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Новости Отказ Порошенку в пересечении границы
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На Конференцию по восстановлению в Рим поехали два десятка "слуг" и ОПЗЖ, а Порошенко не пустили, – Геращенко

нардеп ЕС Геращенко Ирина

На Конференцию по восстановлению Украины в Рим поехали представители ОПЗЖ, а также большая делегация "Слуг народа", зато власть заблокировала участие Петра Порошенко, несмотря на официальное приглашение от спикера итальянского парламента.

Об этом на брифинге сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Через два дня в Риме открывается уже четвертая Конференция по восстановлению, и, к сожалению, руководство парламента по указанию очевидно Банковой заблокировало поездку на эту важную конференцию, несмотря на официальное приглашение от спикера итальянского парламента, представителей нашей фракции. Это лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и наша коллега Виктория Сюмар. Это недопустимая избирательность. В то время, когда в Рим отправились более 20 "Слуг", а также представители ОПЗЖ. У представителей ОПЗЖ никогда не было проблем с выпуском - это очень показательно", - отметила Геращенко. Она напомнила, что Порошенко уже выиграл суды по незаконному запрету пересечения границы.

"Сегодня адвокаты Порошенко подают заявление о преступлении относительно нарушения решения суда о невыпуске на международное мероприятие народного депутата, который должен представлять интересы страны, интересы избирателей, профессионально работать на страну", - сказала сопредседатель фракции "ЕС".

"Европейскую Солидарность", наших избирателей и всех украинцев интересует, чтобы зарубежные визиты были результативными. Это очень важно. Поехал - покажи результат, отчитывайся. Это уже будет четвертая Конференция по восстановлению. Предыдущие проходили в Лугано, Лондоне, Берлине. Так же туда блокировались представители нашей фракции, хотя десятками выезжали и "Слуги", и ОПЗЖ", - напомнила Геращенко.

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"ЕС" подготовила запросы к премьеру Шмыгалю и правительству с требованием предоставить украинскому обществу полный отчет о выполнении всех договоренностей предыдущих конференций по восстановлению.

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) Порошенко Петр (19630) Сюмар Виктория (424) Европейская Солидарность (1064)


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Топ комментарии
+22
Так там же бабло. Навіть не бабло, а бабліще, якого можна буде накрасти вдосталь. Хоча цій зеленій наволочі ніколи не буде вдосталь. Аж поки Україна не закінчиться.
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07.07.2025 19:00 Ответить
+14
це мабуть через надмірне переїдання олів'є у новорічну ніч 19-го року.
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07.07.2025 19:03 Ответить
+13
ну правильно. Це ж раціональний розподіл функцій. Порошенко хай РЕБи на фронт тягає.
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07.07.2025 19:01 Ответить
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Зате кавуни подешевшали!
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07.07.2025 18:58 Ответить
"Наше врємя, наша пєсня!"(с)
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07.07.2025 19:00 Ответить
Так там же бабло. Навіть не бабло, а бабліще, якого можна буде накрасти вдосталь. Хоча цій зеленій наволочі ніколи не буде вдосталь. Аж поки Україна не закінчиться.
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07.07.2025 19:00 Ответить
Эх, как же так получилось и кто в этом виноват, вот в чём основной вопрос.
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07.07.2025 19:01 Ответить
це мабуть через надмірне переїдання олів'є у новорічну ніч 19-го року.
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07.07.2025 19:03 Ответить
Да тут ни оливье ,тут похоже заговором пахнет и возможно даже масонским..
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07.07.2025 19:06 Ответить
я теж підозрюю, що кінострічку "іронія судьби, ілі с льогким паром" масони цілеспрямовано для українського виборця зробили, а рязаов взагалі мав посаду Великого Глашатаю ордена.
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07.07.2025 19:16 Ответить
Да, при чём и поляки подсуетились прислав Барбару Брыльску..
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07.07.2025 19:41 Ответить
поляки тут ні до чого, рязанов сам її запросив після того як подивився стрічку "анатомія мілошчі". А гроші у москві тоді платили такі, що можно було би будь-якого пересічного поляка купити, хіба що окрім Войтили та Валенси.
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07.07.2025 20:21 Ответить
зелене гівно злилолося з кацапським риголєто
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07.07.2025 19:05 Ответить
Это какой то позор.
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07.07.2025 19:08 Ответить
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07.07.2025 19:13 Ответить
ну правильно. Це ж раціональний розподіл функцій. Порошенко хай РЕБи на фронт тягає.
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07.07.2025 19:01 Ответить
тому що, п...о і так виберуть до наступного парламенту, а на слуг чекає кримінальні справи.
нууу.....
я сподіваюсь на це.
або, по прикладу кацапії, вони вийдуть у вікно з 10+ поверху.
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07.07.2025 19:02 Ответить
У слуг патова ситуація. Якщо - перемога їх будуть судити, якщо поразка - кацапи поразвішають їх на каштанах. Тому-то вони так і крадуть не самовито, щоб у влучнй момент втікти звідсіля
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07.07.2025 19:21 Ответить
Ось це і є той ідеальний план зеленского - накрасти міліарди, звалити десь на острови, ну і звісно відстегнути долю ху...у. Жодного шахеда, жодної ракети - там де перебуває гнида. Ну підсунули польского пенсіонера - ризики.
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07.07.2025 20:05 Ответить
Шо вони там можуть відновлювати? - банківські рахунки на своїх картках?
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07.07.2025 19:02 Ответить
73% голосували за ОПЗЖ. Шустера в студію!
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07.07.2025 19:03 Ответить
Ти вже дістав своїми 73%, як ти сподіваєшься виграти вибори якщо постійно настроюєш 73% виборців проти Порошенка
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07.07.2025 19:10 Ответить
Проти Порошенка і за кого?
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07.07.2025 19:15 Ответить
за притулу!
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07.07.2025 19:25 Ответить
Дегенератам завжди треба нагадувати що вони дегенерати,і це не може нікого дістати,окрім самих дегенератів.Дегенерата не треба ні проти кого настраювати,його вже за допомогою змі опешних настроїли.
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07.07.2025 19:48 Ответить
Хана опозоиції
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07.07.2025 19:03 Ответить
якій,верніше в якій країні??
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07.07.2025 19:14 Ответить
Хочете стказати, що Порох та ЄС співпрацює з Єрмаком-Зеленським та його слугами? Самому не смішно?
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07.07.2025 19:21 Ответить
Якщо вони збираються відновлювати малоросію, то Порох там зайвий
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07.07.2025 19:04 Ответить
Путін же ж казав - ніякою малоросії вже не буде, Україна буде входити в росію областями, що зараз й відбувається.
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07.07.2025 19:17 Ответить
https://ibb.co/cM4y7HG
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07.07.2025 19:06 Ответить
Правильно зробили, депутати поїхали відпочивати, а Порошенко тільки заважати буде, а потом ще розповість що вони там робили, який же це відпочинок
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07.07.2025 19:07 Ответить
а, мар'яна буде танцювати крабіка?
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07.07.2025 19:26 Ответить
Нада було прибрати зелупу коли міг. Скільки б душ врятував. Як так. Не дурний же хлопець.

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07.07.2025 19:07 Ответить
з голови так просто нічого не вдасться прибрати. А якщо у голову почали срати конкретним лайном з 2004-го року, то у надцятих роках те лайно з голови хіба що смерть зможе прибрати. Хоча я чув про поодинокі випадки одужання, але на свої очі не бачив, тому не дуже вірю.
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07.07.2025 19:23 Ответить
Румуни змогли, щось заборонили, щось арештували і прокатили.
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07.07.2025 19:27 Ответить
я про румунську команду кавеену нічого не чув. А що, румуни теж купляли стендаперів з москви? Їм це навіщо?
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07.07.2025 19:34 Ответить
Ну як, ліз там на табурет клоун Джорджеску. Управа нашлась, тут посеред з таким трудом замятої війни лізе х.з. шо обдовбане з ніоткуда рятувати гроші коломойши і всім пох.
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07.07.2025 19:42 Ответить
джорджеску місцевий агроном, його з московського кавеену румунські олігархи не купляли, тому ваш приклад недоречний.
І воно не прилізло "ніоткуда", його купили у 2004-му році у москві для засирання мізків частині насєлєнія в Україні. Ви просто вже забули.
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07.07.2025 20:00 Ответить
недороблені % які вибрали 🤡, коли ви вже наважитеся сказати ,шо зробили криваву помилку ,та підете до Ради шоб передавити тих кого ви вибрали ? ви їх породили ,а вони вас знищать ...
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07.07.2025 19:07 Ответить
повертайся тоді вчити будеш, а так заробляй гроши
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07.07.2025 19:13 Ответить
я не звикла підтирати чужінців які обі* ралися ...
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07.07.2025 19:35 Ответить
Порошенко- збитий льотчик, як і зелені.
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07.07.2025 19:08 Ответить
А хто не збитий?
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07.07.2025 19:19 Ответить
притула!
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07.07.2025 19:27 Ответить
реально это фьодорыч за притулу? вот чувствуется от него попахивает чем то не тем
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07.07.2025 19:49 Ответить
я думаю за юльку!
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07.07.2025 19:51 Ответить
ТАК САМЕ ЯК І ЦЕЙ ЛЬОТЧИК .....
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07.07.2025 19:35 Ответить
петя свое вкрав хай слидуючи зароблят
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07.07.2025 19:09 Ответить
Де вироки судів за крадіжки?
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07.07.2025 19:16 Ответить
цапе. що саме вкрав петя? невже твій мізок? а він в тебе був?
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07.07.2025 19:17 Ответить
все тому, що зелена влада боїться Порошенко більше ніж ***** із його ордою. Це для них просто щастя, що кремлівьскій дегенерат продовжує цю ганебну і безглузду "обсерацію""
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07.07.2025 19:15 Ответить
З ху...лом гнида вже домовився - у Омані, а з Порохом він ніколи не домовиться - це класичні вороги.
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07.07.2025 20:10 Ответить
Опжз ? Це просто пекло, землі де обирали цих підарів вже давно в окупаціі а вони вирішують питання відновлення... алеж європейці вважають що це парламентарі , **** ну коли вже Україна стане нормальною не збитковою пародією на суверена
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07.07.2025 19:18 Ответить
Весь фокус у тому,що суди,які виграв Порошенко стосувалися КОНКРЕТНОЇ заборони на виїзд, а не ВЗАГАЛІ усіх наступних. Така ось судова система. А взагалі,звісно, це неправильно,неподобство та й політичні ігри з опозицією. Ще й посадять навмисно....Хоча у Всіх! наших колишніх та діючого для посадки вагон причин, а повод знайти можно...
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07.07.2025 19:20 Ответить
"Слуги"як і опзжопа це підари,це гній на ранах українського народу.Це уроди зібрані ЗЕленським і дЄрмаком з підворотень.Видихувати будемо це шобло не один рік.По хабарникам і зрадникам не одна партія не зрівняється хіба якщо комуняки з ригами.
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07.07.2025 19:23 Ответить
это не дипломатия, а политический туризм чтобы в Риме потусить. Реальным восстановлением занимаются те, кто по крупицам завалы разгребает и быстрое жилье людям предлагает
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07.07.2025 19:23 Ответить
Чому ми не в ЄС та НАТО?- ВАЗеленський.
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07.07.2025 19:24 Ответить
Римські канікули 2
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07.07.2025 19:28 Ответить
що за президент, що не напрацював зв'язків для хоча би мандрів по світу
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07.07.2025 19:29 Ответить
Пройопана країна без майбутнього мудрим нарітом.
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07.07.2025 19:31 Ответить
зєлєнсько-ригоанальні гниди...
а ідіоти та кварталівські жлоби ще й вдруге оберуть цього неголеного антістратіга підєрмачного, наш вирок..
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07.07.2025 19:35 Ответить
Вороги нікуди патріотів не допустять !
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07.07.2025 19:53 Ответить
мене теж не випустили. порошенку на мене пофіг, мені на нього також.
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07.07.2025 20:01 Ответить
Поступово відбувається реванш ригів
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07.07.2025 20:11 Ответить
Через пару месяцев 60, и уже проблема будет запретить выехать
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07.07.2025 20:14 Ответить
У царстві на конференції їдуть слуги царя.
Допливли - Україна вже другий рік є не Республіка з Конституцією, а монархія.
Поступово з 2019…
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07.07.2025 20:20 Ответить
 
 