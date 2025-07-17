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Новини Санкції проти Порошенка
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Порошенко у Верховному Суді: За незаконні санкції проти мене розрахувалися посадою прем’єра

Порошенко у Верховному Суді

Петро Порошенко під час виступу у Верховному Суді, де роглядається його позов щодо незаконного Указу про санкції, заявив, що влада заплуталась у своїй брехні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як стало відомо, сьогодні під час засідання Верховної Ради Юлія Свириденко, яка була міністром економіки і призначена на посаду Прем’єр-міністра України, заявила, що санкції були запроваджені на підставі рішення міжвідомчої робочої групи та даних Держфінмоніторингу. Натомість Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК 25 червня заявив, що не передавав Мінекономіки дані щодо Порошенка, оскільки це порушує закон.

Представники влади попри ухвалу Верховного Суду не надали документи, зокрема, протокол міжвідомчої робочої групи, про яку заявила Юлія Свириденко, і продовжують ігнорувати вимоги суду.

"Це – докази фальсифікації, незаконності санкцій. Це є кардинальна суперечність, коли Пронін каже: "Я нічого не направляв", а Свириденко каже: "Все було направлено Проніним". Хочу сказати, що на сьогоднішній день у 2025 році жодного разу ні Міністерство економіки, ні тим більше, не маючи законних повноважень, Фінмоніторинг, ні Кабінет Міністрів не ініціювали санкції. Крім Указу, де зазначено моє прізвище. Бо всі рази ініціювала Служба безпеки України. Але в поданні Служби безпеки України немає прізвища Порошенко", – зауважив лідер "ЄС".

"Шмигаль, який підписав санкції і був 100% людиною президента, відправлений у відставку. На його місці призначена тисячевідсоткова "своя" Свириденко. Йдуть розрахунки за незаконні санкції проти Порошенка. Причому посольські стільці вже закінчились, перейшли до крупної валюти у вигляді крісла прем’єр-міністра. Розраховуються за порушення закону і моїх законних прав", – обурився політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада готує нові обвинувачення проти Порошенка, беручи офіцерів УДО в заручники, - адвокат Новіков

Порошенко також наголосив, що влада намагається затягнути судовий процес, але незаконні санкції проти лідера опозиції перешкоджають європейській інтеграції України. Він наголосив: цей судовий процес – це боротьба за демократію, верховенство права і європейське майбутнє України.

У судовому засіданні були присутні представники 11 дипломатичних установ, журналісти українських та іноземних медіа, громадські активісти, народні депутати.

Наступне судове засідання відбудеться 23 липня об 11 годині.

Автор: 

Порошенко Петро (15214) санкції (12395) Свириденко Юлія (359) Пронін Філіп (19)


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Топ коментарі
+23
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17.07.2025 17:48 Відповісти
+21
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17.07.2025 17:47 Відповісти
+19
Це ж ця прем'єрка призначена фракцією ОпеЖеЗЕ скопіювала в портноських документах текст обвинувачення.
Тепер зебілля робить з нею другу Юлю
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17.07.2025 17:47 Відповісти
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їпаний цирк
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17.07.2025 17:47 Відповісти
Це ж ця прем'єрка призначена фракцією ОпеЖеЗЕ скопіювала в портноських документах текст обвинувачення.
Тепер зебілля робить з нею другу Юлю
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17.07.2025 17:47 Відповісти
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17.07.2025 17:47 Відповісти
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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17.07.2025 17:51 Відповісти
Не напружуйтесть.
Деградовані зебіли зараз вас ще принижувати почнуть, що цитуєте Конституцію.
Бачили б ви як у них сральники розривало на цитування третьої статті.
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17.07.2025 18:18 Відповісти
Порох їх виїбе і висуше, а потім намочить і знов висуше.
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17.07.2025 17:47 Відповісти
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17.07.2025 17:48 Відповісти
Шмигаль на посаді, набрався порушень, чимало!
«… Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.)
Звіт КМУ, він зачитає, в Лукянівській, чи по сусідству з коломойським!??
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17.07.2025 17:50 Відповісти
шкода що Порох не буде вже Президентом...я б з задоволенням подивився як він, врахувавши помилки свого першого строку, пересаджав би ворогів України, починаючи з "ригів" і закінчуючи "зеленими"
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17.07.2025 17:50 Відповісти
Це його катастрофічна помилка, яка і привела до реваншу Антимайдану у вигляді зеленої блювоти. Саджати і забороняти геть всю цю ригівську мерзоту слід було відразу після Майдану. Для усієї прокацапської ******* мінімум - заборона голосувати і балотуватися. Не можна толерувати ворогів.
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17.07.2025 17:56 Відповісти
це не помилка
він розраховував на мудрість і порядність народу
- от у цьому його велика помилка, переоцінив так би мовити
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17.07.2025 17:58 Відповісти
Недооцінив рівень дебілізму "мудрого" наріду...
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17.07.2025 18:03 Відповісти
Арістотель: "Охлос - 85%. Демос - 15%"
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17.07.2025 18:14 Відповісти
Можу багатьох заспокоїти.Мене також обурьовало, як Беня КАЛ.омойський розвів тупе бидло, і цього бидла виявилося 73%. Ну шо поробиш, бидло захотіло війни з ****** і через 3 дні здати Київ. Не вийшло. Патріоти взялись за зброю і вигнали ***** з півночі України. Але на півдні і сході живе більшість ЗЕбанутих ідіотів і ***** вдалось захопитидеякі райони півдня. Це був "ліричний " відступ. Як виявилось, не тільки в нас пів країни дебілів і вони вибали шута. В найвеличнішій світовій потугі, США, також хватило тупого бидла і воно вибрало рудого блазня на свою голову.
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17.07.2025 18:34 Відповісти
Це була катастрофічна помилка. Не можна залишати отруту в організмі. Всю риготу треба було саджати або ліквідовувати - нещадно.
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17.07.2025 18:03 Відповісти
Ми тоді не будували авторитарну країну, а демократичну.
Тому президент не має права когось ліквідовувати. Бо в тої політичної сили були прихильники і виборці. Їх багато і зараз.
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17.07.2025 18:06 Відповісти
Як наслідок - отримали авторитаризм, але без покарання ригів.

Країна може бути демократичною - з виборами та виконанням Конституції, але зі спецслужбами, які знищують чи саджають за будь-яке відхилення від української позиції.
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17.07.2025 18:10 Відповісти
так тоді і пишіть нам як кацапам потрібний цар
ну його ту демократію
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17.07.2025 18:09 Відповісти
і це також та сама касапська мантра... дай йому царя, щоб той зробив все за всіх...
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17.07.2025 18:12 Відповісти
У нас вже є цар, який отримав владу в демократичний спосіб. Але покарання ригів не було і не буде.

Автократія вона різною буває.
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17.07.2025 18:15 Відповісти
Так і народ підтримує. Хіба ні.
Тому хутін сюди і пнеться, бо краще за всіх розуміє прагнення більшості українців.
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17.07.2025 18:50 Відповісти
поняття "мудрість" і "порядність" притаманні особі і не можуть ототожнюватися з поняттям "народ"
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17.07.2025 18:23 Відповісти
якщо вам незрозуміло, то ригівської мерзоти з правом голосу на виборах на той час в Україні було близько 50% (може, чуть менше, але більше, ніж третина). Всіх не пересажати, на жаль.
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17.07.2025 18:09 Відповісти
Ось чому я не голосував за Порошенко у першому турі. В другому вже вимошено тільки щоб не Зеленський. Порошенко не покарав жодного рига за свою каденцію і дав їм можливість перегрупуватись та сісти на шию знову під новою назвою та ,,ліцами,,
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17.07.2025 18:36 Відповісти
В демократичних країнах такого немає. Байден також не карав Трампа. Якщо ви не забули порівняти
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17.07.2025 18:51 Відповісти
Як би він ще тоді пересаджав мураєвих, мертведчуків, бойків, шухеричів, добкіних ті інших РИГО-АНАЛІВ, як би при ньому майже щоденно не було шкандалів, титу "спіймали за шопу - викуп - свобода" і так щоденно, як би він ще тоді позакривав кремлядьськи помийки типу ньюз-ванів, 112-х, то зараз й досі був би ПРЕЗИДЕНТОМ
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17.07.2025 17:59 Відповісти
Тобто прийти на вибори і правильно проголосувати, на свою же користь і з розрахунком на майбутнє люди не здатні. Тільки Порошенко має вбивати і саджати політичних конкурентів
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17.07.2025 18:07 Відповісти
це - типова позиція касапа (та нехай навіть українізованого), щоб для нього цар забезпечив молочні ріки з кисельними берегами, а він буде на теплій печі валятися.
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17.07.2025 18:11 Відповісти
ПОЛУДУРОЧНЕ, піддержуєш перераховану мною мразоту???
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17.07.2025 18:15 Відповісти
ти, дебіл, здатен придумати і не таку *****. Давай, старайся, сери далі.
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17.07.2025 18:22 Відповісти
А ще, я агент кремля!!!
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17.07.2025 18:16 Відповісти
Дискурс демократія vs автократія не обмежується лише рашкою як прикладом автократії, є ще Сингапур.
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17.07.2025 18:19 Відповісти
Про вбивати я не писав. Саджати потріно було, бо іншохо шляху позбавитись кремлядьскої МРАЗОТИ немає, тим більш було за що.
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17.07.2025 18:13 Відповісти
і велику частину своєї тодішньої команди треба би разом посадити, Сєню, Авакякашку наприклад
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17.07.2025 18:08 Відповісти
ну, принаймні "трьох друзів" про яких сам патетично заявляв
https://www.youtube.com/watch?v=H-2g2tWJH7g
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17.07.2025 18:27 Відповісти
Посадити "сеню" - це тобі беня з Г+Г в твій черепок вклав.
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17.07.2025 18:47 Відповісти
Ще раз, вкотре, вже не знаю.
Для нас, так і для Пороха - неважливо, яке буде прізвище у Президента після виборів. Може бути і він, а, може, і інший. Для нас головне, щоб:
1.На парламентських виборах перемогла політична сил з проукраїнською, продержавницькою, консрвативною правоцентриською політичною позицією. Щоб вона була здатна виконувати свою програму, яка би включала б умовно гасла "Національна і державна незалежність від лаптєстану + НАТО +Євросоюз + Армія +Мова +своя помісна церква", і т.д в такому ж контексті.
2.І щоб Президент сповідував вищенаведені цінності. І щоб він був здатен разом з урядом, якого призначить парламентська більшість з вищезазначеною програмою впроваджувати ці цінності в життя.

А тепер самі для себе зформулюйте, які політичні сили та політичні фізичні особи сповідують вищезазначені цінності. Одразу зазначу - це не один Порошенко.
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17.07.2025 18:41 Відповісти
1. Що саме буде зберігати така консервативна партія, якщо вона буде виступати за приєднання до прогрессивістського ЄС?
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17.07.2025 18:48 Відповісти
На посту премьера в Украине сейчас должен быть человек на уровне Мерца а лучше Ли КванЮ, не меньше а так назначить женщину которая возглавляла министерство экономики, вроде как она вывела ту самую экономику на мировой уровень и заслужила повышение. То что происходит сегодня может очень сильно аукнуться завтра.
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17.07.2025 17:52 Відповісти
Не тільки Порошенко знаходиться під незаконними санкціями, це стандартна схема зе режиму.
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17.07.2025 17:56 Відповісти
Зебіли пишуть давайте подивимось на що здатна молодь
Ніби вони не в курсі що ці всі люди лише перетасовані, як ліжка у борделях. Вони вже займали посади і нічого не зробили. Бридко і огидно
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17.07.2025 17:57 Відповісти
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17.07.2025 18:08 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/131657/2017-11-07-my-govorymo-ne-pro-te-shcho-poroshenko-vyviv-koshty-a-pro-namir-anna-babinets/ Детальніше:!!!!
В епілозі:
Як https://detector.media/infospace/article/131606/2017-11-05-icij-ta-occrp-oprilyudnili-novu-portsiyu-dokumentiv-pro-ofshori-mozhnovladtsiv-de-znovu-figurue-poroshenko/ повідомляв «ДМ», Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили так звані «Документи з райських островів» - внутрішній архів файлів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів. Зокрема, на основі цих документів «Слідство. Інфо» випустило на «Громадському ТБ» та «UA:Першому» https://www.youtube.com/watch?v=ednca_2dEJ0 новий сюжет, присвячений корпорації Roshen.
Представник Порошенка І.Луценко https://detector.media/infospace/article/131624/2017-11-06-u-poroshenka-visnovki-zhurnalistskogo-rozsliduvannya-shchodo-ukhilennya-vid-podatkiv-nazvali-bezpidstavnimi-domislami/ назвала «безпідставними домислами» матеріали розслідування, згідно яким він звинувачується в мінімізації податків.
Юридична компанія Avellum, яка надає послуги корпорації «Рошен» Порошенка,https://detector.media/infospace/article/131648/2017-11-06-yuristi-poroshenka-zvinuvatili-zhurnalistske-rozsliduvannya-u-manipulyatsiyakh-ne-pidtverdzhenikh-faktami/ заявляє, що опубліковане 5 листопада журналістське розслідування має маніпулятивні твердження, не підтверджені фактами.
https://detector.media/infospace/article/131655/2017-11-06-v-administratsii-poroshenka-zayavlyayut-shcho-ne-budut-reaguvati-na-chiis-fantazii/ В Адміністрації Президента України заявили, що не реагуватимуть на розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст».
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17.07.2025 18:20 Відповісти
Звідки ця коза знає про чиїсь наміри ?
Ясновидиця хе@рова 😀
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17.07.2025 18:36 Відповісти
Повертайтесь люди у країну мрій...речі для етапу не забудьте взяти...
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17.07.2025 18:15 Відповісти
Хай авторитаризм!!!
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17.07.2025 18:16 Відповісти
Треба Євросоюзу,США ввести санкції проти фізичних осіб ЗЕленського,Свіріденко,Шмигаля,Єрмака.Останній на такій посаді що ні за що не відповідає Хитрий лис,пригрівся,замаскувався,не при ділах.
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17.07.2025 18:21 Відповісти
Новий прем'єр керується не Конституцією,а тим,що називається "пауза Конституції".
Нехтування законами переважає те,що робила партія влади пр у свій час.
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17.07.2025 18:29 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/16573 Ростислав Павленко:
https://t.me/officialeurosolidarity/16568 Петро Порошенко оскаржує незаконні санкції, які були запроваджені Указом президента Зеленського, у Верховному Суді.
🔴 Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков зацитував відповіді новоспеченої премʼєра Свириденко на запитання депутатів про «санкції» - виявляється, була якась нарада про санкції, про що раніше влада суд не інформувала.
Всі представники влади брешуть і затягують процес, аби приховати простий факт: підстав для «санкцій» немає, і ніколи не було.
🔴 На флешці, яку суду надав Новіков, і яку з хамськими коментарями відмовились брати представники ОПи і уряду, - два записи, які наочно показують брехню влади.
З одного боку, Пронін з Держфінмоніторингу на засіданні ТСК к ВР стверджує, що нічого в уряд не передавав.
З іншого - Свириденко каже, що була нарада, де виступав Держфінмоніторинг.

Хтось із посадовців бреше - і схоже, що всі потроху
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17.07.2025 18:30 Відповісти
Портнова вбили , а його бандитські справи живуть і процвітають
у Зеленського і його команди ,які люто ненавидять украінців і нашу краіну !!
Зеля , або підеш сам , або скоро винесемо разом з кріслом !!
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17.07.2025 18:33 Відповісти
без парашенки украина проживет
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17.07.2025 18:42 Відповісти
Можливо, але тут справа в іншому - режим зе часто порушує Конституцію та закони, а це погано для виживання країни
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17.07.2025 18:50 Відповісти
петини срако лизи петю на нари
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17.07.2025 18:43 Відповісти
ЗЕбільні "слуги"думають що в кріслах та на тронах будуть сидіти вічно.Колись же закінчиться лафа і проти шобли будуть кримінальні справи.Цікаво буде.
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17.07.2025 18:48 Відповісти
 
 