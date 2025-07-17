Порошенко у Верховному Суді: За незаконні санкції проти мене розрахувалися посадою прем’єра
Петро Порошенко під час виступу у Верховному Суді, де роглядається його позов щодо незаконного Указу про санкції, заявив, що влада заплуталась у своїй брехні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як стало відомо, сьогодні під час засідання Верховної Ради Юлія Свириденко, яка була міністром економіки і призначена на посаду Прем’єр-міністра України, заявила, що санкції були запроваджені на підставі рішення міжвідомчої робочої групи та даних Держфінмоніторингу. Натомість Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК 25 червня заявив, що не передавав Мінекономіки дані щодо Порошенка, оскільки це порушує закон.
Представники влади попри ухвалу Верховного Суду не надали документи, зокрема, протокол міжвідомчої робочої групи, про яку заявила Юлія Свириденко, і продовжують ігнорувати вимоги суду.
"Це – докази фальсифікації, незаконності санкцій. Це є кардинальна суперечність, коли Пронін каже: "Я нічого не направляв", а Свириденко каже: "Все було направлено Проніним". Хочу сказати, що на сьогоднішній день у 2025 році жодного разу ні Міністерство економіки, ні тим більше, не маючи законних повноважень, Фінмоніторинг, ні Кабінет Міністрів не ініціювали санкції. Крім Указу, де зазначено моє прізвище. Бо всі рази ініціювала Служба безпеки України. Але в поданні Служби безпеки України немає прізвища Порошенко", – зауважив лідер "ЄС".
"Шмигаль, який підписав санкції і був 100% людиною президента, відправлений у відставку. На його місці призначена тисячевідсоткова "своя" Свириденко. Йдуть розрахунки за незаконні санкції проти Порошенка. Причому посольські стільці вже закінчились, перейшли до крупної валюти у вигляді крісла прем’єр-міністра. Розраховуються за порушення закону і моїх законних прав", – обурився політик.
Порошенко також наголосив, що влада намагається затягнути судовий процес, але незаконні санкції проти лідера опозиції перешкоджають європейській інтеграції України. Він наголосив: цей судовий процес – це боротьба за демократію, верховенство права і європейське майбутнє України.
У судовому засіданні були присутні представники 11 дипломатичних установ, журналісти українських та іноземних медіа, громадські активісти, народні депутати.
Наступне судове засідання відбудеться 23 липня об 11 годині.
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Тепер зебілля робить з нею другу Юлю
Деградовані зебіли зараз вас ще принижувати почнуть, що цитуєте Конституцію.
Бачили б ви як у них сральники розривало на цитування третьої статті.
«… Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.)
Звіт КМУ, він зачитає, в Лукянівській, чи по сусідству з коломойським!??
він розраховував на мудрість і порядність народу
- от у цьому його велика помилка, переоцінив так би мовити
Тому президент не має права когось ліквідовувати. Бо в тої політичної сили були прихильники і виборці. Їх багато і зараз.
Країна може бути демократичною - з виборами та виконанням Конституції, але зі спецслужбами, які знищують чи саджають за будь-яке відхилення від української позиції.
ну його ту демократію
Автократія вона різною буває.
Тому хутін сюди і пнеться, бо краще за всіх розуміє прагнення більшості українців.
https://www.youtube.com/watch?v=H-2g2tWJH7g
Для нас, так і для Пороха - неважливо, яке буде прізвище у Президента після виборів. Може бути і він, а, може, і інший. Для нас головне, щоб:
1.На парламентських виборах перемогла політична сил з проукраїнською, продержавницькою, консрвативною правоцентриською політичною позицією. Щоб вона була здатна виконувати свою програму, яка би включала б умовно гасла "Національна і державна незалежність від лаптєстану + НАТО +Євросоюз + Армія +Мова +своя помісна церква", і т.д в такому ж контексті.
2.І щоб Президент сповідував вищенаведені цінності. І щоб він був здатен разом з урядом, якого призначить парламентська більшість з вищезазначеною програмою впроваджувати ці цінності в життя.
А тепер самі для себе зформулюйте, які політичні сили та політичні фізичні особи сповідують вищезазначені цінності. Одразу зазначу - це не один Порошенко.
Ніби вони не в курсі що ці всі люди лише перетасовані, як ліжка у борделях. Вони вже займали посади і нічого не зробили. Бридко і огидно
В епілозі:
Як https://detector.media/infospace/article/131606/2017-11-05-icij-ta-occrp-oprilyudnili-novu-portsiyu-dokumentiv-pro-ofshori-mozhnovladtsiv-de-znovu-figurue-poroshenko/ повідомляв «ДМ», Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили так звані «Документи з райських островів» - внутрішній архів файлів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів. Зокрема, на основі цих документів «Слідство. Інфо» випустило на «Громадському ТБ» та «UA:Першому» https://www.youtube.com/watch?v=ednca_2dEJ0 новий сюжет, присвячений корпорації Roshen.
Представник Порошенка І.Луценко https://detector.media/infospace/article/131624/2017-11-06-u-poroshenka-visnovki-zhurnalistskogo-rozsliduvannya-shchodo-ukhilennya-vid-podatkiv-nazvali-bezpidstavnimi-domislami/ назвала «безпідставними домислами» матеріали розслідування, згідно яким він звинувачується в мінімізації податків.
Юридична компанія Avellum, яка надає послуги корпорації «Рошен» Порошенка,https://detector.media/infospace/article/131648/2017-11-06-yuristi-poroshenka-zvinuvatili-zhurnalistske-rozsliduvannya-u-manipulyatsiyakh-ne-pidtverdzhenikh-faktami/ заявляє, що опубліковане 5 листопада журналістське розслідування має маніпулятивні твердження, не підтверджені фактами.
https://detector.media/infospace/article/131655/2017-11-06-v-administratsii-poroshenka-zayavlyayut-shcho-ne-budut-reaguvati-na-chiis-fantazii/ В Адміністрації Президента України заявили, що не реагуватимуть на розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст».
Ясновидиця хе@рова 😀
Нехтування законами переважає те,що робила партія влади пр у свій час.
https://t.me/officialeurosolidarity/16568 Петро Порошенко оскаржує незаконні санкції, які були запроваджені Указом президента Зеленського, у Верховному Суді.
🔴 Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков зацитував відповіді новоспеченої премʼєра Свириденко на запитання депутатів про «санкції» - виявляється, була якась нарада про санкції, про що раніше влада суд не інформувала.
Всі представники влади брешуть і затягують процес, аби приховати простий факт: підстав для «санкцій» немає, і ніколи не було.
🔴 На флешці, яку суду надав Новіков, і яку з хамськими коментарями відмовились брати представники ОПи і уряду, - два записи, які наочно показують брехню влади.
З одного боку, Пронін з Держфінмоніторингу на засіданні ТСК к ВР стверджує, що нічого в уряд не передавав.
З іншого - Свириденко каже, що була нарада, де виступав Держфінмоніторинг.
Хтось із посадовців бреше - і схоже, що всі потроху
у Зеленського і його команди ,які люто ненавидять украінців і нашу краіну !!
Зеля , або підеш сам , або скоро винесемо разом з кріслом !!