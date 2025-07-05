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Новости Отказ Порошенку в пересечении границы
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Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что власти снова заблокировали международные командировки Порошенко

Петр Порошенко

Власти в очередной раз заблокировали международные визиты лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - в Мадрид на съезд самой популярной в Испании Народной партии и в Рим на Конференцию по восстановлению Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

В "Евросолидарности" напоминают, что Порошенко получил приглашение в Мадрид от председателя Народной партии Альберто Нуньесо Фейхоо, который является одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Испании.

"Через неделю у нас будет конференция по восстановлению Украины в Риме. У меня есть персональное приглашение спикера итальянского парламента", - рассказал Порошенко во время поездки в Черновцы.

Дипломатия - это одна из важнейших составляющих для укрепления поддержки Украины, ею не могут заниматься некомпетентные люди, убежден Порошенко.

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"Наши отношения с США в кризисе после катастрофы в Овальном кабинете. Почему так происходит? Потому что, мягко говоря, украинская власть имеет коммуникационные проблемы с новой американской администрацией. Сколько еще мы должны наступить на грабли из-за некомпетентности, непрофессионализма этой команды? Пусть этим занимается Министерство иностранных дел, а не 5-6 менеджеров", - отметил Порошенко.

Он также констатировал ухудшение коммуникации и со странами Евросоюза, и с Китаем.

"Мы должны быть компетентными, профессиональными и патриотическими. И переговорную группу надо менять, и стране объединяться. Брать опыт Израиля по созданию правительства национального единства. И поехать наконец в Конгресс Соединенных Штатов, провести парламентскую дипломатию", - считает лидер партии.

"И тогда у нас будет реальная возможность заставить Путина остановить огонь. И если Путин не остановит огонь, тогда общий голос мира - Украина, Европа, Соединенные Штаты - все должны заявить, что мы делаем три вещи. Мы открываем ворота поставки в Украину современного оружия без ограничений. Второй шаг - будут введены новые адские санкции, которые прекратят возможность путина финансировать войну. И третье - мы открываем двери НАТО и ЕС для Украины", - отмечает Порошенко.

Он в очередной раз обратился к власти: "боритесь с Путиным. И останавливайте борьбу с журналистами, общественными активистами, оппозицией и Порошенко".

Европейские партнеры неоднократно публично призывали украинские власти обеспечить политический плюрализм и права парламентской оппозиции, в том числе право на международную межпарламентскую деятельность. В ЕС призывают отменить ограничения для оппозиции и прекратить блокирование зарубежных визитов для народных депутатов. Такая практика негативно влияет на оценку евроинтеграционных стремлений Украины и вредит переговорам о вступлении в ЕС.

Как известно, ранее апелляционная судебная инстанция подтвердила решение Винницкого окружного административного суда о том, что отказ Петру Порошенко в пересечении границы является противоправным.

"Седьмой апелляционный административный суд 27 июня 2025 года апелляционную жалобу 6 пограничного Волынского отряда Государственной пограничной службы Украины военная часть 9971 оставил без удовлетворения, а решение Винницкого окружного административного суда от 20 марта 2025 года - без изменений. Чиновники пограничной службы нарушили закон", - сообщил адвокат Игорь Головань.

Автор: 

командировки (43) Порошенко Петр (19629) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+25
Зрозумілі дії після потужних перемовних "успіхів" Єрмака
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05.07.2025 12:10 Ответить
+25
Як уже задовбала, злочинна діяльність, отої, Оманської, групи помічників ригоАНАЛІВ, що так активно, гадять Україні, у всілякі способи, з 2019 року!!
Сирійці, показали Українцям, дієву методику, як зупинити такі злочини Оманських, з урядового кварталу!! Приблуди95, ПОТУЖНО спонукають Українців, перейти до дієвих заходів!
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05.07.2025 12:17 Ответить
+21
Для зеленої мухи ніколи не доведеш що шоколад смачніше лайна,так що жуй лайно,тобі це пасує.
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05.07.2025 12:31 Ответить
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Зрозумілі дії після потужних перемовних "успіхів" Єрмака
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05.07.2025 12:10 Ответить
влада це хто ? 🤡 ,стефанчук , дЄрмак , умеров ! це та влада яка здає теріторію України ,і бореться за повну здачу нашої землі ,московії ...
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05.07.2025 12:12 Ответить
Порошенко мав всі шанси залишитись на другий термін президентства.Так мало для цього треба було зробити що я просто дивуюсь як цей в принципі розумний чоловік цього не робив.Сам все бачив,все розумів,сам про це говорив і сам допустив,що в кінці до нього прийшли і спитали - де "відрубані руки"?Після таких питань шансів на серйозну політичну діяльність нема,і ображатись треба лише на себе...
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05.07.2025 13:07 Ответить
То то Порошенко винен?А населення що жерло фейки про Пороха та гиготіло-"гірше не буде" -ні?Долбайоб,то це Порох "має ображатися лише на себе"?Ти то в білому пальті осторонь стоїш і отой ******* що твориться з 19р тебе не турбує а веселить?В тебе 7 життів і 3 України?
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05.07.2025 13:18 Ответить
А, це населення влаштовувало цирки в судах та на дахах? Тоді так.
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05.07.2025 14:03 Ответить
"весна прийде , будем садить " і ви бачите шо 🤡 це незаважає , грабувати та вішати локшину на вуха з марафЕту, та бути при владі ,можливо довічно ...Порошенко не став знову президентом , тому шо суспільство закохалося в голобородько , 50% дуже хотіли стати знову, халявною малоросією ...а вона виявилася кривавою малоросією ...вибір зробили ...хай відповідають ...і ще це звинувачення за руки , не завадило Петру дати добробут Україні ,Безвіз ,та зупинити війну ...а звинувачення на перший план ставлять ті ,хто ніколи не визнає своєї полики ,вибравші 🤡 ...
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05.07.2025 13:27 Ответить
Може тому, що люди очікували якихось реальних дій, а був лише цирк?
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05.07.2025 14:05 Ответить
реальні дії, То було не на часі.
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05.07.2025 14:42 Ответить
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05.07.2025 12:12 Ответить
якщо вони не підуть в землю - підемо ми! іншого не буде
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05.07.2025 12:14 Ответить
Як уже задовбала, злочинна діяльність, отої, Оманської, групи помічників ригоАНАЛІВ, що так активно, гадять Україні, у всілякі способи, з 2019 року!!
Сирійці, показали Українцям, дієву методику, як зупинити такі злочини Оманських, з урядового кварталу!! Приблуди95, ПОТУЖНО спонукають Українців, перейти до дієвих заходів!
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05.07.2025 12:17 Ответить
Так, із колись диктаторської Сирії навіть США зняли санкції.
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05.07.2025 12:54 Ответить
Нагуя це владі? - зрозуміло шо там випадкові пасажири - але коли дурість зашкалює - це вже перебор
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05.07.2025 12:21 Ответить
Для зеленої мухи ніколи не доведеш що шоколад смачніше лайна,так що жуй лайно,тобі це пасує.
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05.07.2025 12:31 Ответить
Але самі пішли у відпустку і поїхали на відпочинок за кордон
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05.07.2025 12:25 Ответить
За все зеленій шоблі придеться відповісти.
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05.07.2025 12:26 Ответить
Проголосували за ратифікацію угоди про надра? Тепер не скигліть.
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05.07.2025 12:31 Ответить
Хто б ще заблокував міжнародні відрядження Зеленського, бо кожного разу вони дивно співпадають з обстрілами Києва.
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05.07.2025 12:38 Ответить
У Зебілів і кацапів один ворог - Порошенко.
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05.07.2025 12:40 Ответить
Порохоботи не розхитуйте рояль!
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05.07.2025 12:44 Ответить
ВПАЛА КРИШКА ПІАНІНО
Впала кришка піаніно
Прямо на той прищик,
І сміється вся країна,
Бо завив мов свищик.

Не було мізків у хлопа,
Й іншого не стало,
Із берези зробить чопа,
Що колись ним грало.

Вже гундосити не буде,
Не буде кривлятись.
Лєнка Вовочку забуде,
Буде з іншим гратись.
19.01.2022 р.
Анатолій Березенський
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05.07.2025 12:56 Ответить
🤣
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05.07.2025 13:29 Ответить
"Пресслужба "Євросолідарності" стверджує, що влада знову заблокувала міжнародні відрядження Порошенка".
Все для того,щоби скоріше прийняли-не прийняли в ЄС-НАТО.
З одного боку-демонізація особи през.США Тр.,щоби погіршити відносини зі США,з іншого боку-конфронтація з ЄС через ігнор дій найбільших єроп.партій щодо України.
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05.07.2025 12:45 Ответить
Зевлада не потребує дипломатичноі допомоги за кордоном від професійного дипломата, тому у неї всі дипломатичні питання вирішує завхоз-ларьочник.
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05.07.2025 12:47 Ответить
беда какая
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05.07.2025 12:50 Ответить
Ну какие загранпоездки? Он же под санкциями!
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05.07.2025 13:01 Ответить
Порошенко буде шефом МЗС за наступного президента
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05.07.2025 13:13 Ответить
Зе би так з рашкою боровся як з Порохом
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05.07.2025 13:14 Ответить
Такое ощущение, что ОП работает на рейтинг Петра Алексеевича. Про него, последнее время, слышно не по его делам, а по запретам в его отношении.
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05.07.2025 13:29 Ответить
Хахаха.
А кто посмеет сказать здесь правду тому крест и жесткий бан в липецком стиле.
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05.07.2025 13:44 Ответить
мы и так знаем правду: Порох алкоголик и сьел брата.
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05.07.2025 14:18 Ответить
І шансів на майбутнє - зеро, ви це також розумієте,
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05.07.2025 14:45 Ответить
не розумію зелених довбойобів, ці забороги Пороху тільки "плюсів" додають, а зеленим "мінусів"
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05.07.2025 14:14 Ответить
про які "плюси" йдеться? цей "товариш" стійкий "лідер" народного антирейтингу протягом багатьох років! про таких кажуть - маргінал!
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05.07.2025 14:29 Ответить
А кому не по уй? 🤡🤡🤡
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05.07.2025 14:15 Ответить
це в Іспанії знаходиться вілла "гетьмана"? поряд із Свинарчуком, який втік?
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05.07.2025 14:18 Ответить
то вилла шмыгаля, а не свинарчуков, которые клистроны с россии воровали
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05.07.2025 14:20 Ответить
так у петі в "сусідах" виявився шмигаль? хороша фантазія! що вживаєш?
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05.07.2025 14:33 Ответить
***** війну з путіним, краще воювти з Порошенко!
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05.07.2025 14:18 Ответить
 
 