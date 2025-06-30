5 комплексів "Ай-Петрі" передали Сухопутним військам та дивізіону ВМС
Підрозділам Збройних Сил передали п'ять комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ".
Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нашої команди вихідних немає. Тільки-но з виробничого конвеєра привозять нові комплекси "Ай-Петрі" - ми вже на роботі та передаємо ключі від них українським військовим) Сьогодні розпочинаємо масштабну співпрацю з командуванням Сухопутних військ ЗСУ - домовилися про постачання комплексів ПДТР", - зазначив він.
Порошенко пояснив, що комплекси "Ай-Петрі" допомагають знищувати російські БпЛА-розвідники.
Наразі передають 5 комплексів підрозділам Сухопутних військ та дивізіону ВМС.
Топ коментарі
+8 Wild MadDog
показати весь коментар30.06.2025 11:27 Відповісти Посилання
+7 АРТЕМ Булискерия #524928
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+7 Чайка Київ
показати весь коментар30.06.2025 11:45 Відповісти Посилання
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Бо поки що бачимо лише , як Порох допомагає ЗСУ
Вибачаюся, що твій перший допис був вкрай схожий на типо Зе-скотський, і тому ти був невірно розпізнан
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.
«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Долляровий мільйонєр.
Папі Саші хоч окорочків купив?
А від Пороха , який підтримує збройні сили України - відчипись
Пішов геть у стойло . Зе-скоте
А так як завжди: У ЗЕлених спалився крадій. Хто винен - Порошенко.