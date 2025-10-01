"Никакого кумовства", "посадка коррупционеров" и "избавлюсь от кортежей": СМИ проанализировали, какие обещания Зеленского не стали реальностью. ВИДЕО
В 2019 году тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский щедро обещал кардинальные изменения в борьбе с коррупцией. Среди его обещаний - "Никакого кумовства", "избавлюсь от кортежей" и, конечно, "посадка коррупционеров", которые стали ключевыми месседжами для избирателей, стремившихся к переменам.
Как информирует Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info решило проанализировать, какие из обещаний президента воплощены в реальность, а какие давно забыты.
"Вместо системной борьбы с коррупционерами мы увидели, например, попытку Офиса Президента уничтожить независимость НАБУ и САП. Более того, все это происходило на фоне громких коррупционных скандалов среди близкого окружения Зеленского.
Что там еще? Татаров, несмотря на резонансные расследования и многочисленные зашквары, до сих пор в ОП. Кортежи не исчезли - их наоборот стало больше еще задолго до большой войны. Да и кумовство во власти никуда не делось: за первые годы каденции действующего гаранта на высокие должности попали около трех десятков "кварталовцев", - напоминает издание.
Детальный анализ по воплощению в жизнь предвыборных обещаний Зеленского смотрите в видео.
Вся його попередня діяльність казала про принциповість на нетерпіння до корупції?
" Я вам нічєго нє должен ..." Пам'ятаєте ?
ⓒ Зеленский
вот основная его фраза, остальные слова просто пыль
Тут якраз всі очікування виправдалися - ЗЄ забив болта на армію, мову, віру одразу. Незалежність та мир на його погляд повинні були забезпечити дороги, розмінування проходів у Крим, свобода дій РПЦ та відсутність зброї у ЗСУ.
Нічого б не змінилось, то в них невиліовно...
Все, як хотіли!
бо тількі кремлю було вигідно щоб президент був малорос
Просто цікаво, хто на цей раз йому заплатив?
ЗІ: я не буду заперечувати того очевидного факту , що в цій заказусі Бігус якщо й набрехав - то самий незначний мінімум; в об'ємі, як кажуть, "для звязування думок здогадками".
Краще реальні факти досягнень цього Лідара покажіть.
Що він зробив кращим чим було.
Наприклад, Виборчий Кодекс, він авторства зелених (проголосований у вересні 2019-го) - кращий за той, який покійний Парубій проштовхнув переголосуванням з 18-го разу. Закон про ринковий оббіг ріллі,... а більше так і нічого не згадаю...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Мабуть, Йом Кіпур святкує...
І не підозрює, що цей "Судний день" саме від захисників отримає у недалекому майбутньому.
Головне, дістати всих його потужних менеджерів, Хламідій та інших посіпак.
З помилок революції Гідності мають бути зроблені висеновки.
Ніхто не повинен уникнути відповідальності...