5 комплексов "Ай-Петри" передали Сухопутным войскам и дивизиону ВМС
Подразделениям Вооруженных Сил передали пять комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".
Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нашей команды выходных нет. Как только с производственного конвейера привозят новые комплексы "Ай-Петри" - мы уже на работе и передаем ключи от них украинским военным) Сегодня начинаем масштабное сотрудничество с командованием Сухопутных войск ВСУ - договорились о поставках комплексов ПДТР", - отметил он.
Порошенко пояснил, что комплексы "Ай-Петри" помогают уничтожать российские БпЛА-разведчики.
Сейчас передают 5 комплексов подразделениям Сухопутных войск и дивизиону ВМС.
Топ комментарии
+7 Wild MadDog
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+7 АРТЕМ Булискерия #524928
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+7 Чайка Київ
показать весь комментарий30.06.2025 11:45 Ответить Ссылка
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Бо поки що бачимо лише , як Порох допомагає ЗСУ
Вибачаюся, що твій перший допис був вкрай схожий на типо Зе-скотський, і тому ти був невірно розпізнан
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.
«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Долляровий мільйонєр.
Папі Саші хоч окорочків купив?
А від Пороха , який підтримує збройні сили України - відчипись
Пішов геть у стойло . Зе-скоте
А так як завжди: У ЗЕлених спалився крадій. Хто винен - Порошенко.