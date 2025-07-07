На Конференцию по восстановлению в Рим поехали два десятка "слуг" и ОПЗЖ, а Порошенко не пустили, – Геращенко

На Конференцию по восстановлению Украины в Рим поехали представители ОПЗЖ, а также большая делегация "Слуг народа", зато власть заблокировала участие Петра Порошенко, несмотря на официальное приглашение от спикера итальянского парламента.

Об этом на брифинге сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Через два дня в Риме открывается уже четвертая Конференция по восстановлению, и, к сожалению, руководство парламента по указанию очевидно Банковой заблокировало поездку на эту важную конференцию, несмотря на официальное приглашение от спикера итальянского парламента, представителей нашей фракции. Это лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и наша коллега Виктория Сюмар. Это недопустимая избирательность. В то время, когда в Рим отправились более 20 "Слуг", а также представители ОПЗЖ. У представителей ОПЗЖ никогда не было проблем с выпуском - это очень показательно", - отметила Геращенко. Она напомнила, что Порошенко уже выиграл суды по незаконному запрету пересечения границы.

"Сегодня адвокаты Порошенко подают заявление о преступлении относительно нарушения решения суда о невыпуске на международное мероприятие народного депутата, который должен представлять интересы страны, интересы избирателей, профессионально работать на страну", - сказала сопредседатель фракции "ЕС".

"Европейскую Солидарность", наших избирателей и всех украинцев интересует, чтобы зарубежные визиты были результативными. Это очень важно. Поехал - покажи результат, отчитывайся. Это уже будет четвертая Конференция по восстановлению. Предыдущие проходили в Лугано, Лондоне, Берлине. Так же туда блокировались представители нашей фракции, хотя десятками выезжали и "Слуги", и ОПЗЖ", - напомнила Геращенко.

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"ЕС" подготовила запросы к премьеру Шмыгалю и правительству с требованием предоставить украинскому обществу полный отчет о выполнении всех договоренностей предыдущих конференций по восстановлению.