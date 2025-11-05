Давление на антикоррупционные органы в Украине вызывает беспокойство, - еврокомиссар Кос
Политическое и законодательное давление на антикоррупционные институты и гражданское общество в Украине вызывают беспокойство в Еврокомиссии. Это может замедлить процесс вступления в ЕС.
Об этом в комментарии Суспильному сказала еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ.
Борьба с коррупцией
Так Марта Кос ответила на вопрос о том, как заявления антикоррупционных институтов и организаций гражданского общества об усилении давления влияют на дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.
"Я восхищаюсь тем, чего достигла Украина, несмотря на чрезвычайные вызовы войны. В отчете также признается, что страна продолжает двигаться в направлении вступления в ЕС. Однако Украина достигла лишь ограниченного прогресса в борьбе с коррупцией. Специализированные антикоррупционные органы Украины продолжают функционировать, а гражданское общество остается активным и устойчивым. В июле быстрое восстановление независимости НАБУ и САП продемонстрировало, что система Украины способна к самокоррекции. Она должна продолжать эти усилия", - подчеркнула она.
Замедление членства в ЕС
Еврокомиссар отметила, что в ЕС сохраняют свою рекомендацию начать переговоры с Украиной по первому кластеру на основе достигнутого на сегодняшний день прогресса.
"Политическое и законодательное давление на антикоррупционные институты и гражданское общество вызывают беспокойство. Эти события могут подорвать доверие и замедлить процесс вступления, если не принять решительных мер", - добавила Кос.
- Напомним, 4 ноября Европейская Комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении, в котором отметила "преданность" Украины пути в ЕС и продвижение в ключевых реформах, несмотря на войну.
Видалити як апендикс-відросток до бісової матері й крапка!
А корупцію визнати державною "релігією" в Україні.
Отара 73% ,серед вас було безліч сметунів,***