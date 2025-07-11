В Совете Европы обеспокоены санкциями украинской власти против Порошенко

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти подчеркнул, что военное положение не может быть оправданием для свертывания демократии, преследования политических оппонентов и введения против них внесудебных санкций, а также давления на медиа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, опубликованном на сайте Офиса Совета Европы в Украине.

"Комиссар обеспокоен сообщениями о случаях вероятного запугивания и других форм преследования украинских журналистов, юристов, гражданского общества, политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые критикуют власть. В нескольких случаях украинские власти ввели так называемые персональные санкции к некоторым из этих лиц, ограничивая среди прочего их свободу передвижения, выражения мнений и имущественные права. Комиссар обеспокоен применением персональных санкций против граждан Украины, поскольку они влекут за собой значительные ограничения прав человека и обходят обычные судебные механизмы", - говорится в тексте меморандума.

Также Майкл О'Флаэрти рекомендует эффективно расследовать сообщения о запугивании и преследовании.

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Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

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