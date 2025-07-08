Влада готує нові обвинувачення проти Порошенка, беручи офіцерів УДО в заручники, - адвокат Новіков

Влада шантажує ексзаступника начальника УДО Чучковського, вимагаючи показів проти Петра Порошенка.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

За словами захисника, слідчі ДБР у СІЗО організували складання протоколу митної служби про нібито порушення митних правил Чучковським.

Адвокат зазначив, що свідками у протоколі зазначені двоє осіб, місце проживання яких - адреса СІЗО. Тобто це або співробітники СІЗО, або особи, які перебувають там як підозрювані. На підставі цього протоколу суд оштрафував Вадима Чучковського на близько 588 мільйонів гривень.

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"Це очевидно, що не Чучковський цікавить людей, які спланували цю історію. ДБР цікавить штучно створити судове рішення, яким вони будуть розмахувати і казати: дивіться, суд встановив що там були гроші. Вони мають на увазі цю справу, де вони розслідують фсб-шну флешку і хочуть сказати, що Порошенко в березні 2019 року отримав гроші на вибори не від кого-небудь, а від путіна безпосередньо.

Їхньою проблемою із самого початку було те, що флешка в них була, а грошей у них не було. А неможливо створити кримінальне провадження з будь-якими перспективами, дотягнути його хоча б до суду, не те що там до підозри чи до обвинувального вироку. Потрібні гроші, бо без них ніяк. А грошей нема де взяти. Тобто на флешці у них є щось, що вони називають грошима, хоча слідчий зобов’язаний був писати, що це предмети схожі на гроші, бо він не може цього перевірити. Тому щоб цю проблему вирішити, вони створити таке штучне судове рішення", - пояснив Новіков.

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Захисник заявив, що коли Чучковський вже перебував у СІЗО туди прийшла інспектор з митної служби. Як понятих вона залучила двох громадян, в яких місце проживанням зазначена адреса СІЗО.

"Скоріше за все це означає, що вони там сидять, або вони охоронці. Але це і так незаконно, бо співробітники правоохоронних органів не можуть бути понятими. Це виключено.

І вона склала протокол, абсолютно фантастичний, де написано, що виявлено на матеріалах кримінального провадження факт контрабанди. Факт контрабанди виявляється на місці, наприклад, якщо на митну територію заїжджає вантажівка і в ній якась контрабанда. Про це складається такий протокол. Саме для цього поняті і потрібні, бо вони фіксують, що там дійсно біло щось вилучено. В цьому протоколі нічого не вилучено. В цьому протоколі написано, що до митниці надійшов лист з ДБР, і ДБР впевнена що 6 років тому в Україну незаконно завезли 38 мільйонів євро. І інспектор це виявила, інспектор склала цей протокол. Цей протокол абсолютно божевільний. Без адвоката. До людини просто прийшли в СІЗО, витягли із камери і сказали: ми на вас складаємо протокол, що ви контрабандист. І це все зайшло в суд", - додав він.

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Новіков зазначив, що йдеться про Петра Порошенка, а люди перебувають в СІЗО як заручники.

"В СІЗО перебувають люди в якості заручників, яким призначено застави з конкретною метою – донести до них чіткий меседж, що під цими заставами ви сидітимите, поки не дасте показання проти Петра Порошенка, нас все інше не цікавить, ви нам не цікаві, Чучковський нам не цікавий.

Ця ситуація відбувається на очах у суспільства. Вони просто не бояться. І саме тому я вважаю, що наша теза про те, що Андрій Портнов помер, але справа його живе, має під собою певні підстави. Портновські схеми за своєю структурою, за своєю задумкою, коли є суддя і слідчий, є прокурор і там в цьому трикутнику все відбувається – вони так само працюють і сьогодні. Це ситуація, яку вони створюють штучно в рамках підготовки нових обвинувачень проти Порошенка", - підсумував він.

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