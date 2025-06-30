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Новости Помощь ВСУ от Порошенко
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5 комплексов "Ай-Петри" передали Сухопутным войскам и дивизиону ВМС

Подразделениям Вооруженных Сил передали пять комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".

Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нашей команды выходных нет. Как только с производственного конвейера привозят новые комплексы "Ай-Петри" - мы уже на работе и передаем ключи от них украинским военным) Сегодня начинаем масштабное сотрудничество с командованием Сухопутных войск ВСУ - договорились о поставках комплексов ПДТР", - отметил он.

Порошенко пояснил, что комплексы "Ай-Петри" помогают уничтожать российские БпЛА-разведчики.

Сейчас передают 5 комплексов подразделениям Сухопутных войск и дивизиону ВМС.

Также читайте: Стоит изменить переговорную команду для улучшения диалога с США, - Порошенко

ВСУ передали 5 комплексов Ай-Петри для противодействия российским БПЛА
ВСУ передали 5 комплексов Ай-Петри для противодействия российским БПЛА
ВСУ передали 5 комплексов Ай-Петри для противодействия российским БПЛА

Автор: 

помощь (7905) Порошенко Петр (19628)


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Топ комментарии
+7
Щира подяка ПП за допомогу!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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30.06.2025 11:27 Ответить
+7
А нагадай , що Зе особисто передав.
Бо поки що бачимо лише , як Порох допомагає ЗСУ
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30.06.2025 11:34 Ответить
+7
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси


«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.

«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.

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30.06.2025 11:45 Ответить
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А нагадай , що Зе особисто передав.
Бо поки що бачимо лише , як Порох допомагає ЗСУ
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30.06.2025 11:34 Ответить
Бєгємотовіч-звичайна свинособака..
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30.06.2025 11:44 Ответить
Так, звісно. Типовий Зе-скот
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30.06.2025 11:47 Ответить
Ты идиот? Неужели непонятно что мне лично не нравится словосочетание "передали". Кто передал, инопланетяне? Должно быть написано - Петр Порошенко передал армии комплексы Ай-Петри.
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30.06.2025 11:49 Ответить
Ні, друже, це не дуже зрозуміло. Але тепер коли ти пояснив - питань нема
Вибачаюся, що твій перший допис був вкрай схожий на типо Зе-скотський, і тому ти був невірно розпізнан
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30.06.2025 11:50 Ответить
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси


«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.

«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.

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30.06.2025 11:45 Ответить
твій висер зайвий доказ, що zелохторат це невдячні свині... яким хай краще ЗСУ лишиться без допомоги, ніж допомогу надасть Порошенко.
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30.06.2025 11:49 Ответить
Щира подяка ПП за допомогу!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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30.06.2025 11:27 Ответить
А шо ЗЕ?
Долляровий мільйонєр.
Папі Саші хоч окорочків купив?
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30.06.2025 11:30 Ответить
Кум Чернишов передав, мабуть?
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30.06.2025 11:32 Ответить
Ти рахуй те ніхера, що передав твій Зе
А від Пороха , який підтримує збройні сили України - відчипись
Пішов геть у стойло . Зе-скоте
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30.06.2025 11:35 Ответить
Там головне у бота було збрехати про Чернишова. Бо прямий зв'язок ЗЄ з Чернишовим явно ОП не айс.

А так як завжди: У ЗЕлених спалився крадій. Хто винен - Порошенко.
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30.06.2025 11:39 Ответить
Коли підростеш, то поцікався значенням слова "сарказм"
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30.06.2025 11:41 Ответить
Та в тебе такий сарказм , що треба сарказмошукальну бригаду викликати
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30.06.2025 11:48 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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30.06.2025 11:43 Ответить
дякуємо Петро Порошенко Вам !!! ❤️ нам не соромно буде ,як шо Ви , станете Президентом України знову !!! ой як болить мені, за 19р !!! ...
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30.06.2025 11:55 Ответить
предатель зеленский + АОЗ вирішила не фінансувати виробництво 155-мм *********** в Україні (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3558397
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30.06.2025 12:13 Ответить
Недопрацювання ОПешних. І рахунки Пороха арештували, і санкції наклали, і підприємство, яке випускає "Ай-Петрі" затиснули, а "Ай-Петрі" у війська все рівно йдуть!
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30.06.2025 12:47 Ответить
 
 