Єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС: "Не можна дозволити українським реформам зупинитися"

Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в межах свого візиту до України зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій.

Про це пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що Кос 1 жовтня проведе зустрічі з представниками влади, уряду та парламенту України, щоб обговорити програму реформ, пов'язаних із вступом до ЄС.

Вона також зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій - НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАЗК, щоб "підкреслити важливість верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу в ЄС".

Окрім цього, єврокомісарка зустрінеться з представниками громадянського суспільства.

Кос наголосила, що "не можна дозволити українським реформам зупинитися".

"Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ. Зараз саме час прискоритися", - сказала єврокомісарка.

Нагадаємо, що в понеділок, 29 вересня, Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прибула до України з триденним візитом.

А де буде зустріч..? у Флоріді, на віллі у Умерова.. !?
29.09.2025 19:34 Відповісти
Потрібно брати приклад з китайців. Китай не воює, але і в мирний час з хабарниками не панькається.

DW
Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.

Повідомляється, що в період з 2007 по 2024 роки цей посадовець зловживав своїм службовим становищем, щоб допомогти відповідним організаціям та окремим особам в таких питаннях, як господарська діяльність, укладення угод на реалізацію проєктів і кадрові рішенняч. За таке сприяння він отримав неправомірну вигоду в вигляді фінансових або матеріальних цінностей на загальну суму понад 268 млн юанів або близько 38 млн доларів США у перерахунку.

З огляду на те, що підсудний визнав свою провину та добровільно погодився на повернення державі своїх незаконних доходів, його каяття та інші пом'якшувальні обставини, суд у своєму остаточному рішенні дозволив відстрочити виконання вироку, йдеться в повідомленні держЗМІ КНР.
29.09.2025 19:37 Відповісти
Правильно! Поки їм не дасте в морду - не поворохнуться. І за міндіча вже заткнулися зовсім.
29.09.2025 19:40 Відповісти
Розігнать оті дві фсбшні корита користі 0 абсолютний реформатори хренові поліцію зробили як х з що хто хоче той і знущається посилають а набу і сап що роблять де посадки самі коркпціонери і покривають інших таких як шаьуніни магомедови щирий українець взагалі іноземець ще і з ворожої країни абсурд
29.09.2025 20:01 Відповісти
І що цікаво, ні в Китаї, ні в Сінгапурі чи Грузії, що також успішно боролись з корупцією, ніяких "незалежних антикорупційних органів" не було й немає.
29.09.2025 20:01 Відповісти
 
 