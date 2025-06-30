Подразделениям Вооруженных Сил передали пять комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".

Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нашей команды выходных нет. Как только с производственного конвейера привозят новые комплексы "Ай-Петри" - мы уже на работе и передаем ключи от них украинским военным) Сегодня начинаем масштабное сотрудничество с командованием Сухопутных войск ВСУ - договорились о поставках комплексов ПДТР", - отметил он.

Порошенко пояснил, что комплексы "Ай-Петри" помогают уничтожать российские БпЛА-разведчики.

Сейчас передают 5 комплексов подразделениям Сухопутных войск и дивизиону ВМС.

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