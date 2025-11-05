РУС
645 17

Давление на антикоррупционные органы в Украине вызывает беспокойство, - еврокомиссар Кос

Марта Кос

Политическое и законодательное давление на антикоррупционные институты и гражданское общество в Украине вызывают беспокойство в Еврокомиссии. Это может замедлить процесс вступления в ЕС.

Об этом в комментарии Суспильному сказала еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ.

Борьба с коррупцией

Так Марта Кос ответила на вопрос о том, как заявления антикоррупционных институтов и организаций гражданского общества об усилении давления влияют на дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.

"Я восхищаюсь тем, чего достигла Украина, несмотря на чрезвычайные вызовы войны. В отчете также признается, что страна продолжает двигаться в направлении вступления в ЕС. Однако Украина достигла лишь ограниченного прогресса в борьбе с коррупцией. Специализированные антикоррупционные органы Украины продолжают функционировать, а гражданское общество остается активным и устойчивым. В июле быстрое восстановление независимости НАБУ и САП продемонстрировало, что система Украины способна к самокоррекции. Она должна продолжать эти усилия", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар Кос встретится с представителями НАБУ, САП и ВАКС: "Нельзя позволить украинским реформам остановиться"

Замедление членства в ЕС

Еврокомиссар отметила, что в ЕС сохраняют свою рекомендацию начать переговоры с Украиной по первому кластеру на основе достигнутого на сегодняшний день прогресса.

"Политическое и законодательное давление на антикоррупционные институты и гражданское общество вызывают беспокойство. Эти события могут подорвать доверие и замедлить процесс вступления, если не принять решительных мер", - добавила Кос.

Читайте также: Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией, - отчет Еврокомиссии

  • Напомним, 4 ноября Европейская Комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении, в котором отметила "преданность" Украины пути в ЕС и продвижение в ключевых реформах, несмотря на войну.

Автор: 

НАБУ (4647) Еврокомиссия (1568) коррупция (8658) членство в ЕС (1182) САП (2338) Кос Марта (34)
Топ комментарии
+3
"зелені грабіжники " і будуть тиснути на антикорупційні органи.Вони є для цього .щоб не допустити Україну в ЄС.Що будуть робити "зелені грабіжники " якщо Україна буде в ЄС....?
показать весь комментарий
05.11.2025 19:33 Ответить
+3
Корупція процвітає в ЗЕлендеркоманді.Всі тиски на правоохоронні органи здійснюються з Офісу(сарая) президента .У Єрмака цю роль виконує Татаров.Він є аналогом особи портнова.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:58 Ответить
+2
Я не дипломат, але маю розуміння що гундосне створіння має на меті створення в Україні авторитарного режиму )(уйла і далі його очолювати. Єдине що його стримує -це гола срака, яка потребує лакшері підгузників для утримання влади.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:38 Ответить
А тиск на суддів не викликає занепокоєння? Можна подивитись як ГО ГРД в Європі відбирає суддів на посади?
показать весь комментарий
05.11.2025 19:26 Ответить
Брехня. ГО, ГРД, ДеЮре це не громадське суспільство!!! Це кілька людей що об'єдналися заради власних інтересів.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:28 Ответить
Та напуй ті органи!?
Видалити як апендикс-відросток до бісової матері й крапка!
показать весь комментарий
05.11.2025 19:32 Ответить
І то правда.
А корупцію визнати державною "релігією" в Україні.
показать весь комментарий
05.11.2025 20:17 Ответить
05.11.2025 19:33 Ответить
Зеля сьогодні спати не буде - тільки із справжньою валерянкою, болгарською.... Або...?
показать весь комментарий
05.11.2025 19:35 Ответить
Загадка. Це все порошки з валеріани. Який з них Валеріана-95?
показать весь комментарий
05.11.2025 19:43 Ответить
а де та ? сама - сама? сама ефективна/?
показать весь комментарий
05.11.2025 19:49 Ответить
C₁₇H₂₁NO₄
показать весь комментарий
05.11.2025 19:58 Ответить
05.11.2025 19:38 Ответить
То занепокойтесь і видайте нам чергових 20 млрд. євро кредиту. Ми ж щит Європи, можемо робити що хочемо.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:40 Ответить
ЗеКоМанда.... Зробимо їх разом!!!
показать весь комментарий
05.11.2025 19:41 Ответить
Треба викликати ще журналістів на розмову - чи самі вони прийдуть ? З картонками . С
показать весь комментарий
05.11.2025 19:50 Ответить
05.11.2025 19:58 Ответить
Яка ж падлюка на них тисне?
Отара 73% ,серед вас було безліч сметунів,***
показать весь комментарий
05.11.2025 20:02 Ответить
Антикорупційні Органи з яких толку як з козла молока
показать весь комментарий
05.11.2025 20:14 Ответить
Зараз зеленський прокукурор відкриє проти неї справу...
показать весь комментарий
05.11.2025 20:26 Ответить
 
 