Порошенко в Верховном Суде: За незаконные санкции против меня расплатились должностью премьера
Петр Порошенко во время выступления в Верховном Суде, где рассматривается его иск относительно незаконного Указа о санкциях, заявил, что власть запуталась в своей лжи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Как стало известно, сегодня во время заседания Верховной Рады Юлия Свириденко, которая была министром экономики и назначена на должность Премьер-министра Украины, заявила, что санкции были введены на основании решения межведомственной рабочей группы и данных Госфинмониторинга. Зато Председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин на заседании парламентской ВСК 25 июня заявил, что не передавал Минэкономики данные по Порошенко, поскольку это нарушает закон.
Представители власти, несмотря на постановление Верховного Суда, не предоставили документы, в частности, протокол межведомственной рабочей группы, о которой заявила Юлия Свириденко, и продолжают игнорировать требования суда.
"Это - доказательства фальсификации, незаконности санкций. Это кардинальное противоречие, когда Пронин говорит: "Я ничего не направлял", а Свириденко говорит: "Все было направлено Прониным". Хочу сказать, что на сегодняшний день в 2025 году ни разу ни Министерство экономики, ни тем более, не имея законных полномочий, Финмониторинг, ни Кабинет Министров не инициировали санкции. Кроме Указа, где указана моя фамилия. Потому что все разы инициировала Служба безопасности Украины. Но в представлении Службы безопасности Украины нет фамилии Порошенко", - отметил лидер "ЕС".
"Шмыгаль, который подписал санкции и был 100% человеком президента, отправлен в отставку. На его месте назначена тысячепроцентная "своя" Свириденко. Идут расчеты за незаконные санкции против Порошенко. Причем посольские стулья уже закончились, перешли к крупной валюте в виде кресла премьер-министра. Рассчитываются за нарушение закона и моих законных прав", - возмутился политик.
Порошенко также отметил, что власть пытается затянуть судебный процесс, но незаконные санкции против лидера оппозиции препятствуют европейской интеграции Украины. Он подчеркнул: этот судебный процесс - это борьба за демократию, верховенство права и европейское будущее Украины.
В судебном заседании присутствовали представители 11 дипломатических учреждений, журналисты украинских и иностранных медиа, общественные активисты, народные депутаты.
Следующее судебное заседание состоится 23 июля в 11 часов.
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Тепер зебілля робить з нею другу Юлю
Деградовані зебіли зараз вас ще принижувати почнуть, що цитуєте Конституцію.
Бачили б ви як у них сральники розривало на цитування третьої статті.
«… Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.)
Звіт КМУ, він зачитає, в Лукянівській, чи по сусідству з коломойським!??
він розраховував на мудрість і порядність народу
- от у цьому його велика помилка, переоцінив так би мовити
Тому президент не має права когось ліквідовувати. Бо в тої політичної сили були прихильники і виборці. Їх багато і зараз.
Країна може бути демократичною - з виборами та виконанням Конституції, але зі спецслужбами, які знищують чи саджають за будь-яке відхилення від української позиції.
ну його ту демократію
Автократія вона різною буває.
Тому хутін сюди і пнеться, бо краще за всіх розуміє прагнення більшості українців.
Територія як територія, то так, але ж дебільна більшість...
Цікаво, то в тебе спадкове чи голоборотька надивився?
https://www.youtube.com/watch?v=H-2g2tWJH7g
Для нас, так і для Пороха - неважливо, яке буде прізвище у Президента після виборів. Може бути і він, а, може, і інший. Для нас головне, щоб:
1.На парламентських виборах перемогла політична сил з проукраїнською, продержавницькою, консрвативною правоцентриською політичною позицією. Щоб вона була здатна виконувати свою програму, яка би включала б умовно гасла "Національна і державна незалежність від лаптєстану + НАТО +Євросоюз + Армія +Мова +своя помісна церква", і т.д в такому ж контексті.
2.І щоб Президент сповідував вищенаведені цінності. І щоб він був здатен разом з урядом, якого призначить парламентська більшість з вищезазначеною програмою впроваджувати ці цінності в життя.
А тепер самі для себе зформулюйте, які політичні сили та політичні фізичні особи сповідують вищезазначені цінності. Одразу зазначу - це не один Порошенко.
Якщо ви не бачите, що біда від відокремлення від цивілізованих країн Європи (наших союзників) неспівмірна від недоліків членства в Євросоюзі - то надалі наше спілкування зайве.
Ладно, я обцяв відійти від безпредметної дискусії х євроскептиком. Це - остаточно.
Ніби вони не в курсі що ці всі люди лише перетасовані, як ліжка у борделях. Вони вже займали посади і нічого не зробили. Бридко і огидно
В епілозі:
Як https://detector.media/infospace/article/131606/2017-11-05-icij-ta-occrp-oprilyudnili-novu-portsiyu-dokumentiv-pro-ofshori-mozhnovladtsiv-de-znovu-figurue-poroshenko/ повідомляв «ДМ», Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили так звані «Документи з райських островів» - внутрішній архів файлів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів. Зокрема, на основі цих документів «Слідство. Інфо» випустило на «Громадському ТБ» та «UA:Першому» https://www.youtube.com/watch?v=ednca_2dEJ0 новий сюжет, присвячений корпорації Roshen.
Представник Порошенка І.Луценко https://detector.media/infospace/article/131624/2017-11-06-u-poroshenka-visnovki-zhurnalistskogo-rozsliduvannya-shchodo-ukhilennya-vid-podatkiv-nazvali-bezpidstavnimi-domislami/ назвала «безпідставними домислами» матеріали розслідування, згідно яким він звинувачується в мінімізації податків.
Юридична компанія Avellum, яка надає послуги корпорації «Рошен» Порошенка,https://detector.media/infospace/article/131648/2017-11-06-yuristi-poroshenka-zvinuvatili-zhurnalistske-rozsliduvannya-u-manipulyatsiyakh-ne-pidtverdzhenikh-faktami/ заявляє, що опубліковане 5 листопада журналістське розслідування має маніпулятивні твердження, не підтверджені фактами.
https://detector.media/infospace/article/131655/2017-11-06-v-administratsii-poroshenka-zayavlyayut-shcho-ne-budut-reaguvati-na-chiis-fantazii/ В Адміністрації Президента України заявили, що не реагуватимуть на розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст».
Ясновидиця хе@рова 😀
Нехтування законами переважає те,що робила партія влади пр у свій час.
https://t.me/officialeurosolidarity/16568 Петро Порошенко оскаржує незаконні санкції, які були запроваджені Указом президента Зеленського, у Верховному Суді.
🔴 Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков зацитував відповіді новоспеченої премʼєра Свириденко на запитання депутатів про «санкції» - виявляється, була якась нарада про санкції, про що раніше влада суд не інформувала.
Всі представники влади брешуть і затягують процес, аби приховати простий факт: підстав для «санкцій» немає, і ніколи не було.
🔴 На флешці, яку суду надав Новіков, і яку з хамськими коментарями відмовились брати представники ОПи і уряду, - два записи, які наочно показують брехню влади.
З одного боку, Пронін з Держфінмоніторингу на засіданні ТСК к ВР стверджує, що нічого в уряд не передавав.
З іншого - Свириденко каже, що була нарада, де виступав Держфінмоніторинг.
Хтось із посадовців бреше - і схоже, що всі потроху
у Зеленського і його команди ,які люто ненавидять украінців і нашу краіну !!
Зеля , або підеш сам , або скоро винесемо разом з кріслом !!
Це представниця президента (на фото за ссиллю), яка спробувала хамити народній депутатці Вікторії Сюмар.
Представниця президента спочатку заявила, що не візьме флешки від адвоката Новікова, бо може там не докази, а МУЛЬТИКИ. На що Сюмар, яка сиділа за нею зауважила, що була свідком відеозапису засідання ТСК, що є на флешці.
Що сказала у відповідь представниця президента я не почув, але це було щось дуже агресивне.
Пані думає, що їхня влада назавжди і це даремно! Бо Вікторія Сюмар її точно ще пригадає. А я залишу в себе на сторінці, щоб не забути.
вчасно заборонив через рнбо показ фільму "слуга народу",як терористичного напрямку і антиукраїнський,а далі-проект "слуга народу",якщо би опісля він появився.Ресурс був: і медіа,і спецслужби.