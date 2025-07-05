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Новини Відмова Порошенку у перетині кордону
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Пресслужба "Євросолідарності" стверджує, що влада знову заблокувала міжнародні відрядження Порошенка

Петро Порошенко

Влада вкотре заблокувала міжнародні візити лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка - у Мадрид на зʼїзд найпопулярнішої в Іспанії Народної партії та в Рим на Конференцію з відновлення України.

Про це повідомила пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

В "Євросолідарності" нагадують, що Порошенко отримав запрошення у Мадрид від голови Народної партії Альберто Нуньєсо Фейхоо, який є одним із ймовірних кандидатів на пост премʼєр-міністра Іспанії.

"Через тиждень у нас буде конференція з відновлення України у Римі. Я маю персональне запрошення спікера італійського парламенту", - розповів Порошенко під час поїздки до Чернівців.

Дипломатія - це одна з найважливіших складових для зміцнення підтримки України, нею не можуть займатися некомпетентні люди, переконаний Порошенко.

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"Наші відносини зі США в кризі після катастрофи в Овальному кабінеті. Чому так відбувається? Тому що, м’яко кажучи, українська влада має комунікаційні проблеми з новою американською адміністрацією. Скільки ще ми маємо наступити на граблі через некомпетентність, непрофесійність цієї команди? Нехай цим займається Міністерство закордонних справ, а не 5-6 менеджерів", - зауважив Порошенко.

Він також констатував погіршення комунікації і з країнами Євросоюзу, і з Китаєм.

"Ми маємо бути компетентними, професійними і патріотичними. І переговорну групу треба міняти, і країні об’єднуватись. Брати досвід Ізраїлю щодо створення уряду національної єдності. І поїхати нарешті в Конгрес Сполучених Штатів, провести парламентську дипломатію", - вважає лідер партії.

"І тоді у нас буде реальна можливість примусити Путіна зупинити вогонь. І якщо Путін не зупинить вогонь, тоді спільний голос світу - Україна, Європа, Сполучені Штати - всі мають заявити, що ми робимо три речі. Ми відкриваємо ворота поставки в Україну найсучаснішої зброї без обмежень. Другий крок - будуть запроваджені нові пекельні санкції, як припинять можливість путіна фінансувати війну. І третє - ми відкриваємо двері НАТО і ЄС для України", - зазначає Порошенко.

Він вкотре звернувся до влади: "боріться з Путіним. І зупиняйте боротьбу з журналістами, громадськими активістами, опозицією і Порошенком".

Європейські партнери неодноразово публічно закликали українську владу забезпечити політичний плюралізм і права парламентської опозиції, у тому числі право на міжнародну міжпарламентську діяльність. У ЄС закликають скасувати обмеження для опозиції та припинити блокування закордонних візитів для народних депутатів. Така практика негативно впливає на оцінку євроінтеграційних прагнень України і шкодить переговорам про вступ до ЄС.

Як відомо, раніше апеляційна судова інстанція підтвердила рішення Вінницького окружного адміністративного суду про те, що відмова Петру Порошенку у перетині кордону є протиправною.

"Сьомий апеляційний адміністративний суд 27 червня 2025 року апеляційну скаргу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України військова частина 9971 залишив без задоволення, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 20 березня 2025 року – без змін. Отже, чиновники прикордонної служби порушили закон", - повідомив адвокат Ігор Головань.

Автор: 

відрядження (47) Порошенко Петро (15206) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+23
Як уже задовбала, злочинна діяльність, отої, Оманської, групи помічників ригоАНАЛІВ, що так активно, гадять Україні, у всілякі способи, з 2019 року!!
Сирійці, показали Українцям, дієву методику, як зупинити такі злочини Оманських, з урядового кварталу!! Приблуди95, ПОТУЖНО спонукають Українців, перейти до дієвих заходів!
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05.07.2025 12:17 Відповісти
+22
Зрозумілі дії після потужних перемовних "успіхів" Єрмака
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05.07.2025 12:10 Відповісти
+21
Для зеленої мухи ніколи не доведеш що шоколад смачніше лайна,так що жуй лайно,тобі це пасує.
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05.07.2025 12:31 Відповісти
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Зрозумілі дії після потужних перемовних "успіхів" Єрмака
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05.07.2025 12:10 Відповісти
влада це хто ? 🤡 ,стефанчук , дЄрмак , умеров ! це та влада яка здає теріторію України ,і бореться за повну здачу нашої землі ,московії ...
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05.07.2025 12:12 Відповісти
Порошенко мав всі шанси залишитись на другий термін президентства.Так мало для цього треба було зробити що я просто дивуюсь як цей в принципі розумний чоловік цього не робив.Сам все бачив,все розумів,сам про це говорив і сам допустив,що в кінці до нього прийшли і спитали - де "відрубані руки"?Після таких питань шансів на серйозну політичну діяльність нема,і ображатись треба лише на себе...
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05.07.2025 13:07 Відповісти
То то Порошенко винен?А населення що жерло фейки про Пороха та гиготіло-"гірше не буде" -ні?Долбайоб,то це Порох "має ображатися лише на себе"?Ти то в білому пальті осторонь стоїш і отой ******* що твориться з 19р тебе не турбує а веселить?В тебе 7 життів і 3 України?
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05.07.2025 13:18 Відповісти
А, це населення влаштовувало цирки в судах та на дахах? Тоді так.
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05.07.2025 14:03 Відповісти
"весна прийде , будем садить " і ви бачите шо 🤡 це незаважає , грабувати та вішати локшину на вуха з марафЕту, та бути при владі ,можливо довічно ...Порошенко не став знову президентом , тому шо суспільство закохалося в голобородько , 50% дуже хотіли стати знову, халявною малоросією ...а вона виявилася кривавою малоросією ...вибір зробили ...хай відповідають ...і ще це звинувачення за руки , не завадило Петру дати добробут Україні ,Безвіз ,та зупинити війну ...а звинувачення на перший план ставлять ті ,хто ніколи не визнає своєї полики ,вибравші 🤡 ...
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05.07.2025 13:27 Відповісти
Може тому, що люди очікували якихось реальних дій, а був лише цирк?
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05.07.2025 14:05 Відповісти
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05.07.2025 12:12 Відповісти
якщо вони не підуть в землю - підемо ми! іншого не буде
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05.07.2025 12:14 Відповісти
Як уже задовбала, злочинна діяльність, отої, Оманської, групи помічників ригоАНАЛІВ, що так активно, гадять Україні, у всілякі способи, з 2019 року!!
Сирійці, показали Українцям, дієву методику, як зупинити такі злочини Оманських, з урядового кварталу!! Приблуди95, ПОТУЖНО спонукають Українців, перейти до дієвих заходів!
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05.07.2025 12:17 Відповісти
Так, із колись диктаторської Сирії навіть США зняли санкції.
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05.07.2025 12:54 Відповісти
Нагуя це владі? - зрозуміло шо там випадкові пасажири - але коли дурість зашкалює - це вже перебор
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05.07.2025 12:21 Відповісти
Для зеленої мухи ніколи не доведеш що шоколад смачніше лайна,так що жуй лайно,тобі це пасує.
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05.07.2025 12:31 Відповісти
Але самі пішли у відпустку і поїхали на відпочинок за кордон
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05.07.2025 12:25 Відповісти
За все зеленій шоблі придеться відповісти.
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05.07.2025 12:26 Відповісти
Проголосували за ратифікацію угоди про надра? Тепер не скигліть.
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05.07.2025 12:31 Відповісти
Хто б ще заблокував міжнародні відрядження Зеленського, бо кожного разу вони дивно співпадають з обстрілами Києва.
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05.07.2025 12:38 Відповісти
У Зебілів і кацапів один ворог - Порошенко.
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05.07.2025 12:40 Відповісти
Порохоботи не розхитуйте рояль!
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05.07.2025 12:44 Відповісти
ВПАЛА КРИШКА ПІАНІНО
Впала кришка піаніно
Прямо на той прищик,
І сміється вся країна,
Бо завив мов свищик.

Не було мізків у хлопа,
Й іншого не стало,
Із берези зробить чопа,
Що колись ним грало.

Вже гундосити не буде,
Не буде кривлятись.
Лєнка Вовочку забуде,
Буде з іншим гратись.
19.01.2022 р.
Анатолій Березенський
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05.07.2025 12:56 Відповісти
🤣
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05.07.2025 13:29 Відповісти
"Пресслужба "Євросолідарності" стверджує, що влада знову заблокувала міжнародні відрядження Порошенка".
Все для того,щоби скоріше прийняли-не прийняли в ЄС-НАТО.
З одного боку-демонізація особи през.США Тр.,щоби погіршити відносини зі США,з іншого боку-конфронтація з ЄС через ігнор дій найбільших єроп.партій щодо України.
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05.07.2025 12:45 Відповісти
Зевлада не потребує дипломатичноі допомоги за кордоном від професійного дипломата, тому у неї всі дипломатичні питання вирішує завхоз-ларьочник.
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05.07.2025 12:47 Відповісти
беда какая
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05.07.2025 12:50 Відповісти
Ну какие загранпоездки? Он же под санкциями!
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05.07.2025 13:01 Відповісти
Порошенко буде шефом МЗС за наступного президента
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05.07.2025 13:13 Відповісти
Зе би так з рашкою боровся як з Порохом
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05.07.2025 13:14 Відповісти
Такое ощущение, что ОП работает на рейтинг Петра Алексеевича. Про него, последнее время, слышно не по его делам, а по запретам в его отношении.
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05.07.2025 13:29 Відповісти
Хахаха.
А кто посмеет сказать здесь правду тому крест и жесткий бан в липецком стиле.
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05.07.2025 13:44 Відповісти
мы и так знаем правду: Порох алкоголик и сьел брата.
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05.07.2025 14:18 Відповісти
не розумію зелених довбойобів, ці забороги Пороху тільки "плюсів" додають, а зеленим "мінусів"
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05.07.2025 14:14 Відповісти
про які "плюси" йдеться? цей "товариш" стійкий "лідер" народного антирейтингу протягом багатьох років! про таких кажуть - маргінал!
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05.07.2025 14:29 Відповісти
А кому не по уй? 🤡🤡🤡
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05.07.2025 14:15 Відповісти
це в Іспанії знаходиться вілла "гетьмана"? поряд із Свинарчуком, який втік?
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05.07.2025 14:18 Відповісти
то вилла шмыгаля, а не свинарчуков, которые клистроны с россии воровали
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05.07.2025 14:20 Відповісти
так у петі в "сусідах" виявився шмигаль? хороша фантазія! що вживаєш?
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05.07.2025 14:33 Відповісти
***** війну з путіним, краще воювти з Порошенко!
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05.07.2025 14:18 Відповісти
 
 