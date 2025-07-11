УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10052 відвідувача онлайн
Новини Санкції РНБО Санкції проти Порошенка
1 163 34

У Раді Європи стурбовані санкціями української влади проти Порошенка

Санкції проти Порошенка. У Раді Європи стурбовані

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті наголосив, що воєнний стан не може бути виправданням для згортання демократії, переслідування політичних опонентів і запровадження проти них позасудових санкцій, а також тиску на медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, опублікованому на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

"Комісар стурбований повідомленнями про випадки ймовірного залякування та інших форм переслідування українських журналістів, юристів, громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів громадської думки, які критикують владу. У кількох випадках українська влада запровадила так звані персональні санкції до деяких із цих осіб, обмежуючи серед іншого їхню свободу пересування, вираження поглядів та майнові права. Комісар стурбований застосуванням персональних санкцій проти громадян України, оскільки вони тягнуть за собою значні обмеження прав людини та обходять звичайні судові механізми", - йдеться в тексті меморандуму.

Також Майкл О'Флаерті рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування.

Рада Європи відреагувала на санкції проти Порошенка

Читайте: 35% українців вважають санкції проти Порошенка спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Санкції РНБО

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Читайте також: Єврокомісар О’Флаерті занепокоєний випадками вибіркової мобілізації тих, хто критикує владу

Автор: 

Порошенко Петро (15210) санкції (12346) Рада Європи (469) Майкл О’Флаерті (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Та знаємо, знаємо! Не треба акцентувати. Кацапи тваринно ненавидять Порошенка.
показати весь коментар
11.07.2025 14:12 Відповісти
+10
показати весь коментар
11.07.2025 14:10 Відповісти
+9
показати весь коментар
11.07.2025 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже він теж агент кремля?
показати весь коментар
11.07.2025 14:03 Відповісти
Таке питання навіть не виникало. Це було твердженням для більшості населення України на передодні минулих виборів.
показати весь коментар
11.07.2025 14:22 Відповісти
Агенти кремля Зеленський , Єрмак і купа інших зелених істот ,
яким заважає Президент Порошенко
капітулювати перед іхніми хУзяєвами кремля !
Або Зе зупиниться , або його зупинять
показати весь коментар
11.07.2025 14:33 Відповісти
ти - гівно собаче
показати весь коментар
11.07.2025 14:09 Відповісти
Та знаємо, знаємо! Не треба акцентувати. Кацапи тваринно ненавидять Порошенка.
показати весь коментар
11.07.2025 14:12 Відповісти
Тому "жмуть руку і обіймають"
показати весь коментар
11.07.2025 15:24 Відповісти
Ти клавіша від піаніно киздуй звідси, тут кацапам і шарієвським не наливають!
показати весь коментар
11.07.2025 14:15 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2025 14:05 Відповісти
Не "влали"! А режиму ларьочника
показати весь коментар
11.07.2025 14:06 Відповісти
Ішака потрібно гнати підсрачниками,поки не занадто пізно
показати весь коментар
11.07.2025 14:07 Відповісти
Зевладне шапіто "ліквідаторів України" працює на свою перемогу!
показати весь коментар
11.07.2025 14:08 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2025 14:10 Відповісти
Віслюк-сцикливе лайно.
показати весь коментар
11.07.2025 14:10 Відповісти
Всього навсього , звичайна стурбованість,
тоді це надовго....
показати весь коментар
11.07.2025 14:15 Відповісти
"Чому ми не в ЄС та НАТО?"- ВАЗеленський.
Хоча, вони з родинами, маєтками, бізнесом в ЄС та НАТО, це мурдий нарід в дупі.
показати весь коментар
11.07.2025 14:16 Відповісти

показати весь коментар
11.07.2025 14:17 Відповісти
Та zeлене ч.м.о. вдавиться за кожен шекель разом із ларьочником, так що усе безкоштовно)))
показати весь коментар
11.07.2025 14:32 Відповісти
З 73% довбойобів багато не набудуєш...
показати весь коментар
11.07.2025 14:47 Відповісти
А що побудував Зеленський?
показати весь коментар
11.07.2025 14:48 Відповісти
Порошенко зберіг Державу ,дав тупорилому зеленському лохторату ,Безвіз, Мир, Добробут , це ми всі мали при його керивництві ...тепер всі хто зрадив все це ,мають розруху ,горе , та дегродацію ...як кажуть ,кожний вибірає своє ...
показати весь коментар
11.07.2025 15:08 Відповісти
Це методи орди, там конкурентів тероризують, садять або вбивають.
Дякуємо "мудрому наріду" за прогрес демократії!
показати весь коментар
11.07.2025 14:45 Відповісти
Таким "мудрим" народ зробили "мудрі" шоумени і з ним треба питати у першу чергу.
показати весь коментар
11.07.2025 14:51 Відповісти
Якщо "мудрий нарід" не здатен думати, а тільки здатен чистити свинарники то така його доля.
І взагалі, враження що половина населення України вороги держави Україна
показати весь коментар
11.07.2025 15:27 Відповісти
В питанні Порошенко ЗЕбіл грає в унісон з кацапами!
показати весь коментар
11.07.2025 15:03 Відповісти
Розквіт демократії при лідору нації
показати весь коментар
11.07.2025 15:04 Відповісти
Треба терміново ввести американцям санкції проти всієї гопоти ЗЕлених.Особисто проти Зеленського,Єрмака,Стефанчука,Корнієнка,Подоляка,Арахамії,Шмигаля,Стефанішиної.Якщо цим та і іншим хвіст прижати все буде гаразд.Коли вже їх можна буде під зад...?
показати весь коментар
11.07.2025 15:20 Відповісти
 
 