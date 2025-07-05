Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что власти снова заблокировали международные командировки Порошенко
Власти в очередной раз заблокировали международные визиты лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - в Мадрид на съезд самой популярной в Испании Народной партии и в Рим на Конференцию по восстановлению Украины.
Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.
В "Евросолидарности" напоминают, что Порошенко получил приглашение в Мадрид от председателя Народной партии Альберто Нуньесо Фейхоо, который является одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Испании.
"Через неделю у нас будет конференция по восстановлению Украины в Риме. У меня есть персональное приглашение спикера итальянского парламента", - рассказал Порошенко во время поездки в Черновцы.
Дипломатия - это одна из важнейших составляющих для укрепления поддержки Украины, ею не могут заниматься некомпетентные люди, убежден Порошенко.
"Наши отношения с США в кризисе после катастрофы в Овальном кабинете. Почему так происходит? Потому что, мягко говоря, украинская власть имеет коммуникационные проблемы с новой американской администрацией. Сколько еще мы должны наступить на грабли из-за некомпетентности, непрофессионализма этой команды? Пусть этим занимается Министерство иностранных дел, а не 5-6 менеджеров", - отметил Порошенко.
Он также констатировал ухудшение коммуникации и со странами Евросоюза, и с Китаем.
"Мы должны быть компетентными, профессиональными и патриотическими. И переговорную группу надо менять, и стране объединяться. Брать опыт Израиля по созданию правительства национального единства. И поехать наконец в Конгресс Соединенных Штатов, провести парламентскую дипломатию", - считает лидер партии.
"И тогда у нас будет реальная возможность заставить Путина остановить огонь. И если Путин не остановит огонь, тогда общий голос мира - Украина, Европа, Соединенные Штаты - все должны заявить, что мы делаем три вещи. Мы открываем ворота поставки в Украину современного оружия без ограничений. Второй шаг - будут введены новые адские санкции, которые прекратят возможность путина финансировать войну. И третье - мы открываем двери НАТО и ЕС для Украины", - отмечает Порошенко.
Он в очередной раз обратился к власти: "боритесь с Путиным. И останавливайте борьбу с журналистами, общественными активистами, оппозицией и Порошенко".
Европейские партнеры неоднократно публично призывали украинские власти обеспечить политический плюрализм и права парламентской оппозиции, в том числе право на международную межпарламентскую деятельность. В ЕС призывают отменить ограничения для оппозиции и прекратить блокирование зарубежных визитов для народных депутатов. Такая практика негативно влияет на оценку евроинтеграционных стремлений Украины и вредит переговорам о вступлении в ЕС.
Как известно, ранее апелляционная судебная инстанция подтвердила решение Винницкого окружного административного суда о том, что отказ Петру Порошенко в пересечении границы является противоправным.
"Седьмой апелляционный административный суд 27 июня 2025 года апелляционную жалобу 6 пограничного Волынского отряда Государственной пограничной службы Украины военная часть 9971 оставил без удовлетворения, а решение Винницкого окружного административного суда от 20 марта 2025 года - без изменений. Чиновники пограничной службы нарушили закон", - сообщил адвокат Игорь Головань.
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Сирійці, показали Українцям, дієву методику, як зупинити такі злочини Оманських, з урядового кварталу!! Приблуди95, ПОТУЖНО спонукають Українців, перейти до дієвих заходів!
Впала кришка піаніно
Прямо на той прищик,
І сміється вся країна,
Бо завив мов свищик.
Не було мізків у хлопа,
Й іншого не стало,
Із берези зробить чопа,
Що колись ним грало.
Вже гундосити не буде,
Не буде кривлятись.
Лєнка Вовочку забуде,
Буде з іншим гратись.
19.01.2022 р.
Анатолій Березенський
Все для того,щоби скоріше прийняли-не прийняли в ЄС-НАТО.
З одного боку-демонізація особи през.США Тр.,щоби погіршити відносини зі США,з іншого боку-конфронтація з ЄС через ігнор дій найбільших єроп.партій щодо України.
А кто посмеет сказать здесь правду тому крест и жесткий бан в липецком стиле.