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Новини Справи ДБР проти Порошенка
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Влада готує нові обвинувачення проти Порошенка, беручи офіцерів УДО в заручники, - адвокат Новіков

Справа ДБР проти Порошенка Що каже захист

Влада шантажує ексзаступника начальника УДО Чучковського, вимагаючи показів проти Петра Порошенка.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

За словами захисника, слідчі ДБР у СІЗО організували складання протоколу митної служби про нібито порушення митних правил Чучковським.

Адвокат зазначив, що свідками у протоколі зазначені двоє осіб, місце проживання яких - адреса СІЗО. Тобто це або співробітники СІЗО, або особи, які перебувають там як підозрювані. На підставі цього протоколу суд оштрафував Вадима Чучковського на близько 588 мільйонів гривень.

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"Це очевидно, що не Чучковський цікавить людей, які спланували цю історію. ДБР цікавить штучно створити судове рішення, яким вони будуть розмахувати і казати: дивіться, суд встановив що там були гроші. Вони мають на увазі цю справу, де вони розслідують фсб-шну флешку і хочуть сказати, що Порошенко в березні 2019 року отримав гроші на вибори не від кого-небудь, а від путіна безпосередньо.

Їхньою проблемою із самого початку було те, що флешка в них була, а грошей у них не було. А неможливо створити кримінальне провадження з будь-якими перспективами, дотягнути його хоча б до суду, не те що там до підозри чи до обвинувального вироку. Потрібні гроші, бо без них ніяк. А грошей нема де взяти. Тобто на флешці у них є щось, що вони називають грошима, хоча слідчий зобов’язаний був писати, що це предмети схожі на гроші, бо він не може цього перевірити. Тому щоб цю проблему вирішити, вони створити таке штучне судове рішення", - пояснив Новіков.

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Захисник заявив, що коли Чучковський вже перебував у СІЗО туди прийшла інспектор з митної служби. Як понятих вона залучила двох громадян, в яких місце проживанням зазначена адреса СІЗО.

"Скоріше за все це означає, що вони там сидять, або вони охоронці. Але це і так незаконно, бо співробітники правоохоронних органів не можуть бути понятими. Це виключено.

І вона склала протокол, абсолютно фантастичний, де написано, що виявлено на матеріалах кримінального провадження факт контрабанди. Факт контрабанди виявляється на місці, наприклад, якщо на митну територію заїжджає вантажівка і в ній якась контрабанда. Про це складається такий протокол. Саме для цього поняті і потрібні, бо вони фіксують, що там дійсно біло щось вилучено. В цьому протоколі нічого не вилучено. В цьому протоколі написано, що до митниці надійшов лист з ДБР, і ДБР впевнена що 6 років тому в Україну незаконно завезли 38 мільйонів євро. І інспектор це виявила, інспектор склала цей протокол. Цей протокол абсолютно божевільний. Без адвоката. До людини просто прийшли в СІЗО, витягли із камери і сказали: ми на вас складаємо протокол, що ви контрабандист. І це все зайшло в суд", - додав він.

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Новіков зазначив, що йдеться про Петра Порошенка, а люди перебувають в СІЗО як заручники.

"В СІЗО перебувають люди в якості заручників, яким призначено застави з конкретною метою – донести до них чіткий меседж, що під цими заставами ви сидітимите, поки не дасте показання проти Петра Порошенка, нас все інше не цікавить, ви нам не цікаві, Чучковський нам не цікавий.

Ця ситуація відбувається на очах у суспільства. Вони просто не бояться. І саме тому я вважаю, що наша теза про те, що Андрій Портнов помер, але справа його живе, має під собою певні підстави. Портновські схеми за своєю структурою, за своєю задумкою, коли є суддя і слідчий, є прокурор і там в цьому трикутнику все відбувається – вони так само працюють і сьогодні. Це ситуація, яку вони створюють штучно в рамках підготовки нових обвинувачень проти Порошенка", - підсумував він.

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Автор: 

Порошенко Петро (15207) СІЗО (732) УДО (110)


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Топ коментарі
+14
Це не маразм,а спланована підготовка до майбутніх виборів і знищення любої загрози для царювання ЗЕ.Раха після овоча зробила висновки і діє на випередження.
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08.07.2025 12:20 Відповісти
+7
Щоб не було ніяких шансів ішака з короною лишити влади.
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08.07.2025 12:18 Відповісти
+7
"Чому ми не в НАТО?".
Ось,чому не в НАТО.
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08.07.2025 12:20 Відповісти
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Коли скінчится цей маразм ?
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08.07.2025 12:17 Відповісти
Це не маразм,а спланована підготовка до майбутніх виборів і знищення любої загрози для царювання ЗЕ.Раха після овоча зробила висновки і діє на випередження.
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08.07.2025 12:20 Відповісти
мабуть е чим шантажувати
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08.07.2025 13:37 Відповісти
Щоб не було ніяких шансів ішака з короною лишити влади.
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08.07.2025 12:18 Відповісти
"Чому ми не в НАТО?".
Ось,чому не в НАТО.
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08.07.2025 12:20 Відповісти
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08.07.2025 12:22 Відповісти
мабуть знову бан.
але ж:
а, що у п...о, є шанси знову стати президентом?
в чому його небезпека для зе!гніди?
це, щось особисте. з минулого.
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08.07.2025 12:25 Відповісти
Овоч теж не думав,що в Ростові опиниться .Цього разу перестраховуються.
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08.07.2025 12:26 Відповісти
Це за 4 повістки від яких був змушений ухилятися.
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08.07.2025 12:27 Відповісти
я вже писав. то повторюсь.
на наступний день після відміни воєнного стану, зе!шоблі з єрмачиною і особисто зе!гниді, найкраще, для них же, бути подалі від україни.
вибори звісно будуть, але не уявляю зе!поца як кандидата. це, якесь самогубство в збоченій формі!
до речі, п....о теж не уявляю кандидатом. це, політичне самогубство.
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08.07.2025 12:36 Відповісти
В Зе є всі шанси виграти вибори, є підтримка десь 30-40% виборців, хто має ще з кандидатів такі медійні можливості як в нього. Ось в ВР там буде конкуренція між проектами трьох основних олігархів у яких є телеканали, ще Юля та орківські риги.
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08.07.2025 12:41 Відповісти
Його підтримка це максимум 15.
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08.07.2025 12:49 Відповісти
він розраховую на тих 7 мільонів, що виїхали з України, дивляться телемарафон і досі ******* ЗЕ.
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08.07.2025 13:18 Відповісти
Ото хіба що на них і може надіятися. І то не факт що вони його врятують якось.
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08.07.2025 13:30 Відповісти
Назвіть хоч одну причину їм тікати, якщо реально буде мир то сюди мають влити на відбудову сотні міліардів, хто покине такий кеш тим більше що це будівництво де нерельно щось виявити як на тих же укріпленнях чи зброї.
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08.07.2025 12:44 Відповісти
Майдан
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08.07.2025 12:48 Відповісти
тсссс...
ну шо ти відразу з козирей?
смєтуни зе!біли не знають про таке. вони ж сподіваються, що війна все спише.
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08.07.2025 13:04 Відповісти
Тут справа не в кандидаті, а у фінансах та медіа, всі інші олігархи провладні і відповідно не будуть спонсорувати опозиційного кандидата або як проект пупса погрузли в кормушці і їх легко усунути першою ж перевіркою місцевих бюджетів, а не буде фінансування то наші виборці не виберуть.
І тоді Зе єдиний кандидат з медіа та фінможливостями.
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08.07.2025 12:38 Відповісти
У Зеленого -Порошенко досі, це ідея фікс ,як у пуйла Україна. Боневтік сам не знає чому, але висмоктує з пальца звінувачення, щоб виправдати свою агресію проти Пороха. Це вже психична хвороба.
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08.07.2025 13:17 Відповісти
Тут справа нопевно трохи глибше. Лідор так, хоче прибрати Пороха, але як конкурента на наступних виборах. Але особиста помста якщо є, то маленька. Вся його боротьба проти Пороха, це більш піар, для зебілів.
Велика помста є у бородатої бабушки, рука якої в дупі лідора. От там є помста.
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08.07.2025 13:37 Відповісти
А справа про можливу причетність Сивковича до фінансування передвиборчої компанії Шашличного вже є?
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08.07.2025 12:25 Відповісти
ще можно натиснути на цього підполковника.
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08.07.2025 12:25 Відповісти
"Извините, снова про Петра Алексеевича. Не испытываем к нему ни малейшей симпатии, просто слишком хорошо знаем нынешнюю власть. То, что сейчас офис Ермака применяет против Петра Порошенко, завтра будет применено против всей остальной оппозиции. По сему, опыт Порошенко сейчас бесценен.
Никого в Евросоюзе не устраивает вариант авторитарной Украины, т е такой, которая завтра может махнуть хвостом, помириться с Путиным против всего остального ЕС, и на нее не останется возможности повлиять. Поэтому в Евросоюзе не скрывают, они крайне недовольны репрессиями Зеленского, развёрнутыми против Петра Порошенко. В том что это репрессии, в ЕС никто не сомневается по простой причине - именно в руках английской МИ-6 и немецкой БНД сейчас находится архив Андрея Портнова, любезно предоставленный им испанскими коллегами. Не даром Татаров лично летал в Испанию в надежде вытребовать эти документы. Не вышло".

Це Разумков через свій Печерський пагорб.Кому,як не йому знати про свого колишнього протеже?
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08.07.2025 12:28 Відповісти
Під час війни демократія безумовно програє автократіі.Поки демократія буде голосувати,витримувати всі норми та озиратись на електорат авторитаризм прийме рішення.Тому не треба боятись авторитаризму як такого,треба боятись що він попаде в руки дебілу...
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08.07.2025 13:05 Відповісти
Вже попала, нажаль
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08.07.2025 13:19 Відповісти
Коли на полі бою і в політиці все добре, то хвалебні статті про Зеленського, коли щось йде не так, то шукають винуватих в даному випадку Порошенко. Хоча якби могли і було за що, то давно посадили. Напевно комусь гроші потрібні, хоча може і за посади, звання
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08.07.2025 12:30 Відповісти
зелений мерзотник не про оборону думає а про мвоє політичне майбутнє якого немає
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08.07.2025 12:32 Відповісти
Можна уявити що буде робити Зеленський в боротьбі проти патріотів, коли він так проти Порошенка воює.
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08.07.2025 12:35 Відповісти
Та ця влада, яка тільки прикривається «легітимністю» буратінки на ниточках зеленським, всю країну тримає в заручниках!
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08.07.2025 12:36 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@zelenicholovichky

https://uk.tgstat.com/channel/@zelenicholovichky 👀Прозріваю 🇺🇦



👀Один пост, 26 слів. А скільки обісцяних штанців і спідничок це спровокує в офісі Зеленського!
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08.07.2025 12:41 Відповісти
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08.07.2025 12:41 Відповісти
Чотириразовий ухилянт ze ще й у ліпецьку офшори поповнював?
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08.07.2025 12:51 Відповісти
Знають зелені гниди що у них нема шансів проти Пороха і діють як ***** по безпределу
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08.07.2025 12:49 Відповісти
Нещодавно Порошенко привіз у Чернівці у одну з частин військову техніку - контррозвідка заборонила військовим її отримати. А хто отримав - їх одразу сослали на підготовлений котел у Покровськ. Ось так гнида планує знов стати презедентом.
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08.07.2025 12:55 Відповісти
у земразі вибори в голові
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08.07.2025 12:55 Відповісти
Окремим коментом для ботоферми ЕрЗе/подляка, яким пече, що "п...о, є шанси знову стати президентом".
Так от, для нас нема проблеми в тому, чи зможе Порох стати сьомим, чи залишиться п'ятим.
Для нас є проблемою перемога на виборах нашої ідеології, нашого світогляду, перемога у ствердженні РУХІВСЬКОЇ правоцентриської консервативної україноцентриської системи поглядів на суспільство та його розвиток, подальшу еволюцію незалежної держави Україна, її ЗСУ, (звісно, вступ в НАТО чи інший військовий блок союзників України), вступ в Євросоюз, збереження ураїнської ідентичності у вигляді нашої державної мови та помістної церкви. Це - якщо коротко, бо перелік інших факторів не помістится навіть до передвиборчої програми на три тисячі знаків.
Тобто, ми зацікавлені у перемозі на парламентських виборах і тільки за системою партійних відкритих списків. Погоджуємося на коаліцію з однодумцями з інших партій, з якими у нас є розбіжності в тактичних аспектах.
А хто при цьому буде Президентом - для нас важливо лише з огляду на те, щоб він був нашим однодумцем. Порошенко - можливо; бо він для нас голова нашої дружньої партії. Хтось інший, кандидатуру якого ми погодимо - нема проблем, проголосуємо і проагітуємо.

Так що не в Порошенку проблема!
Проблема - у ваших засратих Г+Г мізках!
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08.07.2025 13:02 Відповісти
Мрази зЕленомордые.
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08.07.2025 13:05 Відповісти
Да неужели недостаточно того, что Порох брата за 100 баксов зарезал?!🙁
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08.07.2025 13:07 Відповісти
А ми дивились, та мовчали, та мовчки чухали чуби.
Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
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08.07.2025 13:07 Відповісти
 
 