Порошенко у Верховному Суді: За незаконні санкції проти мене розрахувалися посадою прем’єра

Петро Порошенко під час виступу у Верховному Суді, де роглядається його позов щодо незаконного Указу про санкції, заявив, що влада заплуталась у своїй брехні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як стало відомо, сьогодні під час засідання Верховної Ради Юлія Свириденко, яка була міністром економіки і призначена на посаду Прем’єр-міністра України, заявила, що санкції були запроваджені на підставі рішення міжвідомчої робочої групи та даних Держфінмоніторингу. Натомість Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК 25 червня заявив, що не передавав Мінекономіки дані щодо Порошенка, оскільки це порушує закон.

Представники влади попри ухвалу Верховного Суду не надали документи, зокрема, протокол міжвідомчої робочої групи, про яку заявила Юлія Свириденко, і продовжують ігнорувати вимоги суду.

"Це – докази фальсифікації, незаконності санкцій. Це є кардинальна суперечність, коли Пронін каже: "Я нічого не направляв", а Свириденко каже: "Все було направлено Проніним". Хочу сказати, що на сьогоднішній день у 2025 році жодного разу ні Міністерство економіки, ні тим більше, не маючи законних повноважень, Фінмоніторинг, ні Кабінет Міністрів не ініціювали санкції. Крім Указу, де зазначено моє прізвище. Бо всі рази ініціювала Служба безпеки України. Але в поданні Служби безпеки України немає прізвища Порошенко", – зауважив лідер "ЄС".

"Шмигаль, який підписав санкції і був 100% людиною президента, відправлений у відставку. На його місці призначена тисячевідсоткова "своя" Свириденко. Йдуть розрахунки за незаконні санкції проти Порошенка. Причому посольські стільці вже закінчились, перейшли до крупної валюти у вигляді крісла прем’єр-міністра. Розраховуються за порушення закону і моїх законних прав", – обурився політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада готує нові обвинувачення проти Порошенка, беручи офіцерів УДО в заручники, - адвокат Новіков

Порошенко також наголосив, що влада намагається затягнути судовий процес, але незаконні санкції проти лідера опозиції перешкоджають європейській інтеграції України. Він наголосив: цей судовий процес – це боротьба за демократію, верховенство права і європейське майбутнє України.

У судовому засіданні були присутні представники 11 дипломатичних установ, журналісти українських та іноземних медіа, громадські активісти, народні депутати.

Наступне судове засідання відбудеться 23 липня об 11 годині.