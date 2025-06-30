УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10265 відвідувачів онлайн
Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
1 101 23

5 комплексів "Ай-Петрі" передали Сухопутним військам та дивізіону ВМС

Підрозділам Збройних Сил передали п'ять комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ".

Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нашої команди вихідних немає. Тільки-но з виробничого конвеєра привозять нові комплекси "Ай-Петрі" - ми вже на роботі та передаємо ключі від них українським військовим) Сьогодні розпочинаємо масштабну співпрацю з командуванням Сухопутних військ ЗСУ - домовилися про постачання комплексів ПДТР", - зазначив він.

Порошенко пояснив, що комплекси "Ай-Петрі" допомагають знищувати російські БпЛА-розвідники.

Наразі передають 5 комплексів підрозділам Сухопутних військ та дивізіону ВМС.

Також читайте: Варто змінити переговорну команду для покращення діалогу зі США, - Порошенко

ЗСУ передали 5 комплексів Ай-Петрі для протидії російським БпЛА
ЗСУ передали 5 комплексів Ай-Петрі для протидії російським БпЛА
ЗСУ передали 5 комплексів Ай-Петрі для протидії російським БпЛА

Автор: 

допомога (8490) Порошенко Петро (15203)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Щира подяка ПП за допомогу!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
30.06.2025 11:27 Відповісти
+7
А нагадай , що Зе особисто передав.
Бо поки що бачимо лише , як Порох допомагає ЗСУ
показати весь коментар
30.06.2025 11:34 Відповісти
+7
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси


«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.

«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.

показати весь коментар
30.06.2025 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нагадай , що Зе особисто передав.
Бо поки що бачимо лише , як Порох допомагає ЗСУ
показати весь коментар
30.06.2025 11:34 Відповісти
Бєгємотовіч-звичайна свинособака..
показати весь коментар
30.06.2025 11:44 Відповісти
Так, звісно. Типовий Зе-скот
показати весь коментар
30.06.2025 11:47 Відповісти
Ты идиот? Неужели непонятно что мне лично не нравится словосочетание "передали". Кто передал, инопланетяне? Должно быть написано - Петр Порошенко передал армии комплексы Ай-Петри.
показати весь коментар
30.06.2025 11:49 Відповісти
Ні, друже, це не дуже зрозуміло. Але тепер коли ти пояснив - питань нема
Вибачаюся, що твій перший допис був вкрай схожий на типо Зе-скотський, і тому ти був невірно розпізнан
показати весь коментар
30.06.2025 11:50 Відповісти
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси


«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.

«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.

показати весь коментар
30.06.2025 11:45 Відповісти
твій висер зайвий доказ, що zелохторат це невдячні свині... яким хай краще ЗСУ лишиться без допомоги, ніж допомогу надасть Порошенко.
показати весь коментар
30.06.2025 11:49 Відповісти
Щира подяка ПП за допомогу!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
30.06.2025 11:27 Відповісти
А шо ЗЕ?
Долляровий мільйонєр.
Папі Саші хоч окорочків купив?
показати весь коментар
30.06.2025 11:30 Відповісти
Кум Чернишов передав, мабуть?
показати весь коментар
30.06.2025 11:32 Відповісти
Ти рахуй те ніхера, що передав твій Зе
А від Пороха , який підтримує збройні сили України - відчипись
Пішов геть у стойло . Зе-скоте
показати весь коментар
30.06.2025 11:35 Відповісти
Там головне у бота було збрехати про Чернишова. Бо прямий зв'язок ЗЄ з Чернишовим явно ОП не айс.

А так як завжди: У ЗЕлених спалився крадій. Хто винен - Порошенко.
показати весь коментар
30.06.2025 11:39 Відповісти
Коли підростеш, то поцікався значенням слова "сарказм"
показати весь коментар
30.06.2025 11:41 Відповісти
Та в тебе такий сарказм , що треба сарказмошукальну бригаду викликати
показати весь коментар
30.06.2025 11:48 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показати весь коментар
30.06.2025 11:43 Відповісти
дякуємо Петро Порошенко Вам !!! ❤️ нам не соромно буде ,як шо Ви , станете Президентом України знову !!! ой як болить мені, за 19р !!! ...
показати весь коментар
30.06.2025 11:55 Відповісти
предатель зеленский + АОЗ вирішила не фінансувати виробництво 155-мм *********** в Україні (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3558397
показати весь коментар
30.06.2025 12:13 Відповісти
Недопрацювання ОПешних. І рахунки Пороха арештували, і санкції наклали, і підприємство, яке випускає "Ай-Петрі" затиснули, а "Ай-Петрі" у війська все рівно йдуть!
показати весь коментар
30.06.2025 12:47 Відповісти
А коли небудь з'являться хоч якісь "Ай-вовкі" від зеленського?
показати весь коментар
30.06.2025 13:08 Відповісти
 
 