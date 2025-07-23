Порошенко у Верховному Суді: Ідейним натхненником санкцій проти мене був Портнов

Ідейним натхненником незаконних санкцій проти Петра Порошенка був Андрій Потрнов.

Про це політик заявив під час засідання Верховного Суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зазначив, що надані владою документи, на підставі яких було ухвалене рішення РНБО, фактично повторюють тези Портнова, які той публікував раніше. Порошенко також зауважив, що учорашня стрімка ліквідація незалежності НАБУ і САП відбулася за тим же сценарієм, як і запровадження неконституційних санкцій – за кілька годин, із численними помилками і порушенням закону.

"Нарешті ми отримали лист Голови Служби Державного фінансового моніторингу, пана Проніна, з якого нібито мали почути шокуючі подробиці "виведення за кордон коштів" моїм благодійним Фондом, який надав допомоги Збройним Силам України – ми наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень з 24 лютого 2022 року. Сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, якими фінансуються партійні структури і політична діяльність? Але лист дійсно шокує своєю абсолютною пустопорожністю", – сказав Порошенко.

"Все, що написано в цьому листі, я вже чув. Я не забув 2019-й рік. Дослівний копі-паст змісту цього листа – це телеграм-канал Портнова. У листі Фінмоніторингу немає жодної цифри, немає жодної дати. Там є інтернет-публікації видання "Закон і бізнес". Цей лист є яскравим і переконливим доказом того, що ідейним натхненником, архітектором, організатором і виконавцем санкцій проти Порошенка є пан Портнов", – констатував лідер "ЄС".

"На кого працював пан Портнов? На того, чий підпис стоїть під Указом. Таким чином, була налагоджена ефективна взаємодія Портнова і Офісу Президента. Портнов це є один з 5-6 менеджерів, юридичний оплот, ракова пухлина української судової системи, яка перетворила українську систему з правоохоронної на каральну", – наголосив Порошенко.

"Сценарій по Порошенку і сценарій по НАБУ є один і той самий. І мета одна – зруйнувати залишки демократії, залишки свободи. Зруйнувати наш рух у Європейський Союз, який є метою моєї політичної діяльності і квінтесенцією моєї діяльності на посаді президента України. Зупинити рух в Європейський Союз і відкинути нас назад в "русскій мір", в авторитаризм путінського стилю", – сказав Порошенко.

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"Це – не про Порошенка. Якщо можна п’ятого Президента, лідера опозиції, народного депутата абсолютно безпідставно за 3 години зробити підсанкційною особою, якщо ми демократію, свободу не захистимо – проти кожного з вас за 3 години будуть запроваджені санкції", – сказав Порошенко.

"Цей прецедент ми маємо зупинити. Чим загрожує вчорашнє рішення і до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 лютого? Вперше поставлене питання про те, що Молдова отримає зелене світло, а Україна зупинить європейську інтеграцію. Може бути зупинене або підвішене фінансування придбання зброї для українських Збройних Сил. Може бути зупинена "Ukraine Facilities". Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується. Корупція – гроші розкрадаються. Додатково зачищається політичне поле – не лише Порошенко і не лише опозиція. Громадські активісти, журналісти", – наголосив політик.

"Саме тому цей процес є принциповим для того, щоб захистити незалежність суду, захистити незалежність антикорупційних органів, захистити громадських активістів, захистити свободу слова і засобів масової інформації, захистити, врешті-решт, Україну. І для того, щоб зупинити це все, важливе об’єктивне, неупереджене, кваліфіковане, компетентне рішення Верховного Суду", – резюмував Порошенко.

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