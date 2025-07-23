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Новини Санкції проти Порошенка
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Порошенко у Верховному Суді: Ідейним натхненником санкцій проти мене був Портнов

порошенко

Ідейним натхненником незаконних санкцій проти Петра Порошенка був Андрій Потрнов.

Про це політик заявив під час засідання Верховного Суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зазначив, що надані владою документи, на підставі яких було ухвалене рішення РНБО, фактично повторюють тези Портнова, які той публікував раніше. Порошенко також зауважив, що учорашня стрімка ліквідація незалежності НАБУ і САП відбулася за тим же сценарієм, як і запровадження неконституційних санкцій – за кілька годин, із численними помилками і порушенням закону.

"Нарешті ми отримали лист Голови Служби Державного фінансового моніторингу, пана Проніна, з якого нібито мали почути шокуючі подробиці "виведення за кордон коштів" моїм благодійним Фондом, який надав допомоги Збройним Силам України – ми наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень з 24 лютого 2022 року. Сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, якими фінансуються партійні структури і політична діяльність? Але лист дійсно шокує своєю абсолютною пустопорожністю", – сказав Порошенко.

"Все, що написано в цьому листі, я вже чув. Я не забув 2019-й рік. Дослівний копі-паст змісту цього листа – це телеграм-канал Портнова. У листі Фінмоніторингу немає жодної цифри, немає жодної дати. Там є інтернет-публікації видання "Закон і бізнес". Цей лист є яскравим і переконливим доказом того, що ідейним натхненником, архітектором, організатором і виконавцем санкцій проти Порошенка є пан Портнов", – констатував лідер "ЄС".

"На кого працював пан Портнов? На того, чий підпис стоїть під Указом. Таким чином, була налагоджена ефективна взаємодія Портнова і Офісу Президента. Портнов це є один з 5-6 менеджерів, юридичний оплот, ракова пухлина української судової системи, яка перетворила українську систему з правоохоронної на каральну", – наголосив Порошенко.

порошенко

"Сценарій по Порошенку і сценарій по НАБУ є один і той самий. І мета одна – зруйнувати залишки демократії, залишки свободи. Зруйнувати наш рух у Європейський Союз, який є метою моєї політичної діяльності і квінтесенцією моєї діяльності на посаді президента України. Зупинити рух в Європейський Союз і відкинути нас назад в "русскій мір", в авторитаризм путінського стилю", – сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко у Верховному Суді: За незаконні санкції проти мене розрахувалися посадою прем’єра

"Це – не про Порошенка. Якщо можна п’ятого Президента, лідера опозиції, народного депутата абсолютно безпідставно за 3 години зробити підсанкційною особою, якщо ми демократію, свободу не захистимо – проти кожного з вас за 3 години будуть запроваджені санкції", – сказав Порошенко.

порошенко

"Цей прецедент ми маємо зупинити. Чим загрожує вчорашнє рішення і до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 лютого? Вперше поставлене питання про те, що Молдова отримає зелене світло, а Україна зупинить європейську інтеграцію. Може бути зупинене або підвішене фінансування придбання зброї для українських Збройних Сил. Може бути зупинена "Ukraine Facilities". Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується. Корупція – гроші розкрадаються. Додатково зачищається політичне поле – не лише Порошенко і не лише опозиція. Громадські активісти, журналісти", – наголосив політик.

"Саме тому цей процес є принциповим для того, щоб захистити незалежність суду, захистити незалежність антикорупційних органів, захистити громадських активістів, захистити свободу слова і засобів масової інформації, захистити, врешті-решт, Україну. І для того, щоб зупинити це все, важливе об’єктивне, неупереджене, кваліфіковане, компетентне рішення Верховного Суду", – резюмував Порошенко.

Читайте також: Влада готує нові обвинувачення проти Порошенка, беручи офіцерів УДО в заручники, - адвокат Новіков

Автор: 

Верховний Суд (1196) Порошенко Петро (15216) Портнов Андрій (363) санкції (12446)


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Топ коментарі
+24
Порох нормально так зелених потвор носами по їх же лайну повозив.
Рекомендую подивитися його виступ в суді, там цікаво...
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23.07.2025 16:50 Відповісти
+17
Жодного разу не пошкодував ,що був і є одним із 25%!
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23.07.2025 16:57 Відповісти
+8
Все правильно сказав порошенко-зеленський і є тим хто все це робить з набу-журналістами та іншими -а якщо цього автократа не зупинить завтра ці зелені тварі прийдуть за кожним із нас-і буде таке саме беззаконня
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23.07.2025 16:55 Відповісти
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Порох нормально так зелених потвор носами по їх же лайну повозив.
Рекомендую подивитися його виступ в суді, там цікаво...
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23.07.2025 16:50 Відповісти
А пересиденту простроченому, уже і лайном не смердить! Принюхався за цей час, на млрд грн!!!
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23.07.2025 16:54 Відповісти
Це неймовірно влучно 🤡 " пересидент" 😂👍...
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23.07.2025 17:56 Відповісти
Все правильно сказав порошенко-зеленський і є тим хто все це робить з набу-журналістами та іншими -а якщо цього автократа не зупинить завтра ці зелені тварі прийдуть за кожним із нас-і буде таке саме беззаконня
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23.07.2025 16:55 Відповісти
Порошенко у Верховному Суді: Ідейним натхненником санкцій проти мене був Портнов
=================
Ну от! Питання хто завалив Портянку-закрите!
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23.07.2025 16:55 Відповісти
Портнов живий. все було виставою. Зараз живе в Женеві. Навіть пластичну операцію не робив.

Не будьте наївними: ніби цей тертий фсб-івський коржик, Портнов, дав себе вбити.

Те саме стосується й "потопельника"-януковича-молодшого.
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23.07.2025 17:29 Відповісти
Жодного разу не пошкодував ,що був і є одним із 25%!
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23.07.2025 16:57 Відповісти
За свій вибір не стоїть шкодувати, треба шкодувати за тих кому ти повірив, а воно виявилось не тим кого ти хотів бачити. Тому на другий тур я не ходив. Не було того кого я хотів бачити, но мабуть порох все ж був би ліпше
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23.07.2025 17:05 Відповісти
так само багато хто не ходив на вибори у 10-му чи взагалі ходив, щоб спеціально проголосувати "проти всіх" (тоді ще був такий варіант у бюлетені і тоді він набрав у підсумку 2-го туру 7,7%) і в результаті здобули яника, після якого сталося те, що маємо зараз... а потрібно було тоді йти і голосувати за ту Улю, щоб не пройшов шапкокрад. і велика ймовірність, що тоді не було би розвороту від Європи та й війни може і не було би. бо та Джулька петляла між Європою, ху йлом і народом, як Кучма свого часу.
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23.07.2025 17:46 Відповісти
Треба було бути принциповим раніше, а не заявляти:
"Он также намекнул, что после введения санкций против него, пытается сказать Зеленскому: «Я не твой враг»: «Я стою с вами плечом к плечу. Не потому, что у меня нет к вам никаких претензий - они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха».
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23.07.2025 16:58 Відповісти
Порох має диплом юриста справжній, не куплений, і в законах дуже навіть добре розбирається.
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23.07.2025 17:10 Відповісти
нє.
те шо соратники вождя, як і сам вождь п, вміють вимовляти полум'яні промови, це відомий факт.
а, далі що?
який вихлоп з цих словесних перфомансів?
у вождя п, в перспективі європейські багаторічні суди з прав людини, а українців надалі будуть гвалтувати зелені покидьки?
класна у нас "опозиція".
а, що з тими трьома?
а, що з голосуванням за копалини?
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23.07.2025 17:12 Відповісти
Коли ь Портков хвастався в Вікі, що зразуж після служби в армії вступив на юрфак (У 94) Східноєвропейського універу. А сам юрфак там відкрили у 1997 році, потім став дохтуром наук, завкафедрою аонституційного права. 2015 установили, що він скрізь пред'являв ксерокопію диплому. Тоді ж прогнали з кафедри. А в 2019 році знову хотів туди встромити я, бунт студентів зупинив дохтура. Сам він, потомственний чуваш, жодного слова не писав, там все Татаров програми дій писав.
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23.07.2025 17:27 Відповісти
Порошенко міг стати найкращим президентом, але йому зробили ведмежу послугу місцеві феодали своєю жадібність, які пролізли в партію ЄС.
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23.07.2025 17:27 Відповісти
Не ходи дивитись всі рішення такого характера,суди проти патріотів приймаються тандемом Єрмак-Зеленський.Юридично-консультаційну підтримку здійснює Татаров .
Татаров в період майданівських подій,під час Революції Гідності будучи співробітником слідчого управління МВС зачитував що майданівці в потилицю стріляли учасникам майдану.Він фабрикував справи,а тепер служить режиму Зеленського-Єрмака.
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23.07.2025 17:37 Відповісти
Идейным вдохновителем незаконных санкций против Петра Порошенко стал Андрей Портнов. Об этом политик заявил во время заседания Верховного Суда

Вот и мотив. Неосторожный Петруха.
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23.07.2025 17:38 Відповісти
А свинарчук був Ідейним натхненником розкрадання
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23.07.2025 17:42 Відповісти
Твоїх мізків?
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23.07.2025 17:59 Відповісти
Треба тим хто притомний , виїзжати з дітьми до ЄС ... 🤡 йде до військової диктатури , бо не все ще розграбували в Україні ,русня ,китай та Ізраель , зеленський придавить українців , все шо дав Порошенко народу , вже майже не існує ...шкода 😠
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23.07.2025 18:03 Відповісти
Мені здається, таке тверждення на погрозу іншим 5-6 менеджерам схоже, ні?
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23.07.2025 18:32 Відповісти
 
 