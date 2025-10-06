60% українців вважають, що санкції РНБО проти Порошенка - спроба влади відволікти увагу від ситуації на фронті та нейтралізувати опозицію, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
60% респондентів вважають, що запровадження РНБО санкцій проти Петра Порошенка є спробою влади відволікти увагу суспільства, зокрема від ситуації на фронті чи нейтралізації опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене КМІС у період 19-28 вересня 2025 року.
Нагадаємо, що 12 лютого 2025 року РНБОУ ухвалила рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" і, зокрема, санкції були застосовані проти Петра Порошенка.
"КМІС в опитуваннях, які були проведені 14-24 лютого і 15-17 травня 2025 року, поставив запитання, а як українці ставляться до цього. Респондентам ставилися три варіанти відповідей і респонденти могли обрати одну або декілька відповідей. У вересні 2025 року ми повторно поставили це запитання. Нижче на графіку наведені результати", - йдеться у повідомленні.
Загалом, більшість респондентів - 60% (у травні – 56%) - обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті" (серед усіх респондентів 35% обрали його), або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (34% серед усіх респондентів)
Водночас вважають, що ці санкції є спробою правоохоронних органів дійсно покарати винних - 33% (у травні 2025 року було 34%). Решта 11% не змогли визначилися зі своєю думкою.
Окрім того, на графіку 2 дані наведені у розрізі тих, хто довіряє / не довіряє президенту В. Зеленському. Загалом же серед тих, хто довіряє президенту, 45% обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 43%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних).
Серед же тих, хто йому не довіряє, 79% обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 15%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних).
Сприйняття санкцій проти Петра Порошенка серед тих, хто довіряє / не довіряє президенту Зеленському
Також зазначається, що 9 вересня 2025 року Європейський парламент схвалив резолюцію, яка серед іншого закликала українську владу не застосовувати політично вмотивовані переслідування опозиції. Соціологи поцікавилися у респондентів, а наскільки, на їх думку, в Україні зараз поширені випадки політично вмотивованого переслідування опозиції.
Як можна бачити на графіку 3 нижче, 51% українців вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені (з них 20% вважають дуже поширеними такі випадки, а 31% вважають їх доволі поширеними).
Вважають, що такі випадки не дуже поширені або практично відсутні - 37%. Решта 11% не змогли відповіти на запитання.
Своєю чергою, серед тих, хто не довіряє президенту В. Зеленському, 70% вважають доволі чи дуже поширеною практикою політичне вмотивоване переслідування опозиції (з них 43% вважають, що така практика дуже поширена). Водночас серед тих, хто довіряє президенту, також досить багато хто говорить про поширеність такої практики - 37%.
Сприйняття поширеності політично вмотивованих переслідувань опозиції серед тих, хто довіряє / не довіряє президенту Зеленському
Давно помітив, що polini orop - один з таких.
Цирк на вуха довірливим дурникам...
Им всем самим уже пожизненное светит (жаль, что не виселица) за предательство, мародёрство, коррупцию, измену родине...а они всё вокруг Пороха скачут.
Попри заяву Зеленського, ОП готується до майбутніх виборів та атакує опонентів, - Politico
Українці, здається, не сприймають за чисту монету заяву президента Володимира Зеленського про те, що він готовий не балотуватися на наступних президентських виборах.
https://www.youtube.com/watch?v=269npDzzBTY
Цікаво, які перли від влади почуємо сьогодні. Про превентивне дисциплінування авіаносців та іншу муть, покликана приховати незаконність і фальсифікованість «санкцій».
Але хотілося б, щоб це знущання припинилось - санкції були б зняті, і кожен міг займатись своїм: Порошенко допомогою армії і міжнародними переговорами, суд - розглядом справ, а влада - своїми обовʼязками.
2/3 українців сприймають «санкції» тим, чим вони є - спробою розправи з опозицією і відволіканням уваги від проблем. Тож справа провалилась і в чорному піарі.