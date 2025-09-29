Єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС: "Не можна дозволити українським реформам зупинитися"
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в межах свого візиту до України зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій.
Про це пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.
Очікується, що Кос 1 жовтня проведе зустрічі з представниками влади, уряду та парламенту України, щоб обговорити програму реформ, пов'язаних із вступом до ЄС.
Вона також зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій - НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАЗК, щоб "підкреслити важливість верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу в ЄС".
Окрім цього, єврокомісарка зустрінеться з представниками громадянського суспільства.
Кос наголосила, що "не можна дозволити українським реформам зупинитися".
"Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ. Зараз саме час прискоритися", - сказала єврокомісарка.
Нагадаємо, що в понеділок, 29 вересня, Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прибула до України з триденним візитом.
