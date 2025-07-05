"Пресслужба "Євросолідарності" стверджує, що влада знову заблокувала міжнародні відрядження Порошенка".

Влада вкотре заблокувала міжнародні візити лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка - у Мадрид на зʼїзд найпопулярнішої в Іспанії Народної партії та в Рим на Конференцію з відновлення України.

Про це повідомила пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

В "Євросолідарності" нагадують, що Порошенко отримав запрошення у Мадрид від голови Народної партії Альберто Нуньєсо Фейхоо, який є одним із ймовірних кандидатів на пост премʼєр-міністра Іспанії.

"Через тиждень у нас буде конференція з відновлення України у Римі. Я маю персональне запрошення спікера італійського парламенту", - розповів Порошенко під час поїздки до Чернівців.

Дипломатія - це одна з найважливіших складових для зміцнення підтримки України, нею не можуть займатися некомпетентні люди, переконаний Порошенко.

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"Наші відносини зі США в кризі після катастрофи в Овальному кабінеті. Чому так відбувається? Тому що, м’яко кажучи, українська влада має комунікаційні проблеми з новою американською адміністрацією. Скільки ще ми маємо наступити на граблі через некомпетентність, непрофесійність цієї команди? Нехай цим займається Міністерство закордонних справ, а не 5-6 менеджерів", - зауважив Порошенко.

Він також констатував погіршення комунікації і з країнами Євросоюзу, і з Китаєм.

"Ми маємо бути компетентними, професійними і патріотичними. І переговорну групу треба міняти, і країні об’єднуватись. Брати досвід Ізраїлю щодо створення уряду національної єдності. І поїхати нарешті в Конгрес Сполучених Штатів, провести парламентську дипломатію", - вважає лідер партії.

"І тоді у нас буде реальна можливість примусити Путіна зупинити вогонь. І якщо Путін не зупинить вогонь, тоді спільний голос світу - Україна, Європа, Сполучені Штати - всі мають заявити, що ми робимо три речі. Ми відкриваємо ворота поставки в Україну найсучаснішої зброї без обмежень. Другий крок - будуть запроваджені нові пекельні санкції, як припинять можливість путіна фінансувати війну. І третє - ми відкриваємо двері НАТО і ЄС для України", - зазначає Порошенко.

Він вкотре звернувся до влади: "боріться з Путіним. І зупиняйте боротьбу з журналістами, громадськими активістами, опозицією і Порошенком".

Європейські партнери неодноразово публічно закликали українську владу забезпечити політичний плюралізм і права парламентської опозиції, у тому числі право на міжнародну міжпарламентську діяльність. У ЄС закликають скасувати обмеження для опозиції та припинити блокування закордонних візитів для народних депутатів. Така практика негативно впливає на оцінку євроінтеграційних прагнень України і шкодить переговорам про вступ до ЄС.

Як відомо, раніше апеляційна судова інстанція підтвердила рішення Вінницького окружного адміністративного суду про те, що відмова Петру Порошенку у перетині кордону є протиправною.

"Сьомий апеляційний адміністративний суд 27 червня 2025 року апеляційну скаргу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України військова частина 9971 залишив без задоволення, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 20 березня 2025 року – без змін. Отже, чиновники прикордонної служби порушили закон", - повідомив адвокат Ігор Головань.