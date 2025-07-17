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Новости Санкции против Порошенко
4 401 84

Порошенко в Верховном Суде: За незаконные санкции против меня расплатились должностью премьера

Порошенко в Верховном Суде

Петр Порошенко во время выступления в Верховном Суде, где рассматривается его иск относительно незаконного Указа о санкциях, заявил, что власть запуталась в своей лжи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как стало известно, сегодня во время заседания Верховной Рады Юлия Свириденко, которая была министром экономики и назначена на должность Премьер-министра Украины, заявила, что санкции были введены на основании решения межведомственной рабочей группы и данных Госфинмониторинга. Зато Председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин на заседании парламентской ВСК 25 июня заявил, что не передавал Минэкономики данные по Порошенко, поскольку это нарушает закон.

Представители власти, несмотря на постановление Верховного Суда, не предоставили документы, в частности, протокол межведомственной рабочей группы, о которой заявила Юлия Свириденко, и продолжают игнорировать требования суда.

"Это - доказательства фальсификации, незаконности санкций. Это кардинальное противоречие, когда Пронин говорит: "Я ничего не направлял", а Свириденко говорит: "Все было направлено Прониным". Хочу сказать, что на сегодняшний день в 2025 году ни разу ни Министерство экономики, ни тем более, не имея законных полномочий, Финмониторинг, ни Кабинет Министров не инициировали санкции. Кроме Указа, где указана моя фамилия. Потому что все разы инициировала Служба безопасности Украины. Но в представлении Службы безопасности Украины нет фамилии Порошенко", - отметил лидер "ЕС".

"Шмыгаль, который подписал санкции и был 100% человеком президента, отправлен в отставку. На его месте назначена тысячепроцентная "своя" Свириденко. Идут расчеты за незаконные санкции против Порошенко. Причем посольские стулья уже закончились, перешли к крупной валюте в виде кресла премьер-министра. Рассчитываются за нарушение закона и моих законных прав", - возмутился политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть готовит новые обвинения против Порошенко, беря офицеров УГО в заложники, - адвокат Новиков

Порошенко также отметил, что власть пытается затянуть судебный процесс, но незаконные санкции против лидера оппозиции препятствуют европейской интеграции Украины. Он подчеркнул: этот судебный процесс - это борьба за демократию, верховенство права и европейское будущее Украины.

В судебном заседании присутствовали представители 11 дипломатических учреждений, журналисты украинских и иностранных медиа, общественные активисты, народные депутаты.

Следующее судебное заседание состоится 23 июля в 11 часов.

Автор: 

Порошенко Петр (19638) санкции (11667) Свириденко Юлия (160) Пронин Филипп (17)


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Топ комментарии
+30
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17.07.2025 17:48 Ответить
+28
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17.07.2025 17:47 Ответить
+24
Це його катастрофічна помилка, яка і привела до реваншу Антимайдану у вигляді зеленої блювоти. Саджати і забороняти геть всю цю ригівську мерзоту слід було відразу після Майдану. Для усієї прокацапської ******* мінімум - заборона голосувати і балотуватися. Не можна толерувати ворогів.
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17.07.2025 17:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
їпаний цирк
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17.07.2025 17:47 Ответить
Це ж ця прем'єрка призначена фракцією ОпеЖеЗЕ скопіювала в портноських документах текст обвинувачення.
Тепер зебілля робить з нею другу Юлю
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17.07.2025 17:47 Ответить
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17.07.2025 17:47 Ответить
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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17.07.2025 17:51 Ответить
Не напружуйтесть.
Деградовані зебіли зараз вас ще принижувати почнуть, що цитуєте Конституцію.
Бачили б ви як у них сральники розривало на цитування третьої статті.
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17.07.2025 18:18 Ответить
Порох їх виїбе і висуше, а потім намочить і знов висуше.
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17.07.2025 17:47 Ответить
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17.07.2025 17:48 Ответить
Шмигаль на посаді, набрався порушень, чимало!
«… Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.)
Звіт КМУ, він зачитає, в Лукянівській, чи по сусідству з коломойським!??
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17.07.2025 17:50 Ответить
шкода що Порох не буде вже Президентом...я б з задоволенням подивився як він, врахувавши помилки свого першого строку, пересаджав би ворогів України, починаючи з "ригів" і закінчуючи "зеленими"
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17.07.2025 17:50 Ответить
Це його катастрофічна помилка, яка і привела до реваншу Антимайдану у вигляді зеленої блювоти. Саджати і забороняти геть всю цю ригівську мерзоту слід було відразу після Майдану. Для усієї прокацапської ******* мінімум - заборона голосувати і балотуватися. Не можна толерувати ворогів.
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17.07.2025 17:56 Ответить
це не помилка
він розраховував на мудрість і порядність народу
- от у цьому його велика помилка, переоцінив так би мовити
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17.07.2025 17:58 Ответить
Недооцінив рівень дебілізму "мудрого" наріду...
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17.07.2025 18:03 Ответить
Арістотель: "Охлос - 85%. Демос - 15%"
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17.07.2025 18:14 Ответить
Можу багатьох заспокоїти.Мене також обурьовало, як Беня КАЛ.омойський розвів тупе бидло, і цього бидла виявилося 73%. Ну шо поробиш, бидло захотіло війни з ****** і через 3 дні здати Київ. Не вийшло. Патріоти взялись за зброю і вигнали ***** з півночі України. Але на півдні і сході живе більшість ЗЕбанутих ідіотів і ***** вдалось захопитидеякі райони півдня. Це був "ліричний " відступ. Як виявилось, не тільки в нас пів країни дебілів і вони вибали шута. В найвеличнішій світовій потугі, США, також хватило тупого бидла і воно вибрало рудого блазня на свою голову.
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17.07.2025 18:34 Ответить
Це була катастрофічна помилка. Не можна залишати отруту в організмі. Всю риготу треба було саджати або ліквідовувати - нещадно.
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17.07.2025 18:03 Ответить
Ми тоді не будували авторитарну країну, а демократичну.
Тому президент не має права когось ліквідовувати. Бо в тої політичної сили були прихильники і виборці. Їх багато і зараз.
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17.07.2025 18:06 Ответить
Як наслідок - отримали авторитаризм, але без покарання ригів.

Країна може бути демократичною - з виборами та виконанням Конституції, але зі спецслужбами, які знищують чи саджають за будь-яке відхилення від української позиції.
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17.07.2025 18:10 Ответить
так тоді і пишіть нам як кацапам потрібний цар
ну його ту демократію
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17.07.2025 18:09 Ответить
і це також та сама касапська мантра... дай йому царя, щоб той зробив все за всіх...
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17.07.2025 18:12 Ответить
У нас вже є цар, який отримав владу в демократичний спосіб. Але покарання ригів не було і не буде.

Автократія вона різною буває.
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17.07.2025 18:15 Ответить
Так і народ підтримує. Хіба ні.
Тому хутін сюди і пнеться, бо краще за всіх розуміє прагнення більшості українців.
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17.07.2025 18:50 Ответить
хло сюди преться, бо може + є бажання повністю окупувати Україну, авторитаризм не має жодного відношення до цього.
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17.07.2025 18:57 Ответить
Він преться, бо знає що його тут любитимуть більше ніж на росії
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17.07.2025 18:57 Ответить
Ні, у нього просто мета окупувати велику європейську країну.
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17.07.2025 19:21 Ответить
Та ні, на жаль, Ксенія права...
Територія як територія, то так, але ж дебільна більшість...
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17.07.2025 19:28 Ответить
Кацап , запам'ятай - дебільна більшість лише у вас в РФії
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17.07.2025 19:38 Ответить
Дебілзм то невиліковно, тут ти правий, навіть при тому, що дебіл...
Цікаво, то в тебе спадкове чи голоборотька надивився?
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17.07.2025 19:43 Ответить
до речі, як примарно сполучається євроскептицизм, дебілізм, зебілізм, антипороховізм і касапізм в Evgeniy Marushchak та Обліковий Запис в одну люльку...
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17.07.2025 19:48 Ответить
Перепрошую, я не психіатр. То хіба то вузького спеціаліста... Хоча, дурне воно є просто дурне. А там вже як то проявиться...
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17.07.2025 19:55 Ответить
поняття "мудрість" і "порядність" притаманні особі і не можуть ототожнюватися з поняттям "народ"
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17.07.2025 18:23 Ответить
якщо вам незрозуміло, то ригівської мерзоти з правом голосу на виборах на той час в Україні було близько 50% (може, чуть менше, але більше, ніж третина). Всіх не пересажати, на жаль.
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17.07.2025 18:09 Ответить
Ось чому я не голосував за Порошенко у першому турі. В другому вже вимошено тільки щоб не Зеленський. Порошенко не покарав жодного рига за свою каденцію і дав їм можливість перегрупуватись та сісти на шию знову під новою назвою та ,,ліцами,,
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17.07.2025 18:36 Ответить
В демократичних країнах такого немає. Байден також не карав Трампа. Якщо ви не забули порівняти
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17.07.2025 18:51 Ответить
Як би він ще тоді пересаджав мураєвих, мертведчуків, бойків, шухеричів, добкіних ті інших РИГО-АНАЛІВ, як би при ньому майже щоденно не було шкандалів, титу "спіймали за шопу - викуп - свобода" і так щоденно, як би він ще тоді позакривав кремлядьськи помийки типу ньюз-ванів, 112-х, то зараз й досі був би ПРЕЗИДЕНТОМ
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17.07.2025 17:59 Ответить
Тобто прийти на вибори і правильно проголосувати, на свою же користь і з розрахунком на майбутнє люди не здатні. Тільки Порошенко має вбивати і саджати політичних конкурентів
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17.07.2025 18:07 Ответить
це - типова позиція касапа (та нехай навіть українізованого), щоб для нього цар забезпечив молочні ріки з кисельними берегами, а він буде на теплій печі валятися.
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17.07.2025 18:11 Ответить
ПОЛУДУРОЧНЕ, піддержуєш перераховану мною мразоту???
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17.07.2025 18:15 Ответить
ти, дебіл, здатен придумати і не таку *****. Давай, старайся, сери далі.
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17.07.2025 18:22 Ответить
А ще, я агент кремля!!!
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17.07.2025 18:16 Ответить
Дискурс демократія vs автократія не обмежується лише рашкою як прикладом автократії, є ще Сингапур.
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17.07.2025 18:19 Ответить
Про вбивати я не писав. Саджати потріно було, бо іншохо шляху позбавитись кремлядьскої МРАЗОТИ немає, тим більш було за що.
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17.07.2025 18:13 Ответить
Як він міг саджати своїх друзів і партнерів ?
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17.07.2025 19:40 Ответить
і велику частину своєї тодішньої команди треба би разом посадити, Сєню, Авакякашку наприклад
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17.07.2025 18:08 Ответить
ну, принаймні "трьох друзів" про яких сам патетично заявляв
https://www.youtube.com/watch?v=H-2g2tWJH7g
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17.07.2025 18:27 Ответить
Посадити "сеню" - це тобі беня з Г+Г в твій черепок вклав.
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17.07.2025 18:47 Ответить
Ну а як інакше... нєвсьотакаднзначна....
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17.07.2025 19:30 Ответить
Ще раз, вкотре, вже не знаю.
Для нас, так і для Пороха - неважливо, яке буде прізвище у Президента після виборів. Може бути і він, а, може, і інший. Для нас головне, щоб:
1.На парламентських виборах перемогла політична сил з проукраїнською, продержавницькою, консрвативною правоцентриською політичною позицією. Щоб вона була здатна виконувати свою програму, яка би включала б умовно гасла "Національна і державна незалежність від лаптєстану + НАТО +Євросоюз + Армія +Мова +своя помісна церква", і т.д в такому ж контексті.
2.І щоб Президент сповідував вищенаведені цінності. І щоб він був здатен разом з урядом, якого призначить парламентська більшість з вищезазначеною програмою впроваджувати ці цінності в життя.

А тепер самі для себе зформулюйте, які політичні сили та політичні фізичні особи сповідують вищезазначені цінності. Одразу зазначу - це не один Порошенко.
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17.07.2025 18:41 Ответить
1. Що саме буде зберігати така консервативна партія, якщо вона буде виступати за приєднання до прогрессивістського ЄС?
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17.07.2025 18:48 Ответить
допоки нема іншої цивілізованішої міжнародної міждержавної демократичнішої структури - вступ в ЄС і в НАТО є нагальним, і найменшим злом. Так завжди в політиці, в дипломатії буває, що з усіх кроків потрібно обирати той, який зашкодить найменше, тому що - цугцванг, ходити потрібно.
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17.07.2025 18:53 Ответить
Як живуть інші країни, які не є членами ЄС?
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17.07.2025 18:58 Ответить
В тих цивілізованих країнах Європи, які поза межами Євросоюзу (Британія, Норвегія, Швейцарія) - в них нема цугцвангу, який є в нас. ЗІ: Туреччина до цивілізованих не відноситься.
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17.07.2025 19:06 Ответить
В нас теж немає цугцвангу, не треба вступати в квазідержаву, особливо якщо це включає в себе обмеження суверенітету.
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17.07.2025 19:19 Ответить
А війна, виходить, - для вас не цугцванг. І післявоєна відбудова - також. І наявний шлях до авторитаризм з-зв влади слуг уродів з головною ЕрЗе, проти якого ви самі пртестуєте для вас - що? І т.д.
Якщо ви не бачите, що біда від відокремлення від цивілізованих країн Європи (наших союзників) неспівмірна від недоліків членства в Євросоюзі - то надалі наше спілкування зайве.
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17.07.2025 19:34 Ответить
Членство в ЄС не виправить ці проблеми, але додасть нові - бо ми позбавимо себе частини суверенітету. Не бачу сенсу це робити, особливо на фоні війни за незалежність.
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17.07.2025 19:37 Ответить
ну, тоді Євросоюз не буде зобов'язаним вводити санції на касапів, і допомагати нам з покриттям дефіциту держбюджету. І це далеко не вся користь від вступу в ЄС.
Ладно, я обцяв відійти від безпредметної дискусії х євроскептиком. Це - остаточно.
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17.07.2025 19:43 Ответить
А чому це не буде?
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17.07.2025 19:19 Ответить
На посту премьера в Украине сейчас должен быть человек на уровне Мерца а лучше Ли КванЮ, не меньше а так назначить женщину которая возглавляла министерство экономики, вроде как она вывела ту самую экономику на мировой уровень и заслужила повышение. То что происходит сегодня может очень сильно аукнуться завтра.
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17.07.2025 17:52 Ответить
Не тільки Порошенко знаходиться під незаконними санкціями, це стандартна схема зе режиму.
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17.07.2025 17:56 Ответить
Зебіли пишуть давайте подивимось на що здатна молодь
Ніби вони не в курсі що ці всі люди лише перетасовані, як ліжка у борделях. Вони вже займали посади і нічого не зробили. Бридко і огидно
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17.07.2025 17:57 Ответить
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17.07.2025 18:08 Ответить
https://detector.media/infospace/article/131657/2017-11-07-my-govorymo-ne-pro-te-shcho-poroshenko-vyviv-koshty-a-pro-namir-anna-babinets/ Детальніше:!!!!
В епілозі:
Як https://detector.media/infospace/article/131606/2017-11-05-icij-ta-occrp-oprilyudnili-novu-portsiyu-dokumentiv-pro-ofshori-mozhnovladtsiv-de-znovu-figurue-poroshenko/ повідомляв «ДМ», Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили так звані «Документи з райських островів» - внутрішній архів файлів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів. Зокрема, на основі цих документів «Слідство. Інфо» випустило на «Громадському ТБ» та «UA:Першому» https://www.youtube.com/watch?v=ednca_2dEJ0 новий сюжет, присвячений корпорації Roshen.
Представник Порошенка І.Луценко https://detector.media/infospace/article/131624/2017-11-06-u-poroshenka-visnovki-zhurnalistskogo-rozsliduvannya-shchodo-ukhilennya-vid-podatkiv-nazvali-bezpidstavnimi-domislami/ назвала «безпідставними домислами» матеріали розслідування, згідно яким він звинувачується в мінімізації податків.
Юридична компанія Avellum, яка надає послуги корпорації «Рошен» Порошенка,https://detector.media/infospace/article/131648/2017-11-06-yuristi-poroshenka-zvinuvatili-zhurnalistske-rozsliduvannya-u-manipulyatsiyakh-ne-pidtverdzhenikh-faktami/ заявляє, що опубліковане 5 листопада журналістське розслідування має маніпулятивні твердження, не підтверджені фактами.
https://detector.media/infospace/article/131655/2017-11-06-v-administratsii-poroshenka-zayavlyayut-shcho-ne-budut-reaguvati-na-chiis-fantazii/ В Адміністрації Президента України заявили, що не реагуватимуть на розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст».
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17.07.2025 18:20 Ответить
Звідки ця коза знає про чиїсь наміри ?
Ясновидиця хе@рова 😀
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17.07.2025 18:36 Ответить
та за неї краще знав беня....
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17.07.2025 18:55 Ответить
Повертайтесь люди у країну мрій...речі для етапу не забудьте взяти...
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17.07.2025 18:15 Ответить
Хай авторитаризм!!!
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17.07.2025 18:16 Ответить
Треба Євросоюзу,США ввести санкції проти фізичних осіб ЗЕленського,Свіріденко,Шмигаля,Єрмака.Останній на такій посаді що ні за що не відповідає Хитрий лис,пригрівся,замаскувався,не при ділах.
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17.07.2025 18:21 Ответить
Новий прем'єр керується не Конституцією,а тим,що називається "пауза Конституції".
Нехтування законами переважає те,що робила партія влади пр у свій час.
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17.07.2025 18:29 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/16573 Ростислав Павленко:
https://t.me/officialeurosolidarity/16568 Петро Порошенко оскаржує незаконні санкції, які були запроваджені Указом президента Зеленського, у Верховному Суді.
🔴 Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков зацитував відповіді новоспеченої премʼєра Свириденко на запитання депутатів про «санкції» - виявляється, була якась нарада про санкції, про що раніше влада суд не інформувала.
Всі представники влади брешуть і затягують процес, аби приховати простий факт: підстав для «санкцій» немає, і ніколи не було.
🔴 На флешці, яку суду надав Новіков, і яку з хамськими коментарями відмовились брати представники ОПи і уряду, - два записи, які наочно показують брехню влади.
З одного боку, Пронін з Держфінмоніторингу на засіданні ТСК к ВР стверджує, що нічого в уряд не передавав.
З іншого - Свириденко каже, що була нарада, де виступав Держфінмоніторинг.

Хтось із посадовців бреше - і схоже, що всі потроху
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17.07.2025 18:30 Ответить
Портнова вбили , а його бандитські справи живуть і процвітають
у Зеленського і його команди ,які люто ненавидять украінців і нашу краіну !!
Зеля , або підеш сам , або скоро винесемо разом з кріслом !!
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17.07.2025 18:33 Ответить
крісло казенне, державна власність, крісло не можна
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17.07.2025 19:53 Ответить
без парашенки украина проживет
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17.07.2025 18:42 Ответить
Можливо, але тут справа в іншому - режим зе часто порушує Конституцію та закони, а це погано для виживання країни
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17.07.2025 18:50 Ответить
А з зєльонкіним чи виживе?
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17.07.2025 19:55 Ответить
петини срако лизи петю на нари
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17.07.2025 18:43 Ответить
ЗЕбільні "слуги"думають що в кріслах та на тронах будуть сидіти вічно.Колись же закінчиться лафа і проти шобли будуть кримінальні справи.Цікаво буде.
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17.07.2025 18:48 Ответить
Петя такий же зрадник як і Зеленський. Може тільки час вербовки різний.
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17.07.2025 18:57 Ответить
касап, тут водкі нєт, іді за корабльом
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17.07.2025 19:02 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/11651 Віктор Уколов:
Це представниця президента (на фото за ссиллю), яка спробувала хамити народній депутатці Вікторії Сюмар.
Представниця президента спочатку заявила, що не візьме флешки від адвоката Новікова, бо може там не докази, а МУЛЬТИКИ. На що Сюмар, яка сиділа за нею зауважила, що була свідком відеозапису засідання ТСК, що є на флешці.
Що сказала у відповідь представниця президента я не почув, але це було щось дуже агресивне.
Пані думає, що їхня влада назавжди і це даремно! Бо Вікторія Сюмар її точно ще пригадає. А я залишу в себе на сторінці, щоб не забути.
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17.07.2025 19:00 Ответить
Які можуть бути санкції України проти свого громадянина Петра Порошенка? Це ж юридичний нонсенс. Для нього,як і для всіх громадян,працює Кодекс-карний,цивільний,адміністративний та інші. А за сплату податків і на посту Президента,і пізніше через дивіденди та роялті (5%) Пєтя розплачується політичним забуттям. Хоча для бариги це неважливо.
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17.07.2025 19:05 Ответить
Будь Порошенко справно виконував свої обов'язки на посаді президента,всього цього лиха може і не відбулось би,а саме:
вчасно заборонив через рнбо показ фільму "слуга народу",як терористичного напрямку і антиукраїнський,а далі-проект "слуга народу",якщо би опісля він появився.Ресурс був: і медіа,і спецслужби.
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17.07.2025 19:11 Ответить
Посадіть вже його нарешті
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17.07.2025 19:34 Ответить
 
 