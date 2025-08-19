Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, – адвокати

Санкції проти Петра Порошенка були застосовані на підставі сфальсифікованих документів – про це свідчить перебіг судового процесу у Касаційній адміністративній палаті Верховного Суду, яка розглядає позов Порошенка до президента Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знову почули про магічну превентивність санкцій, про те, що якщо президент вважає, що хтось небезпечний, то його просто так давлять цими санкціями, і вже ніхто не має права питати чому, тому що превентивність. Але сьогодні ми почули, що якщо Зеленський не скасував ці санкції, значить вони поки що не досягли мети. І чим більше таких відповідей, тим більш очевидно є те, що метою було виключити Порошенка з будь-якого політичного процесу", – сказав журналістам адвокат Ілля Новіков.

Петро Порошенко під час судового засідання марно намагався зʼясувати у представників Зеленського, Кабінету Міністрів та Міністерства економіки, яку загрозу національній безпеці становить його діяльність, а також чому серед санкційних обмежень є відверто сумнівні – приміром, заборона іноземним суднам та військовим кораблям заходити у територіальні води України. Порошенко наголосив: влада приховує свої фальсифікації за грифом "для службового користування", внаслідок чого ні суспільство, ні навіть він сам не знає, за що отримав санкції. "Більше семи місяців розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності. Я маю обґрунтовану підозру фальсифікацій матеріалів, які були передані в Кабінет Міністрів і РНБО. Передайте на сьомий місяць процесу оригінали матеріалів, на підставі яких були або свідомо зманіпульовані, або ви ввели в оману тих, хто готував і підписував рішення про санкції", – звернувся Порошенко до представників органів влади.

Зазначається, що представниця Зеленського у засіданні визнала, що в Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції вже після підписання дійсно вносились зміни, які вона назвала "технічними правками".

Як повідомив адвокат Ігор Головань, 31 липня набрало чинності Вінницького окружного адміністративного суду за позовом Петра Порошенка до апарату РНБО та секретаря РНБО, яким встановлений факт незаконних змін в Указі президента Зеленського щодо санкцій. Суд також встановив, що чинне законодавство України не передбачає можливості виправлення помилок чи внесення змін до нормативно-правових актів, у тому числі рішень РНБО та Указів президента поза встановленою процедурою прийняття відповідного акту.

"Зокрема, встановлено, що в матеріалі, який був направлений в Указі з додатком, який був направлений на підпис президента, датований 12.02.2025 року, містилися помилки, зокрема, в ідентифікаційному коді Петра Порошенка було зазначено 11 цифр замість 10. Відповідно, судом встановлено обставину, що президентом було введено в дію Указ президента з додатком в редакції з помилкою", – сказав Головань. Судом також встановлено, що РНБО витребувала назад додаток з помилкою в листі і направила 13-го числа інший текст. Таким чином було змінено текст Указу.

Також зʼясувалось, що документи, які нібито лягли в основу рішення про санкції, посилаються на неіснуючу підозру Порошенку у справі Харківських угод. "Якщо суду надана неправдива інформація, то і робочій групі, і Кабінету Міністрів надана інформація неправдива, незаконна, брехлива, про те, що по Харківським угодам мені пред’явлено підозру. Це було базою для незаконних рішень, які обмежили мої права, обрехали мене і завдають мені шкоду як п’ятому Президенту, як лідеру опозиції", – сказав Порошенко.

За словами адвокатів, мета влади очевидна – максимально затягувати слухання, щоб виключити Петра Порошенка з політичного процесу. "Вони вдають, що вони туплять, насправді вони все чітко розуміють, вони досвідчені юристи. Але вони вдають, що вони щось не зрозуміли, що якийсь документ, який суд їм сказав надати, вони десь його шукають, не можуть знайти", – зауважує Ілля Новіков. "Рано чи пізно ці санкції будуть вимушені визнати незаконними. Але час вони виграють, і цей час вони виграють не лише в нас, вони виграють його в суспільства", – констатують адвокати.

Наступне засідання у цій справі призначене на 6 жовтня.

