Власть готовит новые обвинения против Порошенко, беря офицеров УДО в заложники, - адвокат Новиков

Власть шантажирует экс-заместителя начальника УГО Чучковского, требуя показаний против Петра Порошенко.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

По словам защитника, следователи ГБР в СИЗО организовали составление протокола таможенной службы о якобы нарушении таможенных правил Чучковским.

Адвокат отметил, что свидетелями в протоколе указаны два человека, место жительства которых - адрес СИЗО. То есть это либо сотрудники СИЗО, либо лица, которые находятся там в качестве подозреваемых. На основании этого протокола суд оштрафовал Вадима Чучковского на около 588 миллионов гривен.

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"Это очевидно, что не Чучковский интересует людей, которые спланировали эту историю. ГБР интересует искусственно создать судебное решение, которым они будут размахивать и говорить: смотрите, суд установил что там были деньги. Они имеют в виду это дело, где они расследуют фсб-шную флешку и хотят сказать, что Порошенко в марте 2019 года получил деньги на выборы не от кого-либо, а от путина напрямую.

Их проблемой с самого начала было то, что флешка у них была, а денег у них не было. А невозможно создать уголовное производство с любыми перспективами, дотянуть его хотя бы до суда, не то что там до подозрения или до обвинительного приговора. Нужны деньги, потому что без них никак. А денег негде взять. То есть на флешке у них есть что-то, что они называют деньгами, хотя следователь обязан был писать, что это предметы похожи на деньги, потому что он не может этого проверить. Поэтому чтобы эту проблему решить, они создать такое искусственное судебное решение", - пояснил Новиков.

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Защитник заявил, что когда Чучковский уже находился в СИЗО туда пришла инспектор из таможенной службы. В качестве понятых она привлекла двух граждан, в которых местом жительства указан адрес СИЗО.

"Скорее всего это означает, что они там сидят, или они охранники. Но это и так незаконно, потому что сотрудники правоохранительных органов не могут быть понятыми. Это исключено.

И она составила протокол, абсолютно фантастический, где написано, что обнаружен на материалах уголовного производства факт контрабанды. Факт контрабанды обнаруживается на месте, например, если на таможенную территорию заезжает грузовик и в нем какая-то контрабанда. Об этом составляется такой протокол. Именно для этого понятые и нужны, потому что они фиксируют, что там действительно было что-то изъято. В этом протоколе ничего не изъято. В этом протоколе написано, что в таможню поступило письмо из ГБР, и ГБР уверена, что 6 лет назад в Украину незаконно завезли 38 миллионов евро. И инспектор это обнаружила, инспектор составила этот протокол. Этот протокол абсолютно сумасшедший. Без адвоката. К человеку просто пришли в СИЗО, вытащили из камеры и сказали: мы на вас составляем протокол, что вы контрабандист. И это все зашло в суд", - добавил он.

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Новиков отметил, что речь идет о Петре Порошенко, а люди находятся в СИЗО как заложники.

"В СИЗО находятся люди в качестве заложников, которым назначены залоги с конкретной целью - донести до них четкий месседж, что под этими залогами вы сидите, пока не дадите показания против Петра Порошенко, нас все остальное не интересует, вы нам не интересны, Чучковский нам не интересен.

Эта ситуация происходит на глазах у общества. Они просто не боятся. И именно поэтому я считаю, что наш тезис о том, что Андрей Портнов умер, но дело его живет, имеет под собой определенные основания. Портновские схемы по своей структуре, по своей задумке, когда есть судья и следователь, есть прокурор и там в этом треугольнике все происходит - они так же работают и сегодня. Это ситуация, которую они создают искусственно в рамках подготовки новых обвинений против Порошенко", - подытожил он.

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