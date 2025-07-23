Порошенко в Верховном Суде: Идейным вдохновителем санкций против меня был Портнов

Идейным вдохновителем незаконных санкций против Петра Порошенко стал Андрей Портнов.

Об этом политик заявил во время заседания Верховного Суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что предоставленные властями документы, на основании которых было принято решение СНБО, фактически повторяют тезисы Портнова, которые тот публиковал ранее. Порошенко также отметил, что вчерашняя стремительная ликвидация независимости НАБУ и САП состоялась по тому же сценарию, как и введение неконституционных санкций - за несколько часов, с многочисленными ошибками и нарушением закона.

"Наконец мы получили письмо Председателя Службы Государственного финансового мониторинга, господина Пронина, из которого якобы должны были услышать шокирующие подробности "вывода за границу средств" моим благотворительным Фондом, который оказал помощь Вооруженным Силам Украины - мы приближаемся к цифре 7 миллиардов гривен с 24 февраля 2022 года. Надеялись увидеть миллиарды, которые выводятся за границу, миллиарды, которыми финансируются партийные структуры и политическая деятельность? Но письмо действительно шокирует своей абсолютной пустопорожностью", - сказал Порошенко.

"Все, что написано в этом письме, я уже слышал. Я не забыл 2019-й год. Дословный копи-паст содержания этого письма - это телеграм-канал Портнова. В письме Финмониторинга нет ни одной цифры, нет ни одной даты. Там есть интернет-публикации издания "Закон и бизнес". Это письмо является ярким и убедительным доказательством того, что идейным вдохновителем, архитектором, организатором и исполнителем санкций против Порошенко является господин Портнов", - констатировал лидер "ЕС".

"На кого работал господин Портнов? На того, чья подпись стоит под Указом. Таким образом, было налажено эффективное взаимодействие Портнова и Офиса Президента. Портнов это один из 5-6 менеджеров, юридический оплот, раковая опухоль украинской судебной системы, которая превратила украинскую систему из правоохранительной в карательную", - подчеркнул Порошенко.

"Сценарий по Порошенко и сценарий по НАБУ один и тот же. И цель одна - разрушить остатки демократии, остатки свободы. Разрушить наше движение в Европейский Союз, который является целью моей политической деятельности и квинтэссенцией моей деятельности на посту президента Украины. Остановить движение в Европейский Союз и отбросить нас назад в "русский мир", в авторитаризм путинского стиля", - сказал Порошенко.

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"Это - не о Порошенко. Если можно пятого Президента, лидера оппозиции, народного депутата абсолютно безосновательно за 3 часа сделать подсанкционным лицом, если мы демократию, свободу не защитим - против каждого из вас за 3 часа будут введены санкции", - сказал Порошенко.

"Этот прецедент мы должны остановить. Чем грозит вчерашнее решение и к чему присоединяется решение, которое было принято 12 февраля? Впервые поставлен вопрос о том, что Молдова получит зеленый свет, а Украина остановит европейскую интеграцию. Может быть остановлено или подвешено финансирование приобретения оружия для украинских Вооруженных Сил. Может быть остановлена "Ukraine Facilities". Потому что антикоррупционная реформа разрушается, децентрализация разрушается, управление государством на базе конкурсов прозрачных разрушается. Коррупция - деньги разворовываются. Дополнительно зачищается политическое поле - не только Порошенко и не только оппозиция. Общественные активисты, журналисты", - подчеркнул политик.

"Именно поэтому этот процесс является принципиальным для того, чтобы защитить независимость суда, защитить независимость антикоррупционных органов, защитить общественных активистов, защитить свободу слова и средств массовой информации, защитить, в конце концов, Украину. И для того, чтобы остановить это все, важно объективное, беспристрастное, квалифицированное, компетентное решение Верховного Суда", - резюмировал Порошенко.

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