10 568 117

"Жодного кумівства", "посадка корупціонерів" та "позбудуся кортежів": ЗМІ проаналізували, які обіцянки Зеленського не стали реальністю. ВIДЕО

У 2019 році тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський щедро обіцяв кардинальні зміни в боротьбі з корупцією. Серед його обіцянок - "Жодного кумівства", "позбудуся кортежів" і, звісно, "посадка корупціонерів", які стали ключовими меседжами для виборців, що прагнули змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info вирішило проаналізувати, які з обіцянок президента втілені в реальність, а які давно забуті.

"Ззамість системної боротьби з корупціонерами ми побачили, наприклад, спробу Офісу Президента знищити незалежність НАБУ і САП. Ба більше, усе це відбувалося на тлі гучних корупційних скандалів серед близького оточення Зеленського.

Що там ще? Татаров, попри резонансні розслідування та численні зашквари, досі в ОП. Кортежі не зникли – їх навпаки стало більше ще задовго до великої війни. Та і кумівство у владі нікуди не поділося: за перші роки каденції чинного гаранта на високі посади потрапили близько трьох десятків "кварталівців", - нагадує видання.

Також читайте: Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили. В ній не знайшли криміналу

Детальний аналіз щодо втілення у життя передвибочих обіцянок Зеленського дивіться у відео.

вибори (6769) Зеленський Володимир (25672) корупція (4799) кортеж (33) Татаров Олег (432)
+52
Що ж , хотіли іржати, то так заіржали, що захаркались кров'ю.
показати весь коментар
01.10.2025 09:21 Відповісти
+35
Шо аналізувати? - обіцянка - цяцянка - для своїх все - опонентам закон
показати весь коментар
01.10.2025 09:22 Відповісти
+27
Обіцянки Zе, як і він сам, не варті використаного обухівського піпіфіксую
показати весь коментар
01.10.2025 09:25 Відповісти
Выводы есть, кроме нытья и зрады?
Всё просто, на следующих выборах голосовать за любого "притомного" кандидата, который может победить действующего президента.
Такой кандидат только один, это Залужный, у него много минусов, но есть и плюсы, а главное есть рейтинг и узнаваемость в Украине и на Западе.
Надо не облажаться и на этот раз всё сделать правильно.
Знаете другого кто может победить Зеленского, напишите, посмотрим.
показати весь коментар
01.10.2025 11:19 Відповісти
Можливо, ми дуже вимогливі до нього. Пацанчік просто не розуміє значення слів, які він каже.
Він хоче говорити про щось хороше, і говорить, говорить, говорить... А потім неодмінно знову про щось хороше говоритиме, говоритиме....
Ось і все ноу-хау.
показати весь коментар
01.10.2025 11:22 Відповісти
Не для цього пуйло руцями бєні квіточку ростив. Він все робить як веліли
показати весь коментар
01.10.2025 11:37 Відповісти
Гнида цей Зеленський! Відбірна гнида...
показати весь коментар
01.10.2025 11:42 Відповісти
Жодного кума Зеленський на керівну посаду не призначав.
показати весь коментар
01.10.2025 11:53 Відповісти
Вони всі радники!
Керівна посада поєднується з відповідальністю! А яка відповідальність за пораду?!
показати весь коментар
01.10.2025 12:01 Відповісти
У Зеленського нема кумів. Євреї дітей не христять.
показати весь коментар
01.10.2025 12:18 Відповісти
Там ще ленка є.
показати весь коментар
01.10.2025 12:23 Відповісти
Обзор от ИИ

У контексті єврейської культури
поняття "кум" у його прямому значенні (хрещений батько/мати) не існує, оскільки хрещення є християнським обрядом.
показати весь коментар
01.10.2025 12:06 Відповісти
Що, мандич, шаурма, чернишов, всі вже сидять?
показати весь коментар
01.10.2025 11:56 Відповісти
Хто може навести приклад де воно НЕ збрехало??!
Окрім "Я вам ничЕво не должен!"
показати весь коментар
01.10.2025 11:59 Відповісти
зе и ко это ворье на доверии. НИ ОДНОМУ ЕГО СЛОВУ ВЕРЫ НЕТ. Он использовал огромное доверие громадян Украины , которые привели его и его шоблу до влады, для того что бы продолжать обкрадать тех людей, которые дали ему эту владу.
показати весь коментар
01.10.2025 11:59 Відповісти
Прутнеграй німношко нафіZділ та роZвів лохів-)))
показати весь коментар
01.10.2025 12:08 Відповісти
На жаль, у своєму прагненні свободи ми ЗУПИНЯЛИСЯ на пів дорозі. ЖОДЕН, Майдан не досяг мети, тому, що НЕ було люстрації: 1) Вищих посадових осіб, які не можуть підтвердити своє майно і працювали проти держави; 2) Усіх інших, хто зневажає нашу мову, культуру НЕ захищає країну від окупанта... При обміні ПАСПОРТІВ повинні отримати паспорт НЕгромадянина. Це заперечує державну службу і участь у виборах. Україну повинні будувати українці, патріоти, а не Х.З. хто!
показати весь коментар
01.10.2025 12:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 