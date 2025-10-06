Документи для санкцій проти Порошенка подали до РНБО "заднім числом", - адвокат Новіков

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду продовжує розгляд позову Петра Порошенка щодо скасування указу про запровадження санкцій.

Так, під час розгляду стало відомо, що документи, на підставі яких були запроваджені санкції, були подані до РНБО заднім числом, вже після ухвалення рішення та підписання Указу.

Зазначається, що диск із матеріалами, який надійшов до РНБО, сформований 13 лютого, а рішення про санкції було ухвалене 12 лютого 2025 року.

"Суд долучив матеріали, з яких виникає, що документи, які уряд надав на початку цього провадження як начебто документи, які відображали процедуру підготовки санкцій, фактично в РНБО ніколи не розглядалися. Насправді ці документи були готові, коли засідання РНБО вже відбулося, їх передавали вже потім", - пояснив адвокат Ілля Новіков.

Захисник звернув увагу, що на сайтах Офісу Президента та РНБО досі є дві версії документів щодо застосування санкцій проти Порошенка. Перша версія – із помилками у персональних даних, а друга – із виправленнями, що, за його словами, є ознакою фальсифікації Указу.

"Ми зараз бачимо, що санкції були накладені абсолютно свавільно, без жодних підстав і без жодних документів. І зараз з’ясовується, що ці всі папірці, які зараз намагаються представити як обґрунтування санкцій, їх не існувало на момент постановлення указу, а вони підкладалися поспіхом вже після, як кажуть, постфактум. І саме цим пояснюються і ці численні помилки, і публікації різних варіантів тексту і таке інше", - пояснив адвокат Ігор Головань.

Захист зазначив, що Офіс Президента фактично підставив Національний банк, який вже вранці 13 лютого розіслав у фінустанови вказівки заблокувати рахунки Порошенка.

"Представник президента разом з урядом ненав’язливо так "штовхнули під автобус" голову Нацбанку Пишного. Бо для представниці президента наразі дуже важливою тезою є те, що будь-який Указ президента, в тому часі Указ про санкції, набирає чинності лише після того, як його надрукували в офіційному Віснику президента України. Для них це спроба уникнути питання того, чому вони міняли цей Указ. Але вони мимоволі сказали, що офіційна інструкція НБУ для банків, – це свавілля, треба було чекати газети, а те, що Нацбанк вводить такі нормативи, це щось неправильне. Ця ситуація настільки швидко робилася і вони настільки не парилися про дотримання будь-яких нормальних процесів, що вони зараз не можуть випрацювати таку версію брехні, яка б десь не вилізала", - додав Новіков.

За словами Порошенка, жодного обґрунтування санкцій немає, а процес має абсолютно принципове значення, оскільки це надалі дозволить владі позбавити прав та свободи простих громадян, які не є захищеними.

"За дорученням Офісу президента проінструктовано МЗС донести обґрунтування застосування санкцій до наших партнерів для того, щоб добитися синхронізації санкцій з боку партнерів. За 8 місяців ця "плідна" робота не принесла жодного результату. Але посли в країнах перебування надали інформацію, яка мене дискредитує як лідера опозиції, як політичного діяча. Вони тут, в суді, не мають що надати, вони нічого не можуть представити і там. Відповідно їм ніхто не вірить, і ми маємо реакцію у вигляді резолюції Європарламенту, присутності тут послів країн – наших партнерів, публікації в закордонних ЗМІ, які дискредитують Україну", - наголосив Порошенко.

Санкції РНБО

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

