647 26

60% українців вважають, що санкції РНБО проти Порошенка - спроба влади відволікти увагу від ситуації на фронті та нейтралізувати опозицію, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Санкції проти Порошенка

60% респондентів вважають, що запровадження РНБО санкцій проти Петра Порошенка є спробою влади відволікти увагу суспільства, зокрема від ситуації на фронті чи нейтралізації опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене КМІС у період 19-28 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що 12 лютого 2025 року РНБОУ ухвалила рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" і, зокрема, санкції були застосовані проти Петра Порошенка.

"КМІС в опитуваннях, які були проведені 14-24 лютого і 15-17 травня 2025 року, поставив запитання, а як українці ставляться до цього. Респондентам ставилися три варіанти відповідей і респонденти могли обрати одну або декілька відповідей. У вересні 2025 року ми повторно поставили це запитання. Нижче на графіку наведені результати", - йдеться у повідомленні.

Загалом, більшість респондентів - 60% (у травні – 56%) - обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті" (серед усіх респондентів 35% обрали його), або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (34% серед усіх респондентів)

Водночас вважають, що ці санкції є спробою правоохоронних органів дійсно покарати винних - 33% (у травні 2025 року було 34%). Решта 11% не змогли визначилися зі своєю думкою.

санкції проти Порошенка

Також читайте: Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, – адвокати

Окрім того, на графіку 2 дані наведені у розрізі тих, хто довіряє / не довіряє президенту В. Зеленському. Загалом же серед тих, хто довіряє президенту, 45% обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 43%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних).

Серед же тих, хто йому не довіряє, 79% обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 15%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних).

Сприйняття санкцій проти Петра Порошенка серед тих, хто довіряє / не довіряє президенту Зеленському

санкції проти Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко у Верховному Суді: Ідейним натхненником санкцій проти мене був Портнов

Також зазначається, що 9 вересня 2025 року Європейський парламент схвалив резолюцію, яка серед іншого закликала українську владу не застосовувати політично вмотивовані переслідування опозиції. Соціологи поцікавилися у респондентів, а наскільки, на їх думку, в Україні зараз поширені випадки політично вмотивованого переслідування опозиції.

Як можна бачити на графіку 3 нижче, 51% українців вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені (з них 20% вважають дуже поширеними такі випадки, а 31% вважають їх доволі поширеними).

Вважають, що такі випадки не дуже поширені або практично відсутні - 37%. Решта 11% не змогли відповіти на запитання.

Санкції проти Порошенка

Також читайте: У Раді Європи стурбовані санкціями української влади проти Порошенка

Своєю чергою, серед тих, хто не довіряє президенту В. Зеленському, 70% вважають доволі чи дуже поширеною практикою політичне вмотивоване переслідування опозиції (з них 43% вважають, що така практика дуже поширена). Водночас серед тих, хто довіряє президенту, також досить багато хто говорить про поширеність такої практики - 37%.

Сприйняття поширеності політично вмотивованих переслідувань опозиції серед тих, хто довіряє / не довіряє президенту Зеленському

санкції проти Порошенка

+11
хочеться спитати оті 33%: як що спроба покарати винних , в чому вони вважають вина Порошенко? Хіба він на шашлики кликав? і чому ж досі не те що не покарали, а навіть не сказали в чому його вина!
06.10.2025 10:50 Відповісти
+8
А кого можна назвати опозицією?
06.10.2025 10:52 Відповісти
+8
В Україні вибодувана диктатура. І тільки сліпий цього не бачить. Смерть депутата з Чернігова Полякова так і розслідували...
06.10.2025 10:53 Відповісти
При всій повазі, партвю Порошенка ввжко назвати опозицією , дивлячись на голосування
06.10.2025 10:50 Відповісти
А кого можна назвати опозицією?
06.10.2025 10:52 Відповісти
Марянка Безумна - апазіціаніруєт всіх і все🥳
06.10.2025 10:56 Відповісти
А що опозиція не так голосувала? Як там сформована антиукраїнська коаліція "слуг" і "ригів", Вас задовольняє? Чи задовольняє голосування партії "Родіна"?
06.10.2025 10:55 Відповісти
Чому?
06.10.2025 11:00 Відповісти
Є такі авантюристи, демагоги, екстремісти, які навмисне плутають політичну опозицію в Україні з антиукраїнською п'ятою колоною.
Давно помітив, що polini orop - один з таких.
06.10.2025 11:11 Відповісти
хочеться спитати оті 33%: як що спроба покарати винних , в чому вони вважають вина Порошенко? Хіба він на шашлики кликав? і чому ж досі не те що не покарали, а навіть не сказали в чому його вина!
06.10.2025 10:50 Відповісти
Так старший РНБО повинен гріти лаву підсудних - НАБУ не дасть збрехати - нє?
06.10.2025 10:52 Відповісти
В Україні вибодувана диктатура. І тільки сліпий цього не бачить. Смерть депутата з Чернігова Полякова так і розслідували...
06.10.2025 10:53 Відповісти
Якщо таке дозволяють пускати в мас-медіа, то значить олігархат вирішив змінити зєлєнскава на іншу ручну макаку. Там вибір шикарний: стєрнєнков, бєлєцкой, претула і навіть можна міндіча, шоб поржать
06.10.2025 10:53 Відповісти
Ви праві. Тільки одного міндіча, щоб поржать малувато мудрому наріду, їм би вибрати відразу гезнікова, шурму, коляна Котлєту, Беню, бужанського, чернишова та іншу антиукраїнську шоблу.
06.10.2025 10:57 Відповісти
Ні , Бєню можна виключити - якби він хотів , то вже б "вибрався" . З Вашого списку підходить , хіба що , Котлєта . А головних "народних" претендентів Ви забули : арєстовічь і безугла .
06.10.2025 11:19 Відповісти
Ні, нічого і нікого я не забувся. Якраз всю цю шушерську команду на вибори будуть формувати, фінансувати і розкручувати на своєму олігархічному телеканалі "1+1" Беня і медведчук.
06.10.2025 11:25 Відповісти
буратино папу беню не пожалел и за граты упрятал, суровый, однако
06.10.2025 10:55 Відповісти
І де він сидить ?
показати весь коментар
06.10.2025 10:57 Відповісти
Брехня,санкции это замена тюремного заслуженного срока мелким порицанием,разумеется за хабар.
06.10.2025 11:05 Відповісти
Срока за что???? Зелёные пи#ары сказали, что санкции против Пороха - это превентивная мера. Эти долб@*** даже не придумали за что. Уже столько лет копают, а ничего не накопали. Дятлы .
показати весь коментар
06.10.2025 11:24 Відповісти
Накопать можно даже на курицу у соседа,было бы желание,не нашли за что посадить - значит их стимулировали не искать или искать,но не находить,это же очевидно и логично,сходу могу сказать - финансирование строительства липецкой фабрички было явно незаконным,инвестировать грошики за кордоном украинцы не имеют права
06.10.2025 11:32 Відповісти
Невилiковна зелена хвороба
06.10.2025 11:07 Відповісти
Враховуючи його патологічну брехливість, та звичку "не відповідать за базар", віри йому немає... Крім того, якщо він програє на виборах - а це буде обов"язково, бо виборам передуватиме зняття обмежень в критиці влади, і опозиція цим обов"язково скористається, наступного дня "Блазень" і його оточення, будуть арештовані, і розпочнеться "процес століття"...
06.10.2025 11:26 Відповісти
⚡ПОРОШЕНКО ПРОТИ ВЛАДИ: Верховний Суд розглядає позов про незаконні санкції!
https://www.youtube.com/watch?v=269npDzzBTY
06.10.2025 11:26 Відповісти
ви, пані, раніше встигли повідомити. Але, соррі, я свого коменту знищувати не буду
06.10.2025 11:31 Відповісти
"я в рот **@л, етіх укрАінцев" - Z.V.O.
06.10.2025 11:29 Відповісти
https://www.youtube.com/live/269npDzzBTY Сьогодні у Верховному Суді продовжуються чергові слухання щодо скасування портновських «санкцій» проти Петра Порошенка (дивіться пряму трансляцію на ютуб-каналі партії Євросолідарність).

Цікаво, які перли від влади почуємо сьогодні. Про превентивне дисциплінування авіаносців та іншу муть, покликана приховати незаконність і фальсифікованість «санкцій».
Але хотілося б, щоб це знущання припинилось - санкції були б зняті, і кожен міг займатись своїм: Порошенко допомогою армії і міжнародними переговорами, суд - розглядом справ, а влада - своїми обовʼязками.
2/3 українців сприймають «санкції» тим, чим вони є - спробою розправи з опозицією і відволіканням уваги від проблем. Тож справа провалилась і в чорному піарі.
06.10.2025 11:29 Відповісти
вообще сомневаюсь,что 60% украинцев про это думают
06.10.2025 11:34 Відповісти
 
 