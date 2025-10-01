"Жодного кумівства", "посадка корупціонерів" та "позбудуся кортежів": ЗМІ проаналізували, які обіцянки Зеленського не стали реальністю. ВIДЕО

У 2019 році тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський щедро обіцяв кардинальні зміни в боротьбі з корупцією. Серед його обіцянок - "Жодного кумівства", "позбудуся кортежів" і, звісно, "посадка корупціонерів", які стали ключовими меседжами для виборців, що прагнули змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info вирішило проаналізувати, які з обіцянок президента втілені в реальність, а які давно забуті.

"Ззамість системної боротьби з корупціонерами ми побачили, наприклад, спробу Офісу Президента знищити незалежність НАБУ і САП. Ба більше, усе це відбувалося на тлі гучних корупційних скандалів серед близького оточення Зеленського.

Що там ще? Татаров, попри резонансні розслідування та численні зашквари, досі в ОП. Кортежі не зникли – їх навпаки стало більше ще задовго до великої війни. Та і кумівство у владі нікуди не поділося: за перші роки каденції чинного гаранта на високі посади потрапили близько трьох десятків "кварталівців", - нагадує видання.

Детальний аналіз щодо втілення у життя передвибочих обіцянок Зеленського дивіться у відео.

