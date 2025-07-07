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Новини Відмова Порошенку у перетині кордону
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На Конференцію з відновлення у Рим поїхали два десятка "слуг" і ОПЗЖ, а Порошенка не пустили, – Геращенко

нардепка ЄС Геращенко Ірина

На Конференцію з відновлення України у Рим поїхали представники ОПЗЖ, а також велика делегація "Слуг народу", натомість влада заблокувала участь Петра Порошенка попри офіційне запрошення від спікера італійського парламенту.

Про це на брифінгу повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За два дні в Римі відкривається вже четверта Конференція з відновлення, і на жаль керівництво парламенту за вказівкою очевидно Банкової заблокувало поїздку на цю важливу конференцію, попри офіційне запрошення від спікера італійського парламенту, представників нашої фракції. Це лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко і наша колега Вікторія Сюмар. Це неприпустима вибірковість. В той час, коли до Риму відправилися більше 20 "Слуг", а також представники ОПЗЖ. У представників ОПЗЖ ніколи не було проблем із випуском – це дуже показово", – зауважила Геращенко. Вона нагадала, що Порошенко вже виграв суди щодо незаконної заборони перетину кордону.

"Сьогодні адвокати Порошенка подають заяву про злочин щодо порушення рішення суду про не випуск на міжнародний захід народного депутата, який має представляти інтереси країни, інтереси виборців, професійно працювати на країну", – сказала співголова фракції "ЄС".

"Європейську Солідарність", наших виборців та й усіх українців цікавить, аби закордонні візити були результативними. Це дуже важливо. Поїхав – покажи результат, звітуй. Це вже буде четверта Конференція з відновлення. Попередні відбувалися в Лугано, Лондоні, Берліні. Так само туди блокувалися представники нашої фракції, хоча десятками виїжджали і "Слуги", і ОПЗЖ", – нагадала Геращенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пресслужба "Євросолідарності" стверджує, що влада знову заблокувала міжнародні відрядження Порошенка

"ЄС" підготувала запити до прем’єра Шмигаля і уряду з вимогою надати українському суспільству повний звіт про виконання всіх домовленостей попередніх конференцій з відновлення.

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) Порошенко Петро (15206) Сюмар Вікторія (274) Європейська Солідарність (1094)


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Топ коментарі
+3
Так там же бабло. Навіть не бабло, а бабліще, якого можна буде накрасти вдосталь. Хоча цій зеленій наволочі ніколи не буде вдосталь. Аж поки Україна не закінчиться.
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07.07.2025 19:00 Відповісти
+2
Зате кавуни подешевшали!
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07.07.2025 18:58 Відповісти
+2
"Наше врємя, наша пєсня!"(с)
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07.07.2025 19:00 Відповісти
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Зате кавуни подешевшали!
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07.07.2025 18:58 Відповісти
"Наше врємя, наша пєсня!"(с)
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07.07.2025 19:00 Відповісти
Так там же бабло. Навіть не бабло, а бабліще, якого можна буде накрасти вдосталь. Хоча цій зеленій наволочі ніколи не буде вдосталь. Аж поки Україна не закінчиться.
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07.07.2025 19:00 Відповісти
Эх, как же так получилось и кто в этом виноват, вот в чём основной вопрос.
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07.07.2025 19:01 Відповісти
це мабуть через надмірне переїдання олів'є у новорічну ніч 19-го року.
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07.07.2025 19:03 Відповісти
Да тут ни оливье ,тут похоже заговором пахнет и возможно даже масонским..
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07.07.2025 19:06 Відповісти
я теж підозрюю, що кінострічку "іронія судьби, ілі с льогким паром" масони цілеспрямовано для українського виборця зробили, а рязаов взагалі мав посаду Великого Глашатаю ордена.
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07.07.2025 19:16 Відповісти
зелене гівно злилолося з кацапським риголєто
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07.07.2025 19:05 Відповісти
Это какой то позор.
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07.07.2025 19:08 Відповісти
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07.07.2025 19:13 Відповісти
ну правильно. Це ж раціональний розподіл функцій. Порошенко хай РЕБи на фронт тягає.
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07.07.2025 19:01 Відповісти
тому що, п...о і так виберуть до наступного парламенту, а на слуг чекає кримінальні справи.
нууу.....
я сподіваюсь на це.
або, по прикладу кацапії, вони вийдуть у вікно з 10+ поверху.
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07.07.2025 19:02 Відповісти
Шо вони там можуть відновлювати? - банківські рахунки на своїх картках?
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07.07.2025 19:02 Відповісти
73% голосували за ОПЗЖ. Шустера в студію!
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07.07.2025 19:03 Відповісти
Ти вже дістав своїми 73%, як ти сподіваєшься виграти вибори якщо постійно настроюєш 73% виборців проти Порошенка
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07.07.2025 19:10 Відповісти
Проти Порошенка і за кого?
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07.07.2025 19:15 Відповісти
Хана опозоиції
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07.07.2025 19:03 Відповісти
якій,верніше в якій країні??
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07.07.2025 19:14 Відповісти
Якщо вони збираються відновлювати малоросію, то Порох там зайвий
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07.07.2025 19:04 Відповісти
Путін же ж казав - ніякою малоросії вже не буде, Україна буде входити в росію областями, що зараз й відбувається.
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07.07.2025 19:17 Відповісти
https://ibb.co/cM4y7HG
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07.07.2025 19:06 Відповісти
Правильно зробили, депутати поїхали відпочивати, а Порошенко тільки заважати буде, а потом ще розповість що вони там робили, який же це відпочинок
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07.07.2025 19:07 Відповісти
Нада було прибрати зелупу коли міг. Скільки б душ врятував. Як так. Не дурний же хлопець.

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07.07.2025 19:07 Відповісти
недороблені % які вибрали 🤡, коли ви вже наважитеся сказати ,шо зробили криваву помилку ,та підете до Ради шоб передавити тих кого ви вибрали ? ви їх породили ,а вони вас знищать ...
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07.07.2025 19:07 Відповісти
повертайся тоді вчити будеш, а так заробляй гроши
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07.07.2025 19:13 Відповісти
Порошенко- збитий льотчик, як і зелені.
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07.07.2025 19:08 Відповісти
петя свое вкрав хай слидуючи зароблят
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07.07.2025 19:09 Відповісти
Де вироки судів за крадіжки?
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07.07.2025 19:16 Відповісти
цапе. що саме вкрав петя? невже твій мізок? а він в тебе був?
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07.07.2025 19:17 Відповісти
все тому, що зелена влада боїться Порошенко більше ніж ***** із його ордою. Це для них просто щастя, що кремлівьскій дегенерат продовжує цю ганебну і безглузду "обсерацію""
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07.07.2025 19:15 Відповісти
 
 