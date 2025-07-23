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Новости Санкции против Порошенко
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Порошенко в Верховном Суде: Идейным вдохновителем санкций против меня был Портнов

порошенко

Идейным вдохновителем незаконных санкций против Петра Порошенко стал Андрей Портнов.

Об этом политик заявил во время заседания Верховного Суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что предоставленные властями документы, на основании которых было принято решение СНБО, фактически повторяют тезисы Портнова, которые тот публиковал ранее. Порошенко также отметил, что вчерашняя стремительная ликвидация независимости НАБУ и САП состоялась по тому же сценарию, как и введение неконституционных санкций - за несколько часов, с многочисленными ошибками и нарушением закона.

"Наконец мы получили письмо Председателя Службы Государственного финансового мониторинга, господина Пронина, из которого якобы должны были услышать шокирующие подробности "вывода за границу средств" моим благотворительным Фондом, который оказал помощь Вооруженным Силам Украины - мы приближаемся к цифре 7 миллиардов гривен с 24 февраля 2022 года. Надеялись увидеть миллиарды, которые выводятся за границу, миллиарды, которыми финансируются партийные структуры и политическая деятельность? Но письмо действительно шокирует своей абсолютной пустопорожностью", - сказал Порошенко.

"Все, что написано в этом письме, я уже слышал. Я не забыл 2019-й год. Дословный копи-паст содержания этого письма - это телеграм-канал Портнова. В письме Финмониторинга нет ни одной цифры, нет ни одной даты. Там есть интернет-публикации издания "Закон и бизнес". Это письмо является ярким и убедительным доказательством того, что идейным вдохновителем, архитектором, организатором и исполнителем санкций против Порошенко является господин Портнов", - констатировал лидер "ЕС".

"На кого работал господин Портнов? На того, чья подпись стоит под Указом. Таким образом, было налажено эффективное взаимодействие Портнова и Офиса Президента. Портнов это один из 5-6 менеджеров, юридический оплот, раковая опухоль украинской судебной системы, которая превратила украинскую систему из правоохранительной в карательную", - подчеркнул Порошенко.

порошенко

"Сценарий по Порошенко и сценарий по НАБУ один и тот же. И цель одна - разрушить остатки демократии, остатки свободы. Разрушить наше движение в Европейский Союз, который является целью моей политической деятельности и квинтэссенцией моей деятельности на посту президента Украины. Остановить движение в Европейский Союз и отбросить нас назад в "русский мир", в авторитаризм путинского стиля", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Верховном Суде: За незаконные санкции против меня расплатились должностью премьера

"Это - не о Порошенко. Если можно пятого Президента, лидера оппозиции, народного депутата абсолютно безосновательно за 3 часа сделать подсанкционным лицом, если мы демократию, свободу не защитим - против каждого из вас за 3 часа будут введены санкции", - сказал Порошенко.

порошенко

"Этот прецедент мы должны остановить. Чем грозит вчерашнее решение и к чему присоединяется решение, которое было принято 12 февраля? Впервые поставлен вопрос о том, что Молдова получит зеленый свет, а Украина остановит европейскую интеграцию. Может быть остановлено или подвешено финансирование приобретения оружия для украинских Вооруженных Сил. Может быть остановлена "Ukraine Facilities". Потому что антикоррупционная реформа разрушается, децентрализация разрушается, управление государством на базе конкурсов прозрачных разрушается. Коррупция - деньги разворовываются. Дополнительно зачищается политическое поле - не только Порошенко и не только оппозиция. Общественные активисты, журналисты", - подчеркнул политик.

"Именно поэтому этот процесс является принципиальным для того, чтобы защитить независимость суда, защитить независимость антикоррупционных органов, защитить общественных активистов, защитить свободу слова и средств массовой информации, защитить, в конце концов, Украину. И для того, чтобы остановить это все, важно объективное, беспристрастное, квалифицированное, компетентное решение Верховного Суда", - резюмировал Порошенко.

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Автор: 

Верховный Суд (1101) Порошенко Петр (19640) Портнов Андрей (665) санкции (11698)


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Топ комментарии
+26
Порох нормально так зелених потвор носами по їх же лайну повозив.
Рекомендую подивитися його виступ в суді, там цікаво...
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23.07.2025 16:50 Ответить
+20
Жодного разу не пошкодував ,що був і є одним із 25%!
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23.07.2025 16:57 Ответить
+10
Все правильно сказав порошенко-зеленський і є тим хто все це робить з набу-журналістами та іншими -а якщо цього автократа не зупинить завтра ці зелені тварі прийдуть за кожним із нас-і буде таке саме беззаконня
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23.07.2025 16:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Порох нормально так зелених потвор носами по їх же лайну повозив.
Рекомендую подивитися його виступ в суді, там цікаво...
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23.07.2025 16:50 Ответить
А пересиденту простроченому, уже і лайном не смердить! Принюхався за цей час, на млрд грн!!!
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23.07.2025 16:54 Ответить
Це неймовірно влучно 🤡 " пересидент" 😂👍...
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23.07.2025 17:56 Ответить
Все правильно сказав порошенко-зеленський і є тим хто все це робить з набу-журналістами та іншими -а якщо цього автократа не зупинить завтра ці зелені тварі прийдуть за кожним із нас-і буде таке саме беззаконня
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23.07.2025 16:55 Ответить
Порошенко у Верховному Суді: Ідейним натхненником санкцій проти мене був Портнов
=================
Ну от! Питання хто завалив Портянку-закрите!
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23.07.2025 16:55 Ответить
Портнов живий. все було виставою. Зараз живе в Женеві. Навіть пластичну операцію не робив.

Не будьте наївними: ніби цей тертий фсб-івський коржик, Портнов, дав себе вбити.

Те саме стосується й "потопельника"-януковича-молодшого.
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23.07.2025 17:29 Ответить
Жодного разу не пошкодував ,що був і є одним із 25%!
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23.07.2025 16:57 Ответить
За свій вибір не стоїть шкодувати, треба шкодувати за тих кому ти повірив, а воно виявилось не тим кого ти хотів бачити. Тому на другий тур я не ходив. Не було того кого я хотів бачити, но мабуть порох все ж був би ліпше
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23.07.2025 17:05 Ответить
так само багато хто не ходив на вибори у 10-му чи взагалі ходив, щоб спеціально проголосувати "проти всіх" (тоді ще був такий варіант у бюлетені і тоді він набрав у підсумку 2-го туру 7,7%) і в результаті здобули яника, після якого сталося те, що маємо зараз... а потрібно було тоді йти і голосувати за ту Улю, щоб не пройшов шапкокрад. і велика ймовірність, що тоді не було би розвороту від Європи та й війни може і не було би. бо та Джулька петляла між Європою, ху йлом і народом, як Кучма свого часу.
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23.07.2025 17:46 Ответить
Треба було бути принциповим раніше, а не заявляти:
"Он также намекнул, что после введения санкций против него, пытается сказать Зеленскому: «Я не твой враг»: «Я стою с вами плечом к плечу. Не потому, что у меня нет к вам никаких претензий - они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха».
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23.07.2025 16:58 Ответить
Порох має диплом юриста справжній, не куплений, і в законах дуже навіть добре розбирається.
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23.07.2025 17:10 Ответить
нє.
те шо соратники вождя, як і сам вождь п, вміють вимовляти полум'яні промови, це відомий факт.
а, далі що?
який вихлоп з цих словесних перфомансів?
у вождя п, в перспективі європейські багаторічні суди з прав людини, а українців надалі будуть гвалтувати зелені покидьки?
класна у нас "опозиція".
а, що з тими трьома?
а, що з голосуванням за копалини?
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23.07.2025 17:12 Ответить
Коли ь Портков хвастався в Вікі, що зразуж після служби в армії вступив на юрфак (У 94) Східноєвропейського універу. А сам юрфак там відкрили у 1997 році, потім став дохтуром наук, завкафедрою аонституційного права. 2015 установили, що він скрізь пред'являв ксерокопію диплому. Тоді ж прогнали з кафедри. А в 2019 році знову хотів туди встромити я, бунт студентів зупинив дохтура. Сам він, потомственний чуваш, жодного слова не писав, там все Татаров програми дій писав.
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23.07.2025 17:27 Ответить
Порошенко міг стати найкращим президентом, але йому зробили ведмежу послугу місцеві феодали своєю жадібність, які пролізли в партію ЄС.
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23.07.2025 17:27 Ответить
Не ходи дивитись всі рішення такого характера,суди проти патріотів приймаються тандемом Єрмак-Зеленський.Юридично-консультаційну підтримку здійснює Татаров .
Татаров в період майданівських подій,під час Революції Гідності будучи співробітником слідчого управління МВС зачитував що майданівці в потилицю стріляли учасникам майдану.Він фабрикував справи,а тепер служить режиму Зеленського-Єрмака.
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23.07.2025 17:37 Ответить
Идейным вдохновителем незаконных санкций против Петра Порошенко стал Андрей Портнов. Об этом политик заявил во время заседания Верховного Суда

Вот и мотив. Неосторожный Петруха.
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23.07.2025 17:38 Ответить
А свинарчук був Ідейним натхненником розкрадання
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23.07.2025 17:42 Ответить
Твоїх мізків?
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23.07.2025 17:59 Ответить
Треба тим хто притомний , виїзжати з дітьми до ЄС ... 🤡 йде до військової диктатури , бо не все ще розграбували в Україні ,русня ,китай та Ізраель , зеленський придавить українців , все шо дав Порошенко народу , вже майже не існує ...шкода 😠
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23.07.2025 18:03 Ответить
Мені здається, таке тверждення на погрозу іншим 5-6 менеджерам схоже, ні?
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23.07.2025 18:32 Ответить
Власне кажучи, не завадило б особисто Порошенку проголосувати проти підпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокуророві, але той чомусь утримався. Виглядає не зовсім послідовно
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23.07.2025 19:00 Ответить
 
 