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Новости Дела ГБР против Порошенко
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Власть готовит новые обвинения против Порошенко, беря офицеров УДО в заложники, - адвокат Новиков

Дело ГБР против Порошенко Что говорит защита

Власть шантажирует экс-заместителя начальника УГО Чучковского, требуя показаний против Петра Порошенко.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

По словам защитника, следователи ГБР в СИЗО организовали составление протокола таможенной службы о якобы нарушении таможенных правил Чучковским.

Адвокат отметил, что свидетелями в протоколе указаны два человека, место жительства которых - адрес СИЗО. То есть это либо сотрудники СИЗО, либо лица, которые находятся там в качестве подозреваемых. На основании этого протокола суд оштрафовал Вадима Чучковского на около 588 миллионов гривен.

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"Это очевидно, что не Чучковский интересует людей, которые спланировали эту историю. ГБР интересует искусственно создать судебное решение, которым они будут размахивать и говорить: смотрите, суд установил что там были деньги. Они имеют в виду это дело, где они расследуют фсб-шную флешку и хотят сказать, что Порошенко в марте 2019 года получил деньги на выборы не от кого-либо, а от путина напрямую.

Их проблемой с самого начала было то, что флешка у них была, а денег у них не было. А невозможно создать уголовное производство с любыми перспективами, дотянуть его хотя бы до суда, не то что там до подозрения или до обвинительного приговора. Нужны деньги, потому что без них никак. А денег негде взять. То есть на флешке у них есть что-то, что они называют деньгами, хотя следователь обязан был писать, что это предметы похожи на деньги, потому что он не может этого проверить. Поэтому чтобы эту проблему решить, они создать такое искусственное судебное решение", - пояснил Новиков.

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Защитник заявил, что когда Чучковский уже находился в СИЗО туда пришла инспектор из таможенной службы. В качестве понятых она привлекла двух граждан, в которых местом жительства указан адрес СИЗО.

"Скорее всего это означает, что они там сидят, или они охранники. Но это и так незаконно, потому что сотрудники правоохранительных органов не могут быть понятыми. Это исключено.

И она составила протокол, абсолютно фантастический, где написано, что обнаружен на материалах уголовного производства факт контрабанды. Факт контрабанды обнаруживается на месте, например, если на таможенную территорию заезжает грузовик и в нем какая-то контрабанда. Об этом составляется такой протокол. Именно для этого понятые и нужны, потому что они фиксируют, что там действительно было что-то изъято. В этом протоколе ничего не изъято. В этом протоколе написано, что в таможню поступило письмо из ГБР, и ГБР уверена, что 6 лет назад в Украину незаконно завезли 38 миллионов евро. И инспектор это обнаружила, инспектор составила этот протокол. Этот протокол абсолютно сумасшедший. Без адвоката. К человеку просто пришли в СИЗО, вытащили из камеры и сказали: мы на вас составляем протокол, что вы контрабандист. И это все зашло в суд", - добавил он.

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Новиков отметил, что речь идет о Петре Порошенко, а люди находятся в СИЗО как заложники.

"В СИЗО находятся люди в качестве заложников, которым назначены залоги с конкретной целью - донести до них четкий месседж, что под этими залогами вы сидите, пока не дадите показания против Петра Порошенко, нас все остальное не интересует, вы нам не интересны, Чучковский нам не интересен.

Эта ситуация происходит на глазах у общества. Они просто не боятся. И именно поэтому я считаю, что наш тезис о том, что Андрей Портнов умер, но дело его живет, имеет под собой определенные основания. Портновские схемы по своей структуре, по своей задумке, когда есть судья и следователь, есть прокурор и там в этом треугольнике все происходит - они так же работают и сегодня. Это ситуация, которую они создают искусственно в рамках подготовки новых обвинений против Порошенко", - подытожил он.

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Автор: 

Порошенко Петр (19631) СИЗО (1369) УГО (180)


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Топ комментарии
+18
Це не маразм,а спланована підготовка до майбутніх виборів і знищення любої загрози для царювання ЗЕ.Раха після овоча зробила висновки і діє на випередження.
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08.07.2025 12:20 Ответить
+10
Щоб не було ніяких шансів ішака з короною лишити влади.
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08.07.2025 12:18 Ответить
+10
"Чому ми не в НАТО?".
Ось,чому не в НАТО.
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08.07.2025 12:20 Ответить
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Коли скінчится цей маразм ?
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08.07.2025 12:17 Ответить
Це не маразм,а спланована підготовка до майбутніх виборів і знищення любої загрози для царювання ЗЕ.Раха після овоча зробила висновки і діє на випередження.
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08.07.2025 12:20 Ответить
мабуть е чим шантажувати
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08.07.2025 13:37 Ответить
...Вова боїться Петра... і не даремно... бо Петро, прийшовши до влади, не пробачить Вові того, що не можна пробачати... і особисте тут ні до чого...
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08.07.2025 14:48 Ответить
Щоб не було ніяких шансів ішака з короною лишити влади.
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08.07.2025 12:18 Ответить
"Чому ми не в НАТО?".
Ось,чому не в НАТО.
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08.07.2025 12:20 Ответить
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08.07.2025 12:22 Ответить
мабуть знову бан.
але ж:
а, що у п...о, є шанси знову стати президентом?
в чому його небезпека для зе!гніди?
це, щось особисте. з минулого.
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08.07.2025 12:25 Ответить
Овоч теж не думав,що в Ростові опиниться .Цього разу перестраховуються.
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08.07.2025 12:26 Ответить
Це за 4 повістки від яких був змушений ухилятися.
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08.07.2025 12:27 Ответить
я вже писав. то повторюсь.
на наступний день після відміни воєнного стану, зе!шоблі з єрмачиною і особисто зе!гниді, найкраще, для них же, бути подалі від україни.
вибори звісно будуть, але не уявляю зе!поца як кандидата. це, якесь самогубство в збоченій формі!
до речі, п....о теж не уявляю кандидатом. це, політичне самогубство.
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08.07.2025 12:36 Ответить
В Зе є всі шанси виграти вибори, є підтримка десь 30-40% виборців, хто має ще з кандидатів такі медійні можливості як в нього. Ось в ВР там буде конкуренція між проектами трьох основних олігархів у яких є телеканали, ще Юля та орківські риги.
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08.07.2025 12:41 Ответить
Його підтримка це максимум 15.
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08.07.2025 12:49 Ответить
він розраховую на тих 7 мільонів, що виїхали з України, дивляться телемарафон і досі ******* ЗЕ.
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08.07.2025 13:18 Ответить
Ото хіба що на них і може надіятися. І то не факт що вони його врятують якось.
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08.07.2025 13:30 Ответить
Сумно але не все так просто, зараз так, але згадайте, як ще зовсім недавно всі підтримували раптово коли було шоу між Зе і Трампом. Тому і усувають інші медіа, щоб навішати на вуха перед виборами...
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08.07.2025 13:57 Ответить
Назвіть хоч одну причину їм тікати, якщо реально буде мир то сюди мають влити на відбудову сотні міліардів, хто покине такий кеш тим більше що це будівництво де нерельно щось виявити як на тих же укріпленнях чи зброї.
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08.07.2025 12:44 Ответить
Майдан
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08.07.2025 12:48 Ответить
тсссс...
ну шо ти відразу з козирей?
смєтуни зе!біли не знають про таке. вони ж сподіваються, що війна все спише.
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08.07.2025 13:04 Ответить
Кличко уступив Порошенку на виборах, Порошенко йому дасть шанс-як варіант.
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08.07.2025 13:48 Ответить
От ще відбитого не висточало для керування країною....
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08.07.2025 14:04 Ответить
Тут справа не в кандидаті, а у фінансах та медіа, всі інші олігархи провладні і відповідно не будуть спонсорувати опозиційного кандидата або як проект пупса погрузли в кормушці і їх легко усунути першою ж перевіркою місцевих бюджетів, а не буде фінансування то наші виборці не виберуть.
І тоді Зе єдиний кандидат з медіа та фінможливостями.
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08.07.2025 12:38 Ответить
У Зеленого -Порошенко досі, це ідея фікс ,як у пуйла Україна. Боневтік сам не знає чому, але висмоктує з пальца звінувачення, щоб виправдати свою агресію проти Пороха. Це вже психична хвороба.
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08.07.2025 13:17 Ответить
Тут справа нопевно трохи глибше. Лідор так, хоче прибрати Пороха, але як конкурента на наступних виборах. Але особиста помста якщо є, то маленька. Вся його боротьба проти Пороха, це більш піар, для зебілів.
Велика помста є у бородатої бабушки, рука якої в дупі лідора. От там є помста.
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08.07.2025 13:37 Ответить
А справа про можливу причетність Сивковича до фінансування передвиборчої компанії Шашличного вже є?
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08.07.2025 12:25 Ответить
ще можно натиснути на цього підполковника.
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08.07.2025 12:25 Ответить
"Извините, снова про Петра Алексеевича. Не испытываем к нему ни малейшей симпатии, просто слишком хорошо знаем нынешнюю власть. То, что сейчас офис Ермака применяет против Петра Порошенко, завтра будет применено против всей остальной оппозиции. По сему, опыт Порошенко сейчас бесценен.
Никого в Евросоюзе не устраивает вариант авторитарной Украины, т е такой, которая завтра может махнуть хвостом, помириться с Путиным против всего остального ЕС, и на нее не останется возможности повлиять. Поэтому в Евросоюзе не скрывают, они крайне недовольны репрессиями Зеленского, развёрнутыми против Петра Порошенко. В том что это репрессии, в ЕС никто не сомневается по простой причине - именно в руках английской МИ-6 и немецкой БНД сейчас находится архив Андрея Портнова, любезно предоставленный им испанскими коллегами. Не даром Татаров лично летал в Испанию в надежде вытребовать эти документы. Не вышло".

Це Разумков через свій Печерський пагорб.Кому,як не йому знати про свого колишнього протеже?
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08.07.2025 12:28 Ответить
Під час війни демократія безумовно програє автократіі.Поки демократія буде голосувати,витримувати всі норми та озиратись на електорат авторитаризм прийме рішення.Тому не треба боятись авторитаризму як такого,треба боятись що він попаде в руки дебілу...
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08.07.2025 13:05 Ответить
Вже попала, нажаль
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08.07.2025 13:19 Ответить
Попало такому в руки і що далі?
А далі величезні цвинтарі по всій країні.
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08.07.2025 13:43 Ответить
Коли на полі бою і в політиці все добре, то хвалебні статті про Зеленського, коли щось йде не так, то шукають винуватих в даному випадку Порошенко. Хоча якби могли і було за що, то давно посадили. Напевно комусь гроші потрібні, хоча може і за посади, звання
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08.07.2025 12:30 Ответить
зелений мерзотник не про оборону думає а про мвоє політичне майбутнє якого немає
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08.07.2025 12:32 Ответить
Можна уявити що буде робити Зеленський в боротьбі проти патріотів, коли він так проти Порошенка воює.
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08.07.2025 12:35 Ответить
Та ця влада, яка тільки прикривається «легітимністю» буратінки на ниточках зеленським, всю країну тримає в заручниках!
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08.07.2025 12:36 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@zelenicholovichky

https://uk.tgstat.com/channel/@zelenicholovichky 👀Прозріваю 🇺🇦



👀Один пост, 26 слів. А скільки обісцяних штанців і спідничок це спровокує в офісі Зеленського!
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08.07.2025 12:41 Ответить
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08.07.2025 12:41 Ответить
Чотириразовий ухилянт ze ще й у ліпецьку офшори поповнював?
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08.07.2025 12:51 Ответить
Знають зелені гниди що у них нема шансів проти Пороха і діють як ***** по безпределу
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08.07.2025 12:49 Ответить
Нещодавно Порошенко привіз у Чернівці у одну з частин військову техніку - контррозвідка заборонила військовим її отримати. А хто отримав - їх одразу сослали на підготовлений котел у Покровськ. Ось так гнида планує знов стати презедентом.
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08.07.2025 12:55 Ответить
у земразі вибори в голові
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08.07.2025 12:55 Ответить
Окремим коментом для ботоферми ЕрЗе/подляка, яким пече, що "п...о, є шанси знову стати президентом".
Так от, для нас нема проблеми в тому, чи зможе Порох стати сьомим, чи залишиться п'ятим.
Для нас є проблемою перемога на виборах нашої ідеології, нашого світогляду, перемога у ствердженні РУХІВСЬКОЇ правоцентриської консервативної україноцентриської системи поглядів на суспільство та його розвиток, подальшу еволюцію незалежної держави Україна, її ЗСУ, (звісно, вступ в НАТО чи інший військовий блок союзників України), вступ в Євросоюз, збереження ураїнської ідентичності у вигляді нашої державної мови та помістної церкви. Це - якщо коротко, бо перелік інших факторів не помістится навіть до передвиборчої програми на три тисячі знаків.
Тобто, ми зацікавлені у перемозі на парламентських виборах і тільки за системою партійних відкритих списків. Погоджуємося на коаліцію з однодумцями з інших партій, з якими у нас є розбіжності в тактичних аспектах.
А хто при цьому буде Президентом - для нас важливо лише з огляду на те, щоб він був нашим однодумцем. Порошенко - можливо; бо він для нас голова нашої дружньої партії. Хтось інший, кандидатуру якого ми погодимо - нема проблем, проголосуємо і проагітуємо.

Так що не в Порошенку проблема!
Проблема - у ваших засратих Г+Г мізках!
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08.07.2025 13:02 Ответить
Мрази зЕленомордые.
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08.07.2025 13:05 Ответить
Да неужели недостаточно того, что Порох брата за 100 баксов зарезал?!🙁
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08.07.2025 13:07 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/16456 Що це, як не політична розправа над опонентами?

Нардеп «ЄС» Микола Величкович (на відео за ссиллю) про скандальне рішення суду щодо драконівського штрафу ексзаступнику начальника УДО Вадиму Чучковському.

Матеріали надані російськими ФСБ-ешниками. Суд, на якому немає аргументів, немає доказів, немає експертиз. Видно, що це є замовлення. Тим більше, затриманим колишнім працівникам УДО в СІЗО прямо казали: дасте покази на Петра Порошенка і у вас все буде добре.
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08.07.2025 13:53 Ответить
Портнов і Татаров були по одну сторону барикад.Один заступник голови адміністрації януковича,друга сволота підшивав на майданівців справи в слідчому управлінні МВС захарченка.При владі ЗЕлених останній опинився у єрмака.У головного Боневтіка патологічна ненависть до Пороха,мабуть,за санкції на "Свати",в результаті ЗЕбіл і ДЄрмак недоотримали свого,а тепер помста.Краще мстив би пуйлу.Думаю,що після зміни влади така історія буде з ЗЕленими.Як гаранта,ЗЕбіла треба на нари за службову недбалість і злочинну халатність.Для початку.Обов'язково!
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08.07.2025 14:09 Ответить
 
 