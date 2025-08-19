УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9495 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Порошенка
2 079 64

Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, – адвокати

слухання у Верховному Суді

Санкції проти Петра Порошенка були застосовані на підставі сфальсифікованих документів – про це свідчить перебіг судового процесу у Касаційній адміністративній палаті Верховного Суду, яка розглядає позов Порошенка до президента Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знову почули про магічну превентивність санкцій, про те, що якщо президент вважає, що хтось небезпечний, то його просто так давлять цими санкціями, і вже ніхто не має права питати чому, тому що превентивність. Але сьогодні ми почули, що якщо Зеленський не скасував ці санкції, значить вони поки що не досягли мети. І чим більше таких відповідей, тим більш очевидно є те, що метою було виключити Порошенка з будь-якого політичного процесу", – сказав журналістам адвокат Ілля Новіков.

Петро Порошенко під час судового засідання марно намагався зʼясувати у представників Зеленського, Кабінету Міністрів та Міністерства економіки, яку загрозу національній безпеці становить його діяльність, а також чому серед санкційних обмежень є відверто сумнівні – приміром, заборона іноземним суднам та військовим кораблям заходити у територіальні води України. Порошенко наголосив: влада приховує свої фальсифікації за грифом "для службового користування", внаслідок чого ні суспільство, ні навіть він сам не знає, за що отримав санкції. "Більше семи місяців розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності. Я маю обґрунтовану підозру фальсифікацій матеріалів, які були передані в Кабінет Міністрів і РНБО. Передайте на сьомий місяць процесу оригінали матеріалів, на підставі яких були або свідомо зманіпульовані, або ви ввели в оману тих, хто готував і підписував рішення про санкції", – звернувся Порошенко до представників органів влади.

слухання у Верховному Суді

Зазначається, що представниця Зеленського у засіданні визнала, що в Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції вже після підписання дійсно вносились зміни, які вона назвала "технічними правками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко у Верховному Суді: Ідейним натхненником санкцій проти мене був Портнов

Як повідомив адвокат Ігор Головань, 31 липня набрало чинності Вінницького окружного адміністративного суду за позовом Петра Порошенка до апарату РНБО та секретаря РНБО, яким встановлений факт незаконних змін в Указі президента Зеленського щодо санкцій. Суд також встановив, що чинне законодавство України не передбачає можливості виправлення помилок чи внесення змін до нормативно-правових актів, у тому числі рішень РНБО та Указів президента поза встановленою процедурою прийняття відповідного акту.

"Зокрема, встановлено, що в матеріалі, який був направлений в Указі з додатком, який був направлений на підпис президента, датований 12.02.2025 року, містилися помилки, зокрема, в ідентифікаційному коді Петра Порошенка було зазначено 11 цифр замість 10. Відповідно, судом встановлено обставину, що президентом було введено в дію Указ президента з додатком в редакції з помилкою", – сказав Головань. Судом також встановлено, що РНБО витребувала назад додаток з помилкою в листі і направила 13-го числа інший текст. Таким чином було змінено текст Указу.

Також зʼясувалось, що документи, які нібито лягли в основу рішення про санкції, посилаються на неіснуючу підозру Порошенку у справі Харківських угод. "Якщо суду надана неправдива інформація, то і робочій групі, і Кабінету Міністрів надана інформація неправдива, незаконна, брехлива, про те, що по Харківським угодам мені пред’явлено підозру. Це було базою для незаконних рішень, які обмежили мої права, обрехали мене і завдають мені шкоду як п’ятому Президенту, як лідеру опозиції", – сказав Порошенко.

слухання у Верховному Суді

За словами адвокатів, мета влади очевидна – максимально затягувати слухання, щоб виключити Петра Порошенка з політичного процесу. "Вони вдають, що вони туплять, насправді вони все чітко розуміють, вони досвідчені юристи. Але вони вдають, що вони щось не зрозуміли, що якийсь документ, який суд їм сказав надати, вони десь його шукають, не можуть знайти", – зауважує Ілля Новіков. "Рано чи пізно ці санкції будуть вимушені визнати незаконними. Але час вони виграють, і цей час вони виграють не лише в нас, вони виграють його в суспільства", – констатують адвокати.

Наступне засідання у цій справі призначене на 6 жовтня.

Також читайте: Порошенко у Верховному Суді: За незаконні санкції проти мене розрахувалися посадою прем’єра

Автор: 

Верховний Суд (1200) Новіков Ілля (168) Порошенко Петро (15223) санкції (12576) Головань Ігор (116)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Петро Порошенко
@poroshenko
·
2 год
Сьогодні у суді влада фактично зізналася: після підписання президентом указу до нього були внесені зміни. Представник ОП назвав їх «технічними». А це є прямим порушенням закону.

Після того, як президент о 21:32 публічно заявив, що підписав указ, жодні зміни - технічні, оперативні чи стратегічні - до його тексту бути внесені не можуть. Ні літредактор, ні секретар РНБО, ні Кабмін, ні будь-хто інший не мають права торкатися документа. Це може відбуватися тільки до підписання.

Саме визнання відповідача, що зміни були внесені вже після підписання і до оприлюднення, є явкою з повинною. Це фальсифікація і злочин. І це прямо підтверджує незаконність указу про санкції.

Якщо дозволити вносити зміни до підписаних указів, то завтра Офіс президента вирішить «виправляти» закони. Буде переписувати номери, тези, змінювати коло осіб, на яких вони поширюються. Тоді для чого Верховна Рада? Для чого Кабінет Міністрів? Якщо все можна переписати в Офісі президента?

Це шлях до диктатури. Це руйнація верховенства права. Це удар по європейському курсу України. І саме тому я тут - щоб захистити Україну від узурпації влади.
показати весь коментар
19.08.2025 20:16 Відповісти
+24
Пане президенте порвіть цих олухів зеленених!
показати весь коментар
19.08.2025 20:16 Відповісти
+20
Lida Sha
@LidaSharko
·
5 год
Тим часом у Верховному суді цирк
Суддя: Де знаходиться оригінал документів?
Представник уряду: Мені не відомо
Суддя: Так ви ж казали, що у вас
Представник уряду: Оригінал диску, який вам надали…

Зломали диск? Хто ж це зробив?
показати весь коментар
19.08.2025 20:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Lida Sha
@LidaSharko
·
5 год
Тим часом у Верховному суді цирк
Суддя: Де знаходиться оригінал документів?
Представник уряду: Мені не відомо
Суддя: Так ви ж казали, що у вас
Представник уряду: Оригінал диску, який вам надали…

Зломали диск? Хто ж це зробив?
показати весь коментар
19.08.2025 20:14 Відповісти
ТЕБЯ ПОСАДЮТ А ТЫ НЕ ВОРУЙ,,БУ ГА ГА ГА ГА
показати весь коментар
19.08.2025 20:28 Відповісти
Пане президенте порвіть цих олухів зеленених!
показати весь коментар
19.08.2025 20:16 Відповісти
Петро Порошенко
@poroshenko
·
2 год
Сьогодні у суді влада фактично зізналася: після підписання президентом указу до нього були внесені зміни. Представник ОП назвав їх «технічними». А це є прямим порушенням закону.

Після того, як президент о 21:32 публічно заявив, що підписав указ, жодні зміни - технічні, оперативні чи стратегічні - до його тексту бути внесені не можуть. Ні літредактор, ні секретар РНБО, ні Кабмін, ні будь-хто інший не мають права торкатися документа. Це може відбуватися тільки до підписання.

Саме визнання відповідача, що зміни були внесені вже після підписання і до оприлюднення, є явкою з повинною. Це фальсифікація і злочин. І це прямо підтверджує незаконність указу про санкції.

Якщо дозволити вносити зміни до підписаних указів, то завтра Офіс президента вирішить «виправляти» закони. Буде переписувати номери, тези, змінювати коло осіб, на яких вони поширюються. Тоді для чого Верховна Рада? Для чого Кабінет Міністрів? Якщо все можна переписати в Офісі президента?

Це шлях до диктатури. Це руйнація верховенства права. Це удар по європейському курсу України. І саме тому я тут - щоб захистити Україну від узурпації влади.
показати весь коментар
19.08.2025 20:16 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 20:22 Відповісти
Нехай офіційно подають в Європейський суд з прав людини,щоби лідери зах.країн могли в очі сказати зе,що він,або через нього,вибудував в країні.Та ще в такій країні,що захищається від агресора.
показати весь коментар
19.08.2025 20:23 Відповісти
Пройдуть роки.
показати весь коментар
19.08.2025 20:25 Відповісти
Мабуть, спочатку треба пройти всі інстанції в своїй країні. Дійде і до ЄСПЛ.
показати весь коментар
19.08.2025 20:30 Відповісти
Санкції сфальсифіковані, підлі, на шкоду обороноздатності держави!
показати весь коментар
19.08.2025 20:24 Відповісти
Як і все зроблене зє на посаді президента!
Дякувати "мудрому наріду" та ворогам України за операцію ФСБ "ЗЄРМАК".
показати весь коментар
19.08.2025 20:41 Відповісти
Зелена мишпуха плювати хотіла на цю країну. Ну, безславні виродки...
показати весь коментар
19.08.2025 20:42 Відповісти
@«дурдом відпочиває».

Із перлів: уже могли бачити, як на запитання Порошенка - чи відповідає закону безстрокова заборона «авіаносцям Порошенка» (яких він не має і яким він не є) входити до портів України - представник Мін'юсту відповів:

«Коли суб'єкт застосовує санкції, він не знає, чим ви будете займатися в майбутньому». Тобто за логікою влади - Порошенко в майбутньому стане авіаносцем?
показати весь коментар
19.08.2025 20:26 Відповісти
О, то ви погано Порошенка знаєте! Колись, дуже давно, у школі ми вчили вірш Маяковського, (а я вчився у совєцькій школі), "Товаріщу Нетте, чєлавєку і пароходу". Чомусь згадався той вірш, вірніше, його назва. А від Порошенка усього можна чекати, все вкрав, брата вбив, руки обнімав, ще й виборців (73%) заставив за блазня квартального голосувати. Так що, нічого виключати не можна.
показати весь коментар
19.08.2025 20:37 Відповісти
Думаєш покається та добровільно сяде в тюрму🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 20:46 Відповісти
Все може бути! Санкції ж безстрокові😀
Цікаво (у майбутньому!) буде подивитися як флагману ВМС України "Порошенко" будуть забороняти заходити в українськи порти😂!!!
показати весь коментар
19.08.2025 20:47 Відповісти
А як щодо посадки зорельотів у космопортах? А може Порошенко придбає в і'нопланетян зореліт? Йому до маска на космодром проситися?
показати весь коментар
19.08.2025 20:59 Відповісти
Господи , Пресвятая Матір Божа , та коли ж закінчеться ці я вакханалія зеленської влади ?! Зітри всіх слуг у порошок Господи !!!
показати весь коментар
19.08.2025 20:28 Відповісти
На цю владу "працюють" живі люди. І вони нікуди не дінуться. Приклад з ригоаналами. Люструвати...?
показати весь коментар
19.08.2025 20:33 Відповісти
Військовий стан! Перешкоджаня обороні - крімінал. Штрафом не відбудуться.
показати весь коментар
19.08.2025 20:49 Відповісти
То что "Пороха" по беспределу щимят в этом нет сомнения. Но по "чесноку" у "Пороха" достаточно " СКЕЛЕТОВ В ШКАФУ" (один только уголек с днр чего стоит) Поэтому если "Пороха" и репрессируют я не думаю что кто то долго "слезы лить" по этому поводу будет.
показати весь коментар
19.08.2025 20:29 Відповісти
Дай боже, щоби всі наші проблеми обмежувались скелетами в шафі Порошенка.
показати весь коментар
19.08.2025 20:34 Відповісти
Саме кумедне те що судді тіж самі, що і при Пороху, то му що він хотів друззяк відмазати і кишеньковий суд, а зараз вони як бумерангом повернулося. Тому Порох і ЗЕля -це батько, а ЗЕля синок, який переплюнув батька
показати весь коментар
19.08.2025 20:35 Відповісти
Дараґой таваріщь рюзкє, у Вас є однодумці:

"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.

"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.

"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.

"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.

"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
показати весь коментар
19.08.2025 20:36 Відповісти
Стосовно вугілля з днр - ним ж займалися Сєня і профільне міністерство енергетики в його уряді. Бо це ж, передусім, справа уряду, а не президента. Тоді виникає питання: чому Сєні і тодішньому міністру економіки навіть підозри не вручили, а лише Петю кошмарять?
І вугілля ж возили із шахт Ахметова на території днр, тобто він теж був задіяний. Де підозра Ахметову???

Нє, я розумію, що на ТЕС потрібне було вугілля. Так, це сумнівна схема, але поки шахти контролювалися Ахметовим і входили в ДТЕК, то чисто формально це була оплата українським підприємствам, зареєстрованим на підконтрольній Україні території (ДТЕК у Києві ж).
Так, це лише моя версія. АЛЕ якщо зелені все ж хочуть судити за це вугілля, то підозри мають бути не лише Петі, але й Ахметову, Сєні та чденам його уряду. Хіба не так?
показати весь коментар
19.08.2025 20:55 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 20:30 Відповісти
Не надо ля-ля! Когда Порох стал президентом курс доллара был 5 гривен за доллар! Эта синеносая скотина через год ДЕВАЛЬВИРОВАЛА ГРИВНУ до 25 гривен за доллар! Не на проценты А В РАЗЫ! В ПЯТЬ РАЗ ухайдохал ваш сраный порх нацвалюту! В 5 РАЗ! И вы можете за него "топить" сколько угодно но я не верю что эта синеносая скотина когда то еще будет президентом
показати весь коментар
19.08.2025 20:46 Відповісти
То була одна із реформ🤣🤣🤣як і підвищення в рази компослуг газ та електроенергію🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 20:50 Відповісти
Схема в том заключалась что уголек с днр посавлялся не на любые ТЭЦ а исключительно на те ТЭЦ где в начальничках сидели "дружбаны" Пороха! Смекаешь о чем я ?
показати весь коментар
19.08.2025 20:56 Відповісти
Будеш знову за Зєлю голосувати?
показати весь коментар
19.08.2025 20:56 Відповісти
Добре Федорович шо тобі справку тут виписали🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 20:58 Відповісти
Яку справку?
показати весь коментар
19.08.2025 20:59 Відповісти
Ти вже Забув??
показати весь коментар
19.08.2025 21:01 Відповісти
Це так називається справка? що ти верзеш? ти під впливом важких наркотиків?
показати весь коментар
19.08.2025 21:07 Відповісти
Справка шо ти довбень..
показати весь коментар
19.08.2025 21:11 Відповісти
Значить я тебе задовбав. Тепер ти ще й задовбаний.
показати весь коментар
19.08.2025 21:29 Відповісти
тримай рубля козломордий!
показати весь коментар
19.08.2025 21:03 Відповісти
Курс був 8 з копійками ще у 2013-му. У травні 2014-го близько 11. Через рік стрибнув до 24-25. Відчутно, але не в 5 разів.
показати весь коментар
19.08.2025 21:09 Відповісти
Роздрібний курс долара побив рекорд 2015 року в 40 грн/$
показати весь коментар
19.08.2025 21:13 Відповісти
15 березня 2019: USD - 26,7165 грн.🧐
показати весь коментар
19.08.2025 21:25 Відповісти
πздіш, пірате.
06.06.2014
USD 100долларов США 1182,5829
показати весь коментар
19.08.2025 21:17 Відповісти
40 грн за долар нацвалюта перетинала 25 лютого 2015-го.
показати весь коментар
19.08.2025 21:20 Відповісти
🤔
показати весь коментар
19.08.2025 21:27 Відповісти
дурнику , червень 2014 року курс доллара 12 грн. гугл в поміч, зелебобік
показати весь коментар
19.08.2025 21:18 Відповісти
А через сколько курс стал 25? Практически сразу как стал 12 гривен "не прошло и пол года" он стал 25
показати весь коментар
19.08.2025 21:21 Відповісти
Каких островов, Пират?
показати весь коментар
19.08.2025 21:29 Відповісти
ой!
я такий радий за вождя по!
а, що робити українцям?
що, не мають статків? що, не мають дорогущих адвокатів?
показати весь коментар
19.08.2025 20:56 Відповісти
Навідь такий тупий ідіот, як ЗЕля розуміє, якщо порівнювать Порошенка і цього блазня, то блазень виглядає як маленька миша проти гори Єверест. Ось тому цей ЗЕбанутий пігмей, блазень ЗЕля, будучи дрібненьким мстивим шакалом старається гадити справжньому Президенту і патріоту Петру Порошенку де тільки може.
Дурний блазень не розуміє, що він тимчасовий найманий робітник на найвищому посту. І після війни його будуть гнати. На землю обетовану.
показати весь коментар
19.08.2025 20:57 Відповісти
Скільки там у "ЕВЕРЕСТА" рейтинг ?? 2-3%????🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 20:59 Відповісти
ти з своєю піпеткою сплутав,козлику
показати весь коментар
19.08.2025 21:06 Відповісти
А кажеш шо моя піпетка тобі в рот не залазить🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 21:16 Відповісти
Старобуб! Не впадіть з дуба, бо не зможете бубніти! 🤕 🤣
показати весь коментар
19.08.2025 21:14 Відповісти
Не учи ученого гражданин Капченый
показати весь коментар
19.08.2025 21:18 Відповісти
Так зрозуміліше - на родной бубфєнє!
показати весь коментар
19.08.2025 21:34 Відповісти
дайте мені гонорар адвокатів порошенка і я підтверджу на Біблії, що петя у своїй каплиці "спілкувався з Богом")))))))))))))
показати весь коментар
19.08.2025 21:10 Відповісти
зеублюдки готуються до виборів, усувають конкурентів
показати весь коментар
19.08.2025 21:15 Відповісти
Петя і зеля конкуренти по 2% в кожного🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 21:17 Відповісти
у кого більше 2?
показати весь коментар
19.08.2025 21:19 Відповісти
У них порівну..в межах похибки
показати весь коментар
19.08.2025 21:21 Відповісти
В якій ще країні президент фальсифікує документи ?
показати весь коментар
19.08.2025 21:23 Відповісти
 
 