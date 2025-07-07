На Конференцію з відновлення у Рим поїхали два десятка "слуг" і ОПЗЖ, а Порошенка не пустили, – Геращенко

На Конференцію з відновлення України у Рим поїхали представники ОПЗЖ, а також велика делегація "Слуг народу", натомість влада заблокувала участь Петра Порошенка попри офіційне запрошення від спікера італійського парламенту.

Про це на брифінгу повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За два дні в Римі відкривається вже четверта Конференція з відновлення, і на жаль керівництво парламенту за вказівкою очевидно Банкової заблокувало поїздку на цю важливу конференцію, попри офіційне запрошення від спікера італійського парламенту, представників нашої фракції. Це лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко і наша колега Вікторія Сюмар. Це неприпустима вибірковість. В той час, коли до Риму відправилися більше 20 "Слуг", а також представники ОПЗЖ. У представників ОПЗЖ ніколи не було проблем із випуском – це дуже показово", – зауважила Геращенко. Вона нагадала, що Порошенко вже виграв суди щодо незаконної заборони перетину кордону.

"Сьогодні адвокати Порошенка подають заяву про злочин щодо порушення рішення суду про не випуск на міжнародний захід народного депутата, який має представляти інтереси країни, інтереси виборців, професійно працювати на країну", – сказала співголова фракції "ЄС".

"Європейську Солідарність", наших виборців та й усіх українців цікавить, аби закордонні візити були результативними. Це дуже важливо. Поїхав – покажи результат, звітуй. Це вже буде четверта Конференція з відновлення. Попередні відбувалися в Лугано, Лондоні, Берліні. Так само туди блокувалися представники нашої фракції, хоча десятками виїжджали і "Слуги", і ОПЗЖ", – нагадала Геращенко.

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"ЄС" підготувала запити до прем’єра Шмигаля і уряду з вимогою надати українському суспільству повний звіт про виконання всіх домовленостей попередніх конференцій з відновлення.