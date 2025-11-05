Тиск на антикорупційні органи в Україні викликає занепокоєння, - єврокомісарка Кос

Марта Кос

Політичний та законодавчий тиск на антикорупційні інституції та громадянське суспільство в Україні викликають занепокоєння в Єврокомісії. Це може уповільнити процес вступу до ЄС.

Про це у коментарі Суспільному сказала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ.

Боротьба з корупцією

Так Марта Кос відповіла на запитання щодо того, як заяви антикорупційних інституцій та організацій громадянського суспільства про посилення тиску, впливають на подальший рух України до членства в ЄС.

"Я захоплююся тим, чого досягла Україна, попри надзвичайні виклики війни. У звіті також визнається, що країна продовжує рухатися в напрямку вступу до ЄС. Однак Україна досягла лише обмеженого прогресу в боротьбі з корупцією. Спеціалізовані антикорупційні органи України продовжують функціонувати, а громадянське суспільство залишається активним і стійким. У липні швидке відновлення незалежності НАБУ та САП продемонструвало, що система України здатна до самокорекції. Вона повинна продовжувати ці зусилля", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС: "Не можна дозволити українським реформам зупинитися"

Гальмування членства в ЄС

Єврокомісарка зазначила, що у ЄС зберігають свою рекомендацію розпочати переговори з Україною щодо першого кластера на основі досягнутого на сьогодні прогресу.

"Політичний та законодавчий тиск на антикорупційні інституції та громадянське суспільство викликають занепокоєння. Ці події можуть підірвати довіру та уповільнити процес вступу, якщо не вжити рішучих заходів", - додала Кос.

Читайте також: Україна досягла "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією, - звіт Єврокомісії

  • Нагадаємо, 4 листопада Європейська Комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення, в якому відзначила "відданість" України шляху до ЄС та просування у ключових реформах попри війну.

НАБУ (5724) Єврокомісія (2436) корупція (5047) членство в ЄС (1491) САП (2607) Кос Марта (56)
+16
Я не дипломат, але маю розуміння що гундосне створіння має на меті створення в Україні авторитарного режиму )(уйла і далі його очолювати. Єдине що його стримує -це гола срака, яка потребує лакшері підгузників для утримання влади.
05.11.2025 19:38 Відповісти
+14
"зелені грабіжники " і будуть тиснути на антикорупційні органи.Вони є для цього .щоб не допустити Україну в ЄС.Що будуть робити "зелені грабіжники " якщо Україна буде в ЄС....?
05.11.2025 19:33 Відповісти
+8
Яка ж падлюка на них тисне?
Отара 73% ,серед вас було безліч сметунів,***
05.11.2025 20:02 Відповісти
А тиск на суддів не викликає занепокоєння? Можна подивитись як ГО ГРД в Європі відбирає суддів на посади?
05.11.2025 19:26 Відповісти
В Україні, Кучма, портнов з ригоАНАЛАМИ та ВРУ, такого лайна в суддівські понапризначали, що Західні Партнери за голову взялися!!
Печерські суддівські шлепери, що хочеш осудять!! Які ГРОШІ, такі й рішення!! А Закон, як дишло, що ****** захотіло, так і вийшло!!
05.11.2025 20:56 Відповісти
"суд - діло Боже" - читайте Біблію
а які судді з безбожників?
05.11.2025 21:38 Відповісти
Брехня. ГО, ГРД, ДеЮре це не громадське суспільство!!! Це кілька людей що об'єдналися заради власних інтересів.
05.11.2025 19:28 Відповісти
Та напуй ті органи!?
Видалити як апендикс-відросток до бісової матері й крапка!
05.11.2025 19:32 Відповісти
І то правда.
А корупцію визнати державною "релігією" в Україні.
05.11.2025 20:17 Відповісти
Пару ******** повісити на Хрещатику, остальні і самі розбіжаться!
05.11.2025 22:39 Відповісти
Ти претендуєш бути одним із тієї " пари"?
05.11.2025 23:42 Відповісти
05.11.2025 19:33 Відповісти
Зеля сьогодні спати не буде - тільки із справжньою валерянкою, болгарською.... Або...?
05.11.2025 19:35 Відповісти
Загадка. Це все порошки з валеріани. Який з них Валеріана-95?
05.11.2025 19:43 Відповісти
а де та ? сама - сама? сама ефективна/?
05.11.2025 19:49 Відповісти
C₁₇H₂₁NO₄
05.11.2025 19:58 Відповісти
05.11.2025 19:38 Відповісти
То занепокойтесь і видайте нам чергових 20 млрд. євро кредиту. Ми ж щит Європи, можемо робити що хочемо.
05.11.2025 19:40 Відповісти
Треба викликати ще журналістів на розмову - чи самі вони прийдуть ? З картонками . С
05.11.2025 19:50 Відповісти
Корупція процвітає в ЗЕлендеркоманді.Всі тиски на правоохоронні органи здійснюються з Офісу(сарая) президента .У Єрмака цю роль виконує Татаров.Він є аналогом особи портнова.
05.11.2025 19:58 Відповісти
05.11.2025 20:02 Відповісти
Зараз зеленський прокукурор відкриє проти неї справу...
05.11.2025 20:26 Відповісти
У Марты Кос такое беспокойство, что кушать не может.
05.11.2025 21:12 Відповісти
безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
навіть під камерами
05.11.2025 21:35 Відповісти
Справа в тому що півроку тому ВР нічого не змінила в відношенні НАБУ та САП. Вони приняли закон який дає право Генпрокурору блокувати любе рішення НАБУ та САП.
05.11.2025 22:45 Відповісти
Тупі і ще тупіші розійшлися , а Зе пі тор , кинув всіх, як завжди 🤥🤢Воно тільки путлера з кадиркіним поважає
06.11.2025 09:34 Відповісти
Тиск на антикорупційні органи в Україні викликає занепокоєння, - єврокомісарка Кос

Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати
06.11.2025 00:04 Відповісти
Викликає всього на всього "занепокоєння" вже навіть не глибоке???
06.11.2025 09:15 Відповісти
не чекайте від ригівських виплодків чогось притомного. поки вони при владі ніхєра гарного не буде.
06.11.2025 10:07 Відповісти
 
 