕАЛЬНІСТЮ?
показать весь комментарий
01.10.2025 09:48 Ответить
ха-ха-ха, як, поржали, зєлєбобіки? хуже нє будєт? дебіли , блд!
показать весь комментарий
01.10.2025 09:49 Ответить
"Піз.ят і піз.ят"- нічого не змінилось. Ці слова Голобородько і є епіграфом до всієї діяльності тих, хто прийшов до влади в 2019.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:52 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2025 09:53 Ответить
Зеленський кидало свого народу.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
показать весь комментарий
01.10.2025 09:53 Ответить
Отличное нае...алово! Просто отличное!! Так дёшево как поимели украинцев в девятнадцатом году, носатые не имели очевидно никого за всю свою историю.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:56 Ответить
А до чого тут "носаті"? І хто це такі? На вибори ходили, виключно ВОНИ?
показать весь комментарий
01.10.2025 10:08 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2025 10:04 Ответить
Що там взагалі аналізувати? Суцільний зелений пи₴діж та сцянина в очі "мудрого наріда".
показать весь комментарий
01.10.2025 09:53 Ответить
Хотелось бы услышать представителей 73% контуженных Девяносто пятым гектаром. Тут таких тусуется дофига. Прокомментируете, соколики?
показать весь комментарий
01.10.2025 09:54 Ответить
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:54 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2025 09:55 Ответить
Злодій має вже відповідати не за обіцянки, а за вчинені злодійства.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:56 Ответить
за чонгарське наїбалово воно вже давно повинне бути розстріляне.ні,воно хрипить падло кожен день відосіками найобаної перемоги.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:00 Ответить
Сьогодні, на День захисників і захисниць, Зє-йло навіть не привітав воїнів.
Мабуть, Йом Кіпур святкує...
І не підозрює, що цей "Судний день" саме від захисників отримає у недалекому майбутньому.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:04 Ответить
Спічрайтер захворів.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:09 Ответить
Думаю, Володька буде перший президент, який сяде.
Головне, дістати всих його потужних менеджерів, Хламідій та інших посіпак.
З помилок революції Гідності мають бути зроблені висеновки.
Ніхто не повинен уникнути відповідальності...
показать весь комментарий
01.10.2025 10:12 Ответить
так він отримав таку вказівку: обіцяй, що хочеш, головне перемогти на виборах
показать весь комментарий
01.10.2025 10:22 Ответить
Володимир Зеленський справою, а не словами довів, що його шлях це корупція і зелена дорога до розпилювання бюджетних коштів його бізнес-партнерами: міндічами, чернишовим, шурмами, татаровим, коломойським, пінчуком, ахметовим та іншими. А наріду - велика подяка і патріотичний відос кожного вечора. А ще дрони, КАБи і ракети ворога кожного дня і вечора і ночі кожного дня.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:23 Ответить
 
 