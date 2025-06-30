Підрозділам Збройних Сил передали п'ять комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ".

Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нашої команди вихідних немає. Тільки-но з виробничого конвеєра привозять нові комплекси "Ай-Петрі" - ми вже на роботі та передаємо ключі від них українським військовим) Сьогодні розпочинаємо масштабну співпрацю з командуванням Сухопутних військ ЗСУ - домовилися про постачання комплексів ПДТР", - зазначив він.

Порошенко пояснив, що комплекси "Ай-Петрі" допомагають знищувати російські БпЛА-розвідники.

Наразі передають 5 комплексів підрозділам Сухопутних військ та дивізіону ВМС.

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