У Раді Європи стурбовані санкціями української влади проти Порошенка

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті наголосив, що воєнний стан не може бути виправданням для згортання демократії, переслідування політичних опонентів і запровадження проти них позасудових санкцій, а також тиску на медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, опублікованому на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

"Комісар стурбований повідомленнями про випадки ймовірного залякування та інших форм переслідування українських журналістів, юристів, громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів громадської думки, які критикують владу. У кількох випадках українська влада запровадила так звані персональні санкції до деяких із цих осіб, обмежуючи серед іншого їхню свободу пересування, вираження поглядів та майнові права. Комісар стурбований застосуванням персональних санкцій проти громадян України, оскільки вони тягнуть за собою значні обмеження прав людини та обходять звичайні судові механізми", - йдеться в тексті меморандуму.

Також Майкл О'Флаерті рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування.

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Санкції РНБО

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

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