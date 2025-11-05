Тиск на антикорупційні органи в Україні викликає занепокоєння, - єврокомісарка Кос

Політичний та законодавчий тиск на антикорупційні інституції та громадянське суспільство в Україні викликають занепокоєння в Єврокомісії. Це може уповільнити процес вступу до ЄС.

Про це у коментарі Суспільному сказала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ.

Боротьба з корупцією

Так Марта Кос відповіла на запитання щодо того, як заяви антикорупційних інституцій та організацій громадянського суспільства про посилення тиску, впливають на подальший рух України до членства в ЄС.

"Я захоплююся тим, чого досягла Україна, попри надзвичайні виклики війни. У звіті також визнається, що країна продовжує рухатися в напрямку вступу до ЄС. Однак Україна досягла лише обмеженого прогресу в боротьбі з корупцією. Спеціалізовані антикорупційні органи України продовжують функціонувати, а громадянське суспільство залишається активним і стійким. У липні швидке відновлення незалежності НАБУ та САП продемонструвало, що система України здатна до самокорекції. Вона повинна продовжувати ці зусилля", - наголосила вона.

Гальмування членства в ЄС

Єврокомісарка зазначила, що у ЄС зберігають свою рекомендацію розпочати переговори з Україною щодо першого кластера на основі досягнутого на сьогодні прогресу.

"Політичний та законодавчий тиск на антикорупційні інституції та громадянське суспільство викликають занепокоєння. Ці події можуть підірвати довіру та уповільнити процес вступу, якщо не вжити рішучих заходів", - додала Кос.

