"Никакого кумовства", "посадка коррупционеров" и "избавлюсь от кортежей": СМИ проанализировали, какие обещания Зеленского не стали реальностью. ВИДЕО

В 2019 году тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский щедро обещал кардинальные изменения в борьбе с коррупцией. Среди его обещаний - "Никакого кумовства", "избавлюсь от кортежей" и, конечно, "посадка коррупционеров", которые стали ключевыми месседжами для избирателей, стремившихся к переменам.

"Вместо системной борьбы с коррупционерами мы увидели, например, попытку Офиса Президента уничтожить независимость НАБУ и САП. Более того, все это происходило на фоне громких коррупционных скандалов среди близкого окружения Зеленского.

Что там еще? Татаров, несмотря на резонансные расследования и многочисленные зашквары, до сих пор в ОП. Кортежи не исчезли - их наоборот стало больше еще задолго до большой войны. Да и кумовство во власти никуда не делось: за первые годы каденции действующего гаранта на высокие должности попали около трех десятков "кварталовцев", - напоминает издание.

