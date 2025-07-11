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Новости Санкции СНБО Санкции против Порошенко
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В Совете Европы обеспокоены санкциями украинской власти против Порошенко

Санкции против Порошенко. В Совете Европы обеспокоены

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти подчеркнул, что военное положение не может быть оправданием для свертывания демократии, преследования политических оппонентов и введения против них внесудебных санкций, а также давления на медиа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, опубликованном на сайте Офиса Совета Европы в Украине.

"Комиссар обеспокоен сообщениями о случаях вероятного запугивания и других форм преследования украинских журналистов, юристов, гражданского общества, политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые критикуют власть. В нескольких случаях украинские власти ввели так называемые персональные санкции к некоторым из этих лиц, ограничивая среди прочего их свободу передвижения, выражения мнений и имущественные права. Комиссар обеспокоен применением персональных санкций против граждан Украины, поскольку они влекут за собой значительные ограничения прав человека и обходят обычные судебные механизмы", - говорится в тексте меморандума.

Также Майкл О'Флаэрти рекомендует эффективно расследовать сообщения о запугивании и преследовании.

Совет Европы отреагировал на санкции против Порошенко

Читайте: 35% украинцев считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Читайте также: Еврокомиссар О'Флаэрти обеспокоен случаями выборочной мобилизации тех, кто критикует власть

Автор: 

Порошенко Петр (19634) санкции (11635) Совет Европы (708) Майкл О’флаэрти (1)


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Топ комментарии
+11
Та знаємо, знаємо! Не треба акцентувати. Кацапи тваринно ненавидять Порошенка.
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11.07.2025 14:12 Ответить
+10
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11.07.2025 14:10 Ответить
+9
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11.07.2025 14:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Невже він теж агент кремля?
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11.07.2025 14:03 Ответить
Таке питання навіть не виникало. Це було твердженням для більшості населення України на передодні минулих виборів.
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11.07.2025 14:22 Ответить
Агенти кремля Зеленський , Єрмак і купа інших зелених істот ,
яким заважає Президент Порошенко
капітулювати перед іхніми хУзяєвами кремля !
Або Зе зупиниться , або його зупинять
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11.07.2025 14:33 Ответить
параша - бидло й має здохнути у лайні разом з усіма своїми викідишами; але зьо - намагаючись зробити із такого лайна "особистого ворога" - пірнає у це саме лайно навіть глибше за саму парашу
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11.07.2025 14:05 Ответить
ти - гівно собаче
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11.07.2025 14:09 Ответить
Та знаємо, знаємо! Не треба акцентувати. Кацапи тваринно ненавидять Порошенка.
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11.07.2025 14:12 Ответить
Думаю глибоко насрати! кого там ненавидять на параші, Головне, кого ненавидять Українці.
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11.07.2025 14:15 Ответить
Ти клавіша від піаніно киздуй звідси, тут кацапам і шарієвським не наливають!
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11.07.2025 14:15 Ответить
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11.07.2025 14:05 Ответить
Не "влали"! А режиму ларьочника
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11.07.2025 14:06 Ответить
Ішака потрібно гнати підсрачниками,поки не занадто пізно
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11.07.2025 14:07 Ответить
Зевладне шапіто "ліквідаторів України" працює на свою перемогу!
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11.07.2025 14:08 Ответить
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11.07.2025 14:10 Ответить
Віслюк-сцикливе лайно.
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11.07.2025 14:10 Ответить
Всього навсього , звичайна стурбованість,
тоді це надовго....
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11.07.2025 14:15 Ответить
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11.07.2025 14:16 Ответить
"Чому ми не в ЄС та НАТО?"- ВАЗеленський.
Хоча, вони з родинами, маєтками, бізнесом в ЄС та НАТО, це мурдий нарід в дупі.
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11.07.2025 14:16 Ответить

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11.07.2025 14:17 Ответить
У скільки обійшлася ця "стурбованість" баризі?
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11.07.2025 14:25 Ответить
Та zeлене ч.м.о. вдавиться за кожен шекель разом із ларьочником, так що усе безкоштовно)))
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11.07.2025 14:32 Ответить
Яку державу Порошенко побудував - те й має!
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11.07.2025 14:39 Ответить
З 73% довбойобів багато не набудуєш...
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11.07.2025 14:47 Ответить
А з 54,7 %? Що заважало?

"Узявши участь у президентських виборах 2014 року, Порошенко отримав 54,7 % голосів та переміг у першому турі."
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11.07.2025 15:12 Ответить
А що побудував Зеленський?
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11.07.2025 14:48 Ответить
Порошенко зберіг Державу ,дав тупорилому зеленському лохторату ,Безвіз, Мир, Добробут , це ми всі мали при його керивництві ...тепер всі хто зрадив все це ,мають розруху ,горе , та дегродацію ...як кажуть ,кожний вибірає своє ...
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11.07.2025 15:08 Ответить
Це методи орди, там конкурентів тероризують, садять або вбивають.
Дякуємо "мудрому наріду" за прогрес демократії!
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11.07.2025 14:45 Ответить
Таким "мудрим" народ зробили "мудрі" шоумени і з ним треба питати у першу чергу.
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11.07.2025 14:51 Ответить
В питанні Порошенко ЗЕбіл грає в унісон з кацапами!
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11.07.2025 15:03 Ответить
Розквіт демократії при лідору нації
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11.07.2025 15:04 Ответить
А стурбованість дуже глибока?
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11.07.2025 15:10 Ответить
 
 